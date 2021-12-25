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Песков поздравил журналистов необычной открыткой
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отправил в преддверии Нового года журналистам кремлевского пула новогоднюю открытку, в котором креативно поздравил с наступающим праздником, выразив надежду на скорейшее завершение пандемии.
На открытке перечислены буквы греческого алфавита, которыми называют штаммы коронавируса. Песков отметил, что букв осталось не так много.
«В 22-м точно будет лучше! Оставайтесь здоровыми и будьте счастливы!» – говорится в поздравлении Дмитрия Пескова, передает 360.
Напомним, последний штамм коронавируса, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
Мясников назвал причину низкой смертности от «омикрона»
Врач и телеведущий Александр Мясников связал низкую смертность от омикрон-штамма коронавируса с темпами вакцинации в разных странах.
Врач и телеведущий Александр Мясников связал низкую смертность от омикрон-штамма коронавируса с темпами вакцинации в разных странах.
«Кажется, что «омикрон» и правда протекает в весьма умеренной форме и практически не увеличивает смертность в странах с высоким уровнем вакцинации. Там смертность – 0,1-0,4%. Но это у них, там вакцинировано 60-70% населения. Но все это идет к нам. И придет! Мы готовы? «Вы не вакцинированы? Мы идем к вам!» – написал врач в Telegram.
Ранее Мясников заявил, что больные с положительным тестом на COVID-19 не должны лечиться самостоятельно и принимать некоторые препараты.
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Песков рассказал о планах Путина на Новый год
Президент России Владимир Путин традиционно встретит Новый год в компании родных и близких, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков заявил, отвечая на вопрос о том, как президент отметит праздник, что Путин проведет его «традиционно – с родными и близкими, с друзьями», передает ТАСС.
При этом рождественская неделя у Путина пройдет в частично рабочем режиме, он редко проводит это время полностью «как новогодние праздники», отметил представитель Кремля.
«Я думаю, что первые несколько дней он (Путин) будет, как и все, использовать просто для отдыха. Хотя, я еще раз повторяю, у него же полностью не может быть отдыха», – добавил представитель Кремля.
Он пояснил, что главе государства постоянно приходится работать и с документами, и с другими данными, «тем более, когда такая тревожная обстановка в Европе, постоянно поступает информация по всем источникам, по всем каналам».
Кроме того, Путину необходимо читать и заслушивать доклады, и этот процесс не может останавливаться. Песков не исключает, что уже в середине новогодних праздников президент может провести какие-то встречи, однако полноформатных совещаний, по его словам, пока не запланировано.
Он уточнил, что в планах главы государства на рождественскую неделю пока нет и поездки в Сочи для катания на горных лыжах.
Установлен способный сохраняться год симптом «омикрона»
Один из симптомов штамма «омикрон» может оставаться с переболевшим человеком целый год, заявил врач-педиатр, доктор медицинских наук и главный профилактолог УрФО Сергей Токарев.
«Миалгии – это мышечные боли, один из симптомов «омикрон»-ассоциированной инфекции. Однако миалгии могут беспокоить и уже переболевшего коронавирусной инфекцией пациента. Постковидный синдром может включать миалгии, мышечную слабость, усталость и астению, бессонницу, расстройства памяти и внимания, искажения вкуса и обоняния, причем эти жалобы сохраняются длительно – на протяжении от нескольких недель до года», – заявил ученый Ura.ru.
Глава правления Московского городского научного общества терапевтов Павел Воробьев отметил, что мышцы у переболевших пациентов действительно могут сохраняться долгое время.
«Миалгия – это симптом. Это боли в мышцах. Они были при всех вариантах коронавируса. Обычно это проходит вместе с болезнью. Но миалгия может быть и при постковидном синдроме», – пояснил он.
Ранее иммунолог-аллерголог Владимир Болибок отметил, что одним из признаков «омикрона» является сильная головная боль.
До этого британские исследователи публиковали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
Депутат: КПРФ зарабатывает очки на антинаучных теориях о вреде вакцинации
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Хотя коммунисты говорят, что они не против прививок от ковида, на деле они пытаются внушить рядовым россиянам сомнение в необходимости вакцинации. Об этом сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Дмитрий Хубезов. Ранее президент Путин призвал оппозицию прекратить зарабатывать «дешевые очки на здоровье нации».
