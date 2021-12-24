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Россияне назвали людей года
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Жители России подвели итоги года, назвав лучших, на их взгляд, политиков, артистов и писателей года, а также лучшие СМИ, передачи и фильмы, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
По результатам опроса, «политиком года для россиян остается (президент России) Владимир Путин – его назвали 38% опрошенных, далее с большим отрывом идут (премьер-министр) Михаил Мишустин и (глава МИД) Сергей Лавров (по 17%), (глава Минобороны) Сергей Шойгу (8%)», - передает РИА «Новости».
Кроме того, россияне называли кандидатуру лидера ЛДПР Владимира Жириновского, кандидата на выборах от КПРФ Павла Грудинина, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.
Актером 2021 года опрошенные назвали Константина Хабенского (4%), музыкантом года определили Александра Градского (9%), а среди писателей поровну разделили место Александр Пушкин, Виктор Пелевин и Захар Прилепин. В рейтинге спортсменов года первое место заняли гимнастки сестры Арина и Дина Аверины (4%), теннисист Даниил Медведев (4%), затем идет лыжник Александр Большунов (3%).
Вторыми после Хабенского стали Александр Петров, Сергей Безруков и Мария Шукшина (по 3%). 34% опрошенных назвали других артистов, в частности, Юлию Пересильд, Владимира Машкова и Чулпан Хаматову, а 67% затруднились ответить.
Среди музыкантов россияне отметили Филиппа Киркорова (4%), Полину Гагарину и Дениса Мацуева (по 3%), 2% – Николая Баскова и Моргенштерна, однако около 58% затруднились ответить.
Среди писателей россияне также называли Бориса Акунина, Федора Достоевского и Дмитрия Быкова.
«Самыми популярными блогерами в 2021 году, по мнению российских интернет-пользователей, стали Юрий Дудь (5%), Даня Милохин (3%) и Михаил Литвин (2%)», – говорится в исследовании.
Журналистами года 5% россиян назвали Владимира Соловьева, около 4% – Юрия Дудя, а также по 2% опрошенных журналистом года считают Ольгу Скабееву, Ксению Собчак, Андрея Караулова и Алексея Пивоварова.
Кроме того, россияне назвали самые популярные телепередачи в 2021 году: ими стали шоу «Голос» (Первый канал), который назвали 5% россиян, передача «60 минут» (телеканал «Россия 1») – ее назвали 4% респондентов, и 3% опрошенных считают самой популярной программой 2021 года «Поле Чудес» (Первый канал).
Отвечая на вопрос, какое в России лучшее средство массовой информации, 13% назвали телевидение, 12% – интернет. Кроме того, 9% россиян назвали Первый канал, 5% канал «НТВ», а 4% – радио.
Сериалами года россияне назвали «След», «Вертинский» и «Тайны следствия» (по 3% респондентов). Лучшими кинолентами 2021 года 7% россиян назвали старые фильмы и сериалы, по 2% – «Дюна» и «Небо».
Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен в декабре 2021 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 респондентов.
Выборка была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки для этой выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Погребинский: Слова Путина о Зеленском и «нациках» поддержит половина Украины
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«Половина Украины согласится со словами Владимира Путина о Зеленском, но медиа об этом не сообщат, поскольку команда украинского лидера зачистила все оппозиционные СМИ», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Михаил Погребинский, комментируя высказывание российского лидера о том, что президент Украины подпал под влияние радикальных националистов.
«Я согласен с президентом России. Владимир Зеленский подпал под влияние националистов и в этом смысле действует как «Порошенко 2.0». Он ведет политику исключительно под давлением и в русле ожиданий радикалов, чтобы не создавать себе лишних проблем», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
При этом, по словам эксперта, Зеленский для украинских националистов чужой человек. «Понимает он это или нет – неясно, но своего политического мнения у него как такового нет», – отметил аналитик. Политолог напомнил, что на Украине действует оппозиция, олицетворяющая партию войны. «Эта оппозиция говорит, что Зеленский не националист, а вообще «засланный из Москвы казачок». И, чтобы доказать обратное, Зеленский заигрывает с националистами», – резюмировал собеседник.
