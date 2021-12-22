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Запад в ООН потребовал от России «снизить напряженность» на Украине
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Представительства Евросоюза и ряда западных стран в ООН заявили, что в случае «дальнейшей агрессии против Украины» Россия заплатит «серьезную цену».
Россия провела неофициальную встречу СБ ООН по «формуле Арриа». Встреча проводилась для обсуждения ситуации с национальными меньшинствами и проблемы прославления нацизма в Прибалтике и на Украине. На встрече выступили представители НПО, активисты, которые рассказали о притеснении национальных меньшинств, передает РИА «Новости».
При этом ряд стран, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Канаду, Чехию и Эстонию, выступили с заявлением, в котором подчеркнули, что «любая дальнейшая военная агрессия против Украины будет иметь огромные последствия» для России и «повлечет за собой серьезную цену». Как утверждается в заявлении, Москва должна «прекратить враждебную кампанию дезинформации» в отношении Украины, а также снизить напряженность «внутри и вокруг Украины».
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину. В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
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Стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт
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Вашингтон рассмотрит возможность введения жестких мер на российский импорт в случае «вторжения» России на Украину, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации президента США Джо Байдена.
«Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов», – говорится в публикации, передает ТАСС.
Отмечается, что меры, которые будут обсуждаться на встрече в Белом доме во вторник, 22 декабря, станут дополнением к существующим экономическим санкциям в отношении России.
Кроме того, они могут «перекрыть доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий», как следствие – повлиять на российских потребителей и промышленные предприятия.
Источник агентства уточнил, что данные меры «будут использовать инструменты, используемые администрацией экс-главы Белого дома Дональда Трампа и продвинутые администрацией Байдена», чтобы заблокировать доступ телекоммуникационной компании Huawei (Китай) к передовым полупроводникам.
Также сообщается, что в США планируют провести консультации с партнерами в Европе и Азии, которые могут поощрить жесткие меры экспортного контроля по отношению к России.
Украина потребовала заставить Газпром продавать больше газа
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Компания «Нафтогаз Украины» подала в Еврокомиссию жалобу на Газпром, в которой утверждает, что российская компания злоупотребляет доминирующим положением на европейском рынке газа.
«НАК «Нафтогаз Украины» 21 декабря обратилась в Европейскую комиссию с жалобой на злоупотребление российским Газпромом доминирующим положением на европейском рынке газа. Национальная компания подала ходатайство Генеральному директорату по конкуренции (Directorate General for Competition) о принятии немедленных мер по нормализации ситуации», – говорится на сайте украинской компании.
Также Нафтогаз сообщает, что компания «просит Европейскую комиссию принять комплекс немедленных обеспечительных мер. В частности, Нафтогаз просит ЕК обязать Газпром выставить на продажу через электронную платформу значительные объемы газа для поставки на украинско-российской границе или, по крайней мере, на границе Украины и стран ЕС».
Ранее министр климата и окружающей среды Польши Михал Куртыка заявил, что Еврокомиссия (ЕК) должна разобраться, имеет ли Газпром отношение к дефициту газа на европейском рынке.
Эксперт оценил риски «айфонных санкций» против России
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«Если США ограничат российский импорт смартфонов, то в течение года в России возникнут замещающие производства, а Китай и Корея займут освобожденные конкурентами ниши», – сказал газете ВЗГЛЯД экономист Антон Любич. Ранее стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт в случае «вторжения» России на Украину.
«США, конечно, могут ограничить наши возможности импортировать смартфоны, основные компоненты самолетов, автомобилей и материалы из многих других секторов. Но нужно понимать, что Россия обладает инфраструктурой для производства всех перечисленных групп товаров», – отметил предприниматель, экономист Антон Любич.
«Отказ от производства смартфонов в России в настоящее время объясняется не технологической невозможностью, а экономической нецелесообразностью в условиях поставок из-за рубежа проверенных моделей с низкой себестоимостью и высоким уровнем доверия потребителей. Если иностранные поставщики покинут рынок, то в течение года возникнут российские замещающие производства», – уверен эксперт.
«И это без учета того, что в случае отказа присоединиться к этим санкциям Китая и Кореи доля американских смартфонов на российском рынке и вовсе будет замещена конкурентами ровно за сутки, – добавил собеседник. – В свою очередь о компонентах для самолетов и автомобилей говорить сложнее в силу закрытости этого рынка. Но успешное замещение всех импортных комплектующих в самолете МС-21 говорит о способности России преодолеть подобные ограничения».
