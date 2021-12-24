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Власти Москвы решили не вводить новые ограничения из-за коронавируса
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Вводить новые ограничения из-за коронавируса в Москве не планируется, в нерабочих днях перед Новым годом нет необходимости, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Уже примерно понятно, что «дельта»-штамм не сможет поднять волну заболеваемости аналогично той, что он поднимал осенью этого года или летом. Сформировалась иммунная прослойка, растет количество вакцинированных, ревакцинированных, и мы видим, что город в принципе живет полноценной жизнью с какими-то совершенно минимальными ограничениями, а заболеваемость падает», – цитирует РИА «Новости» Ракову.
По ее словам, это говорит о том, что сейчас нет никакой необходимости в нерабочих днях.
Она отметила, что ситуация с коронавирусом в Москве стабильная и благополучная.
«На сегодняшний день ситуация в городе стабильная и благоприятная. С момента предыдущего пика и связанных с ним ограничений прошло уже достаточно времени, и мы наблюдаем существенное снижение заболеваемости все 7-8 недель», – сказала Ракова.
Она отметила, что за первые четыре дня этой недели заболеваемость снизилась еще 15%.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в случае введения новых ограничительных мер по борьбе с коронавирусом перед Новым годом, власти объявят о них заранее.
Избитая у метро москвичка отказалась от мировой с нападавшим
Избитая возле станции московского метро «Крылатское» в ноябре Евгения Журавлева, которая защищала молодого человека от нападения, решила не идти на мировое соглашение с нападавшим.
«Пока в больнице была, со мной адвокат этого хулигана связывался. Предлагал встретиться. Но я сразу отказалась, даже слушать не стала. Я не для того тогда вступилась и получила травмы, чтобы потом мне за это платили», – заявила Журавлева RT.
Потерпевшая подчеркнула, что ей важно, чтобы виновный понес наказание, в ином случае «стоит выйти в магазин, как любой тебя по лицу ударить может».
Журавлева после нападения пробыла в больнице целый месяц, она лечила сломанную руку и сотрясение мозга. После больницы она уже успела вернуться на работу.
Девушка вступилась за молодого человека, которого избивал другой мужчина на улице. Журавлевой помогли трое уроженцев Чечни, которые сдали нападавшего правоохранительным органам. Им оказался приезжий из Таджикистана.
Подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева доставили в полицию
Избившие олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева доставлены в отдел полиции в Москве, ими оказались двое молодых людей, они будут привлечены к ответственности согласно закону.
«Сотрудниками полиции незамедлительно был организован комплекс необходимых мероприятий, который позволил в кратчайшие сроки по горячим следам недалеко от места происшествия задержать злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей, которые были доставлены в территориальный отдел полиции», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу.
В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. «Правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», – добавили в пресс-службе.
Ранее представительница фигуриста Елена Болотова рассказала, что Дмитрий заступился за свою гражданскую жену (керлингистку, чемпионку Европы) Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку. «Дима был один, мужчин, которые его избили, – трое», – заявила менеджер.
До этого Болотова сообщала, что Соловьев получил травму головы, заступаясь за Сидорову. Он был доставлен в Боткинскую больницу в состоянии средней тяжести.
Москвич умер в свой день рождения перед собеседованием
Мужчина пришел устраиваться на работу в Москве в свой день рождения, но внезапно скончался, не успев пройти собеседование, полиция начала проверку.
«В полицию поступило сообщение об обнаружении трупа 27-летнего Николая К.* в одном из зданий на Вятской улице. Установлено, что за несколько часов до смерти мужчина приехал устраиваться на работу охранником. Николай ожидал руководителя в служебной комнате. Мужчина находился там один, никаких посторонних звуков из помещения не доносилось. Когда руководитель зашел в подсобку, то увидел Николая мертвым. Глаза мужчины были закрыты, изо рта выделялась белая пена. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть», – пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали и обстоятельства скоропостижной смерти молодого человека. Точные причины смерти мужчины установит экспертиза. По предварительным данным, на теле погибшего не было обнаружено каких-либо повреждений или следов волочения, порядок в комнате также нарушен не был.
Ранее тело мужчины было найдено у Дома на набережной в Москве.
Вероятный виновник крупной аварии в Москве устроил драку с сотрудником МЧС
Предполагаемый виновник аварии с 13 автомобилями на Кутузовском проспекте в столице устроил драку с сотрудником МЧС, инцидент сняли на видео.
Мужчина после аварии атаковал подошедшего к нему сотрудника ведомства, он закричал и обматерил работника МЧС, сообщает Пятый канал.
Очевидцы происшествия помогли обезвредить нападавшего.
