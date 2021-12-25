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Стало известно о состоянии упавшего с высоты в Тюмени канатоходца
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Сорвавшийся с каната в ходе выступления в цирке на глазах у зрителей канатоходец Махмуд Суанбеков получил ушибы, сообщил Тюменский цирк.
«С артистом-канатоходцем Махмудом Суанбековым все в порядке. Переломов нет. Все хорошо», – сообщается в официальном Instagram цирка.
В департаменте здравоохранения региона РИА «Новости» сообщили, что вызов в скорую поступил в 16.25 по местному времени, медики приехали через три минуты, они осмотрели пострадавшего, оказали первую помощь и доставили в ОКБ №2.
«Пациенту оказали всю необходимую помощь в условиях приёмного отделения по поводу ушибов обеих стоп и суставов левой руки. Показаний для госпитализации нет, рекомендовано амбулаторное лечение», – уточнили в ведомстве.
Напомним, в субботу в тюменском цирке во время выступления канатоходец сорвался с высоты, инцидент попал на видео.
В Британии заявили о национальной катастрофе из-за подорожавшего газа
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Руководители нескольких британских компаний обратились к правительству с просьбой принять меры из-за роста стоимости топлива, который ставит работу предприятий страны под угрозу.
Британские эксперты считают, что сырье дорожает якобы из-за того, что «Россия не наращивает поставки в Европу», сообщает The Telegraph.
«Это национальный кризис. Оптовые цены на газ и электроэнергию выросли до беспрецедентного уровня за последние три недели», – заявил исполнительный директор Good Energy Найджел Поклингтон изданию, передает РИА «Новости».
По данным аналитика Investec Мартина Янга, вероятен взлет тарифов на электричество до 56%. Уже сейчас среднее домохозяйство в Великобритании тратит на эти нужды 1277 фунтов стерлингов в год (124 тыс. рублей), а апреле 2022 года сумма этих расходов вырастет еще до 2000 фунтов, или 195 тыс. рублей.
Представитель компании EDF Филипп Коммаре назвал нынешнюю ситуацию в экономике критической. Он отмечается, что это только начало и обстановка в дальнейшем лишь ухудшится. Несмотря на попытки поставщиков оказать поддержку потребителям, проблемы, с которым сталкивается отрасль, стали слишком большими, предупредил эксперт.
В начале декабря сообщалось о банкротстве из-за высоких цен на газ энергетической британской компании Zog Energy Limited, которая снабжала газом и электричеством 11,7 тыс. потребителей.
Всего же в 2021 году в Британии из-за стоимости голубого топлива обанкротились уже 27 энергокомпаний.
Ранее сообщалось, что в Британии упрекнули Газпром в желании зарабатывать на продаже газа. По данным британских СМИ, российская компания стремится продать как можно больше газа по максимальным ценам, говорил руководитель газового направления в консалтинговой компании Rystad Energy Карлоса Торрес Диас.
Он считает, что Газпром нашел баланс «в процессе продажи максимально возможного количества газа таким образом, чтобы не повышать объемы на рынке до той точки, с которой начнется снижение рыночной цены».
Политолог объяснил антироссийские фантазии «платного дурачка» при Зеленском
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«Таким уродским способом идет форматирование новой украинской государственности и истории», – сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Владимир Скачко. Он пояснил, почему советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович делает эпатажные заявления по поводу истории России и ее государственности.
«Арестович – это таран, который можно использовать по назначению, но который не жалко и который не несет никакой ответственности. Ведь Арестович – советник главы Офиса президента Андрея Ермака. Арестович позволяет говорить себе глупости фантастического масштаба от имени канцеляриста, но при этом его слова воспринимаются как официальная позиция государства», – пояснил киевский политолог, публицист Владимир Скачко.
Своими заявлениями Арестович «дергает за бороду» не только Россию, но и Соединенные Штаты с Европой. «Его функция – выдвигать идеи, которые потом можно выдать за глас народа и шантажировать те или иные переговорные стороны. Например, он может сказать России, что «мы вас завоем танками», мол, Украина готова к резкому обострению ситуации, к войне. А делается это для того, чтобы к его мнению прислушались и за счет этого смягчили свою позицию за столом переговоров», – предположил собеседник.
