Россияне назвали людей года

Жители России подвели итоги года, назвав лучших, на их взгляд, политиков, артистов и писателей года, а также лучшие СМИ, передачи и фильмы, следует из опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

По результатам опроса, «политиком года для россиян остается (президент России) Владимир Путин – его назвали 38% опрошенных, далее с большим отрывом идут (премьер-министр) Михаил Мишустин и (глава МИД) Сергей Лавров (по 17%), (глава Минобороны) Сергей Шойгу (8%)», - передает РИА «Новости».

Кроме того, россияне называли кандидатуру лидера ЛДПР Владимира Жириновского, кандидата на выборах от КПРФ Павла Грудинина, председателя «Единой России» Дмитрия Медведева.

Актером 2021 года опрошенные назвали Константина Хабенского (4%), музыкантом года определили Александра Градского (9%), а среди писателей поровну разделили место Александр Пушкин, Виктор Пелевин и Захар Прилепин. В рейтинге спортсменов года первое место заняли гимнастки сестры Арина и Дина Аверины (4%), теннисист Даниил Медведев (4%), затем идет лыжник Александр Большунов (3%).

Вторыми после Хабенского стали Александр Петров, Сергей Безруков и Мария Шукшина (по 3%). 34% опрошенных назвали других артистов, в частности, Юлию Пересильд, Владимира Машкова и Чулпан Хаматову, а 67% затруднились ответить.

Среди музыкантов россияне отметили Филиппа Киркорова (4%), Полину Гагарину и Дениса Мацуева (по 3%), 2% – Николая Баскова и Моргенштерна, однако около 58% затруднились ответить.

Среди писателей россияне также называли Бориса Акунина, Федора Достоевского и Дмитрия Быкова.

«Самыми популярными блогерами в 2021 году, по мнению российских интернет-пользователей, стали Юрий Дудь (5%), Даня Милохин (3%) и Михаил Литвин (2%)», – говорится в исследовании.

Журналистами года 5% россиян назвали Владимира Соловьева, около 4% – Юрия Дудя, а также по 2% опрошенных журналистом года считают Ольгу Скабееву, Ксению Собчак, Андрея Караулова и Алексея Пивоварова.

Кроме того, россияне назвали самые популярные телепередачи в 2021 году: ими стали шоу «Голос» (Первый канал), который назвали 5% россиян, передача «60 минут» (телеканал «Россия 1») – ее назвали 4% респондентов, и 3% опрошенных считают самой популярной программой 2021 года «Поле Чудес» (Первый канал).

Отвечая на вопрос, какое в России лучшее средство массовой информации, 13% назвали телевидение, 12% – интернет. Кроме того, 9% россиян назвали Первый канал, 5% канал «НТВ», а 4% – радио.

Сериалами года россияне назвали «След», «Вертинский» и «Тайны следствия» (по 3% респондентов). Лучшими кинолентами 2021 года 7% россиян назвали старые фильмы и сериалы, по 2% – «Дюна» и «Небо».

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» был проведен в декабре 2021 года. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1,6 респондентов.

Выборка была построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории России. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Максимальный размер ошибки для этой выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.