Собеседник РИА «Новости», ставший очевидцем происшествия, сообщил, что предполагаемый виновник мог набрать скорость около 100 км в час на коротком отрезке дороги.
«Машина мощная... он даже не пытался там затормозить, он целенаправленно сбивал всех, кто у него, как говорится, встал на пути... Когда он вышел из машины, вел себя неадекватно – кидался на проезжающие автомобили, но мы его вроде успокоили... потом он опять с кем-то дрался, подъехали сотрудники ДПС, он на них даже кинулся», – объяснил он.
По словам собеседника, в аварии все же пострадали несколько человек. У одного водителя оказалась сломана челюсть, у другого – ребра.
Ранее источник в экстренных службах сообщал, что на Третьем транспортном кольце произошла авария с участием 15 автомобилей. Позже стало известно, что всего в ДТП участвовали 13 машин, в результате аварии никто не пострадал, в столкновении также присутствовала машина из посольства Китая. Один из водителей мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.
Минздрав назвал главные симптомы штамма «омикрон»
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Першение в горле, субфебрильная лихорадка с невысокой температурой, мышечные боли (миалгия) являются основными симптомами заболевания штаммом коронавируса «омикрон», сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве.
«Мы видим, что в клинической картине «омикрона» доминируют такие признаки ОРВИ, как першение в горле, субфебрильная лихорадка, миалгия. Общие симптомы, интоксикация подчас очень сходны с течением гриппа», – передает ТАСС его слова.
Ранее Минздрав сообщил, что в России зафиксирован 41 случай COVID-19 со штаммом «омикрон». Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме.
Напомним, в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Синоптики дали прогноз окончания морозов в Москве
В столице в следующие сутки морозы начнут постепенно отступать, заявили в центре погоды «Фобос».
Пик полярного вторжения в городе пройден, заявили в центре РИА «Новости».
«В ночь на четверг с приближением атмосферного фронта Москву накроет облачностью, которая не позволит воздуху остыть ниже минус 19-21, по области до минус 19-24. А завтра днем, благодаря промежуточному гребню антициклона, из-за облаков неуверенно выглянет солнце, ветры повернут с северных на западные румбы, и дневная температура в городе повысится до минус 11-13, в Подмосковье минус 9-14. В пятницу в течение суток столбики термометров будут колебаться от минус 7 до минус 12», - рассказал Тишковец.
По его словам, суббота выдастся довольно снежной и ветреной. Циклон с запада принесет обильные снегопады с общим количеством осадков до 7 мм (около 12% месячной нормы) и атлантическое тепло, что после полудня повысит температуру воздуха до минус 4-9. При этом ветер в порывах усилится до 10-15 м/с, а значит, закружат метели с ухудшением видимости, на дорогах снежные заносы (переметы).
«В воскресенье ненастье ослабеет, но под утро похолодает до минус 13-18, в светлое время суток минус 7-12. Таким образом, несмотря на смягчение аномального холода, температурный фон так и не сумеет вернуться в свое климатическое русло. Русская зима твердо обосновалась в Европейской России и, по всей видимости, до конца года сдавать свои позиции не собирается», - заключил метеоролог.
Среда 22 декабря стала самым холодным днем в Москве за всю историю наблюдений на ВДНХ, указали в «Фобосе».
Ранее в Москве заметили редкое оптическое явление «Гало-22».
Директор «Вектора» признал техническую возможность искусственного создания «омикрона»
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Технически можно было создать «омикрон» искусственно, но хочется верить, что в мире такие работы сознательно никто не проводит, заявил директор ГНЦ «Вектор» Ринат Максютов в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 1»
«Технически нет противоречий получить штамм с заданным набором мутаций, но кому и зачем это может быть нужно. Я хочу верить в то, что в мире сознательно такие работы никто не проводит», – цитирует его РИА «Новости».
Он также отметил, что «омикрон» распространяется быстрее штамма «дельта» и может составить ему конкуренцию, в том числе и в России. По его словам, по предварительным данным, «омикрон» распространяется в три раза быстрее «дельты».
Максютов заверил, что российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты вируса, в том числе и «омикрон», их модификация не требуется.
Ранее сообщалось, что исследования ученых из России и ЮАР подтвердили более высокую заразность «омикрона» по сравнению с другими штаммами коронавируса.
Гендиректор ВОЗ спрогнозировал скорое окончание пандемии коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса может завершиться в 2022 году.
На это рассчитывают в организации, передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Гебрейесуса.
Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что мир все же еще не приблизился к концу пандемии, но имеет средства, которые способны ее победить.
«У нас лучше понимание того, как себя вести с вирусом. Но нам не хватает коллективного желания среди всех стран вести всеобъемлющие и устойчивые программы», – сказал он.
