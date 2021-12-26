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На Украине раскрыли план по «возвращению» Кубани
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Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко опубликовал видео, в котором раскрыл детали своего «плана по «возвращению» Кубани.
«Когда им (россиянам) напоминаешь о том, что, например, Кубань – это вообще земля украинцев, запоребриком начинается самая настоящая истерика», – написал он в своем Telegram-канале, похваставшись, что в России обратили внимание на его заявление.
В новом выступлении, касающемся проекта, парламентарий назвал соавторов постановления. Ими стали Ахтем Чийгоз (член запрещенной в России организации «Меджлис крымско-татарского народа*»), Олег Синютка, Соломия Бобровская и София Федина.
Гончаренко также заявил, что власти Краснодарского края якобы отреагировали на его высказывания о документе.
Гончаренко подал в Верховную раду постановление об установлении 14 декабря Днем памяти жертв депортации украинского населения Кубани. Саму инициативу он обозвал «маленькими, но уверенными шагами» к «возвращению» территорий.
Ранее ряд депутатов Верховной рады, члены межфракционного объединения «За Кубань», отметили «день независимости Кубани». В связи с этой датой, они надели тематические футболки с надписью «Kuban».
Россия не увидела смысла в обсуждении контракта на транзит газа через Украину
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Киев поднял вопрос о продлении контракта на транзит газа через Украину, хотя нынешний контракт будет действовать еще три года, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук подчеркнул, что поставки газа в Европу – вопрос исключительно коммерческий. Переговоры о транзите имеет смысл вести, «когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях», добавил он, отметив, что «тема транспортировки в данном случае вторична».
В МИДе также указали, что «нынешний транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года». Полищук заявил, что «постановка Киевом вопроса о продлении договора за три года до его истечения может преследовать только политические цели», передает РИА «Новости».
Напомним, глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон не исключил, что Россия зимой может прекратить транзит газа через Украину. По его словам, физический транзит российского газа через Украину в 2021 году будет на треть меньше, чем годом ранее.
Политолог объяснил антироссийские фантазии «платного дурачка» при Зеленском
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«Таким уродским способом идет форматирование новой украинской государственности и истории», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Он пояснил, почему советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович делает эпатажные заявления по поводу истории России и ее государственности.
«Арестович – это таран, который можно использовать по назначению, но который не жалко и который не несет никакой ответственности. Ведь Арестович – советник главы Офиса президента Андрея Ермака. Арестович позволяет говорить себе глупости фантастического масштаба от имени канцеляриста, но при этом его слова воспринимаются как официальная позиция государства», – пояснил киевский политолог, публицист Владимир Скачко.
Своими заявлениями Арестович «дергает за бороду» не только Россию, но и Соединенные Штаты с Европой. «Его функция – выдвигать идеи, которые потом можно выдать за глас народа и шантажировать те или иные переговорные стороны. Например, он может сказать России, что «мы вас завоем танками», мол, Украина готова к резкому обострению ситуации, к войне. А делается это для того, чтобы к его мнению прислушались и за счет этого смягчили свою позицию за столом переговоров», – предположил собеседник.
Подобными заявлениями Арестович также работает на имидж киевской власти в глазах местного населения. «Власть полностью потеряла государственный, экономический и политический суверенитет, а Арестович выступает от власти как сильная и самодостаточная сторона и люди могут верить, что власть действительно сильная. Но на самом деле это ширма. Арестович распространяет блеф и фейки», – убежден эксперт.
Скачко сравнил стиль Арестовича с традиционными юродивыми при княжеских, а затем и царских дворах. «Именно эти люди высказывали вещи, которые являлись социальными, политическими и нравственными табу. Но здесь вина не только в том, что он говорит, но и в тех, кто воспринимает это как позицию государства. Но в то же время под этой позицией есть определенные настроения, присутствующие в среде людей, которые могут принимать реальные решения, потому что на них возложены официальные обязанности и полномочия», – подчеркнул Скачко.