«Что касается претензий США в адрес России из-за якобы нарушения норм Всемирной торговой организации (ВТО), то объективно оценивать их невозможно, потому что они не конкретизированы, – считает Любич. – Правила ВТО – это юридический документ. Если США считают, что Россией допущены нарушения, то Вашингтону следует обратиться в органы разрешения споров ВТО и представить туда подкрепляющие их позицию документы. Суд разберется».
«Кроме того, мне доводилось много лет работать в сфере российского сельского хозяйства. И могу сказать, что меры по поддержке и развитию агроотрасли, разработанные и внедренные правительством России, полностью соответствуют стандартам ВТО. Такое соответствие всегда изучалось и принималось во внимание при внедрении любых мер. Более того, многие действовавшие меры поддержки до вступления в организацию были отменены специально, поскольку не соответствовали правилам ВТО», – заключил экономист.
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В среду стало известно о готовности США ввести жесткие санкции на российский импорт в случае «вторжения» России на Украину. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник из администрации президента США Джо Байдена. «Меры могут ограничить возможности России импортировать смартфоны, компоненты самолетов и автомобилей и материалы из многих других секторов», – говорится в публикации, передает ТАСС.
Отмечается, что меры, которые будут обсуждаться на встрече в Белом доме во вторник, 22 декабря, станут дополнением к существующим антироссийским санкциям. Кроме того, они могут «перекрыть доступ к широкому спектру промышленных и потребительских технологий», как следствие – повлиять на российских потребителей и промышленные предприятия.
Также сообщается, что в США планируют провести консультации с партнерами в Европе и Азии, которые могут поощрить жесткие меры экспортного контроля по отношению к России.
Позже в этот же день офис торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай сообщил, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации.
Тай предупредила, что ее ведомство продолжит сотрудничать «с партнерами-единомышленниками» и задействует инструменты ВТО для «привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе». Основные претензии американской стороны связаны с тем, что Россия, на их взгляд, дает преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет «не обоснованные научно» импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что почти все задачи по импортозамещению удалось решить, но нужно сохранять конкурентоспособность.
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На Западе рассказали о «леденящей душу» перспективе Украины в войне с Россией
В случае войны с Россией Украина столкнется в черноморском регионе с ракетами «Калибр», которым вряд ли сможет что-либо противопоставить, пишет Forbes.
Автор материала Дэвид Экс утверждает, что в случае войны между Украиной и Россией «ожидайте, что новый фронт откроется (...) на море». По его мнению, «влияние морских сражений может тянуться далеко вглубь материка, некоторые украинские лидеры даже могут оказаться под обстрелом», передает РИА «Новости».
«Эта леденящая душу перспектива объясняется тем, что Россия быстро модернизирует свой Черноморский флот», – указал он.
Экс пишет, что Россия активно занимается постройкой новых кораблей, подлодок и «возможно, самого главного» – ракет «Калибр», которые могут преодолевать многие сотни километров. Он приводит мнение британских экспертов Сидхарта Каушала и Сэма Крэнни-Эванса, которые в своем исследовании для лондонского Королевского объединенного института оборонных исследований указали на «значительную рекапитализацию» Черноморского флота.
Он также считает, что к 2014 году российский флот в Черном море был «по-настоящему слабым»: почти все основные корабли были построены еще в советские времена. Однако после воссоединения с Крымом началась радикальная модернизация, и за семь лет Черноморский флот преобразился.
«В 2014 году Черноморскому флоту не хватало ракет для удара по сухопутным целям. Сегодня треть кораблей флота способны выпускать ракеты «Калибр». Для помощи в запуске ракет используются беспилотники и пилотируемые самолеты-разведчики», – подчеркивает автор.
В среднем, как отмечает Экс, корабли Черноморского флота не очень большие, при этом даже корветы вооружены «Калибрами».
По его словам, в данный момент потенциал Украины в предотвращении атак с моря ограничен: «Киев приобретает новые противокорабельные ракеты наземного базирования, а также беспилотники Bayraktar TB2, которые помогают обнаруживать цели. Однако наступательный потенциал Черноморского флота растет быстрее и эффективнее, чем оборонные возможности украинского».