Президент России Владимир Путин в ходе 17-й ежегодной пресс-конференции в четверг заявил, что глава украинского государства Владимир Зеленский после прихода к власти подпал под влияние радикальных элементов, так называемых нациков.
«Вместо того, чтобы отвечать на запрос людей о мире, используя эти настроения в украинском обществе, президент Зеленский подпал под влияние радикальных элементов, как говорят на Украине – нациков. Мы-то хотим выстроить добрососедские отношения, идем на все практически, но как это возможно, с учетом их действий? Мы готовы выстроить отношения с теми, кто к этому готов. Что происходит с ними? Внесудебные расправы, убийства на улицах», – заявил Путин.
Политик напомнил, что в Одессе людей заживо сожгли в Доме профсоюзов в 2014 году. «Хоть кто-то пальцем пошевельнул? Людей, которые хотят с нами работать, уничтожают. Вот в чем проблема», – указал Путин.
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Хилькевич объяснила, почему кусала губу во время ответа Путина
Актриса и блогер сервиса Yappy Анна Хилькевич в то время, когда президент России Владимир Путин отвечал на ее вопрос о развитии цифровых сервисов в сфере образования, кусала губу и прищуривала глаза, чем привлекла внимание пользователей Telegram. Свои действия актриса объяснила плохим зрением.
«Аня Хилькевич – амбассадор российской социальной сети Yappy – задала вопрос Владимиру Путину так, что мгновенно заполонила все телеграм-каналы. Вот как выглядит настоящая виральность», – написала в своем Telegram-канале журналистка Тина Канделаки.
«Я просто плохо видела и губы сохли под маской... Не ищите во всем подвоха», – отшутилась Хилькевич на вопрос Telegram-канала Shot.
Между тем, Канделаки призналась, что ее «король секса» телеведущий, спортивный комментатор телеканала «Матч ТВ», который тоже задавал вопрос Путину.
Напомним, Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос от Хилькевич о развитии цифровых сервисов в сфере образования.
«Дети всегда лучше и умнее родителей, это очевидный факт. Идет накопление информации. Человек не только бегает быстрее и прыгает выше, а думает креативнее. Сейчас все образование основано на играх, и все возможности должны быть использованы. Именно поэтому мы работаем над введением широкополосного интернета в стране. 24 млрд (рублей) на это выделено», – сказал Путин.
Спортсмены поддержали мнение Путина по вопросу о трансгендерах в спорте
Женщины должны соревноваться с женщинами, мужчины – с мужчинами, заявили известные олимпийские чемпионы и спортсмены, поддержав мнение президента России Владимира Путина по поводу участия трансгендеров в различных видах спорта.
«Я солидарна с Путиным. Могут менять все, что угодно, но женщины должны соревноваться с женщинами, мужчины – с мужчинами. Ты хоть девочкой можешь назваться, но если ты был мужиком, так нечего стесняться этого. Другая же совершенно сила у мужчин. Безобразие происходит», – приводит РИА «Новости» слова заслуженного тренера России по фигурному катанию Татьяны Тарасовой.
Солидарна с Путиным и трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова.
«Это смешно как-то. Ни в коем случае эта проблема не будет актуальной для биатлона в ближайшем будущем. Никто не будет менять пол. Я просто уверена в этом. Женский биатлон останется женским, мужской – мужским. Биатлон ни в коем не пойдет по пути легкой атлетики. Согласна с Еленой Валерьевной Вяльбе, что при нашей жизни такого не будет», – отметила Резцова.
Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов также поддержал мнение президента России Владимира Путина по поводу участия трансгендерных спортсменов в различных видах спорта.
