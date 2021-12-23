Найденная в овраге под Саратовом девочка пережила клиническую смерть

Психфак МГУ указал на отсутствие особых успехов в учебе у девятилетней студентки Тепляковой

Преподаватели факультета психологии МГУ не заметили выдающихся успехов у малолетней студентки Алисы Тепляковой за весь период обучения, заявили в университете, комментируя последние скандальные события, связанные с семьей Тепляковых.

«За весь период обучения ни один из преподавателей Московского университета, работавших с курсом и группой Алисы, так и не сообщили о каких-либо особых успехах при освоении девятилетней студенткой дисциплин из учебного плана. Об «успехах» Алисы в обучении преподаватели чаще с удивлением узнавали из СМИ», – говорится в заявлении вуза, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Коллектив факультета выразил серьезное беспокойство в связи с ситуацией, складывающейся вокруг девятилетней Алисы, заявления ее родителей «не соответствуют действительности», иногда «носят клеветнический характер».

«Несмотря на неоднократные разъяснения со стороны факультета о неполной готовности девятилетней девочки получать профессию психолога, родители настояли на своем праве заключить договор на обучение их дочери на контрактной основе», – говорится в сообщении.

Отмечается, что факультет в соответствии с договором предоставил все условия для освоения ребенком шестилетней образовательной программы по специальности «Психология служебной деятельности», для адаптации юной студентки за ней закрепили отдельного тьютора.

«К нашему большому удивлению, с первых дней [обучения] на передний план попали не индивидуальные образовательные потребности Алисы, которые, к сожалению, родители не позволили нам до сих пор узнать, а неудержимое стремление папы самостоятельно организовывать образовательный процесс», – подчеркнули в МГУ.

Родители с первых дней учебы начали настаивать на необходимости ускоренного обучения, они заявляли, что нужно уместить шестилетнюю программу в два года из-за «особых способностей» ребенка и «уникальной авторской методики обучения» ее отца. Подчеркивается, что мужчина так и не ознакомил вуз с этой «уникальной методикой», обучение же Алисы проводилось «преимущественно в домашних условиях».

Факультет выполняет все требования по учебному процессу в период пандемии, большая часть лекционных занятий проводится в дистантном режиме, семинарские и практические занятия проводятся преподавателями в аудиториях университета с соблюдением всех противоэпидемических норм.

«Начиная с 8 сентября Алиса не присутствовала ни на одном занятии в стенах Московского университета. Несмотря на напоминания и просьбы учебного отдела представить какие-либо документы, объясняющие или подтверждающие уважительность причин отсутствия на занятиях и контрольных работах в течение всего семестра, факультет так до настоящего времени и не получил», – указали в заявлении.

Родители же, не получив изменений в ускорении обучения ребенка, начали выражать недовольство через обращения и жалобы в различные ведомства и инстанции. Для подготовки ответов по жалобам факультет создал специальную комиссию из ведущих экспертов и специалистов по возрастной психологии, психологии детства, клинической психологии и психического здоровья.

В СМИ начали появляться публикации с необоснованными заявлениями родителей Алисы о якобы имеющихся угрозах в адрес студентки, ее дискриминации и притеснениях в связи с обучением.

«Не всегда адекватная, со стороны папы, неофициальная (порой носящая излишне эмоциональный или провокативный характер) коммуникация с однокурсниками, их родителями и сотрудниками университета также вряд ли способствует созданию спокойной и эффективной ситуации освоения Алисой образовательной программы», – подчеркнули в МГУ.

Родители девочки настояли на том, чтобы в семестре для нее организовали индивидуальную сдачу экзаменов, несмотря на фактическое отсутствие студентки на большей части занятий и контрольных работ. «В соответствии с процедурой, о которой и студентка, и родители были проинформированы заблаговременно, Алиса приступила к сдаче экзаменов», – отмечается в заявлении.

Алисе выставили объективные оценки, которые вызвали «бурную реакцию недовольства» у родителей. В первый раз реакция носила более «эпистолярный характер», но 21 декабря отец девочки решил лично «поправить» процедуру проведения экзамена.

Он потребовал обязательного личного присутствия на экзамене, прорывался силой в аудиторию к преподавателям, чтобы оказать на них давление и проводить экзамен и выставлять оценку по предлагаемой им самим схеме.

«Более того, папа почему-то решил, что в процессе экзамена Алиса испытывает какие-то, с его точки зрения, дискриминационные действия со стороны преподавателей, а возможно даже, к ней применяются «пытки» и его дочь якобы «незаконно» удерживают в аудитории на экзамене и не дают ему возможности находиться рядом с его несовершеннолетней дочерью», – подчеркнули в вузе.

Мужчина обратился в полицию по телефону, приезд правоохранителей позволил «успокоить» мужчину и удержать его от «последующих деструктивных действий». Все это происходило в вестибюле факультета при других студентах и при самой Алисе. Охрана призывала отца к порядку и просила его вести себя спокойно, пыталась не допустить «неадекватных форм поведения» с его стороны, которые «могли бы нанести вред здоровью студентов и сотрудников факультета».

Проводивших с Алисой экзамены преподавателей пришлось эвакуировать через запасной выход, одному из сотрудников факультета понадобилась медицинская помощь.

После появления полиции отец вместе с дочерью, которая не выражала жалоб на процедуру экзамена, покинул здание факультета.

«Коллектив факультета психологии считает неприемлемыми неадекватные действия, в том числе любого рода давление на преподавателей и распространение информации клеветнического характера в адрес Московского университета, его сотрудников и студентов со стороны Теплякова Евгения Валерьевича и рассчитывает на скорейшую правовую оценку его действий», – отмечается в сообщении.

Также вуз призвал представителей студентки при планировании ее жизни и учебы учитывать «возрастные и индивидуально-психологические особенности», и специалисты факультета готовы в этом оказать профессиональную помощь.

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