В субботу советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович, который также является пресс-секретарем делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, назвал Украину «создательницей» Российской империи и СССР. В качестве «доказательств» он привел в пример участие в становлении государства таких персон как Феофан Прокопович и Алексей Разумовский, отметив, что России не было бы без Мазепы. «России и СССР бы не было, если б не Украина. Мы авторы этих двух империй. Вы собственной истории не знаете, балбесы», – заявил Арестович, который ранее утверждал, что Россия «нападет» на Украину на Рождество.
По всей видимости, Арестович ответил на слова президента России Владимира Путина во время большой пресс-конференции. Глава государства напомнил, что в момент образования СССР большевики силой присоединили Донбасс, вопреки мнению местного населения, к Украине, чем создали существующие проблемы в современной политической системе республики.
В одном из многочисленных скандальных интервью Арестович говорил, что в АТО (так на Украине называют свою военную операцию в Донбассе) бойцы буквально кайфуют от происходящего, ощущают себя свободными мужчинами, которые жарят мясо, стреляют в противников и не должны заниматься домашней «бытовухой». Арестович утверждал также, что Россия потерпит «страшное поражение» в случае вооруженного конфликта с Украиной. Он называл Россию «фабрикой по промышленному производству понтов» и заверял, что у российской армии отсутствуют вещи, которые «реально необходимы в войне».
Многими своими заявлениями, особенно на тему истории, Арестович «пробивает дно и ниспровергает то, что раньше казалось неприкосновенным», все это делается для создания у людей новых представлений об истории страны. «Стоит задача создать новой Украине новую историю. История Украины абсолютно неразделима с историей Российской империи. Более того, Украина один из главных подельников, сотворцов Российской империи, а Арестович все отрицает и создается некая новая история. Это естественный процесс. Иногда он делается умно, а иногда крайне глупо. Вот на Украине это крайне глупый вариант», – убежден Скачко.
По его словам, в плену русофобии история Украины создается как история ненависти и борьбы с Россией. «Кому-то кажется, что некую духоподъемную историю Украины можно создать словами о том, что страна была терпилой и все время угнеталась, а с другой – бесстрашно боролась с Мордором. Такие платные дурачки как Арестович – озвучивают эти постулаты, пробивают брешь в некоем общественном мнении. А потом подтягиваются люди, которые могут аргументированно выстроить ходульную схему под обоснование той или иной идеи», – пояснил политолог.
Собеседник напомнил, что члены Украинской академии наук разрабатывают целые исторические теории о том, что вместо России была Московия и что с Украины «началось все сущее». «Некоторые дурачки удлиняют украинскую историю до 140 тысяч лет и считают, что Украина – прародина всего, от шумерской и до египетской цивилизации», – подытожил Скачко.
Эксперт: Украинский реверс влияет на рост цен на газ в Европе
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«Киев уверяет, что он не использует российский газ, хотя на самом деле закупает его реверсом. Президент обратил внимание на то, что такая схема может влиять на рост цен», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя слова Путина о том, что газ в Европе дорожает из-за реверсной схемы продажи газа из Германии на Украину.
«Общеизвестно, что Украина получает газ по виртуальному реверсу и – в небольшом объеме – по физическому реверсу. По документам газ – как будто европейский, на самом деле – российский. Кстати, Украине он обходится очень дорого, потому что приходится покупать его по цене, близкой к биржевым индикаторам. В эту цену также входят стоимость транспортировки, налоги и так далее», – рассказал старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
«Думаю, президент обратил внимание именно на разрыв между заявлениями Украины о том, что она «не использует российский газ» и тем, что происходит на самом деле. Более того, подобная практика тоже влияет на цены», – уточнил эксперт. В этой связи он напомнил, что газопровод «Ямал – Европа» уже несколько дней не работает в своем обычном режиме. «Главная причина? Нет достаточного количества заявок со стороны покупателей из-за очень высоких цен. Компании ждут, когда цены на газ спадут, что в данных условиях благоразумно», – пояснил собеседник.