«Правильно поднят вопрос. Это ведь уже было: так называемые «братья Пресс», потом была волейболистка и легкоатлетка Чудина. Это ненормально. Женщина должна быть женщиной. Пусть тогда организовывают свои соревнования для тех, кто «перелицевался», за свои деньги создают структуры, свой комитет придумывают. Я бы сказал: соревнования ненормальных», – заявил Тихонов.
Ранее президент России Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции заявил, что женский спорт перестанет существовать при допуске к соревнованиям сменивших пол мужчин.
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Британцы поддержали требование Путина гарантировать безопасность России
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Читатели Skynews в соцсетях сочли логичными обращенные к Западу требования президента России Владимира Путина о гарантиях безопасности для страны.
«Россия не собирается ставить свои ракеты на крыльцо США, в то время как страны НАТО намерены располагать ракеты в нескольких минутах от Кремля», – приводит РИА «Новости» комментарий пользователя whitehallgate1.
Читатель john44023 обратил внимание, что Запад требует от России гарантий, при этом сам их не дает.
«Единственная угроза войны исходит от Запада – Британии, США, Украины, Германии», – добавил Freespeechmarty, подчеркнув, что Россия лишь хочет жить в мире, и поддержал Москву.
Пользователь под ником Sailor7771, в свою очередь, поинтересовался, когда в последний раз лидер какой-либо западной страны общался с критически настроенными журналистами.
«Байден игнорирует репортеров каждый день», – добавил он.
Peter Svensson заявил, что России нужно, чтобы Украина не вступила в НАТО, так что разрядить ситуацию должны только западные лидеры.
«Путин прав. Россия не хочет войны, это НАТО и западные лидеры хотят воевать», – прокомментировал Christopher Rose.
Lin Cassidy согласилась с российским президентом и указала на то, что Вашингтон стремится разместить вооруженные силы у границ России.
«Россия должна ввести войска в Мексику! Посмотрите, как им это нравится!» – добавила она.
«Нужны массовые дипломатические усилия и гарантии с обеих сторон», – считает Phil Jones.
Ранее глава государства, отвечая на ежегодной пресс-конференции на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
«Вы должны нам дать гарантии. Вы. И немедленно, сейчас. А не забалтывать это десятилетиями, и под такой вот мягкий говорок о необходимости обеспечения безопасности для всех делать то, что планируете», – сказал президент.
Он пояснил, что действия России будут зависеть «не от хода переговоров, а от безусловного обеспечения безопасности России сегодня и на историческую перспективу».
Напомним, МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Москва призывает альянс отказаться от любой военной деятельности за своими пределами – на Украине и на других территориях Восточной Европы, в Закавказье и Средней Азии. Альянсу предложено не размещать дополнительные вооружения и новые военные контингенты за пределами стран, в которых они размещались по состоянию на май 1997 года (до включения в НАТО стран Восточной Европы).
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Журналистка из Кургана пошутила о проходе на пресс-конференцию Путина с просроченным ПЦР-тестом
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Курганская журналистка Анна Шишминцева заявила в соцсетях, что попала на ежегодную пресс-конференцию с президентом Владимиром Путиным с просроченным тестом и с температурой, а после удалила записи и сообщила, что чувствовала недомогание из-за «волнения и недосыпа».
Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что «у двоих корреспондентов (Инны Басковой из ГТРК «Курган» и Екатерины Черепановой – правительственный ИД «Новый мир») оказались просроченными тесты, при этом корреспондента «Область 45» Анну Шишминцеву пустили на пресс-конференцию», передает Ura.ru.
По его данным, согласование и подготовку документов для пресс-конференции Путина всех троих журналисток из Кургана делало правительство Курганской области. Черепанова и Баскова не прокомментировали эту информацию.
Между тем Шишминцева в Instagram сообщила, что ей удалось пройти на пресс-конференцию с просроченным ПЦР-тестом: «Первое от чего мне дико смешно – меня пустили в Манеж с неправильными датами ПЦР-тестов (спс за невнимательность)».
