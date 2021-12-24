В Москве пообещали ответить военно-техническими мерами на враждебность Запада

Россия на враждебные действия Запада готова ответить адекватными военно-техническими мерами, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова, отвечая на вопрос о возможном размещении ядерного оружия в Белоруссии.

«Вы должны понимать, из-за чего возникла эта тема – из-за продолжения враждебных действий стран НАТО, на что российское руководство заявило, что если все это продолжится, то на подобные действия, враждебные, недружественные, агрессивные последует адекватный ответ, в том числе военно-технический», – передает ее слова РИА «Новости».

«Поэтому не надо придумывать, что это особые планы или тайные. Ничего подобного. Это реальная оценка ситуации на земле, понимание стратегии и тактики стран и политических систем, с которыми нам сейчас приходится иметь дело и непосредственно отдельных их представителей, и выстраивание соответствующих мер, целей и задач, исходя из этого», – заявила Захарова.

Напомним, в минувшую пятницу МИД опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, почему Евросоюз испугался прямых переговоров Москвы и Вашингтона о гарантиях безопасности.

В субботу глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск рассматривает возможность размещения на своей территории ядерного оружия – при угрозе со стороны НАТО.

Военный эксперт Игорь Коротченко заявил газете ВЗГЛЯД, что «Москва создаст контругрозы, если страны НАТО не примут российские предложения, и – соответственно – их территория и объекты будут представлять опасность для нашей национальной безопасности».

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