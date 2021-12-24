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Препарат для лечения СМА «Рисдиплам» включили в список важнейших лекарств
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Правительство включило в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарств препарат «Рисдиплам», необходимый пациентам со СМА, теперь это лекарство смогут получать бесплатно, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина в пятницу.
«Одно из значимых решений – это добавление в список препарата «Рисдиплам», который нужен для помощи людям с диагнозом СМА. Теперь дорогостоящая терапия для них станет более доступной. Включение в перечень важнейших лекарств позволит приобретать его за счет федерального и региональных бюджетов и бесплатно предоставлять людям», – цитирует РИА «Новости» Мишустина.
Кроме того, перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов с 2022 года пополнится 22 новыми наименованиями, всего в перечне 808 медикаментов.
Отмечается, что среди новых наименований препараты для лечения спинально-мышечной атрофии (рисдиплам), рака молочной железы (талазопариб), муковисцидоза (ивакафтор+лумакафтор), рассеянного склероза (кладрибин, сипонимод). Также в числе новых – препараты для лечения множественной миеломы (изатуксимаб, помалидомид), хронического гепатита B (булевиртид), туберкулеза легких (деламанид), внутрибольничных инфекций (полимиксин В) и ВИЧ-инфекции (биктегравир+тенофовира алафенамид+эмтрицитабин, доравирин+ламивудин+тенофовир).
Кроме того, по данным кабмина, для пяти препаратов, ранее включенных в перечень, будут добавлены дополнительные лекарственные формы. Это касается панкреатина, морфина, карбетоцина, фосфазида, трипторелина.
Уточняется, что цены на медикаменты из перечня ЖНВЛП регулируются государством. Такие препараты применяют при лечении пациентов в больницах в рамках программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи гражданам. Добавляется, что препараты из перечня ЖНВЛП бесплатно выдаются льготникам по рецепту лечащего врача, поэтому чем быстрее лекарство появляется в этом списке, тем доступнее оно для граждан.
Также в правительстве уточнили, что этим же распоряжением расширился перечень препаратов для лечения высокозатратных нозологий. В него вошли четыре новых лекарства, необходимые пациентам с рассеянным склерозом (кладрибин), множественной миеломой (помалидомид, иксазомиб) и гемофилией (эфмороктоког альфа).
«Лекарства из этого перечня централизованно закупаются Минздравом и выдаются пациентам бесплатно. Расходы на их закупку финансируются из федерального бюджета», – заключили в пресс-службе кабмина.
Ранее Владимир Путин призвал решить вопрос обеспечения лекарствами лиц со СМА старше 18 лет.
«Источником финансирования является повышение налога на доходы физических лиц, которые получают чуть больше, чем в среднем по стране, на их дополнительные доходы налог стал чуть больше, и мы с самого начала говорили о том, что все эти деньги пойдут на поддержку людей с такими тяжелыми орфанными заболеваниями, в том числе со СМА», – сказал Путин на пресс-конференции.
Погребинский: Слова Путина о Зеленском и «нациках» поддержит половина Украины
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«Половина Украины согласится со словами Владимира Путина о Зеленском, но медиа об этом не сообщат, поскольку команда украинского лидера зачистила все оппозиционные СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя высказывание российского лидера о том, что президент Украины подпал под влияние радикальных националистов.
«Я согласен с президентом России. Владимир Зеленский подпал под влияние националистов и в этом смысле действует как «Порошенко 2.0». Он ведет политику исключительно под давлением и в русле ожиданий радикалов, чтобы не создавать себе лишних проблем», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
При этом, по словам эксперта, Зеленский для украинских националистов чужой человек. «Понимает он это или нет – неясно, но своего политического мнения у него как такового нет», – отметил аналитик. Политолог напомнил, что на Украине действует оппозиция, олицетворяющая партию войны. «Эта оппозиция говорит, что Зеленский не националист, а вообще «засланный из Москвы казачок». И, чтобы доказать обратное, Зеленский заигрывает с националистами», – резюмировал собеседник.