Также она выложила в «истории» видео из Москвы, на котором она пьет антигриппин и заявляет, что после пресс-конференции у нее спала температура.
После журналистка удалила эти сообщения со своей страницы.
«Я хочу напомнить, что температура может подняться при волнении и недосыпе. Что, собственно, со мной и произошло. Со мной все в порядке, я здорова. Более того, я на работе, и у меня есть все справки антиковидные, потому что войти в Манеж без этих справок было просто невозможно», – заявила она после этого в соцсетях.
Директор курганского медиахолдинга «Область 45» Татьяна Хильчук прокомментировала ситуацию: «В составе группы курганских журналистов Анна Шишминцева прошла аккредитацию и все необходимые ПЦР-тесты. Кроме того, все сотрудники нашей редакции вакцинированы и ревакцинированы. Эта тема крайне серьезная, шутки на нее неуместны. Рада, что Анна осознала это».
Напомним, 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина проходила очно. Условия проведения мероприятия подстроили под рекомендации медиков и Роспотребнадзора по профилактике распространения коронавируса. Так, конференция прошла в Манеже, так как этот зал имеет большой размер и позволяет соблюдать социальную дистанцию. Для прохода на площадку требовалось предъявить три отрицательных ПЦР-теста на коронавирус, а во время самой пресс-конференции журналистов просили менять маски каждые два часа.
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Западные СМИ: Путин послал сигнал умиротворения
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Западные СМИ написали про президента России Владимира Путина по итогам его ежегодной пресс-конференции, назвав его «хорошим тактиком», который умеет держать Запад в неведении о своих намерениях.
Отмечается, что особо западные СМИ интересовали комментарии Путина о ситуации вокруг Украины и про отношения с Западом, которые резко осложнились в последнее время. Как пишет французская газета Figaro, заявления президента России были «на первый взгляд менее воинственными, чем в последние дни». Газета называет Путина «хорошим тактиком», который, «казалось, в четверг перешел в режим дипломатии». Однако, по мнению газеты, эта дипломатия «не исключает» внезапных «нежелательных вспышек» и обострения ситуации, передает РИА «Новости».
Как отметила другая французская газета Libération, президент послал «сигнал умиротворения» вокруг ситуации на Украине. При этом он напомнил, что Россия готова «защищаться всеми способами при малейшей угрозе безопасности».
А немецкий журнал Spiegel пишет, что тон Путина был «примирительным».
Как отмечает New York Times, Путин вновь показал, что может «контролировать нарратив вокруг напряженности в Восточной Европе и оставить Запад в догадках о его истинных намерениях».
Британская газета Financial Times в свою очередь добавляет, что российский лидер ясно дал понять, что он рассматривает Украину как экзистенциальный, незавершенный вопрос, возникший после распада СССР.
При этом многие иностранные СМИ обратили внимание на то, что Путин выразил разочарование отношениями между Россией и Западом. Так, испанская газета Pais пишет, что российский президент обвинил Запад в разжигании напряженности и работе, направленной на то, чтобы Россия «разрушилась изнутри». А другое испанское издание Mundo отмечает, что Путин был особенно суров по отношению к Вашингтону, который, по его словам, в 90-е годы «использовал террористические группы для раскола России».
Кроме того, немецкое издание Handelsblatt добавляет, что о внешнеполитических вопросах Путин говорил наиболее эмоционально. По мнению газеты, президент выразил разочарование и отчуждение по отношению к США и их союзникам, заявив о том, что РФ «обманули». В то же время издание добавляет, что Путин похвалил реакцию Вашингтона на российские предложения по безопасности, выразил удовлетворение тем, что Россия получила заверения о проведении переговоров в начале года.
Французское издание Figaro пишет, что на данном этапе конфронтация между Россией и Западом маловероятна, однако ее угроза может возникнуть через несколько недель, если переговоры не приведут к значительным результатам.