«Обычно в дискуссии должны участвовать сторонники разных точек зрения. Но на свой недавний круглый стол в Госдуме фракция КПРФ пригласила только антипрививочников. Там звучал сплошной популизм, – те самые лозунги, которыми многим нашим согражданам заморочили голову. В результате такой агитации некоторые россияне отказываются прививаться. К сожалению, из-за этого не только заболевают и даже погибают», – возмущается председатель комитета Госдумы по охране здоровья, врач-хирург Дмитрий Хубезов.
Накануне во время большой пресс-конференции президент России Владимир Путин призвал с уважением отнестись к рядовым россиянам, которые сомневаются в необходимости вакцинации от коронавируса. По мнению Путина, их нужно последовательно убеждать в пользе вакцины. Однако президент резко раскритиковал тех, кто пытается заработать на этой теме политические очки. «Сегодня те, кто руководил еще в советское время большой страной и довел ее до распада, кстати говоря, в первых рядах тех, кто борется с вакцинацией. Чтобы повысить свой рейтинг среди той части населения, которая выражает сомнения по поводу необходимости вакцинации – но это нечестная позиция», – сказал президент. Он призвал политиков занять принципиальную позицию по вакцинации, «а не «крутить хвостом», не зарабатывать дешевые очки на здоровье нации».
Как сообщают РИА Новости, в пятницу лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил Путину, что его фракция не выступала против вакцинации от коронавируса. «У нас вся фракция вакцинирована или переболела», – добавил Зюганов, выступая на заседании Госсовета по науке. – Мы в этом отношении работаем по защите здоровья граждан».
Как сообщал сайт партии, 8 декабря КПРФ провела в здании Госдумы круглый стол «Законодательное обеспечение противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации», на котором выступил Зюганов. В дискуссии участвовала актриса Мария Шукшина, доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров, депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева, демограф Алексей Ракша и другие. По мнению Шукшиной, что в России не ведется учет негативных последствий вакцинации.
Параллельно КПРФ провела в одной из столичных гостиниц международную научно-практическую конференцию «Врачи за правду!» с участием в том числе непризнанных ученых, активистов и религиозных деятелей, также выступивших против вакцинации.
«Подобные мероприятия – чистой воды попытка заработать политические очки, – возмущается Хубезов. – Коммунисты понимают, на что идут: они специально собрали тогда тенденциозных личностей. Ораторы там утверждали, что они как бы не против вакцинации, но за добровольность. Но тут же вдогонку говорили, что в России используется «непонятная сырая» вакцина, от которой нет никакого толку», – рассказал депутат, назвав подобные акции проявлениями «медийного и политического ковид-мародерства».
«Смешно слышать, как медийные, но далекие от медицины люди читают лженаучные лекции, при этом ссылаются на авторитетные журналы типа The Lancet. На самом деле, эти люди за всю свою жизнь не вылечили ни одного пациента, тем более – пациента с коронавирусом. Они просто выдергивают фразы из контекста, чтобы обосновать свои теории, не имеющие ничего общего с наукой», – пояснил Хубезов.
Кроме актрисы Шукшиной и депутата Енгалычевой, журналиста по образованию, в мероприятии КПРФ участвовал и человек, обладающий ученой степенью – доктор медицинских наук, профессор Игорь Гундаров. «В методах Игоря Гундарова нет научного подхода. Приводимые им цифры подогнаны под его мнение, данные статистически никак не обоснованы. Скажем, утверждения Гундарова о том, что вслед за вакцинацией идет всплеск заболеваемости – это просто манипуляция цифрами и не более того, – полагает Хубезов. – Уже научно доказано, что прививка от ковида примерно в восемь раз уменьшает риск заражения и примерно в 30 раз – риск смерти».
По мнению депутата, возглавляемая Гундаровым Академия труда и социальных отношений была создана «как альтернатива традиционной Академии наук и объединяет псевдонаучных людей». «Гундаров не имеет никакого отношения к статусу академика в классическом варианте. Он опирается на околонаучные философские теории», – считает Хубезов.