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
США раскритиковали импортозамещение в России за нарушение норм ВТО
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Американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации (ВТО) и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации, заявил офис торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай.
Ведомство раскритиковало Россию в ежегодном докладе о соблюдении Москвой обязательств перед ВТО, обвинив ее также в расширении государственного контроля над экономикой, передает РИА «Новости».
«Этот доклад рисует картину продолжающегося отхода России от основополагающих принципов Всемирной торговой организации, таких как недискриминационные практики, более открытая торговля, предсказуемость, транспарентность и справедливая конкуренция. Нарушение норм и правил ВТО, обязательств перед организацией ставит американских рабочих и предпринимателей в экономически менее выгодные условия и лишает возможности честной конкуренции», – заявила Тай.
Она предупредила, что ее ведомство продолжит сотрудничать «с партнерами-единомышленниками» и задействует инструменты ВТО для «привлечения России к ответу за ее поведение в многосторонней торговой системе».
Основные претензии американской стороны связаны с тем, что Россия, на их взгляд, дает преференции для товаров и услуг собственного производства, реализует программу импортозамещения в IT-секторе, сохраняет «не обоснованные научно» импортные ограничения в сельскохозяйственной отрасли, расширяет государственный контроль над экономикой и ужесточает торговые рестрикции.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что почти все задачи по импортозамещению удалось решить, но нужно сохранять конкурентоспособность.
В МИД ответили США на обвинения в нарушении правил ВТО
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В МИД отвергли обвинения торгового представителя США в том, что Россия якобы отступает от обязательств, взятых при вступлении во Всемирную торговую организацию (ВТО).
«Белый дом давил на ЕС, Брюссель принял решение о введении санкций в отношении России, а Россия ответила так, как ответила для того, чтобы привести всех в чувства. Причем здесь ВТО? Если кто-то и нарушал правила ВТО, это Соединенные Штаты Америки и ЕС своими односторонними санкциями», – передает «Интерфакс» слова официального представителя МИД Марии Захаровой в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».
Она подчеркнула, что импортозамещение, которое отмечено офисом торгпреда США как одно из нарушений норм ВТО, является «ответной реакцией на односторонние санкции».
Ранее офис торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай заявил, что американские власти увидели в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации (ВТО) и собираются работать над ответными мерами по линии этой организации.
ВСУ провели стрельбы из комплекса Javelin в Донбассе
Украинские военные первый раз провели стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в зоне проведения силовой операции в Донбассе, сообщают украинские СМИ.
На данный момент на вооружении ВСУ стоят около 100 пусковых установок Javelin и порядка 500 ракет к ним, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.
Комплексы впервые применены в Донбассе, стрельбы прошли в Донецкой области на полигоне, а не в боевых условиях.
Ранее в Пентагоне сообщили, что США отправят «последнюю» партию военной помощи Украине. В конце ноября российский посол в США Анатолий Антонов отметил, что линейка вооружений, которые США поставляют на Украину, все больше расширяется.
Между тем генштаб Украины засекретил данные о применении беспилотников Bayraktar и ракетных комплексов Javelin в зоне проведения операции в Донбассе.
Дробницкий: США начали диалог по безопасности с Россией без ЕС
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США признали возможность обсуждения «красных линий», обозначенных Москвой, и этот диалог уже идет, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Дробницкий. Ранее руководитель Госдепа Энтони Блинкен заявил, что США готовы вести диалог по стратегической стабильности с Россией, при этом отметив, что среди российских предложений есть «некоторые весьма очевидные непроходные элементы».
«На мой взгляд, основной контакт России и США идет по линии непосредственно помощников глав двух государств. Причем, по сути, дело уже делано: Россия обозначила базовое условие – по поводу нерасширения НАТО на Восток, и теперь США оценивают его», – сказал политолог американист Дмитрий Дробницкий.
По его словам, главное в этой ситуации – явочное признание Вашингтоном того факта, что у России может быть своя сфера интересов и готовность обсуждать «красные линии», прочерченные Москвой. «А слова Блинкена касаются обсуждения уже технических деталей – размещения ракет, войск и прочего», – добавил эксперт.