Президент России Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский после прихода к власти подпал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине – нациков. Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов. Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах», – заявил Путин.
Политик напомнил, что в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов в 2014 году. «Хоть кто-то пальцем пошевельнул? Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают. Вот в чем проблема», – указал Путин.
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Россия не увидела смысла в обсуждении контракта на транзит газа через Украину
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Киев поднял вопрос о продлении контракта на транзит газа через Украину, хотя нынешний контракт будет действовать еще три года, заявил директор второго департамента стран СНГ МИД России Алексей Полищук.
Полищук подчеркнул, что поставки газа в Европу – вопрос исключительно коммерческий. Переговоры о транзите имеет смысл вести, «когда имеется четкое понимание, кто из партнеров будет готов закупать российский газ, в каких объемах и на каких условиях», добавил он, отметив, что «тема транспортировки в данном случае вторична».
В МИДе также указали, что «нынешний транзитный контракт действует до 31 декабря 2024 года». Полищук заявил, что «постановка Киевом вопроса о продлении договора за три года до его истечения может преследовать только политические цели», передает РИА «Новости».
Напомним, глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон не исключил, что Россия зимой может прекратить транзит газа через Украину. По его словам, физический транзит российского газа через Украину в 2021 году будет на треть меньше, чем годом ранее.
В США поставили условие для прогресса в договоренностях с Россией
Достижение прогресса на грядущих переговорах между российской и американской сторонами возможено лишь при деэскалации вокруг Украины, заявил представитель вашингтонской администрации.
«Мы сказали России, что для нас очевидно, что существенный прогресс на переговорах может быть достигнут только в условиях деэскалации, не эскалации», – цитирует американского чиновника ТАСС.
При этом точные дата и место переговоров пока не определены, добавил он.
Однако, по его словам, Соединенные Штаты готовы к переговорам, но считают ряд российских предложений неприемлемыми.
«США готовы вступить в дипломатическое взаимодействие уже в начале января по множеству каналов», – приводит слова чиновника РИА «Новости».
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
Эксперт: Украинский реверс влияет на рост цен на газ в Европе
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«Киев уверяет, что он не использует российский газ, хотя на самом деле закупает его реверсом. Президент обратил внимание на то, что такая схема может влиять на рост цен», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Станислав Митрахович, комментируя слова Путина о том, что газ в Европе дорожает из-за реверсной схемы продажи газа из Германии на Украину.
«Общеизвестно, что Украина получает газ по виртуальному реверсу и – в небольшом объеме – по физическому реверсу. По документам газ – как будто европейский, на самом деле – российский. Кстати, Украине он обходится очень дорого, потому что приходится покупать его по цене, близкой к биржевым индикаторам. В эту цену также входят стоимость транспортировки, налоги и так далее», – рассказал старший научный сотрудник Финансового университета при правительстве, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
«Думаю, президент обратил внимание именно на разрыв между заявлениями Украины о том, что она «не использует российский газ» и тем, что происходит на самом деле. Более того, подобная практика тоже влияет на цены», – уточнил эксперт. В этой связи он напомнил, что газопровод «Ямал – Европа» уже несколько дней не работает в своем обычном режиме. «Главная причина? Нет достаточного количества заявок со стороны покупателей из-за очень высоких цен. Компании ждут, когда цены на газ спадут, что в данных условиях благоразумно», – пояснил собеседник.
«Тем не менее, на то время, пока поставки через этот газопровод прекратились, Польша уже не может использовать виртуальный реверс и начинает прокачивать его себе физически. Условно говоря, есть некая энергетическая компания в Германии, которая хочет продать свободные объемы газа. Покупателем выступает Польша или Украина. Если часть газа ушла на Украину, то для трейдера это могло стать дополнительным аргументом для общего повышения стоимости голубого топлива», – объяснил Митрахович.