А швейцарская Tagesanzeiger выразила мнение, что вопрос напряженных отношений с Западом вызывал на пресс-конференции больше беспокойства, чем распространение штамма коронавируса «омикрон».
Также некоторые иностранные СМИ отметили, что угрозы Запада ввести санкции против России не работают. Как пишет американская газета Wall Street Journal, Россия «не подала ни одного признака» того, что экономические меры могут стать для нее «сдерживающим фактором». «Экономическое наказание не остановит Россию», – приводятся в статье слова бывшего директора Совета национальной безопасности по делам России Джеффри Эдмондса. По его мнению, никакие санкции «не компенсируют Москве смертельную угрозу», исходящую от вооруженных сил США, «развернутых у российских границ».
При этом, по мнению американской газеты New York Times, пресс-конференция показала, что Кремль создает образ Путина как «хорошего царя», который контролирует местных чиновников и управляет самой большой страной в мире. Издание утверждает, что пресс-конференция продемонстрировала авторитет и стойкость Путина, который отвечал на самые разные вопросы, в том числе про Деда Мороза и «культуру отмены».
А Libération пишет, что Путин хотел быть одновременно «твердым и великодушным». По оценке газеты, в ходе пресс-конференции российский президент брал то более «патерналистский и обнадеживающий тон», когда речь заходила о социальных и экономических вопросах, то «более резкий», когда отвечал «западным партнерам».
Путин провел 17-ю большую пресс-конференцию в четверг, общение с прессой длилось 3 часа 56 минут. За это время глава государства успел ответить на вопросы 44 человек, затрагивающие как внутрироссийские, так и международные темы. Путин в целом остался доволен прошедшей большой пресс-конференцией.
Газета ВЗГЛЯД определила пять главных тем пресс-конференции Владимира Путина.
Юрист: Дед Мороз легко отклонит иск за неисполнение новогодних желаний
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Дед Мороз не является конкретным лицом или субъектом, поскольку это вымышленный персонаж. Поэтому на него невозможно подать в суд за обещания исполнить желания и подарить подарки, заявил газете ВЗГЛЯД кандидат юридических наук, профессор Янис Юкша, комментируя поданный юристом из Петербурга иск к новогоднему персонажу.
Молодой юрист из Санкт-Петербурга подал в суд на Деда Мороза и потребовал 10 миллионов рублей за то, что тот уже 23 года не дарит ему подарков и не выполняет заветные желания. В ходе пресс-конференции президент Владимир Путин сказал, что может выступить адвокатом волшебника, отметив, что Дед Мороз дарит подарки исключительно послушным мальчикам и девочкам.
«Вообще контраргументом действительно может быть то, что мальчик был непослушным, потому ему никто и не должен был приносить подарки и исполнять желания. Во-вторых, есть понятие субъекта права. В США, например, им может быть даже неодушевленный предмет, например кактус, который якобы уколол человека, или собака, кошка, которые имеют право наследовать имущество и так далее. Но даже там это чудачество не сильно широко распространено», – говорит Юкша.
Он призвал проверить уровень знаний и компетенцию юриста, подавшего иск против новогоднего персонажа, потому что он должен был знать: Дед Мороз – сказочный герой, его не существует, и это не скрывается. Соответственно, это некая фикция. Согласно российскому законодательству, продолжает специалист, подать иск можно исключительно на лицо либо на определенный субъект (например, на какую-то корпорацию, выступающую в виде субъекта гражданско-правовых отношений).
«В данном случае субъектность Деда Мороза отсутствует, поэтому и предмет иска не направлен ни к одному лицу. Это во-первых. Во-вторых, я сомневаюсь, что все отношения из российского права строятся на основании сделки. Обещание подарить тоже является предметом спора – это публичное обещание награды. Но что-то мне подсказывает, что Дед Мороз лично (а мы его никогда не видели, потому что существуют лишь люди, которые играют эту роль) обещаний никаких не давал и договоров с истцом не заключал», – рассуждает собеседник.