Барбара Брыльска решила не смотреть «Иронию судьбы» на Новый год
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Польская, советская и российская актриса театра и кино Барбара Брыльска заявила, что не будет смотреть фильм «Ирония судьбы, или С легким паром» на Новый год.
Свою позицию артистка объяснила в интервью изданию «Вечерняя Москва». На вопрос, не возникло ли у нее желание еще раз пересмотреть фильм, она ответила, что не хочет «с высоты большого жизненного опыта подметить собственные актерские ошибки».
Брыльская отметила, что еще до роли Нади Шевелевой была известной и состоявшейся артисткой. Однако Рязанов сначала предложил ей фотопробы, а не саму роль. Эта позиция режиссера задела артистку.
«Я даже хотела отказаться, когда Эльдар Рязанов предложил мне фотопробы. Считала, что если меня пригласили, то меня и будут снимать – без проб!», – цитирует актрису издание.
В 2021 году Барбара Брыльска отпраздновала юбилей – ей исполнилось 80 лет. Свою первую роль она исполнила в 15 лет.
Ранее сообщалось, что стриминговый сервис Netflix к новогодним праздникам покажет собственную версию советской картины «Ирония судьбы, или С легким паром!». Фильм в новой итерации получил название «About Fate» («О судьбе»), он выйдет на онлайн-платформе 31 декабря.
Актриса Лия Ахеджакова в резких выражениях отвечала на вопрос о том, как она относится к выходу американской версии.
Дед Мороз приехал в Луганск для вручения подарков детям
Дед Мороз из Великого Устюга и представители общественного движения «Общероссийский народный фронт» прибыли в Луганск, чтобы вручить подарки детям из ЛНР в преддверии Нового года.
Дед Мороз за рулем грузовика с подарками подъехал к Дворцу культуры в Луганске, где его уже ждали дети. Встречал Деда Мороза глава ЛНР Леонид Пасечник.
«Подобное мероприятие, которое сегодня организовано "Общероссийским народным фронтом", конечно же, позволят нашим детишкам забыть о тех ужасах войны, которые были в 2014 году, забыть о той ситуации, которая сейчас на прифронтовых территориях, просто остаться детьми», – цитирует Пасечника РИА «Новости».
По словам главы республики, подарки предназначены тем детям, чьи семьи пострадали во время конфликта в Донбассе.
Помимо подарков для детей организовали праздничные спектакли и общение с Дедом Морозом. Сам же Дед Мороз поздравил присутствующих с наступающим праздником и пообещал приложить все силы для исполнения желаний.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции заявил, что готов выступить адвокатом Деда Мороза после того, как юрист из Санкт-Петербурга заявил о желании подать на волшебника в суд. Мужчина требует компенсацию за неисполненные за 23 года желания.
Корабль ВМС США не вышел в море из-за вспышки коронавируса
Американский военный корабль «Милуоки» остался на базе в заливе Гуантанамо на Кубе после вспышки коронавирусной инфекции, сообщил Четвертый флот ВМС США.
«USS «Милуоки», боевой корабль прибрежной зоны типа Freedom, остается в порту, поскольку результаты тестов на COVID-19 ряда моряков оказались положительными», – цитирует сообщение флота ТАСС.
Там добавили, что все заболевшие изолированы. У части зараженных симптомы коронавируса выражены слабо.
Летом на борту флагмана британских ВМС «Куин Элизабет» зафиксировали вспышку коронавируса во время похода по Индийскому океану.
В Китае резко увеличилось число новых случаев заражения коронавирусом
Китайские власти за прошедшие сутки зафиксировали 164 новых случая заражения коронавирусом SARS-CoV-2, что стало рекордном с 9 августа, сообщает пресс-служба Госкомитета по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.
Отмечается, что 73 зараженных прибыли из-за границы. Повышенную температуру, кашель и недомогания выявили у 140 человек, а остальные 24 – бессимптомные носители, передает ТАСС.
Согласно опубликованной статистике, за последнюю неделю в стране количество зараженных коронавирусом увеличивалось в среднем на 1,9% в сутки и составляет 1 881 пациент. Из них лишь девять находятся в тяжелом состоянии.