«Тем не менее, на то время, пока поставки через этот газопровод прекратились, Польша уже не может использовать виртуальный реверс и начинает прокачивать его себе физически. Условно говоря, есть некая энергетическая компания в Германии, которая хочет продать свободные объемы газа. Покупателем выступает Польша или Украина. Если часть газа ушла на Украину, то для трейдера это могло стать дополнительным аргументом для общего повышения стоимости голубого топлива», – объяснил Митрахович.
«То, что нельзя одновременно качать газ физическим реверсом через Польшу на Украину и аверсом из России в Германию – это тоже верно. В отличие от Украины, по которой проложено несколько труб, из Польши в Германию ведет всего одна. Соответственно, если газ физически пошел с Запада на Восток, то вы не можете в одной трубе столкнуть два противоположных потока. Путин обращает внимание на то, что если реверс идет из Польшу на Украину, то качать его аверсом в Германию просто невозможно», – детализировал эксперт.
«У Газпрома есть определенные контрактные обязательства, которые он выполняет. В противном случае компания получила бы не только устные обвинения со стороны Запада, но и реальный иск в суд и проиграла бы его. Но пока у Газпрома есть возможность выполнить все контрактные обязательства даже без прокачки газа через «Ямал – Европу», – указал собеседник.
«Однако, думаю, это все-таки разговор про текущий день. Вряд ли можно сказать, что эта ситуация привела бы к заметному росту цен на газ. Есть гораздо более фундаментальные вещи, которые привели к энергокризису в Европе: куча ошибок руководства ЕС, из-за которых газ стал стоить совершенно неадекватных денег. Все, что выше 400-500 долларов за тысячу кубометров газа – это суперколоссальная стоимость», – заключил Митрахович.
В четверг президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе. «Конечно, нет. Это попытка поставить все с ног на голову опять. Вот коллега спрашивает, что там Запад не понимает. Да врут все, потому что тень на плетень наводят. Газпром увеличил поставки чуть ли не на 20% в дальнее зарубежье и в Европу в целом. По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки – в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли. Много факторов. И неблагоприятная погода, длинная весна, недозакачка в «подземки», ветряки не работали. При этом местные власти «кошмарят» свои добывающие компании. Дефицит возник», – считает Путин.
«Не надо разрушать долговременные контракты. Нам говорили – рынок отрегулирует. Вот он и отрегулировал. Пожалуйте бриться», – сказал он, указывая на исторический рекорд цен. По словам президента, Газпром повысил поставки в ФРГ на 10% больше в этом году, в Италию – плюс 4,4 млрд кубов.
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«Я вижу эти обвинения в адрес России и «Газпрома», что «Газпром» второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту - Ямал-Европа. До чего противные, вот как бы это сказать. ... Ну ладно. Ну просто это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего, немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку», – сказал Путин.
По его словам, Россия поставляет газ по долгосрочным контрактам, а цена в 4-7 раз дешевле, чем на споте. «Они, поднабрав у нас объем, получив больше, чем по контракту, теперь продают его. Но это не все. Они же в реверсном режиме включили, а как можно аверсный подать?» – риторически спросил Путин. Он также посоветовал странам Запада не думать, что на них «боженька заснул».
Президент допустил, что часть газа власти западных стран направляют на Украину, «пытаясь поддержать штаны там кому-то», вместо того, чтобы поставлять в Германию и влиять на цены на споте.
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Экс-офицер СБУ рассказал о работе британской ЧВК на Украине
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Частная военная компания из Великобритании охраняет британских специалистов, которые участвуют в строительстве военно-морской базы в Очакове, сообщил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
Прозоров со ссылкой на собственные источники сказал, что британцы «плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве». По его словам, на крупный военный аэродром Кульбакино «регулярно приходят борта из Альбиона», передает РИА «Новости».
В создании базы участвуют британские специалисты по строительству и логистике. Охрану авиабортов и грузов осуществляют бойцы британской ЧВК, базирующиеся в гостинице «Александровская» в Николаеве.
Прозоров в 2014–2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора «М». В 2019 году он сообщил о существовании в Мариуполе неофициальной тюрьмы. В июле 2021 года он заявил, что готов рассказать ЕСПЧ о пытках и внесудебных расправах со стороны украинских силовиков, а также о том, что Киев не закрыл воздушное пространство над районом АТО.