Сроки окончания пандемии накануне называл и американский миллиардер Билл Гейтс. Появление нового штамма коронавируса «омикрон» может привести к тому, что «волны» заболевания станут короче, а пандемия может закончиться в 2022 году, также считает он.
Ранее глава ВОЗ заявлял, что новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется с чрезвычайно быстрой скоростью. По его словам, число случаев заражения удваивается каждые два-три дня. Положение дел в некоторых странах, в частности в Великобритании, может стремительно ухудшиться даже раньше, чем через две недели, считает он.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения COVID-19
Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения от коронавируса «МИР-19», сообщает пресс-служба ФМБА.
«Минздрав России зарегистрировал препарат для лечения новой коронавирусной инфекции «МИР-19», разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Ранее сообщалось, что российские специалисты получили промежуточные итоги второй фазы клинических испытаний препарата от коронавирусной инфекции «МИР-19».
Препарат является антидотом против вируса, действие которого основано на механизме так называемой интерференции молекул рибонуклеиновых кислот, которая «выключает» действие в живых клетках РНК вируса SARS-CoV-2.
В нем два компонента: действующее вещество – малые интерферирующие РНК и пептид-носитель.
Скворцова рассказала о препарате для лечения COVID-19
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Препарат для лечения коронавирусной инфекции «Мир-19» ведет к снижению вирусной нагрузки уже после первой ингаляции, пока он предназначен для использования только в стационарах, сообщила глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
Скворцова сообщила, что «при исследованиях», если «больной находится в тяжелой вирусной интоксикации, с (нездоровым) цветом лица, вегетативными симптомами, то есть это действительно токсические проявления, после первой же ингаляции меняется состояние пациента». «Мы видим клинические признаки снижения вирусной нагрузки», – приводит ее слова ТАСС со ссылкой на канал «Россия-24».
Глава ФМБА рассказала, что препарат «достаточно приятный, со сладковатым небольшим привкусом». Он «не оставляет никаких после себя побочных неприятных действий» и «хорошо переносится у всех». Отмечается, что чем раньше начать лечение препаратом «Мир-19», тем выше его эффективность.
Скворцова отметила, что «пока препарат зарегистрирован для применения в стационарах». Планируется «провести специальное исследование по протоколу для амбулаторных пациентов, после этого исследования появится возможность распространять препарат через аптечную сеть и лечить при первых признаках появления заболевания», передает РИА «Новости».
Напомним, Министерство здравоохранения России зарегистрировало препарат для лечения от коронавируса «МИР-19», разработанный по поручению руководителя ФМБА России Вероники Скворцовой в ФГБУ «ГНЦ Институт Иммунологии» ФМБА России».
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В Германии призвали сократить интервал перед ревакцинацией до трех месяцев
Постоянная комиссия по вакцинации (STIKO) при Институте вирусологии имени Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ) рекомендовала проводить ревакцинацию против коронавируса через три месяца после основной иммунизации, говорится в распространенном во вторник заявлении STIKO.
«STIKO обновляет свои рекомендации по ревакцинации против COVID-19 в отношении интервалов между вакцинацией. Для всех лиц, которым после получения двух компонентов препарата или [перенесенной] инфекции была рекомендована повторная вакцинация (3-я прививка) или однократная вакцинация с интервалом в 6 месяцев, рекомендуется более короткий срок, составляющий не менее 3 месяцев», – отмечается в сообщении, передает ТАСС.
При этом указывается, что людям старшего возраста или ранее переболевшим следует отдавать предпочтение при проведении бустерной вакцинации из-за более высокого риска тяжелого течения заболевания, вызванного коронавирусом.
Текущие данные показывают, что иммунная защита от варианта «омикрон» значительно снижается после завершения базовой вакцинации уже через 3-4 месяца. Защитный эффект существенно возрастает после бустерной прививки. Кроме того, в настоящее время, как уточнили в STIKO, можно предположить, что сокращение интервала перед ревакцинацией также повысит защиту от тяжелого течения заболевания, вызванного омикрон-штаммом коронавируса, и снизит скорость распространения этого варианта.
Иммунизация от коронавируса началась в Германии в конце декабря 2020 года. Первыми прививку сделали пожилые граждане, медики, работники социальных профессий. Используются вакцины, разработанные Pfizer и ее BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, а также AstraZeneca.
Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что делать повторно прививку от коронавирусной инфекции необходимо через полгода, это обеспечит организму защиту.
До этого Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, в котором значится прививка против коронавирусной инфекции.
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Стало известно о краже в США выделенных на борьбу с пандемией средств
Секретная служба США заявила, что около 100 млрд долларов было украдено из бюджета программ, предназначенных для помощи предприятиям и потерявшим работу гражданам из-за пандемии коронавируса, сообщило агентство Associated Press.
