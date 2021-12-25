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В Швеции повысили уровень боеготовности из-за ситуации на Украине
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Главнокомандующий шведской армией Микаэль Бюден счел кризис из-за ситуации вокруг Украины исключительно серьезным, поэтому Швеция повысила уровень своей боеготовности, передает его интервью газета «Дагенс нюхетер».
«Мы привели нашу готовность в соответствие со сложившейся обстановкой. Она серьезна и вызывает опасения. Естественно, что сейчас мы делаем больше и готовы к более быстрым действиям, чем обычно. Мы готовы к разным вариантам развития ситуации, в том числе и в непосредственной близости от наших границ», – передает ТАСС его слова.
Как утверждает Бюден, особое внимание уделяется острову Готланд, расположенному в Балтийском море и имеющему стратегическое значение. В прошлом году на фоне российских военных учений на Готланд было отправлено дополнительное подкрепление. «В условиях напряженности на Украине и в Европе естественно, что мероприятия по обеспечению боеготовности включают также Готланд и Балтийское море. Мы должны быть готовы действовать на разных направлениях», – отметил главнокомандующий.
При этом на вопрос о готовности Швеции к защите Готланда в случае возникновения угрозы Бюден ответил утвердительно. «Мы делаем свое дело, не вызывая никакой эскалации. Напротив, скорее охлаждаем [пыл противника], показывая, что стоим в стартовой позиции», – подчеркнул он.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
Президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
МИД направил ноту протеста Украине в связи с терактом возле консульства во Львове
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Теракт против российского генконсульства во Львове стал следствием разжигания ненависти и вражды к России на Украине, по данному случаю Россия направила ноту в региональное представительство украинского МИДа, говорится в заявлении российского дипведомства.
В министерстве указали, что в пятницу, в 02.30 ночи по местному времени неизвестный бросил в направлении входа на территорию российского генконсульства бутылку с зажигательной смесью, которая воспламенилась и создала угрозу безопасности загранучреждения, но никто из сотрудников не пострадал.
«По данному случаю Генеральное консульство России направило ноту в региональное Представительство МИД Украины и обращение на имя начальника Главного управления Национальной полиции во Львове с требованием принять срочные меры по усилению безопасности учреждения и его сотрудников, а также по розыску и наказанию виновных. Аналогичная нота Посольства России в Киеве направлена в МИД Украины», – говорится в заявлении дипведомства.
Также сообщается, что в МИД России был вызван Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации, которому был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств.
«Рассчитываем, что украинские власти предпримут необходимые шаги по выполнению своих международно-правовых обязательств, выявлению и привлечению к ответственности виновных и предоставят гарантии неповторения подобных инцидентов. Ожидаем также извинений за невыполнение Киевом обязательств по обеспечению должной безопасности российского консульского учреждения», – подчеркнули в российском МИДе.
В марте 2020 года российский СК возбудил уголовное дело по факту нападения радикалов на российское посольство в Киеве 14 марта, когда в здание диппредставительства выстрелили из ракетницы.
Миллиардер из России подарил себе концерт украинской рок-звезды на Новый год
Вокалист украинской группы «Океан Эльзы» и украинский политик Святослав Вакарчук намерен выступить на новогоднюю ночь на закрытой вечеринке у миллиардера Юрия Шефлера, известного своим бизнесом в производстве алкогольных напитков.
За свое новогоднее выступление Вакарук якобы получит 220 тыс. евро (18,3 млн рублей или 6,7 млн гривен), пишет «Страна.ua» со ссылкой на собственные источники.
Также к организации вечеринки якобы причастна «Мисс Россия» и «Мисс Мира-2008» Ксения Суханова, утверждает издание.
Сама вечеринка пройдет на латвийском курорте в Юрмале, якобы прямо дома у Шефлера.
Напомним, Шефлер владеет группой S.P.I. International, которая производит водку различных брендов.