В понедельник Киев заявил, что базы военно-морских сил Украины вблизи Очакова (Черное море) и Бердянска (Азовское море) появятся в 2024 году. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики.
Экс-офицер СБУ описал возможный сценарий провокации с химоружием в Донбассе
Целью для украинской провокации с химическим оружием в Донбассе может стать место массового скопления людей, заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
«По поводу возможных провокаций с химическим оружием на Украине. Мое мнение однозначное: такие провокации готовятся для того, чтобы иметь повод обвинить в этом российскую сторону, ну и, конечно, республики Донбасса. Причем жертвами провокаций должно стать именно мирное население подконтрольной Украине части Донбасса. Возможно, это будет школа, больница, учреждение культуры или другое место массового скопления людей», – заявил РИА «Новости» Прозоров.
По его прогнозу, западные и украинские СМИ «сразу же обвинят в диверсии Россию и ДНР-ЛНР, найдут кого-то, якобы причастного к провокации, обязательно с российским паспортом и военным билетом ДНР». На самом деле для подобных вещей «выгоднее использовать наемников», считает экс-подполковник СБУ.
«В случае провала всегда можно списать всю вину на частников, не показывая вину государства», – объяснил он. Он отметил, что опыт у западных спецслужб «в организации подобных провокаций богатый». «Вспомните хотя бы Сирию и провокации «Белых касок», – напомнил Прозоров.
Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора «М».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – сказал министр.
В Пентагоне назвали заявление главы Минобороны Сергея Шойгу о подготовке американскими частными военными компаниями провокации с химическими веществами на востоке Украины «не соответствующим действительности».
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США увязали переговоры с Россией по гарантиям безопасности с Украиной
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Наиболее эффективными переговоры с Россией по гарантиям безопасности станут в случае деэскалации на границе с Украиной, заявил посол США в России Джон Салливан.
Салливан заявил, что «деэскалация» подразумевает отвод российских войск от украинской границы. Кроме того, он отметил «определенные позитивные сдвиги в рамках Трехсторонней контактной группы» по Донбассу. Посол выразил надежду, что «будет достигнута договоренность о прекращении огня» в Донбассе, которая «будет сопровождаться деэскалацией по другую сторону границы, где российская сторона мобилизовала войска», пишет «Коммерсант».
«Да, понимаю, это российская территория, но это территория России, граничащая с суверенной страной, и это очень угрожает этой стране», – сказал он, добавив, что США, НАТО и ЕС по-прежнему обеспокоены ситуацией вокруг Украины. По его словам, «деэскалация и дипломатия должны идти рука об руку», передает ТАСС.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения». Неделю назад МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.
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Депутат назвал российские города, куда может ударить Украина
Украина в случае вторжения в Россию может пойти по нескольким направлениям, в том числе по крымскому, заявил депутат Государственной думы Михаил Делягин.
«Есть реальная угроза нападения на Россию, их к этому готовят. У них [на Украине] все достаточно плохо, чтобы держать людей в подчинении. Единственный способ – это война. В зону риска мы войдем где-то в начале февраля и просидим в этой зоне риска до конца марта», – приводит слова парламентария Ura.ru.
Он предположил, что вторжение может начаться с Крыма, Ростова-на-Дону, Белгорода или Брянска.
Ранее пользователи Reddit высмеяли сообщения западных СМИ, согласно которым Россия якобы нападет на Украину в конце декабря.
Между тем лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев заявлял, что Россия и США якобы готовят «большую сделку», в которую также войдут договоренности по Украине.
На Украине предсказали «большую сделку» России и США
Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве была предтечей «большой сделки» между сторонами, заявил лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев.
«Я думаю, мы накануне большой сделки. Для меня было очевидно, а после встречи Путина и Байдена в Женеве это стало еще более ясно. Когда из пакета санкций который должен был принять сенат, выпал «Северный поток – 2», секторальные и финансовые санкции против РФ, а также фамилии, по которым должны были применить персональные американские санкции», – сказал политик в эфире телеканала «НАШ».