Подобными заявлениями Арестович также работает на имидж киевской власти в глазах местного населения. «Власть полностью потеряла государственный, экономический и политический суверенитет, а Арестович выступает от власти как сильная и самодостаточная сторона и люди могут верить, что власть действительно сильная. Но на самом деле это ширма. Арестович распространяет блеф и фейки», – убежден эксперт.
Скачко сравнил стиль Арестовича с традиционными юродивыми при княжеских, а затем и царских дворах. «Именно эти люди высказывали вещи, которые являлись социальными, политическими и нравственными табу. Но здесь вина не только в том, что он говорит, но и в тех, кто воспринимает это как позицию государства. Но в то же время под этой позицией есть определенные настроения, присутствующие в среде людей, которые могут принимать реальные решения, потому что на них возложены официальные обязанности и полномочия», – подчеркнул Скачко.
В субботу советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович, который также является пресс-секретарем делегации Киева в Трехсторонней контактной группе, назвал Украину «создательницей» Российской империи и СССР. В качестве «доказательств» он привел в пример участие в становлении государства таких персон как Феофан Прокопович и Алексей Разумовский, отметив, что России не было бы без Мазепы. «России и СССР бы не было, если б не Украина. Мы авторы этих двух империй. Вы собственной истории не знаете, балбесы», – заявил Арестович, который ранее утверждал, что Россия «нападет» на Украину на Рождество.
По всей видимости, Арестович ответил на слова президента России Владимира Путина во время большой пресс-конференции. Глава государства напомнил, что в момент образования СССР большевики силой присоединили Донбасс, вопреки мнению местного населения, к Украине, чем создали существующие проблемы в современной политической системе республики.
В одном из многочисленных скандальных интервью Арестович говорил, что в АТО (так на Украине называют свою военную операцию в Донбассе) бойцы буквально кайфуют от происходящего, ощущают себя свободными мужчинами, которые жарят мясо, стреляют в противников и не должны заниматься домашней «бытовухой». Арестович утверждал также, что Россия потерпит «страшное поражение» в случае вооруженного конфликта с Украиной. Он называл Россию «фабрикой по промышленному производству понтов» и заверял, что у российской армии отсутствуют вещи, которые «реально необходимы в войне».
Многими своими заявлениями, особенно на тему истории, Арестович «пробивает дно и ниспровергает то, что раньше казалось неприкосновенным», все это делается для создания у людей новых представлений об истории страны. «Стоит задача создать новой Украине новую историю. История Украины абсолютно неразделима с историей Российской империи. Более того, Украина один из главных подельников, сотворцов Российской империи, а Арестович все отрицает и создается некая новая история. Это естественный процесс. Иногда он делается умно, а иногда крайне глупо. Вот на Украине это крайне глупый вариант», – убежден Скачко.
По его словам, в плену русофобии история Украины создается как история ненависти и борьбы с Россией. «Кому-то кажется, что некую духоподъемную историю Украины можно создать словами о том, что страна была терпилой и все время угнеталась, а с другой – бесстрашно боролась с Мордором. Такие платные дурачки как Арестович – озвучивают эти постулаты, пробивают брешь в некоем общественном мнении. А потом подтягиваются люди, которые могут аргументированно выстроить ходульную схему под обоснование той или иной идеи», – пояснил политолог.
Собеседник напомнил, что члены Украинской академии наук разрабатывают целые исторические теории о том, что вместо России была Московия и что с Украины «началось все сущее». «Некоторые дурачки удлиняют украинскую историю до 140 тысяч лет и считают, что Украина – прародина всего, от шумерской и до египетской цивилизации», – подытожил Скачко.
На Украине предсказали «большую сделку» России и США
Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве была предтечей «большой сделки» между сторонами, заявил лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев.