В 2020 году после многолетних лет тяжб Верховный суд Нидерландов признал водочный бренд «Столичная» российским, а не частным. В 1997 году, наряду с другими известными советскими марками, «Столичную» выкупил бизнесмен Юрий Шефлер, Россия же через специально созданную компанию «Союзплодоимпорт» пыталась заявить свои права на эту водку как доставшиеся по наследству от СССР.
Святослав Вакарчук основал украинскую политическую партию «Голос». В 2020 году Вакарчук отказался от кресла парламентария Верховной рады.
На Украине предсказали «большую сделку» России и США
Встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве была предтечей «большой сделки» между сторонами, заявил лидер украинской партии «Наши» Евгений Мураев.
«Я думаю, мы накануне большой сделки. Для меня было очевидно, а после встречи Путина и Байдена в Женеве это стало еще более ясно. Когда из пакета санкций который должен был принять сенат, выпал «Северный поток – 2», секторальные и финансовые санкции против РФ, а также фамилии, по которым должны были применить персональные американские санкции», – сказал политик в эфире телеканала «НАШ».
По его словам, дипломаты «сработали кулуарно» и «достигнуты все договоренности», а теперь необходимо сделать так, чтобы люди в США, Европе, на Украине и в России приняли эти договоренности.
«При этом ситуация должна быть победной и для Байдена, и для Путина», – подчеркнул он.
По его словам, Третья мировая война невозможна в ближайшее время, поскольку она предполагает обмен ядерными ударами.
«Ну, это конец человечества, это конец жизни на планете Земля. Ядерное оружие все имеют как для сдерживания», – добавил Мураев.
Напомним, первая встреча президентов России и США состоялась 16 июня в Женеве, переговоры длились 4,5 часа, включая перерыв. В Москве выразили удовлетворение по поводу того, что на саммите в Женеве Москве и Вашингтону удалось начать диалог по стратегической стабильности. Важным итогом саммита России и США в Москве также назвали подтверждение формулы, согласно которой в ядерной войне не может быть победителей и она не должна быть развязана.
На Украине предъявили обвинение главе Минтранса России за авиасообщение с Крымом
Прокуратура на Украине предъявила обвинения действующему министру транспорта России Виталию Савельеву, а также его заместителю, имя которого не указывается, «в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины», следует из сообщения офиса генпрокурора страны.
«Под процессуальным руководством офиса генерального прокурора действующему министру транспорта Российской Федерации и его заместителю сообщено о подозрении в организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», – передает ТАСС сообщение прокуратуры.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос об открытии авиарейсов в Крым из-за закрытия воздушного пространства для белорусских авиакомпаний.
В офисе Зеленского рассказали о безуспешной попытке Зеленского дозвониться Путину
Украинский лидер Владимир Зеленский однажды пытался дозвониться до российского коллеги Владимира Путина в этом году, но не преуспел, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Наш президент никогда не звонит туда, где он не уверен, что его звонка ждут и ему готовы ответить. Была всего одна попытка в этом году установить контакт. Уже не помню, по какой причине разговор не состоялся», – сказал Ермак в интервью изданию «Фокус».
Он добавил, что как только будет уверенность в том, что президент России «готов разговаривать», а также будет «предмет для разговора», тогда диалог и состоится.
Также Ермак отметил, что Зеленский всегда готов к встрече с Путиным.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что его украинский коллега после прихода к власти попал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
До этого Зеленский заявлял, что может быть разработан новый формат прямых переговоров по Донбассу с Путиным.
На Украине заявили об отсутствии альтернативы российскому газу
Украина не имеет альтернативы российскому газу, этим мог бы стать сжиженный природный газ, доставляемый по морю, но суда с ним не могут входить в порты страны, признал глава оператора ГТС Украины, компании «Нафтогаз» Юрий Витренко.
Витренко заявил украинскому РБК, что «физически судна с LNG (Liquefied natural gas, сжиженный природный газ) в Украину заходить не могут, и даже с терминала в Польше регазифицированный LNG физически сейчас не может заходить в Украину через трубы», передает РИА «Новости».