По мнению юриста, молодой человек такими действиями не надеется получить компенсацию с Деда Мороза, а лишь нацелен на то, чтобы «словить хайп».
Ранее московский Дед Мороз рассказал, что у него, как и у других людей, есть отчество. Зимнего волшебника зовут Мороз Никитич.
Песков объяснил, почему СМИ-иноагентам не дали слова на пресс-конференции Путина
Представители СМИ-иноагентов не задали вопрос президенту России Владимиру Путину в ходе его ежегодной пресс-конференции, это произошло из-за того, что до них просто не дошла очередь, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Ну, не дошла очередь, не каждый же раз… Вы видите, сколько здесь людей, которые не получили (возможность задать – прим. ВЗГЛЯД) вопрос, сколько людей из президентского пула не получили», – ответил Песков на вопрос журналиста издания «Медуза*», которое является одним из признанных иноагентами СМИ, передает РИА «Новости».
Аккредитацию на пресс-конференцию получили корреспонденты телеканала «Дождь» и издания «Медуза», признанных в России СМИ-иноагентами.
Напомним, в «Манеже» 23 декабря прошла 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны ответил на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.
Пресс-конференция Владимира Путина продлилась 3 часа 56 минут, президент ответил на 55 вопросов.
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Путин: Оскорбление пророка Мухаммеда не является свободой творчества
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Российские власти должны обеспечить свободу творчества, однако этот вопрос тесно связан с экстремизмом, заявил президент Владимир Путин в ходе 17-ой ежегодной пресс-конференции. По его словам, размещение портретов нацистов на сайте «Бессмертного полка» и оскорбление пророка Мухаммеда не являются свободой творчества.
Журналистка телеканала «Культура» отметил, что все больше появляется административных и уголовных дел, связанных с пропагандой экстремизма и оскорблением чувств. В связи с этим, она задала вопрос, где грань между защитой чьих-то чувств и правом художника на самовыражение.
«Размещение Гитлера на сайте «Бессмертного полка» это свобода творчества? Давайте мы задумаемся над этой стороной дела. Мы должны обеспечить свободу вообще, без нее нас ждет печальное будущее, тусклое и бесперспективное, но нужно понимать, что эта свобода вступает в определенное противоречие с нашими целями, когда сталкивается со свободой другого человека», – ответил глава государства.
Путин задался вопросом, является ли свободой творчества оскорбления в адрес пророка Мухаммеда. «Я считаю, что нет. И это вызывает к жизни другие, более острые, экстремистские проявления. Вот взяли, зашли в Париже и расстреляли всю редакцию. Зачем же это допускать?» – отметил он.
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Ранее Томский областной суд приговорил 20-летнего местного жителя, который пытался разместить на сайте «Бессмертного полка» фото Йозефа Геббельса, к двухлетнему условному сроку за пропаганду нацизма.
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RT показал видео с нетрадиционной инструкцией для празднования Рождества
Телеканал RT представил шуточную видеоинструкцию о том, как «правильно» праздновать Рождество, поддерживая все современные тенденции западного общества.
В описании ролика, опубликованного на YouTube, говорится, что «в современных реалиях новой этики и культуры отмены праздновать такие консервативные события нужно прогрессивно».
«Мы расскажем, почему канселлинг Санта-Клауса – это правильно и какие нестереотипные подарки нужно дарить детям, чтобы подготовить их к жизни в мире сексуального разнообразия, а также дадим снеговику определиться со своим гендером, расскажем об оскорбленном оленьем комьюнити и о других «прогрессивных» западных трендах», – также отмечается там.
Зрителям предлагается изучить «толерантную методичку» и решить, как они хотят отмечать Рождество.
В декабре 2018 года телеканал в преддверии католического Рождества и Нового года опубликовал ролик о «новогоднем вмешательстве» в Белом доме, а в 2017 году опубликовал ролик о том, как «русские хакеры» взломали Рождество.