«То, что нельзя одновременно качать газ физическим реверсом через Польшу на Украину и аверсом из России в Германию – это тоже верно. В отличие от Украины, по которой проложено несколько труб, из Польши в Германию ведет всего одна. Соответственно, если газ физически пошел с Запада на Восток, то вы не можете в одной трубе столкнуть два противоположных потока. Путин обращает внимание на то, что если реверс идет из Польшу на Украину, то качать его аверсом в Германию просто невозможно», – детализировал эксперт.
«У Газпрома есть определенные контрактные обязательства, которые он выполняет. В противном случае компания получила бы не только устные обвинения со стороны Запада, но и реальный иск в суд и проиграла бы его. Но пока у Газпрома есть возможность выполнить все контрактные обязательства даже без прокачки газа через «Ямал – Европу», – указал собеседник.
«Однако, думаю, это все-таки разговор про текущий день. Вряд ли можно сказать, что эта ситуация привела бы к заметному росту цен на газ. Есть гораздо более фундаментальные вещи, которые привели к энергокризису в Европе: куча ошибок руководства ЕС, из-за которых газ стал стоить совершенно неадекватных денег. Все, что выше 400-500 долларов за тысячу кубометров газа – это суперколоссальная стоимость», – заключил Митрахович.
В четверг президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос о том, действительно ли Газпром виноват в европейском газовом кризисе. «Конечно, нет. Это попытка поставить все с ног на голову опять. Вот коллега спрашивает, что там Запад не понимает. Да врут все, потому что тень на плетень наводят. Газпром увеличил поставки чуть ли не на 20% в дальнее зарубежье и в Европу в целом. По-моему, это вообще единственная компания, которая так себя ведет. Американские поставщики утащили газ на премиальные рынки – в Южную Америку, Корею, Японию. И цены поползли. Много факторов. И неблагоприятная погода, длинная весна, недозакачка в «подземки», ветряки не работали. При этом местные власти «кошмарят» свои добывающие компании. Дефицит возник», – считает Путин.
«Не надо разрушать долговременные контракты. Нам говорили – рынок отрегулирует. Вот он и отрегулировал. Пожалуйте бриться», – сказал он, указывая на исторический рекорд цен. По словам президента, Газпром повысил поставки в ФРГ на 10% больше в этом году, в Италию – плюс 4,4 млрд кубов.
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«Я вижу эти обвинения в адрес России и «Газпрома», что «Газпром» второй или третий день подряд не забронировал трафик для поставок газа в Европу по этому маршруту - Ямал-Европа. До чего противные, вот как бы это сказать. ... Ну ладно. Ну просто это переходит всякие границы. Ведь он не забронировал этот трафик, потому что те его контрагенты и компании, а это прежде всего, немецкие и французские, которые покупают газ по этому маршруту, не выставили заявок на покупку», – сказал Путин.
По его словам, Россия поставляет газ по долгосрочным контрактам, а цена в 4-7 раз дешевле, чем на споте. «Они, поднабрав у нас объем, получив больше, чем по контракту, теперь продают его. Но это не все. Они же в реверсном режиме включили, а как можно аверсный подать?» – риторически спросил Путин. Он также посоветовал странам Запада не думать, что на них «боженька заснул».
Президент допустил, что часть газа власти западных стран направляют на Украину, «пытаясь поддержать штаны там кому-то», вместо того, чтобы поставлять в Германию и влиять на цены на споте.
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США увязали переговоры с Россией по гарантиям безопасности с Украиной
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Наиболее эффективными переговоры с Россией по гарантиям безопасности станут в случае деэскалации на границе с Украиной, заявил посол США в России Джон Салливан.
Салливан заявил, что «деэскалация» подразумевает отвод российских войск от украинской границы. Кроме того, он отметил «определенные позитивные сдвиги в рамках Трехсторонней контактной группы» по Донбассу. Посол выразил надежду, что «будет достигнута договоренность о прекращении огня» в Донбассе, которая «будет сопровождаться деэскалацией по другую сторону границы, где российская сторона мобилизовала войска», пишет «Коммерсант».