Он подчеркнул, что усилий только украинской стороны будет недостаточно – нужно, чтобы к масштабным работам подключилась Польша.
Впрочем, компания может начать разработку новых месторождений.
Ранее сообщалось, что транзит российского газа через Украину сократился на 20%.
В генпрокуратуре Украины назвали сумму залога при аресте Порошенко
Генеральная прокуратура Украины намерена просить суд арестовать экс-президента страны Петра Порошенко по делу о госизмене с правом внесения залога в сумме около 37 млн долларов.
«Исполняющий обязанности генпрокурора Алексей Симоненко подписал ходатайство об аресте экс-президента и лидера «Европейской солидарности» Петра Порошенко и залоге в сумме 1 млрд гривен», – пишет издание «Главком» со ссылкой на свои источники, передает РИА «Новости».
Ранее экс-президент заявил, что находится в Варшаве, где проводит запланированные ранее встречи. Он планирует вернуться в страну в первой половине января. Он дважды проигнорировал требование посетить Госбюро расследований для проведения следственных действий.
Напомним, Порошенко стал подозреваемым в госизмене и содействии терроризму.
Порошенко имеет статус подозреваемого в уголовном деле о назначении Сергея Семочко заместителем главы Службы внешней разведки Украины. Порошенко также фигурирует в делах о назначении судей, о перемещении картин через госграницу, об инциденте с украинскими кораблями в Керченском проливе, о передаче земельного участка.
В Киеве назвали Украину «создательницей» Российской империи
Советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что именно Украина является «создательницей» Российской империи и СССР.
В качестве доказательств он привел в пример участие в становлении государства таких персон как Феофан Прокопович и Алексей Разумовский, отметив, что России не было бы без Мазепы.
«России и СССР бы не было, если б не Украина. Мы авторы этих двух империй. Вы собственной истории не знаете, балбесы», – цитирует «Униан» слова Арестовича.
Ранее сообщалось, что Львовский областной совет направил президенту Украины Владимиру Зеленскому и Верховной раде обращение с просьбой переименовать Россию в «Московию».
Депутаты считают, что Россия несколько сотен лет незаконно пользуется украденным государственным и географическим названием.
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Россияне назвали людей года
Жители России подвели итоги года, назвав лучших, на их взгляд, политиков, артистов и писателей года, а также лучшие СМИ, передачи и фильмы, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По результатам опроса, «политиком года для россиян остается (президент России) Владимир Путин – его назвали 38% опрошенных, далее с большим отрывом идут (премьер-министр) Михаил Мишустин и (глава МИД) Сергей Лавров (по 17%), (глава Минобороны) Сергей Шойгу (8%)», - передает РИА «Новости».
Кроме того, россияне называли кандидатуру лидера ЛДПР Владимира Жириновского, кандидата на выборах от КПРФ Павла Грудинина, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.
Актером 2021 года опрошенные назвали Константина Хабенского (4%), музыкантом года определили Александра Градского (9%), а среди писателей поровну разделили место Александр Пушкин, Виктор Пелевин и Захар Прилепин. В рейтинге спортсменов года первое место заняли гимнастки сестры Арина и Дина Аверины (4%), теннисист Даниил Медведев (4%), затем идет лыжник Александр Большунов (3%).
Вторыми после Хабенского стали Александр Петров, Сергей Безруков и Мария Шукшина (по 3%). 34% опрошенных назвали других артистов, в частности, Юлию Пересильд, Владимира Машкова и Чулпан Хаматову, а 67% затруднились ответить.
Среди музыкантов россияне отметили Филиппа Киркорова (4%), Полину Гагарину и Дениса Мацуева (по 3%), 2% – Николая Баскова и Моргенштерна, однако около 58% затруднились ответить.
Среди писателей россияне также называли Бориса Акунина, Федора Достоевского и Дмитрия Быкова.