«Я думаю, мы накануне большой сделки. Для меня было очевидно, а после встречи Путина и Байдена в Женеве это стало еще более ясно. Когда из пакета санкций который должен был принять сенат, выпал «Северный поток – 2», секторальные и финансовые санкции против РФ, а также фамилии, по которым должны были применить персональные американские санкции», – сказал политик в эфире телеканала «НАШ».
По его словам, дипломаты «сработали кулуарно» и «достигнуты все договоренности», а теперь необходимо сделать так, чтобы люди в США, Европе, на Украине и в России приняли эти договоренности.
«При этом ситуация должна быть победной и для Байдена, и для Путина», – подчеркнул он.
По его словам, Третья мировая война невозможна в ближайшее время, поскольку она предполагает обмен ядерными ударами.
«Ну, это конец человечества, это конец жизни на планете Земля. Ядерное оружие все имеют как для сдерживания», – добавил Мураев.
Напомним, первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
В США выходит американская версия «Иронии судьбы»
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Стриминговый сервис Netflix к новогодним праздникам покажет собственную версию советской картины «Ирония судьбы, или С легким паром!», сообщают СМИ.
Фильм в новой итерации получил название «About Fate» («О судьбе»), он выйдет на онлайн-платформе 31 декабря, передает «Комсомольская правда».
Роль Жени Лукашина исполнил Томас Манн, также ранее игравший в сериале «Фарго» от того же сервиса. При этом в новой картине Лукашину 30, а не 40 лет. Роль Нади исполнила Эмма Робертс («Американская история ужасов», «Мы – Миллеры»).
Ипполита же сыграл британский актер китайского происхождения Льюис Тан. Роль же Гали исполнила американка Бритт Робертсон («Под куполом», «Земля будущего»).
Ранее режиссер фильма Марюс Вайсберг рассказал изданию Daily Storm о деталях съемок картины.
По словам Вайсберга, фильм получился веселым и душевным. Съемки проходили в Бостоне и длились всего 28 дней. Из-за пандемии съемочная группа была занята лишь пять дней в неделю.
Режиссер вспомнил один забавный случай. Он касался съемок драки между Ипполитом и Женей Лукашиным. Последний должен был от сильного удара перелететь через огромный торт, который был в единственном экземпляре. В этот момент все, затаив дыхание, в полной тишине ждали окончания съемок дубля.
«Это одна из таких напряженных и очень веселых ситуаций – мы все полностью зависели от нашего главного актера. Как у него с координацией, никто до конца не понимал. Делали ставки, как я потом выяснил», – поделился режиссер.
Отмечается, что фильм будет представлен сначала в Берлине.
Напомним, актриса Лия Ахеджакова в резких выражениях отвечала на вопрос о том, как относится к съемкам англоязычной версии картины «Ирония судьбы» с участием голливудских актеров.
Байдена оскорбили во время рождественской телефонной линии
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Президента США Джо Байдена оскорбили во время телефонной линии с детьми, которую первая чета страны проводит в преддверии Рождества по григорианскому календарю.
Один из родителей по имени Джаред поприветствовал главу государства и первую леди Джилл Байден: «Я надеюсь, что у вас тоже будет чудесное Рождество. Вперед, Брэндон!».
«Вперед, Брэндон! Я согласен», – ответил американский лидер. После он спросил, где живет собеседник, не из штата Орегон ли он, но тот ничего не ответил, передает ТАСС.
Белый дом отказался прокомментировать случившееся.
Противники Байдена в американских консервативных кругах используют эвфемизм «Вперед, Брэндон! (Let's go Brandon!)» вместо нецензурного ругательства в адрес Байдена.
Фраза стала популярной после того, как в октябре болельщики на соревнованиях Национальной ассоциации гонок серийных автомобилей (NASCAR) скандировали ругательство «F***k Joe Biden!» в адрес главы вашингтонской администрации, однако журналисту, бравшему в этот момент интервью у гонщика Брэндона Брауна в прямом эфире, показалось, что толпа скандирует «Let's go Brandon!».
С тех пор эта фраза появляется на баннерах и футболках во время акций протеста в местах, где останавливается президент-демократ.