По словам координатора по борьбе со связанным с пандемией мошенничеством на национальном уровне Роя Дотсона, оценка основана на данных секретной службы, министерства труда и управления малого бизнеса. Он заявил, что сумма составляет 3% от 3,4 трлн долларов, выделенных на помощь из-за пандемии, передает РИА «Новости».
Сообщается, что основная часть суммы похищена в результате мошенничества с пособиями по безработице. Минтруд США сообщил, что пособия по безработице на сумму около 87 млрд долларов могли быть выплачены ненадлежащим образом, причем значительная часть суммы могла быть получена в результате мошенничества.
Всего секретная служба конфисковала более 1,2 млрд долларов при расследовании мошеннических действий со страхованием на случай безработицы и займами. Проводится более 900 уголовных расследований по фактам мошенничества, связанного с пандемией.
Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как антиваксеры породили на Западе новые виды мошенничества и обмана.
Путин раскритиковал низкий уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России
Отвечая на вопрос журналиста о причинах новых волн коронавируса и повторном заражении вакцинированных, президент назвал нечестной позицию политиков, которые «крутят хвостом» и борются с вакцинацией ради повышения рейтингов.
Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России сегодня составляет 59,4%, этого недостаточно, заявил Путин на ежегодной пресс-конференции.
«Я вчера только, зная наверняка, что это будет чуть ли не основной темой нашей сегодняшней встречи, говорил с Анной Юрьевной Поповой (глава Роспотребнадзора) и с Голиковой Татьяной Алексеевной (вице-премьер России). 59,4% – это коллективный иммунитет сегодня в России. Имеются в виду и переболевшие наши граждане, и привившиеся <...> этого недостаточно», – цитирует его ТАСС.
Владимир Путин рассчитывает, что Россия может достичь коллективного иммунитета к коронавирусу на уровне 80% в конце первого квартала или во втором квартале 2022 года.
По словам президента, повторные же заражения коронавирусом возможны, но из переболевших снова заболевает лишь 1%, а из ревакцинированных – лишь 3-4%.
«Да, повторные заражения возможны, и они имеют место быть. Если человек переболел, второй раз заболевают знаете сколько? Один процент только. А из вакцинированных сколько? Всего 3-4%. Это объективные цифры, нужно их просто доводить до людей», – сказал российский лидер.
Также президент заявил, что преследования за отказ от вакцинации быть не должно. По его словам, люди должны понимать необходимость вакцинации.
«Нужно ли вводить какие-то меры преследования на этот счет? Я думаю, что нет. Дело совершенно не в какой-то политической воле. Дело в том, что всегда сила действия равна силе противодействия: как только начнешь давить, у нас же народ изобретательный, сразу появятся способы обойти это стремление надавить», – сказал Путин.
Глава страны призвал бороться не с людьми, а с правонарушениями и преступлениями за подделку сертификатов о вакцинации. Он привел в пример ситуацию в СССР, когда о желании делать прививку не спрашивали.
Во время борьбы с коронавирусом не справиться без взаимного признания вакцин и их распространения в мире, сказал Путин.
«Почему я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее и как можно в большем количестве, иначе нам не справиться глобально с этой проблемой, человечество будет все время жить с этим и нести огромные потери. У нас даже появился термин такой – избыточная смертность», – сказал он.
Говоря о смертности от коронавируса, Владимир Путин заявил, что подсчитать ее довольно сложно.
«Смертность от коронавируса подсчитать сложно, однако руководство страны нацеливает систему здравоохранения на то, чтобы все было максимально открыто и понятно», – заявил президент России.
В «Манеже» 23 декабря проходит 17-я пресс-конференция президента Владимира Путина, в ходе которой глава страны отвечает на ключевые вопросы о ситуации в стране и в мире, трансляцию ведут ведущие каналы.
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Минздрав назвал число заболевших «омикроном» россиян
В России около 30 заболевших COVID-19 со штаммом «омикрон», сообщил замглавы Минздрава Виктор Фисенко.
«Около 30 человек, тяжелых нет», – сказал он РИА «Новости».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме.
6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон». «Омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Тогда в ведомстве также сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются. 10 декабря сообщалось, что в России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран.
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В Германии зафиксировали первую смерть инфицированного «омикроном»
Первый случай смерти пациента, инфицированного омикрон-штаммом коронавируса, зафиксирован в Германии, сообщил телеканал Эн-тэ-фау со ссылкой на Институт вирусологии имени Роберта Коха.
По информации СМИ, умер человек в возрасте от 60 до 79 лет. Заражение вариантом «омикрон» было обнаружено путем секвенирования генома, сообщает ТАСС.
Ранее первая смерть от нового штамма коронавируса «омикрон» была зафиксирована в США.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».