«Самыми популярными блогерами в 2021 году, по мнению российских интернет-пользователей, стали Юрий Дудь (5%), Даня Милохин (3%) и Михаил Литвин (2%)», – говорится в исследовании.
Журналистами года 5% россиян назвали Владимира Соловьева, около 4% – Юрия Дудя, а также по 2% опрошенных журналистом года считают Ольгу Скабееву, Ксению Собчак, Андрея Караулова и Алексея Пивоварова.
Кроме того, россияне назвали самые популярные телепередачи в 2021 году: ими стали шоу «Голос» (Первый канал), который назвали 5% россиян, передача «60 минут» (телеканал «Россия 1») – ее назвали 4% респондентов, и 3% опрошенных считают самой популярной программой 2021 года «Поле Чудес» (Первый канал).
Отвечая на вопрос, какое в России лучшее средство массовой информации, 13% назвали телевидение, 12% – интернет. Кроме того, 9% россиян назвали Первый канал, 5% канал «НТВ», а 4% – радио.
Сериалами года россияне назвали «След», «Вертинский» и «Тайны следствия» (по 3% респондентов). Лучшими кинолентами 2021 года 7% россиян назвали старые фильмы и сериалы, по 2% – «Дюна» и «Небо».
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен в декабре 2021 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 респондентов.
Выборка была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки для этой выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Транзит российского газа через Украину сократился на 20%
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Транзит газа из России через Украину стал меньше на 20%, сейчас он составляет 87,7 млн кубометров в сутки, сообщил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
«Газпром» снова не стал бронировать Ямал – Европа и снизил транзит через Украину с 109 млн кубометров в сутки до 87,7 млн», – передает ТАСС со ссылкой на соцсети Макогона.
По данным украинских СМИ, транзит стал сокращаться с 21-22 декабря, когда он снизился с 109 млн кубометров в сутки до 104 млн кубометров.
По словам главы компании, снижение поставок газа – решение политическое, а не экономическое, его цель – увеличить давление на ЕС ради запуска газопровода «Северный поток – 2».
Напомним, Газпром на протяжении нескольких месяцев не бронирует дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину.
Ранее сообщалось, что Киев поднял вопрос о продлении контракта на транзит газа через Украину, хоть нынешний контракт будет действовать еще три года.
Российская стороны ответила, что вести переговоры о транзите есть смысл только в том случае, если есть понимание, кто будет закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях.
СМИ: Вашингтон планирует предоставлять Киеву разведданные о России
Соединенные штаты начали разрабатывать план по предоставлению Украине разведданных по России, сообщают СМИ со ссылкой на представителей высокопоставленных американских чиновников.
Белый дом, Пентагон и Госдепартамент обсуждают в числе возможной помощи Украине передачу снимков, определяющих движение российских войск для пересечения границы, передает ТАСС со ссылкой на New York Times.
Такая мера необходима для «предотвращения атаки» со стороны России украинскими военными.
Также американские спецслужбы якобы уже предоставляют Киеву доступ к гораздо большему числу материалов, чем до того момента, когда Россия якобы нарастила военные силы у границы.
Ранее в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на информацию британской компании Janes, специализирующейся на обороне и разведке сообщило, что Россия якобы продолжает стягивать военную технику к границе с Украиной.
В Турции назвали нереалистичным участие в военных действиях против России
Участие Турции в военных действиях на стороне Украины против России нереалистично, заявил депутат турецкого парламента, глава Партии обновления Озтюрк Йылмаз.
«Я не допускаю возможности возникновения такого положения, при котором Турции нужно будет отправлять военных (на Украину). Потому что подобный военный конфликт ни России, ни НАТО не нужен. Не думаю, чтобы из-за Украины НАТО напала на Россию, или чтобы Россия довела ситуацию до войны», – приводит РИА «Новости» слова турецого парламентария.
