Для журналистов на пресс-конференции Путина установили рамки дезинфекции серебром

Организаторы ежегодной пресс-конференции президента Владимира Путина установили на площадке «Манежа» в Москве специальные дезинфицирующие рамки, которые обрабатывают серебром всех пришедших на мероприятие, рассказала пресс-секретарь, советник управляющего делами главы государства Елена Крылова.

Крылова сообщила в эфире канала «Россия 24», что «это уникальный такой прибор, который специально будет обрабатывать серебром всех входящих на пресс-конференцию журналистов, это абсолютно безопасно (...) я бы сказала, что это даже полезно», передает РИА «Новости».

Также во всех помещениях, где работают журналисты, установлены санитайзеры.

Кроме того, на входе в «Манеж» организована проверка ПЦР-тестов на коронавирус. Журналисты проверялись на инфекцию 19, 21 и 22 декабря.

В пресс-центре организована зона для перекуса. Сотрудникам СМИ предлагают фрукты, запечатанные в пластиковую упаковку для санитарной безопасности, брускетты с моцареллой, круассаны с миндалем, конфеты ручной работы, пирожки с брусникой, блинчики с яблоком и корицей и другие закуски.

Ранее сообщалось, что основные работы по подготовке к проведению ежегодной пресс-конференции Путина, которая в этом году пройдет в выставочном центре «Манеж», завершены.