«Да, понимаю, это российская территория, но это территория России, граничащая с суверенной страной, и это очень угрожает этой стране», – сказал он, добавив, что США, НАТО и ЕС по-прежнему обеспокоены ситуацией вокруг Украины. По его словам, «деэскалация и дипломатия должны идти рука об руку», передает ТАСС.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения». Неделю назад МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности.
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Bloomberg: Покупатели российского газа в Европе исчерпали годовые лимиты
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Газпром сокращает поставки газа по трубопроводу «Ямал – Европа» не из-за стремления манипулировать ценами, а из-за того, что покупатели уже исчерпали годовые лимиты; чтобы получить больше топлива, им придется переплачивать, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.
Как пишет «Коммерсант», информацию о том, что Газпром выполнил обязательства на год, агентству подтвердили два покупателя из Германии.
Обычно Газпром и его клиенты устанавливают минимальный объем, который должен поставляться и оплачиваться каждый год по заранее установленной формуле. Если этот объем превышен, платить приходится больше – по преобладающей рыночной цене. Осенью она сильно выросла, а в декабре на фоне ожидания холодной зимы впервые в истории превысила 2150 долларов за тысячу кубометров.
Как рассказали Bloomberg в Uniper SE и RWE AG, немецких энергетических компаниях, покупающих газ у Газпрома, на этот год поставщик свои обязательства выполнил в полном объеме.
Ранее Газпром не забронировал мощности «Ямала – Европы» на пятницу. В четверг компания четвертый день подряд не бронировала мощности газопровода на суточном аукционе.
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Экс-офицер СБУ рассказал о работе британской ЧВК на Украине
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Частная военная компания из Великобритании охраняет британских специалистов, которые участвуют в строительстве военно-морской базы в Очакове, сообщил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
Прозоров со ссылкой на собственные источники сказал, что британцы «плотно обживают юг Украины, прописались в Николаеве». По его словам, на крупный военный аэродром Кульбакино «регулярно приходят борта из Альбиона», передает РИА «Новости».
В создании базы участвуют британские специалисты по строительству и логистике. Охрану авиабортов и грузов осуществляют бойцы британской ЧВК, базирующиеся в гостинице «Александровская» в Николаеве.
Прозоров в 2014–2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора «М». В 2019 году он сообщил о существовании в Мариуполе неофициальной тюрьмы. В июле 2021 года он заявил, что готов рассказать ЕСПЧ о пытках и внесудебных расправах со стороны украинских силовиков, а также о том, что Киев не закрыл воздушное пространство над районом АТО.
В понедельник Киев заявил, что базы военно-морских сил Украины вблизи Очакова (Черное море) и Бердянска (Азовское море) появятся в 2024 году. Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики.
СМИ: Турция может стать штабом НАТО в случае операции в Донбассе
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Обозреватель турецкого портала Haberturk обратил внимание на подготовку НАТО к военной операции в Донбассе, в случае которой в Турции может разместиться штаб сил альянса.
Автор статьи в Haberturk Четинер Четин отмечает, что помимо санкций против России Запад разрабатывает вариант переброски специального военного соединения численностью 35–40 тыс. на базе сил быстрого реагирования НАТО, пишет «Московский комсомолец».
При этом, подчеркивает Четин, как удалось ему выяснить у дипломатов в Брюсселе, в качестве ведущей силы этой группировки рассматривают Объединенную оперативную группу повышенной готовности (VJTF). Этой группой члены НАТО командуют поочередно. И в настоящее время центр командования находится в Турции.
«Здесь возникает очень рискованная ситуация, которая непосредственно затрагивает Турцию. В эти дни нам необходимо быть предельно осторожными в военном, политическом, экономическом и разведывательном отношениях», – считает Четин.