Собеседник указал: если Москва и Вашингтон подпишут в итоге договор – это станет частью нового порядка в Евразии, в рамках которого будет решена проблема по размещению всякого рода стратегических вооружений.
«Причем, заметьте, все уже произошло без участия Евросоюза. Для США Европа – это вино, сыр и курорты, но никак не геостратегический партнер», – добавил политолог.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что власти США готовы использовать для переговоров по безопасности различные каналы, в том числе диалог по стратегической стабильности с Россией.
«Мы готовы к дипломатическому взаимодействию через множество каналов: [через] существующий диалог по стратегической стабильности <...> между Россией и США, через Совет Россия – НАТО по вопросам, в особенности касающимся НАТО, а также через ОБСЕ», – цитирует ТАСС Блинкена. По его словам, власти США рассчитывают, что переговоры с Россией по безопасности начнутся вскоре после Нового года.
«Думаю, довольно рано в следующем году вы увидите взаимодействие во всех этих сферах, чтобы понять, можем ли мы продвинуться вперед путем дипломатии по вызывающим разногласия вопросам», – отметил он, говоря об обсуждении указанных вопросов Вашингтоном и Москвой на двусторонней основе, по линии Совета Россия – НАТО и Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Глава Госдепа также указал, что «есть некоторые весьма очевидные непроходные элементы» в предложениях России. «Но могут быть и другие вопросы, которые уместно обсуждать. Так же как есть то, что мы положим на стол переговоров, на что необходимо ответить России», – пояснил госсекретарь.
Напомним, МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
Позже газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему Европа испугалась прямых переговоров России и США о гарантиях безопасности.
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Посол Украины в Германии пожаловался на игнорирование немцами Киева
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Представители немецких властей в кулуарных беседах часто игнорируют интересы Киева, из-за чего «отдельные» вопросы украинским дипломатам приходится поднимать «публично», заявил посол Украины в Германии Андрей Мельник.
Как заявил дипломат, Германия, «возможно, и по праву», является великой культурной нацией. По его словам, для Киева это означает, что немцы могут себе позволить игнорировать «легитимные интересы или просьбы» от других государств, в том числе и Украины, и делают это «очень часто».
«И мы с этим сталкиваемся, к сожалению, буквально ежедневно, когда ты приходишь куда-либо в МИД или другое министерство, ведомство канцлера, высказываешь свою позицию, свои аргументы, обращаешься с просьбой: «Поддержите, пожалуйста, есть такое дело». И очень часто ответ, который ты слышишь: «Ну хорошо, спасибо, что пришли, но вот у нас есть такая линия, мы не будем ее менять», – передает РИА «Новости» слова Мельника в интервью центру Ukrainian Prism.
Он заявил, что украинским дипломатам не остается ничего другого, как выносить «отдельные» вопросы «в публичную плоскость». «Но если потом эти самые вопросы, которые мы перед этим задавали и на которые мы, так скажем, получали ответ «иди гуляй, мы лучше знаем», ставятся экспертами, представителями немецких СМИ, то тогда нужно давать аргументы, и это делать публично», – сказал Мельник.
При этом в ФРГ, по признанию украинского посла, к такому подходу «еще не привыкли». Как утверждает дипломат, Германия живет «по старым меркам и лекалам», когда «все делается подковерно, в закрытых кабинетах», а решения, которые имеют важное значение, «принимаются непублично в узком кругу». «Берлин – это для нас определенный полигон, площадка для испытания того, что может работать, а что нет», – добавил он.
Накануне Мельник сообщил, что позиция ФРГ по поставкам Киеву оборонительного вооружения осталась прежней с приходом нового правительства. По его словам, шансы на то, что она изменится, «минимальны». При этом посол не исключил, что в переговорах с Германией о поставках вооружений возможности для Украины еще больше сузятся.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников обвинил правительство бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель в том, что оно заблокировало приобретение Киевом оружия через НАТО.
Напомним, 11 декабря Мельник заявил, что вряд ли новое правительство Германии откажется от «обезображенного пацифизма», из-за которого не продает Киеву оружие.
Разработчик «Новичка»: Ввезенный США на Украину токсин используют как диверсионный яд
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Ботулотоксин очень токсичное вещество, которое могут применить для отравления питьевой воды, заявил один из разработчиков боевой отравляющей системы «Новичок» Леонид Ринк, комментируя заявления о поставках на Украину данного вещества и его антидота.