По официальным данным, в материковой части Китая переболели коронавирусом 100,8 тыс. человек, не считая зараженных без симптомов. Умерших с 25 января не было, а сначала пандемии скончались в стране 4 636 человек.
Самая сложная эпидемиологическая ситуация среди всех регионов Китая наблюдается в северо-западной провинции Шэньси, там за сутки выявили 86 случаев.
В целом обстановка по Китаю стабильная, однако количество жилых зон с повышенным уровнем опасности за неделю возросло более чем вдвое: с 70 до 153.
Ранее сообщалось, что Китай успешно и в соответствии с графиком проведет зимнюю Олимпиаду, несмотря на распространение в мире нового штамма COVID-19 «омикрон».
Американцы подрались на борту самолета из-за неправильно надетой маски
В США два пассажира самолета учинили драку из-за неправильно надетой маски. Инцидент произошел на борту рейса, летевшего из Лос-Анджелеса в Мемфис, сообщили в издании Mail Online.
Известно, что мужчина, буйно радовавшийся наступающему католическому Рождеству, злоупотреблял алкоголем и раздражал остальных пассажиров игнорированием требования о ношении масок, пишет РЕН ТВ.
Далее его сосед неудачно пошутил. «Вы, должно быть, из Лос-Анджелеса, потому что думаете, что вы лучше всех», – сказал он. После чего между пассажирами началась словесная перепалка, а позднее под крики напуганных пассажиров они вступили в драку и принялись тягать друг друга за волосы.
В результате в конфликт вмешался еще один путешественник, которому удалось разнять дебоширов. Не сообщается, была ли вызвана на место происшествия полиция и какие меры были применены в отношении скандалистов.
Тем временем в России, а именно в Воронеже водитель обругал матом пассажирку из-за отсутствия маски и силой высадил ее из автобуса. При этом он сам был без маски.
Доктор наук призвала не относиться безответственно к «омикрону»
Штамм коронавирусной инфекции «омикрон» нельзя считать сравнительно безопасным, он пока еще очень слабо изучен, заявила замдиректора НИИ имени Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.
«Омикрон» – это совершенно еще не изученный штамм. Мы видим, что большинство пациентов вроде бы переносят его легко, но есть симптоматика, на которую надо обратить внимание. Мы видим выраженную усталость, утомляемость, головные боли и высокую температуру, что может указывать на поражение нервной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы. Это еще надо изучать», – заявила Руженцова в эфире радио Sputnik.
Она отметила, что этот штамм, как и другие варианты заболевания, нуждается в самом серьезном отношении и принимаемых мерах предосторожности.
Эта мутация была выявлена недавно, и медики пока целиком не знают, как протекает болезнь, если она вызвана именно этим штаммом. Она отметила, что некоторые пытаются намеренно заразиться «омикроном» на своеобразных «вечеринках», поскольку считают, что так получат естественный иммунитет.
«Есть большая вероятность, что в некоторых группах, особенно среди тех, кто имеет хронические заболевания, после этих «вечеринок» могут быть последствия. Речь идет о тяжелом течении COVID-19. Мы пока этого не знаем, пока данных по «омикрону» очень мало, но к таким последствиям надо быть готовыми. «Ковид-вечеринки» – это неправильная позиция, потому что так вы можете создать проблемы себе и окружающим», – объяснила доктор медицинских наук.
Ранее доктор медицинских наук и главный профилактолог УрФО Сергей Токарев заявил, что один из симптомов штамма «омикрон» может оставаться с переболевшим человеком целый год.
В России зафиксировали «незавозные» случаи «омикрона»
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Случаи заражения новым штаммом коронавируса «омикрон» зафиксированы внутри России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Мурашко сообщил во время рабочей поездки в Ростов-на-Дону, что «мы ведем мониторинг, в общей сложности мы видим, что есть возникновение завозных случаев из-за рубежа, они быстро локализуются, но есть на территории России случаи заражения штаммом «омикрон», передает ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
По его словам, данные, собранные по результатам поездки российских специалистов в ЮАР, свидетельствуют о том, что новый штамм распространяется значительно быстрее прежних. Кроме того, дети болеют чаще.