По его словам, дипломаты «сработали кулуарно» и «достигнуты все договоренности», а теперь необходимо сделать так, чтобы люди в США, Европе, на Украине и в России приняли эти договоренности.
«При этом ситуация должна быть победной и для Байдена, и для Путина», – подчеркнул он.
По его словам, Третья мировая война невозможна в ближайшее время, поскольку она предполагает обмен ядерными ударами.
«Ну, это конец человечества, это конец жизни на планете Земля. Ядерное оружие все имеют как для сдерживания», – добавил Мураев.
Напомним, первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
Миллиардер из России подарил себе концерт украинской рок-звезды на Новый год
Вокалист украинской группы «Океан Эльзы» и украинский политик Святослав Вакарчук намерен выступить на новогоднюю ночь на закрытой вечеринке у миллиардера Юрия Шефлера, известного своим бизнесом в производстве алкогольных напитков.
За свое новогоднее выступление Вакарук якобы получит 220 тыс. евро (18,3 млн рублей или 6,7 млн гривен), пишет «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники.
Также к организации вечеринки якобы причастна «Мисс Россия» и «Мисс Мира-2008» Ксения Суханова, утверждает издание.
Сама вечеринка пройдет на латвийском курорте в Юрмале, якобы прямо дома у Шефлера.
Напомним, Шефлер владеет группой S.P.I. International, которая производит водку различных брендов.
В 2020 году после многолетних лет тяжб Верховный суд Нидерландов признал водочный бренд «Столичная» российским, а не частным. В 1997 году, наряду с другими известными советскими марками, «Столичную» выкупил бизнесмен Юрий Шефлер, Россия же через специально созданную компанию «Союзплодоимпорт» пыталась заявить свои права на эту водку как доставшиеся по наследству от СССР.
Святослав Вакарчук основал украинскую политическую партию «Голос». В 2020 году Вакарчук отказался от кресла парламентария Верховной рады.
Лавров предсказал полномасштабный конфликт в Европе при втягивании Киева в НАТО
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Курс на втягивание Украины в Североатлантический альянс с возможностью появления у российских границ ударных ракетных комплексов создает угрозы безопасности России, провоцируя военные риски вплоть до масштабного конфликта в Европе, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье» по случаю 25-летия со дня установления дипотношений между Россией и Боснией и Герцеговиной, что «курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», передает ТАСС.
Комментируя тезис о Боснии и Герцеговине как «жертве российско-американского противостояния», министр указал, что Россия не решает свои задачи за счет чьих-либо интересов и не ставит партнеров перед абсолютно ложным выбором «или с нами, или против нас».
«Наша принципиальная позиция хорошо известна – региональным проблемам нужны региональные решения на основе инклюзивного диалога и учета позиций всех заинтересованных сторон. При этом должен отметить, что в последнее время Вашингтон избегает обсуждения с нами не только БиГ, но и балканской темы как таковой. Надеемся, что у администрации (президента США Джо) Байдена хватит политической воли и разума, чтобы не превращать Балканы в еще один фронт антироссийского противостояния», – сказал он.
Лавров напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что «на России и США – крупнейших ядерных державах – лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете», и «полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, урегулированию региональных конфликтов».
Ранее Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс якобы никогда не обещал не расширяться на восток, союзники по блоку отрицают, что подобные заверения когда-либо давались России.
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МИД направил ноту протеста Украине в связи с терактом возле консульства во Львове
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Теракт против российского генконсульства во Львове стал следствием разжигания ненависти и вражды к России на Украине, по данному случаю Россия направила ноту в региональное представительство украинского МИДа, говорится в заявлении российского дипведомства.
В министерстве указали, что в пятницу, в 02.30 ночи по местному времени неизвестный бросил в направлении входа на территорию российского генконсульства бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и создала угрозу безопасности загранучреждения, но никто из сотрудников не пострадал.
«По данному случаю Генеральное консульство России направило ноту в региональное Представительство МИД Украины и обращение на имя начальника Главного управления Национальной полиции во Львове с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных. Аналогичная нота Посольства России в Киеве направлена в МИД Украины», – говорится в заявлении дипведомства.