При этом автор предполагает, что Турция из-за действий альянса может оказаться еще в более глубоком кризисе в отношениях с Москвой, чем после уничтожения российского самолета в 2015 году.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам, и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
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Дробницкий указал на переход США в отношениях с Россией к «дипломатии раздражения»
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США понимают, что предложения Москвы по безопасности – это декларация планов России, поэтому хотят вести диалог в закрытом режиме, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее посол США в Москве Джон Салливан призвал к непубличной дипломатии между Москвой и Вашингтоном.
«У властей США вызвала раздражение именно открытая публикация российским МИДом предложений по диалогу, касающемуся безопасности. В случае, если Москва не пойдет на уступки по какому-то из пунктов, Байден вряд ли сможет выйти из этой истории победителем в глазах общественности», – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий.
При этом, по его словам, Вашингтон понимает, что предложения России – это скорее не предложения, а фиксация планов Москвы, которые так или иначе будут реализованы.
«Также в США осознают, что их конкуренция с Россией на множестве международных плацдармов неизбежна. При этом в Белом доме отдают отчет в том, что рано или поздно США уйдут с Украины, как и ранее ушли из Афганистана. И это будет выглядеть как проигрыш Москве», – добавил эксперт.
В то же время США не могут вообще не идти на переговоры с Москвой, поскольку это будет расценено как уступка давлению Москвы. «Кроме того, общественность и влиятельные политические круги в США скажут, что отказ Вашингтона от диалога с Москвой спровоцировал Россию на решительные действия в Восточной Европе», – добавил Дробницкий.
В итоге получается, что у Белого дома сейчас цугцванг, отметил политолог. «Команда Байдена пока не знает, что делать, а потому тянет время вот такими заявлениями посла Салливана, которые не имеют смысловой наполненности. Это можно назвать «дипломатией раздражения», – резюмировал американист.
Накануне американский посол в Москве Джон Салливан заявил, что на переговорах с Россией по гарантиям безопасности США не пойдут на компромисс в вопросе отношений с союзниками по НАТО.
Салливан также сказал, что есть «давние принципы, которых президент Байден и правительство США придерживались с успехом, поддерживая мир в Европе на протяжении десятилетий», они «являются основой безопасности США». Посол заявил, что «трансатлантические отношения с союзниками по НАТО имеют основополагающее значение для безопасности» США, пишет «Коммерсант».
При этом, по его словам, Москва знает, в отношении каких фундаментальных ценностей США не готовы искать компромиссы. Однако в Вашингтоне «услышали озабоченность» России и «готовы вступить в диалог и дискуссию». Посол надеется, что это будет именно диалог, а не просто требование гарантий. Он заявил, что НАТО и США «будут выражать озабоченность по поводу архитектуры безопасности Европы, которая на протяжении десятилетий по большей части обеспечивала мир», передает ТАСС.
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Он подчеркнул, что Вашингтон «не готов просто взять и подписать» переданные российской стороной проекты документов по гарантиям безопасности, «тем более один из них адресован не США, а НАТО». США не смогут вести переговоры с Россией касательно предложений Москвы по гарантиям безопасности, оформленным как договор России и НАТО, добавил он.
По его словам, переговоры по гарантиям безопасности могут пройти в рамках двусторонних консультаций с Россией, Совета Россия – НАТО и ОБСЕ. Салливан отметил важность того, что в ОБСЕ входит и Украина. США не исключают, что переговоры приведут к достижению прогресса в обсуждении высказанных Москвой обеспокоенностей, «но это будет улица с двусторонним движением».
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США. При этом Россия исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.
Накануне Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
«Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент. Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу»
«В этой связи мы ясно дали понять, что дальнейшее движение НАТО на восток неприемлемо. Ну что тут непонятного? Мы, что ли, ставим ракеты рядом с границами Соединенных Штатов? Нет, это Соединенные Штаты со своими ракетами пришли к нашему дому. На пороге нашего дома находятся уже. Ну разве это какое-то избыточное требование – не ставить больше никаких ударных систем у нашего дома?» – заявил Путин.