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Министр добавил, что крайне важно соблюдать масочный режим, социальное дистанцирование и прочие меры профилактики, нужно обучать детей правильному поведению во время пандемии, «в том числе своевременной диагностике инфекционных заболеваний внутри детских коллективов для минимизации рисков – это еще одна важная составляющая».
Ранее стало известно, что в Минздраве начали разработку рекомендаций для лечения омикрон-штамма.
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В России за сутки выявили 24,9 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 24946 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано почти 10,3 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 24946 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,1% не имели клинических проявлений болезни».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Всего в стране коронавирус был выявлен у 10 368 299 человек в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2714, Санкт-Петербурге – 2072, Московской области – 1431.
Также за сутки зафиксировано 981 летальный исход. За весь период в России от коронавируса скончались 303 250 человек.
За сутки в России полностью выздоровели 42 107 человек, всего выздоровели 9 222 486 человек.
Накануне в России выявили 24703 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 243.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Дайверы провели хоровод вокруг елки под водами Байкала
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Дайверы из Иркутска отпраздновали приближение Нового года, поводив хоровод вокруг елки, установленной в озере Байкал.
Водолазы из Иркутска установили елку в воде в районе поселка Листвянка. Хоровод засняли на видео, передает РЕН ТВ.
Отмечается, что мероприятие проводится не в первый раз, дайверы готовятся к этому весь год. Кроме того, они облачились в костюмы – на подводном празднике присутствовали «интеллигент», «русская красавица», поросята и Дед Мороз.
Дайвер Елена Мартынова рассказала, что елку подготавливают заранее и наряжают на суше прикрепляют игрушки со специальными дырками, чтобы в них попадала вода и они не всплывали.
«Подбираются определенным образом цвета – синие, фиолетовые. Такие цвета, которые исчезают в спектре последними. То есть цветопередача под водой по мере глубины меняется. Чтобы елка была нарядная, красивая, яркая, специально подобраны цвета», – рассказала она.
Внизу устанавливается якорь, а на макушке пустая бутылка – поплавок, который позволяет принять в воде правильное положение.
Елку установили на глубине примерно 20 метров от дна, чтобы она висела в водной толще. Этим занимаются самые опытные дайверы.
Следом идет вторая группа, чтобы создать хоровод. Необходимо, чтобы все участники были на одном уровне, – только тогда получится красивый круг.
После водолазы по традиции прямо под водой распивают бутылочку вина, которую спрятали в прошлом году на дне Байкала. Для этого необходимо запустить в бутылку немного воздуха, который выдавит вино. Также они кладут на следующий год новую бутылку.
По пути водолазы забирают мусор, в том числе и прошлогоднюю елку, чтобы не загрязнять озеро.
Число случаев коронавируса в мире приблизилось к 280 млн
Число зафиксированных случаев инфицирования COVID-19 в мире возросло до 278 млн 971 тыс. 239, следует из данных Университета Джонса Хопкинса.
По данным учреждения, с начала пандемии COVID-19 в мире скончались 5 млн 392 тыс. 823 человека, передает RT.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Применено около 8,9 млрд доз вакцин.
До этого университет Джонса Хопкинса сообщал, что в США зафиксировано свыше 50 млн инфицированных, свыше 806 тыс. человек стали жертвами коронавируса. Также агентство Bloomberg заподозрило американские власти в завышении числа вакцинированных.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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В Минздраве начали разработку рекомендаций для лечения омикрон-штамма
Комиссия экспертов Минздрава России разрабатывает новые рекомендации по лечению новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом «омикрон», сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«Сегодня проведены исследования по оценке эффективности и лечения (ковида – прим. ВЗГЛЯД), вызванного новым штаммом, лекарственных препаратов, в том числе на основе моноклональных антител, которые появляются сегодня на рынке. Видим, что нужно будет изменить определенные подходы», – цитирует Мурашко ТАСС.
Отмечается, что накануне комиссия уже согласовала часть позиций по лечению заболеваний, вызванных «омикроном».
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».