По его словам, нагнетание напряженности вокруг ситуации на российско-украинской границе – своего рода игра с участием дипломатов и военных.
«Турция на Россию не нападет. У нее есть с России стратегические отношения. И НАТО не предложит Турции напасть на Россию. Нет, это невозможно. Решения в НАТО принимаются единогласно», – заявил Йылмаз.
Он отметил, что если в случае эскалации конфликта НАТО примет какое-либо решение, то Турции как члену альянса придется в определенной степени следовать ему.
«Но я не думаю, что дело до этого дойдет… Не допускаю, что между Россией и Украиной начнется полномасштабная война. Но ситуация сейчас очень взрывоопасная, дипломатия ведется с повышением градуса», – добавил политик, не исключив, что в обмен на членство в НАТО Украина может отказаться от Крыма и Донбасса.
Ранее обозреватель турецкого портала Haberturk обратил внимание на подготовку НАТО к военной операции в Донбассе, в случае которой в Турции может разместиться штаб сил альянса.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
Глава офиса Зеленского рассказал о готовящихся переговорах с Козаком
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак рассказал, что планирует на этой неделе провести переговоры с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком.
«Мы с ним говорим о том, что происходит в трехсторонней контактной группе по Донбассу, обсуждаем именно те инициативы Украины, о которых я вам рассказал», – сказал Ермак в интервью изданию «Фокус», передает РИА «Новости».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фоне призывов западных стран начать налаживание контактов с Москвой глава его офиса Андрей Ермак свяжется с администрацией России в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что участники контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня, сообщал Андрей Ермак.
Пес и подросток провалились под лед в Киеве и спасли друг друга
В Киеве несовершеннолетний мальчик попытался спасти свою собаку, провалившуюся под лед, ему удалось вытащить питомца из воды, но в этот момент он сам ушел под лед, подросток выжил с ее помощью.
Инцидент произошел в жилом массиве Русановка, подросток спасал собаку из полыньи, но провалился сам, передает «Страна.ua».
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После этого к нему подбежал взрослый, он кинул палку, и вместе со спасенным псом вытянул несовершеннолетнего на берег.
К этому моменту на место прибежал второй очевидец, он снял верхнюю одежду и собрался броситься в полынью за мальчиком, но тот уже благополучно выбрался.
В ноябре житель Уфы бросился в ледяное озеро в центре города, чтобы вытащить из воды тонущую семилетнюю девочку.
На Украине заявили о сокращении обязательных для воинского учета профессий для женщин
Список профессий для женщин, которые обязаны встать на воинский учет на Украине, будет сокращен, сообщил глава профильного комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Александр Завитневич.
«Сейчас все обсуждают вопросы призыва женщин на военную службу. Прошу не сеять панику – женщин не будут призывать на срочную службу. Список будет пересмотрен в сторону уменьшения и здравого смысла, потому что там есть профессии, которые не понадобятся вооруженным силам», - написал он в своем Facebook.
Завитневич также отметил, что еще весной был принят закон, который предусматривает, что женщины, имеющие профессию, схожую со специальностями, определенными в перечне Минобороны, и способные нести службу по состоянию здоровья и возрасту, встают на воинский учет.
Дипломат добавил, что список профессий «бегал, и когда он вышел, то оказался очень большой». Позднее была достигнута договоренность с министром обороны Олексием Резниковым, что «список будет пересмотрен в направлении сокращения и здравого смысла, потому что есть профессии, которые действительно не понадобятся и другие военные формирования».
Ранее министерство обороны Украины опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, должны наряду с мужчинами вставать на военный учет. Военнообязанными становятся представительницы более 100 профессий. Встать на учет нужно до конца 2022 года, причем даже женщинам с несовершеннолетними детьми, что является основанием для освобождения от воинской службы.
Украинский политолог Андрей Золотарев заявил газете ВЗГЛЯД, решение поставить миллионы украинок на военный учет политически токсично для киевских властей.