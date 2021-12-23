Член ОП: Новые члены палаты укрепят социально-значимые направления ее деятельности

«Опыт наших новых коллег в демографической и семейной политике, предпринимательстве, в поддержке паралимпийских видов спорта, IT-индустрии, без сомнения, будет востребован», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Ткаченко, комментируя появление в составе палаты пяти новых членов, назначенных по квоте президента.

«Новые члены Общественной палаты (ОП) обладают богатым опытом и смогут укрепить социально-значимые направления деятельности ОП», – говорит протоиерей, председатель комиссии палаты по вопросам благотворительности и социальной работе Александр Ткаченко. Ткаченко одновременно возглавляет АНО «Хоспис Детский» и входит в президентский совет по реализации госполитики в сфере защиты семьи и детей.

«Президент сделал точный выбор: у каждого из вновь назначенных по его квоте членов ОП есть достижения в конкретных сферах. Это состоявшиеся профессионалы, которые займут вакантные места. Стоит напомнить, что они появились после избрания нескольких наших коллег в состав Госдумы», – подчеркнул Ткаченко.

«Следует особенно поприветствовать назначение параспортсмена и блогера Рустама Набиева, – человека, который лишился ног, однако не сдался и сумел на одних руках покорить высочайших вершин мира – Эльбруса и непальской горы-восьмитысячника Манаслу. Набиев служит лучшей мотивацией для молодых людей. Он доказал, что физические ограничения не могут препятствовать духу человека, который стремится творить добро и служить примером для других. Я в искреннем восторге от подвига Рустама Набиева», – признался Ткаченко.

«Кроме того, я хотел бы отметить назначение в ОП директора НИИ урологии и интервенционной радиологии имени Лопаткина, член-корреспондента РАН Олега Аполихина. Это величайший специалист в области репродуктивного здоровья и организации здравоохранения. Его экспертиза демографических процессов и предложений по повышению качества и доступности здравоохранения будет важна для других членов Общественной палаты», – уверен протоиерей.

Протоиерей упомянул Наталью Москвитину – телеведущую телеканала «СПАС», главного редактора социального интернет-портала «Пчела». «Москвитина известна в благотворительной сфере. Я ожидаю, что она войдет в нашу комиссию и будет курировать тему благотворительности, займется экспертизой принимаемых решений в сфере демографии, защиты интересов женщин. Я с надеждой смотрю на наши будущие совместные труды», – подытожил Ткаченко.

Накануне Владимир Путин своим указом ввел в состав Общественной палаты пятерых новых участников по президентской квоте. Кроме Аполихиина, Набиева и Москвитиной, ими стали замдиректора Ассоциации электронных коммуникаций Сергей Гребенников и предприниматель Михаил Кучмент.

Всего по итогам сентябрьских выборов в Госдуму 11 членов палаты стали депутатами, а по закону совмещать две эти должности нельзя.

Остальные шесть членов были назначены общественными организациями. Эта ротация прошла «автоматически» – по итогам конкурсного отбора кандидатов от некоммерческих организаций в 2020 году при формировании текущего состава, который должен проработать до 2023 года. Мария Филатова, Михаил Богданов, Илья Семин, Леонид Бандорин, Илья Зотов и Елена Куратова заменили членов палаты – представителей НКО, которые перешли в Госдуму (Марию Бутину, Артема Кирьянова, Евгения Нифантьева, Юлию Оглоблину, Светлану Разворотневу и Султана Хамзаева).