Генсек НАТО опроверг обещания альянса не расширяться на восток
Североатлантический альянс никогда не обещал не расширяться на восток, союзники по блоку отрицают, что подобные заверения когда-либо давались России, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
«НАТО никогда не обещало не расширяться. Даже в учредительном договоре нашей организации написано, что каждое европейское государство может стать членом альянса. Во-вторых, есть документы 1970-х и 1990-х годов – Хельсинкский Заключительный акт, Парижская хартия, Основополагающий акт Россия-НАТО и множество других договоров, – которые ясно дают понять, что каждое государство может свободно определять свою судьбу. Это основополагающий принцип европейской безопасности, под которым подписалась Россия. Мы не можем изменить это несколькими цитатами», – заявил Столтенберг в интервью агентству dpa, передает РИА «Новости».
По его словам, союзники отрицают, что обещания подобного рода когда-либо давались. Сам бывший президент СССР Михаил Горбачев заявил, что вопрос расширения НАТО на восток не обсуждался перед воссоединением Германии, отметил Столтенберг.
Ранее президент России Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки Skynews о «возможности нападения» России на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.
Напомним, МИД России распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России. Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
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Путин разъяснил позицию по признанию талибов
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Российское руководство исходит из реалий, говоря о возможности признания «Талибана*» (запрещенное ООН движение, признано террористическим в России) властями Афганистана, заявил президент Владимир Путин на пресс-конференции.
«Мне бы хотелось, чтобы отношения между Россией и Афганистаном складывались наилучшим образом, имею в виду наши взаимные интересы по стабилизации ситуации в регионе. Для нас это не праздный вопрос. Потому что у нас открытые границы со среднеазиатскими республиками, бывшими республиками Советского Союза, и, конечно, возможное проникновение туда возможных экстремистских элементов не может не может не вызывать у нас определенной тревоги и опасений», – пояснил свою позицию президент.
Также Россию заботит то, что с территории Афганистана до сих пор исходит огромное количество наркотиков. По словам главы государства, 90% опиатов на мировом рынке афганского происхождения.
«Что касается признания [правительства талибов] – в целом надо исходить из реалий. Исходить из того, что все-таки те силы, которые оказались во главе Афганистана, будут настраиваться на то, чтобы в руководстве страной оказались все этнические группы. И только это, на мой взгляд, может создать какие-то условия, порождающие надежду на стабилизацию в Афганистане. Но что нужно сделать сейчас? Нужно оказать помощь афганскому народу. И это, прежде всего, должны сделать те страны, которые нанесли такой ущерб, урон и афганской экономике и самому афганскому обществу. Кто там присутствовал 20 лет, разрушал экономику, те должны, прежде всего, оказать помощь», – подчеркнул Путин.
Российская сторона будет делать все, что от нее зависит, но прежде всего нужно разморозить денежные авуары Афганистана в американских банках, чтобы оказать гуманитарную помощь афганскому народу. «Иначе там просто голод может наступить. И тяжелые последствия, которые затронут близлежащие государства», – указал он.
Россия также консолидированно работает со всеми участниками международного общения по афганскому вопросу, и у нее есть своя позиция, озвученная выше, сказал Путин.
«Мы будем стремиться к тому, чтобы это решение было консолидированным», – заключил он.
Напомним, наступления на правительственные силы Афганистана начались в начале августа. Боевики вошли в Кабул 15 августа, а на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, который охраняли американские военные, шла массовая эвакуация населения. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.
Путина спросили о дефиците личного общения
Президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции ответил на вопрос, испытывает ли недостаток в личном общении.
«Общения не хватает, так же, как и другому человеку», – отметил он, сообщает РИА «Новости».
Отвечая вопрос о том, как президент проводит досуг, следит ли за блогерами, Путин пошутил: «Давно ни за кем не слежу – с тех пор как перестал быть директором ФСБ».
Напомним, в «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире.
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Дело о клевете возбудили после публикации о «болезни» сына Рудковской и Плющенко
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Полиция возбудила уголовное дело о клевете по факту публикации о психическом расстройстве у восьмилетнего сына продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко.