Также сообщается, что в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств.
«Рассчитываем, что украинские власти предпримут необходимые шаги по выполнению своих международно-правовых обязательств, выявлению и привлечению к ответственности виновных и предоставят гарантии неповторения подобных инцидентов. Ожидаем также извинений за невыполнение Киевом обязательств по обеспечению должной безопасности российского консульского учреждения», – подчеркнули в российском МИДе.
В марте 2020 года российский СК возбудил уголовное дело по факту нападения радикалов на российское посольство в Киеве 14 марта, когда в здание диппредставительства выстрелили из ракетницы.
На Украине заявили об отсутствии альтернативы российскому газу
Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны, признал глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Витренко заявил украинскому РБК, что «физически судна с LNG (Liquefied natural gas, сжиженный природный газ) в Украину заходить не могут, и даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что усилий только украинской стороны будет недостаточно – нужно, чтобы к масштабным работам подключилась Польша.
Впрочем, компания может начать разработку новых месторождений.
Ранее сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
На Украине приказ о военном учете женщин назвали «приветом сменщику» Зеленского
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«Решение поставить миллионы украинок на военный учет политически токсично для киевских властей», – сказал газете ВЗГЛЯД украинский политолог Андрей Золотарев. Ранее Минобороны Украины опубликовало приказ, сделавший большинство женщин в стране военнообязанными.
«Слухи об этом ходили давно, но сейчас всё начали делать в самом идиотском виде, причем с очевидной коррупционной составляющей. Я имею в виду угрозы штрафами для уклонисток», – пояснил глава украинского аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.
По его мнению, решение было принято теми «полководцами», которые «страдают административным самообманом». «Одно дело – двигать фигурки на карте, другое – реально управлять ситуацией. А у нас пару лет назад даже в самой патриотичной Тернопольской области призыв составил всего 18% от плана», – рассказал собеседник.
Золотарев считает, что приказ украинского военного ведомства «наверняка столкнется с сопротивлением и конфликтами». «Не знаю, будут ли это реализовывать, но я бы на месте советников Зеленского такую инвентаризацию ресурсов все-таки отменил, оставив только узкий перечень специальностей. Пускай медики, геодезисты и еще ряд профессий остаются военнообязанными, но не более», – сказал эксперт.
«В противном случае это будет лупить по самому Зеленскому. Вообще сложилось ощущение, что Владимира Александровича решили за следующий год доесть ударными темпами. На мой взгляд, это такой привет будущему президенту. Очень часто в политике такие «мины», «закладки» отправляют сменщику», – разъяснил собеседник.
«Зеленскому ставится развилка: ему надо отменить приказ и вместе с тем избежать обвинений в предательстве. Ведь если отменит – все: «Зрада! Московский агент! Все понятно!». А если нет, оппозиционные политики будут педалировать эту тему, брать его измором и каждый раз припоминать: дескать, власти грозят карательными мерами для уклонисток при президенте-уклонисте – в 2019 году Минобороны Украины подтвердило, что Зеленский неоднократно получал повестки в военкомат, но ни разу не приходил», – заключил он.
Ранее министерство обороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий. Встать на учет нужно до конца 2022 года, причем даже женщинам с несовершеннолетними детьми, что является основанием для освобождения от воинской службы.
Если до указанного срока женщина не встанет на учет в военкомате по месту жительства, ее оштрафуют. На сборы украинкам придется отправляться раз в три года. Исключение – для беременных, матерей детей до трех лет и многодетных мам.
В 2020 году Зеленский сообщил о готовности мобилизовать на «большую войну» с Россией всех – и мужчин, и женщин. Такое заявление вызвало недоумение в Москве, а в Киеве – резкую критику. Как считают местные военные, идея президента Украины неосуществима и чревата риском массового дезертирства.
Напомним, предшественник Зеленского на посту президента Украины Петр Порошенко уже заявлял о том, что 89% украинцев якобы готовы воевать с Россией. Но на практике ситуация была совершенно иной. Например, в ноябре 2017 года доля уклонистов от призыва в ВСУ составила 40%, а в декабре того же года Минобороны Украины сообщало о неявке 70% призывников, из которых почти треть находилась в розыске.