Республиканцы используют эти слова в своих выступлениях, а бывший президент Дональд Трамп даже продает товары с этим лозунгом.
Напомним, в ноябре рейтинг одобрения Байдена побил антирекорд.
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В ПФР напомнили россиянам о прибавке в 25% к пенсии
Жители сел могут получить фиксированную прибавку к пенсии, при этом перерасчет происходит автоматически, напомнили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Право на надбавку в 25% предоставляют при соблюдении трех условий: проживание на селе, стаж не менее 30 лет в сельском хозяйстве и отсутствие оплачиваемой работы, передает РИА «Новости».
При подсчете стажа учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыбоводстве.
Ранее в ПФР напомнили об условиях назначения пенсии в 2022 году. Также президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос об индексации пенсий.
МС-21 с крылом из российских материалов выполнил первый полет
Российский гражданский самолет МС-21 с российским композитным крылом провел свой первый полет, сообщил Ростех.
«Сегодня самолет МС-21-300, крыло которого изготовлено из полимерных композиционных материалов российского производства, совершил первый полет. Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала компании «Иркут», – цитирует сообщение госкорпорации ТАСС.
Полет прошел в штатном режиме, добавили в Ростехе.
Ранее в пятницу была завершена летная сертификационная программа по МС-21. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что самолет в ближайшее время получит сертификат.
Напомним, 16 декабря сообщалось, что МС-21 впервые приземлился в гражданском аэропорту в рамках контрольных испытаний. Экипаж МС-21-300 испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера. Авиалайнер преодолел более 4 тыс. километров. Перелет прошел без замечаний.
На Украине заявили об отсутствии альтернативы российскому газу
Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны, признал глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Витренко заявил украинскому РБК, что «физически судна с LNG (Liquefied natural gas, сжиженный природный газ) в Украину заходить не могут, и даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что усилий только украинской стороны будет недостаточно – нужно, чтобы к масштабным работам подключилась Польша.
Впрочем, компания может начать разработку новых месторождений.
Ранее сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
В офисе Зеленского рассказали о безуспешной попытке Зеленского дозвониться Путину
Украинский лидер Владимир Зеленский однажды пытался дозвониться до российского коллеги Владимира Путина в этом году, но не преуспел, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся», – сказал Ермак в интервью изданию «Фокус».
Он добавил, что как только будет уверенность в том, что президент России «готов разговаривать», а также будет «предмет для разговора», тогда диалог и состоится.
Также Ермак отметил, что Зеленский всегда готов к встрече с Путиным.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что его украинский коллега после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
До этого Зеленский заявлял, что может быть разработан новый формат прямых переговоров по Донбассу с Путиным.
Газпром не возобновил поставки топлива по трубопроводу Ямал – Европа
Газпром не забронировал мощности трубопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу в воскресенье, свидетельствуют данные платформы GSA Platform.
В ходе аукциона «на сутки вперед» предлагалось забронировать на воскресенье мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа на польский участок магистрали – один из основных маршрутов поставок газа в Европу для Газпрома. Однако это предложение осталось невостребованным, передает РИА «Новости».
Таким образом, Газпром уже шестой день подряд воздерживается от бронирования польского участка «Ямала – Европы» в ходе регулярной сессии. При этом компания также не бронирует мощности трубопровода на дополнительной сессии, которая проводится непосредственно перед началом новых газовых суток.
В пятницу компания пятый день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе.
Президент России Владимир Путин заявил, что Газпром не бронирует мощности газопровода «Ямал – Европа», потому что отсутствуют заявки со стороны европейских потребителей.
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В Киеве назвали Украину «создательницей» Российской империи
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что именно Украина является «создательницей» Российской империи и СССР.
В качестве доказательств он привел в пример участие в становлении государства таких персон как Феофан Прокопович и Алексей Разумовский, отметив, что России не было бы без Мазепы.
«России и СССР бы не было, если б не Украина. Мы авторы этих двух империй. Вы собственной истории не знаете, балбесы», – цитирует «Униан» слова Арестовича.