Он поинтересовался, как бы американцы отнеслись к тому, если бы Россия на границе между Канадой и США или на границе с Мексикой поставила ракеты. Он напомнил, что у Мексики и США также были территориальные споры – Техас, Калифорния.
Ранее МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Экс-офицер СБУ описал возможный сценарий провокации с химоружием в Донбассе
Целью для украинской провокации с химическим оружием в Донбассе может стать место массового скопления людей, заявил бывший подполковник Службы безопасности Украины Василий Прозоров.
«По поводу возможных провокаций с химическим оружием на Украине. Мое мнение однозначное: такие провокации готовятся для того, чтобы иметь повод обвинить в этом российскую сторону, ну и, конечно, республики Донбасса. Причем жертвами провокаций должно стать именно мирное население подконтрольной Украине части Донбасса. Возможно, это будет школа, больница, учреждение культуры или другое место массового скопления людей», – заявил РИА «Новости» Прозоров.
По его прогнозу, западные и украинские СМИ «сразу же обвинят в диверсии Россию и ДНР-ЛНР, найдут кого-то, якобы причастного к провокации, обязательно с российским паспортом и военным билетом ДНР». На самом деле для подобных вещей «выгоднее использовать наемников», считает экс-подполковник СБУ.
«В случае провала всегда можно списать всю вину на частников, не показывая вину государства», – объяснил он. Он отметил, что опыт у западных спецслужб «в организации подобных провокаций богатый». «Вспомните хотя бы Сирию и провокации «Белых касок», – напомнил Прозоров.
Бывший подполковник СБУ Василий Прозоров в 2014-2015 годах совершил несколько командировок в Донбасс, одно время был заместителем командира сектора «М».
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – сказал министр.
В Пентагоне назвали заявление главы Минобороны Сергея Шойгу о подготовке американскими частными военными компаниями провокации с химическими веществами на востоке Украины «не соответствующим действительности».
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США отказались идти на компромисс с Москвой по НАТО
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На переговорах с Россией по гарантиям безопасности США не пойдут на компромисс в вопросе отношений с союзниками по НАТО, заявил американский посол в Москве Джон Салливан.
Салливан сказал, что есть «давние принципы, которых президент Байден и правительство США придерживались с успехом, поддерживая мир в Европе на протяжении десятилетий», они «являются основой безопасности США». Посол заявил, что «трансатлантические отношения с союзниками по НАТО имеют основополагающее значение для безопасности» США, пишет «Коммерсант».
При этом, по его словам, Москва знает, в отношении каких фундаментальных ценностей США не готовы искать компромиссы. Однако в Вашингтоне «услышали озабоченность» России и «готовы вступить в диалог и дискуссию». Посол надеется, что это будет именно диалог, а не просто требование гарантий. Он заявил, что НАТО и США «будут выражать озабоченность по поводу архитектуры безопасности Европы, которая на протяжении десятилетий по большей части обеспечивала мир», передает ТАСС.
США и их союзники хотят без промедления начать переговоры с Россией по гарантиям безопасности, но нельзя предсказать, сколько продлится такой диалог, заявил Салливан, заверив, что США «не стремятся замедлить этот процесс». Он подчеркнул, что Вашингтон «не готов просто взять и подписать» переданные российской стороной проекты документов по гарантиям безопасности, «тем более что один из них адресован не США, а НАТО». США не смогут вести переговоры с Россией касательно предложений Москвы по гарантиям безопасности, оформленным как договор России и НАТО, добавил он.
По его словам, переговоры по гарантиям безопасности могут пройти в рамках двусторонних консультаций с Россией, Совета Россия – НАТО и ОБСЕ. Салливан отметил важность того, что в ОБСЕ входит и Украина. США не исключают, что переговоры приведут к достижению прогресса в обсуждении высказанных Москвой обеспокоенностей, «но это будет улица с двусторонним движением».
