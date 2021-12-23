В Азербайджане разоблачили шантажистов интимными видео

Служба государственной безопасности (СГБ) Азербайджана разоблачила международную преступную группировку, которая шантажировала граждан интимными видео. От действий шантажистов пострадали 200 человек, преступники арестованы.

По фактам в Главном следственном управлении СГБ было возбуждено уголовное дело по статьям 182.3.1, 182.3.2 («Требование крупной суммы денег с угрозой распространения информации, позорящей пострадавших и их близких родственников, со стороны организованной группы»), 272.2.1 и 272.2.2 («Повторное получение компьютерных данных с использованием технических средств») УК Азербайджана.

Была создана следственная группа, осуществлены комплексные следственно-оперативные и оперативно-технические мероприятия, передает 1news.az сообщает со ссылкой на сообщение отдела общественных связей СГБ.

По версии следствия, шантажисты при помощи фейковых аккаунтов в Facebook, совершая видеозвонки на аккаунты различных граждан страны, совершали действия, побуждавшие их к поведению интимного характера, и снимали видео экрана с изображением как звонившего, так и принимавшего звонок. После чего показывали эти кадры жертвам в мессенджерах, требуя перевести крупные суммы на счета в зарубежных банках.

В результате следственных мероприятий были получены IP-адреса и другие абонентские данные, через которые члены действующей за рубежом преступной группы подсоединялись к Сети. Было установлено 32 человека, входящих в эту преступную сеть. Оказалось, что от преступных действий, продолжавшихся на основе технических следов и денежных переводов, пострадали более 200 граждан Азербайджана.

Выяснилось, что организаторы этих преступных действий находятся в Болгарии. Совместно с болгарскими правоохранительными органами в области Силистра этой страны на адресах были проведены обыски, допросы и другие интенсивные следственные мероприятия.

Организаторы, исполнители и посредники преступных действий были пойманы на месте преступления с поличным. Было изъято большое количество компьютеров, мобильных телефонов и прочего технического оборудования, содержащих доказывающие шантаж граждан Азербайджана и других государств видеоматериалы, голосовые сообщения и переписки, которые были приобщены к материалам расследуемого СГБ уголовного дела.

Граждане зарубежного государства были привлечены к уголовной ответственности. Суд принял решение об их аресте.

Ранее новую схему мошенничества с применением шантажа вскрыли в России.