Ранее сообщалось, что Львовский областной совет направил президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде обращение с просьбой переименовать Россию в «Московию».
Депутаты считают, что Россия несколько сотен лет незаконно пользуется украденным государственным и географическим названием.
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Экс-премьер Украины назвал виновных в энергетическом кризисе
Бывший премьер-министр Украины Владимир Гройсман обвинил власти страны в провоцировании энергетического кризиса.
«Идет централизация денежных ресурсов. Местные бюджеты будут обделены. В частности, энергоносителями. Были деньги и время закупить дешевый газ. Но из-за неумения прогнозировать власть проспала вопросы газа и ситуацию с углем», – заявил он в интервью журналу «Країна», передает РИА «Новости».
По его словам, это могло быть совершено умышленно. Он объяснил причины кризиса: первый вариант – полная некомпетентность, а второй вариант – целенаправленный подрыв основы энергетической безопасности.
Также он назвал цену последствий, по словам политика, речь идет о независимости страны.
Ранее глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны.
До этого сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что энергетический кризис на Украине приводит к ее «экономическому уничтожению». Она отказалась верить в случайность, считая, что фундаментальные вещи, которые прописаны в документах и законах, это план по энергетической безопасности государства.
Ракетоносец «Генералиссимус Суворов» выведен из эллинга на «Севмаше»
Второй ракетоносец проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов» выведен из эллинга на «Севмаше», который входит в Объединенную судостроительную корпорацию, сообщили в пресс-службе АО «ПО «Севмаш».
«Сегодня, 25 декабря, на «Севмаше» состоялась торжественная церемония вывода из эллинга второго серийного ракетоносца проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы.
Ранее сообщалось, что в 2023 году в России планируется заложить два стратегических ракетных подводных крейсера проекта 955А (шифр «Борей-А») на «Севмаше».
Появилось видео первого полета МС-21-300 с крылом из российских композитов
В сети опубликовано видео полета российского самолета МС-21-300, крыло которого выполнено из отечественных композиционных материалов.
На записи продемонстрированы моменты взлета и движение на низкой высоте, передает RT.
Корпорация «Ростех» объявляла 25 декабря, что новейший авиалайнер МС-21-300 с крылом из полимерных композитов российского производства готов выполнить первый полет. Отмечается, что субботний полет прошел в штатном режиме.
«Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала компании «Иркут», – сообщали ранее в госкорпорации.
В пятницу была завершена летная сертификационная программа по МС-21. Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщил, что самолет в ближайшее время получит сертификат.
МС-21 впервые приземлился в гражданском аэропорту в рамках контрольных испытаний 16 декабря.
В Швеции повысили уровень боеготовности из-за ситуации на Украине
Главнокомандующий шведской армией Микаэль Бюден счел кризис из-за ситуации вокруг Украины исключительно серьезным, поэтому Швеция повысила уровень своей боеготовности, передает его интервью газета «Дагенс нюхетер».
«Мы привели нашу готовность в соответствие со сложившейся обстановкой. Она серьезна и вызывает опасения. Естественно, что сейчас мы делаем больше и готовы к более быстрым действиям, чем обычно. Мы готовы к разным вариантам развития ситуации, в том числе и в непосредственной близости от наших границ», – передает ТАСС его слова.
Как утверждает Бюден, особое внимание уделяется острову Готланд, расположенному в Балтийском море и имеющему стратегическое значение. В прошлом году на фоне российских военных учений на Готланд было отправлено дополнительное подкрепление. «В условиях напряженности на Украине и в Европе естественно, что мероприятия по обеспечению боеготовности включают также Готланд и Балтийское море. Мы должны быть готовы действовать на разных направлениях», – отметил главнокомандующий.
При этом на вопрос о готовности Швеции к защите Готланда в случае возникновения угрозы Бюден ответил утвердительно. «Мы делаем свое дело, не вызывая никакой эскалации. Напротив, скорее охлаждаем [пыл противника], показывая, что стоим в стартовой позиции», – подчеркнул он.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
Президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.