«Дело очень тяжелое! Обвиняемая сторона всячески пытается закрыть дело. Но я не понимаю, зачем это делается? Все равно наказание будет! Неважно, когда, но вина доказана. Саша прошел все медицинские экспертизы. Ждем передачи дела в суд, а процесс затягивается», – приводит ФАН слова Рудковской.
В опубликованном материале говорилось о том, что у ребенка якобы диагностирован синдром Аспергера. Судебно-психиатрическая экспертиза не подтвердила наличие у мальчика данного заболевания.
Рудковская заявила, что в результате произошедшего ее сын получил психологическую травму и отказался ходить на тренировки по фигурному катанию. Виновным грозит штраф до 1 млн рублей либо лишение свободы сроком до двух лет.
До этого Рудковская сообщала, что вместе с адвокатами Александром Добровинским, Анной Бутыриной и Мариной Дубровской добилась возбуждения уголовного дела за публикации о ее сыне Александре, которого родители часто называют «Гном Гномычем».
Депутат: Путин лично настоял на либеральной формуле закона об иноагентах в России
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«Когда в России начали разработку закона об иноагентах, именно Путин дал четкий сигнал, что его нужно сделать либеральнее американского аналога» – сообщил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее, выступая на большой пресс-конференции, президент Путин рассказал об отличиях российского и американского вариантов закона об иностранных агентах.
«Открою маленькую тайну: где-то в 2012 году, когда у нас пошли первые обсуждения этого закона, было много желающих скопировать опыт Штатов, сделать просто кальку по американскому образцу. То есть предполагалось, что у нас тоже будут запрещать иноагентам работать, открывать в их отношении уголовное преследование», – рассказал глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов.
«И никто иной как Путин, указал, что считает такой подход неправильным, что цель должна быть иной, не связанной с запретами и «уголовкой». В результате в России была принята более либеральная формула этого закона», – отметил собеседник.
По словам Морозова, российский вариант закона предполагает «окрашивание» организации, политическую работу которой финансируют из-за границы. «Если ты заботишься о собаках и тебе поступают зарубежные средства – это твое дело, тебя не тронут», – пояснил парламентарий.
«Но в случае, если ты открыто занимаешься политикой и получаешь иностранные деньги, ты просто должен это финансирование указывать и действовать в особом режиме, – добавил Морозов. – Конечно, для таких иноагентов действуют более строгие нормы отчетности. Говорят, что очень накладно каждый раз снабжать информацию лейблом «иноагент». Это действительно усложняет работу, но уж точно не означает ее запрета».
Морозов напомнил, что в России организации-иноагенты благополучно продолжают работу. «Левада-центр*», движение «Голос» (признано иноагентом), издание «Медуза**» и другие. Все они просто «окрашены», не более того», – заключил депутат.
В четверг в ходе ежегодной пресс-конференции журналист BBC спросил президента Владимира Путина о том, почему в России растет число СМИ-иноагентов. Большинство из них попали в реестр всего за полгода, обратил внимание работник прессы.
В ответ Путин отметил, что в России, как и в США, где еще с 30-х годов действует аналогичный закон, меньше одного процента таких организаций. «Там примерно 0,34% или 0,034% организаций признано иноагентами. Представляете, какое дело? У нас тоже 0,034%», – указал глава государства.
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«А в чем разница? А в том, что там, если вы не закрыли свою деятельность, вам грозит до пяти лет лишения свободы. Даже в случае, если эту деятельность вы прекратили и организацию закрыли – это не освобождает вас от уголовной ответственности. Пятерочка. У нас ничего подобного нет. Мы не запрещаем работу этих организаций. Хотим только, чтобы организации, которые занимаются внутриполитической деятельностью в России, ясно и четко заявили об источниках финансирования. Вот и все, они дальше могут продолжать работать», – разъяснил глава государства.