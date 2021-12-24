Британские СМИ: Украинцы готовятся к встрече Нового года, а не к российскому «вторжению»

На Украине – как в Киеве, так и за его пределами – люди готовятся к праздникам, несмотря на поддерживаемую властями и СМИ риторику о якобы неизбежном «военном конфликте» с Россией; в столице страны городской совет развешивает новогодние украшения, а не объявления о бомбоубежищах, и организует концерты, а не призывы в армию, пишут британские СМИ.

Украинцы, только что вышедшие из карантина по коронавирусу, наслаждаются катками и рынками, построенными к праздничному сезону, и предпочитают думать о том, как отпраздновать приближающийся Новый год, передает The Guardian.

«Я собираюсь провести Новый год с семьей и друзьями дома, хотя я уверена, что в Киеве будет много вечеринок (...) В моем кругу друзей никто не говорит о войне», – заявила 25-летняя Ольга Симбирова, которая работает в парикмахерской в центре Киева.

Отмечается, что многие украинцы попросту не верят в возможность конфликта с Россией и не готовятся к такому развитию событий. Кроме того, жители страны настолько привыкли к «угрозе катастрофы», что больше не верят политикам и СМИ, которые, по их словам, слишком часто кричали «волк».

Бухгалтер Евгения Бурдиян также игнорирует призывы украинских властей проверить местоположение ближайшего бомбоубежища. Женщина родом из Донецка, семь лет назад она покинула родной город и поселилась поближе к столице Украины. Женщина говорит, что слишком занята, чтобы думать о еще одной возможной войне, и ее соседи тоже никогда не обсуждают это.

«После Донецка и всей той боли, через которую мы прошли, теперь мы живем в маленьком мирке семьи, дома, ремонта. Я просто счастлива, если смогу купить несколько полок, потому что, когда мы переехали, у нас были просто голые стены. Жизнь продолжается, и мы должны жить ею, с этими маленькими радостями, а война где-то там, в подсознании», – сказала она.

Кроме того, в Мариуполе многие жители также игнорируют предупреждения об «угрозе», а местные власти прикладывают усилия для украшения улиц и проведения праздничных мероприятий.

Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. В частности, в пятницу агентство Bloomberg заявило о наращивании российских сил на границе с Украиной.

Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».

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