Заместитель начальника управления Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что в октябре Украина получила от Соединенных Штатов Америки несколько партий отравляющих веществ – ботулотоксин и антидот к нему. По его словам, данный «тип химического оружия» вызывает ботулизм (паралич).
«Если это действительно ботулинический токсин, то это очень токсичное вещество. Оно настолько токсичное, дорогое и труднодоступное, что обычно его в списке химического оружия нет. Его используют только как диверсионный яд», – говорит Ринк.
Он опасается, что поскольку это «очень серьезный яд», то может быть провокация, связанная с отравлением водных ресурсов.
«Все зависит от количества токсина. Конечно, чтобы отравить, например, реку, то нужна целая цистерна ботулотоксина. Но вполне вероятно, что попытаются отравить конкретных людей, питьевую воду в магазинах, на складах. Сделают это вкалыванием яда через пробки и так далее. Так можно потравить много людей. Не дай бог это произойдет. Хорошо, что заранее вскрыли такую возможность. Может быть, это поможет избежать страшных последствий», – заключил специалист.
Ранее стало известно, что министерство здравоохранения Украины еще в 2019 году заявляло о ввозе сывороток канадского производства против ботулизма, соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.
Политолог: Власти Германии вынуждены терпеть хамство посла Украины
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Посол Украины в ФРГ Мельник критикует немецкое правительство на фоне молчаливого согласия ЕС и при поддержке антироссийской прессы, но Берлин никак ему не ответит, сказал газете ВЗГЛЯД немецкий политолог Александр Рар. Ранее Мельник назвал Германию полигоном для испытаний по продвижению интересов Украины.
«Мельник никак не влияет на немецкую политику, но создает антироссийский фон и солирует в хоре тех, кто ведет риторику против Москвы и требует новых санкций для России. Он использует Германию как полигон для критики, пытается морально давить на немецких политиков, чтобы они перестали общаться с Россией и приняли сугубо проукраинскую точку зрения», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.
По его словам, в Евросоюзе сейчас есть установка: ни в коем случае не критиковать Украину. «Мельнику не отвечают, не реагируют. Он сам, как опытный дипломат, это хорошо понимает и стремится забросить свою копеечку в антироссийскую риторику, чтобы получить похвалу в Киеве за активность», – сказал эксперт.
Правительство Шольца ничего не будет делать, чтобы унять украинского посла, уверен Рар, а вот команда Меркель предпринимала какие-то попытки время от времени, хоть и не в открытую, повлиять на ситуацию. «Тем более в ряде местных СМИ утверждается, что Россия чуть ли не завтра нападет на Украину, поэтому срочно нужны санкции против Москвы», – отметил собеседник.
При этом политолог указал на противоречивость положения правительства Германии. «Многим немецким политикам не нравятся выступления назойливого посла, который не упускает ни одной возможности резко критиковать немецкое правительство. Дипломата любой другой страны за такое давным-давно бы вызвали на ковер. А этот поет солистом под дудку антироссийски настроенной прессы, да еще и под аплодисменты. Политики же проглатывают эту горькую пилюлю и отворачиваются в сторону», – резюмировал Рар.
Напомним, посол Украины в Германии ранее пожаловался на то, что немецкие власти часто игнорируют интересы Киева. Он критически отозвался о немецком правительстве, в частности, заявив: «Берлин – это для нас определенный полигон, площадка для испытания того, что может работать, а что нет». Мельник также предупредил, что украинским дипломатам не остается ничего другого, как выносить «отдельные» вопросы «в публичную плоскость».
В середине нынешнего месяца Мельник заявил, что кабинет нового канцлера ФРГ Олафа Шольца вряд ли откажется от «обезображенного пацифизма», из-за которого Берлин не продает Киеву оружие. По словам посла, «это очень разочаровывает», так как для Киева «сейчас наступил момент истины, пришло время понять – кто является настоящим другом не только на словах, но и на деле».
Также глава украинского диппредставительства призвал Шольца обеспечить «холодный душ» России, чтобы «предотвратить новую войну в Европе» и «прекратить оккупацию Крыма и Донбасса».