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«Вместе с нашими союзниками по НАТО и партнерами мы готовы взаимодействовать с российскими властями и обсуждать озвученные ими проблемы. Более того, наши партнеры в Европе и все, кто обеспокоен ситуацией с безопасностью в Европе, с нетерпением ожидают взаимодействия с российским правительством по этим вопросам», – сказал он, добавив, что США «не собираются поступаться принципами и ценностями».
В понедельник замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что российская сторона приняла к сведению заявление главы европейской дипломатии Жозепа Борреля о необходимости участия ЕС в переговорах по гарантиям безопасности, но продолжает выступать в пользу двустороннего переговорного процесса с США. При этом Россия исходит из того, что контакт с США по гарантиям безопасности должен быть двусторонним.
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Лавров предсказал полномасштабный конфликт в Европе при втягивании Киева в НАТО
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Курс на втягивание Украины в Североатлантический альянс с возможностью появления у российских границ ударных ракетных комплексов создает угрозы безопасности России, провоцируя военные риски вплоть до масштабного конфликта в Европе, заявил глава МИД Сергей Лавров.
Лавров в интервью боснийско-герцеговинской газете «Ослободженье» по случаю 25-летия со дня установления дипотношений между Россией и Боснией и Герцеговиной, что «курс на втягивание Киева в НАТО с перспективой появления у наших границ ударных ракетных комплексов создает неприемлемые угрозы безопасности России, провоцируя серьезные военные риски для всех вовлеченных сторон, вплоть до масштабного конфликта в Европе», передает ТАСС.
Комментируя тезис о Боснии и Герцеговине как «жертве российско-американского противостояния», министр указал, что Россия не решает свои задачи за счет чьих-либо интересов и не ставит партнеров перед абсолютно ложным выбором «или с нами, или против нас».
«Наша принципиальная позиция хорошо известна – региональным проблемам нужны региональные решения на основе инклюзивного диалога и учета позиций всех заинтересованных сторон. При этом должен отметить, что в последнее время Вашингтон избегает обсуждения с нами не только БиГ, но и балканской темы как таковой. Надеемся, что у администрации (президента США Джо) Байдена хватит политической воли и разума, чтобы не превращать Балканы в еще один фронт антироссийского противостояния», – сказал он.
Лавров напомнил слова российского лидера Владимира Путина о том, что «на России и США – крупнейших ядерных державах – лежит особая ответственность за стратегическую безопасность на планете», и «полноценный диалог Москвы и Вашингтона объективно послужил бы обеспечению глобальной стабильности, урегулированию региональных конфликтов».
Ранее Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс якобы никогда не обещал не расширяться на восток, союзники по блоку отрицают, что подобные заверения когда-либо давались России.
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Горбачев объяснил истоки идеи расширения НАТО
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США после холодной войны решили строить новую империю, заявил экс-президент СССР Михаил Горбачев.
Горбачев отметил, что распад СССР ослабил Россию, в результате «получили коллапс экономики, хаос». «Как в таком положении рассчитывать на равноправные отношения с США, с Западом?» – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, он подчеркнул «триумфаторские настроения на Западе, особенно в США», которым «ударило в голову высокомерие, самоуверенность». «Объявили победу в холодной войне. А ведь мы вместе вытаскивали мир из конфронтации, из ядерной гонки», – сказал Горбачев. По его словам, «победители» решили «строить новую империю», «отсюда пошла идея расширения НАТО».
Горбачев сказал, что в России сначала вяло реагировали, а потом решили «валить вину на Горбачева». Он отметил, что «Парижскую хартию, идеи коллективной безопасности, создания Совета Безопасности для Европы, которые серьезно обсуждались в 1991 году, предали забвению».