Кроме того, призывная кампания тех лет в Киеве стала своего рода мемом*, потому что в военкоматы тогда явилось лишь 3,95% призывников. А если учесть массовое дезертирство, то такие результаты весьма красноречиво демонстрируют реальное отношение украинцев к войне.
Вместе с тем, по данным опросов за декабрь 2021 года, две трети украинцев не готовы воевать с Россией в случае ее «вторжения». При этом оказывать сопротивление с оружием в руках готовы 33,3% украинцев.
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Германия поспорила с США из-за России и Украины
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Власти Германии не разделяют уверенности США в подготовке России к возможному «нападению» на Украину, сообщили два анонимных источника в правительстве.
«Берлин больше, чем Вашингтон, сомневается в том, что Россия на самом деле хочет напасть на Украину, и он заинтересован в снижении напряженности», – цитирует собеседников РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Источники утверждают, что Берлин нацелен на скорейшую реактивацию «нормандского формата» с участием ФРГ, России, Франции и Украины.
В четверг внешнеполитический советник канцлера Германии Олафа Шольца Йенс Плетнер провел телефонные переговоры с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. Стороны запланировали организовать встречу в январе, чтобы обсудить конфликт вокруг Украины.
Напомним, что президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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В России оценили активность военных специалистов Британии на юге Украины
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«Британские специалисты помогают Украине создавать на ее территории военные объекты, которые в дальнейшем могут быть использованы силами НАТО», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Игорь Коротченко. Ранее экс-офицер СБУ Василий Прозоров рассказал о «плотно обживающих юг Украины» британцах.
«Их роль, прежде всего, сводится к содействию в укреплении силовых структур Украины. Сотрудничество в этой сфере началось после встречи Зеленского с директором Секретной разведслужбы Британии Ричардом Муром», – заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
По его словам, на встрече, которая состоялась еще в прошлом году, был достигнут ряд договоренностей. По ним сейчас идет работа в двух направлениях. «Во-первых, британцы помогают Киеву получить интересную для него информацию о России. Во-вторых, британские военные специалисты оказывают инфраструктурную поддержку в создании ряда военных объектов на Украине. Возможно, в дальнейшем на них будут базироваться силы НАТО», – допустил собеседник.
«Но речь не идет о развертывании британцами военной базы, – подчеркнул он. – Ее создание подразумевает наличие соответствующих межправительственных соглашений. У базы есть свой особый статус, как у посольства».
«Формально на Украине пока нет иностранных баз, – продолжил Коротченко. – Британцы помогают в создании именно военных объектов – они же объекты военного назначения или инфраструктуры, которые в перспективе могут быть переформатированы и в другом варианте использованы».
Собеседник призвал не преувеличивать роль Лондона в усилении напряженности вокруг Украины. «Шапками никого закидывать не надо: если угодно, войну на Украине разжигает действующая власть. Она успешно с этим справляется, причем как минимум с 2014 года», – заключил эксперт.
Ранее бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров заявил, что на Украине действует частная военная компания (ЧВК) из Великобритании. Она, по словам экс-офицера СБУ, опирающегося на собственные источники, охраняет британских специалистов, которые участвуют в строительстве военно-морской базы в Очакове.
Прозоров также сообщил, что британцы «плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве», а на крупный военный аэродром Кульбакино «регулярно приходят борта из Альбиона». Их тоже охраняют бойцы ЧВК из Британии, которые базируются в гостинице «Александровская» в Николаеве, сказал бывший подполковник.
В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у него «была встреча в офисе MI-6». По данным украинских СМИ, Зеленский во время своего визита в Британию тайно встретился с главой MI-6 Ричардом Муром. По словам украинского лидера, у него «нет никаких секретов» относительно проведенных переговоров, но всю информацию он раскрыть не может, поскольку «это государственные дела». Зеленский уточнил, что на встрече в основном обсуждалась тема помощи Украине в защите территориальной целостности государства в части работы украинских СМИ.
Накануне Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
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