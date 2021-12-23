США перехватили в Аравийском море судно с автоматами Калашникова

ВМС США перехватили на севере Аравийского моря неопознанное судно, на котором, по версии американских властей, перевозилось контрабандное оружие и боеприпасы из Ирана, говорится в заявлении Пятого флота.

В сообщении указывается, что флот изъял «примерно 1,4 тыс. автоматов АК-47 и 226,6 тыс. патронов с рыбацкого судна без государственной принадлежности (...) на севере Аравийского моря 20 декабря», передает ТАСС.

«Судно без государственной принадлежности, согласно нашим оценкам, шло из Ирана по международным водам по пути, который исторически использовался для незаконной контрабанды оружия хуситам в Йемене», – утверждают американские военные.

Отмечается, что пятеро членов экипажа заявили, что являются гражданами Йемена, американское военные намерены возвратить их в эту страну. Само судно при этом было затоплено, а оружие доставлено на американский военный корабль.

Напомним, конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года войск коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, для поддержки вооруженных сил, верных президенту Абд Раббо Мансуру Хади.

Война привела к возникновению крупнейшего гуманитарного кризиса в мире. По данным ООН, свыше 24 млн йеменцев – примерно 80% населения страны – нуждаются в гуманитарной помощи, а число внутренне перемещенных лиц превышает 3 млн человек.

В сентябре власти Южного Йемена объявили чрезвычайное положение на фоне наступления мятежников из шиитского движения «Ансар Алла» (хуситов) и массовых акций протеста против бедственного положения.

В мае глава МИД Йемена назвал Россию ключевой страной на международной арене и выразил надежду на участие Москвы в урегулировании конфликта.