Однако Горбачев полагает, что «вернуться к этим идеям еще не поздно». «Не знаю, происходит ли это сейчас, после переговоров президентов России и США, но какой-то процесс начался. Я это поддерживаю, надеюсь, что будет результат. Такой, чтобы все европейские страны чувствовали себя в безопасности», – сказал он.
Напомним, российский президент Владимир Путин говорил, что Горбачев допустил ошибку, когда не потребовал на бумаге зафиксировать обещание НАТО не расширяться на восток. В ответ Горбачев заявил, что «в тех условиях даже обсуждать подобный вопрос было юридически невозможно».
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Патриарх всего Востока благословил Россию на дело «защиты правды, мира и добра»
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Российская парламентская делегация встретилась с патриархом Антиохийским и всего Востока Иоанном X в Дамаске, сообщают информационные агентства.
В Дамаске в формате видеоконференции прошло совместное заседание межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев к местам проживания. В заседании приняли участие представители ООН, Международного Комитета Красного Креста и других гуманитарных организаций. После окончания заседания делегация встретилась с Иоанном X, передает ТАСС.
Патриарх попросил передать российскому народу, что Россия делает «великое дело по защите правды, мира и добра для всего человечества». «И да благословит Господь вас, членов делегации, да благословит Господь весь российский народ, Русскую православную церковь и всех православных во всем мире», – сказал он.
Патриарх напомнил, что в исторических книгах на арабском языке Россию «часто называют великой Россией». Он выступил за то, чтобы Россия «играла такую роль на международном уровне, на всех международных площадках», «способствовала торжеству правды».
Стороны обменялись подарками. Глава делегации, координатор думской группы по связям с парламентом Сирии Дмитрий Саблин преподнес патриарху икону Христа-Спасителя. В ответ российской стороне подарили выполненное вручную изображение известной в Сирии колокольни, к строительству которой в 19 веке приложили руку русские мастера.
Напомним, президент мусульманской Сирии Башар Асад заявлял, что в его стране могут готовить удар по антиохийскому патриарху Иоанну X, поддержавшему Москву в конфликте вокруг украинского раскола. Антиохийская православная церковь – третья в православном «табеле о рангах».
В Китае оценили ежегодную пресс-конференцию Путина
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Китайские СМИ оценили большую ежегодную пресс-конференцию президента России Владимира Путина, уделив особое внимание словам российского лидера о КНР и расширении НАТО на восток.
Газета Global Times отметила жесткую позицию Путина по вопросу расширения военного присутствия Соединенных Штатов у границ России, подчеркнув, что Китай, который сталкивается с таким же вызовом, должен придерживаться такой же твердой позиции, как и Москва, передает РИА «Новости».
«Многие китайцы восхищаются смелостью Путина в вопросе защиты национальных интересов России. Поскольку вооруженные силы США также приближаются к таким регионам, как Южно-Китайское море и Тайваньский пролив, угрожая суверенитету и безопасности Китая, многие интернет-пользователи надеются, что Китай в отношениях с США может быть таким же жестким, как Россия», – говорится в статье, посвященной пресс-конференции.
Газета China Youth Daily пишет, что в ходе пресс-конференции российский президент четко обозначил «красные линии», которые страны Запада не должны пересекать.
Особое внимание Global Times также уделила словам президента о Китае: «Путин высоко оценил российско-китайское сотрудничество и показал Западу, насколько непоколебимы отношения Китая и России».
Новостной портал «Чжунго синьвэнван» отмечает, что российский лидер много раз упоминал Китай в ходе пресс-конференции, а слова Путина о КНР демонстрируют «истинные отношения всестороннего стратегического партнерства».
Китайские СМИ также уделили особое внимание тому факту, что пресс-конференция президента длилась почти четыре часа, за которые Путин ответил на 55 вопросов журналистов.
Напомним, на пресс-конференции Путин высоко оценил отношения России и Китая, а также назвал ошибочной политику Запада по сдерживанию Москвы и Пекина.