В начале декабря Мельник призвал Шольца сделать предупреждение России и в срочном порядке выработать и озвучить «жесткий каталог суровых карательных мер». По словам украинского дипломата, пакет мер должен включать в себя «полный остракизм России» со стороны международных организаций, полное эмбарго на весь стратегический экспорт газа, нефти, угля и другого сырья, полный запрет немецких инвестиций в Россию, замораживание российских государственных активов за рубежом, отключение от SWIFT.
В ноябре Мельник выступил с еще одним скандальным требованием к стране пребывания – он хочет, чтобы немцы профинансировали покупку шедевров для украинских музеев и вернули Киеву прежний подарок – ноты Баха. Также посол потребовал от немцев выплатить репарации за культурные ценности, утраченные во время Второй мировой войны.
В апреле Мельник заявлял, что Украина может обдумать вопрос ядерного статуса, если не станет членом НАТО. По его словам, «у Украины нет иного выбора»: или «быть частью союза, такого, как НАТО», или «вооружаться самим, возможно, также вновь задуматься над ядерным статусом».
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Силы быстрого реагирования НАТО переведены в повышенную боеготовность из-за России
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Организация Североатлантического договора (НАТО) повысила боеготовность своих 40-тысячных сил быстрого реагирования в связи с якобы имеющим место наращиванием российских войск у границ Украины, сообщил высокопоставленный дипломат НАТО.
По ее информации, Объединенная оперативная группа высокой готовности НАТО (Very High Readiness Joint Task Force, VJTF), являющаяся составной частью сил быстрого реагирования, «должна быть готова к развертыванию в зоне кризиса в течение пяти дней вместо семи, как было ранее». В настоящее время командование VJTF возглавляет Турция. В 2023 году оно перейдет к Германии, передает ТАСС со ссылкой на газету «Вельт».
По информации издания, другие подразделения сил быстрого реагирования НАТО, включая спецназ и логистов, также были переведены в режим повышенной готовности. Такое решение, по данным газеты, было принято на прошлой неделе Североатлантическим советом, в котором представлены все государства, входящие в состав альянса. Кроме того, как утверждает издание, целью повышения боеготовности НАТО является также усиление защиты государств – членов из Восточной Европы (Польши, Румынии, стран Балтии).
При этом представитель НАТО отказался публично подтвердить данную информацию. «Союзники по НАТО ясно дали понять, что [действия] России должны быть прозрачными, Россия должна снизить напряженность, и мы также дали понять, что любая дальнейшая агрессия будет иметь издержки и последствия. Политика НАТО в отношении России остается последовательной: оборона и диалог», – отметил представитель альянса.
Напомним, Киев, США и европейские страны утверждают, что Россия якобы готовит нападение на Украину.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину. Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке «вторжения».
В Службе внешней разведки назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
В прошлый четверг президент России Владимир Путин на коллегии МИД подчеркнул, что в НАТО очень поверхностно относятся к предостережениям России и разговорам о «красных линиях». В Кремле предупредили об опасности «накачивания» Украины оружием НАТО, так как это вдохновляет Киев попробовать решить проблему Донбасса силовыми методами.
В ЛНР сбили корректирующий огонь украинский беспилотник
Военные непризнанной Луганской народной республики (ЛНР) сбили украинский беспилотник, который ВСУ применяли для корректировки огня, заявил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Антон Микужис.
«Для корректировки огня и видеофиксации обстрела боевики 30-й бригады использовали БПЛА квадрокоптерного типа. Но благодаря умелым действиям наших военнослужащих, постоянно ведущих наблюдение за воздушной обстановкой, беспилотник противника был сбит», – приводит слова представителя Народной милиции агентство «Луганскинформцентр».
Он добавил, что украинские военные пытались обстрелять позиции военных ЛНР, чтобы спровоцировать на ответные действия. «Готовившаяся провокация не увенчалась успехом», – заключил Микужис.
Ранее украинские военные первый раз провели стрельбы с применением американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в зоне проведения силовой операции в Донбассе.
Лавров предостерег горячие головы от провокаций у границ России
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Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью
RT заявил, что Москва не хочет войны и не заинтересована в конфликтах, при этом она будет жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтет нужными.
«Наша философия давно и хорошо известна, она заключена в строках известной песни «Хотят ли русские войны». Мы не хотим войны, президент (России Владимир) Путин еще раз сказал, что нам конфликты не нужны, и мы надеемся, что никому другому конфликты тоже не представляются желательным образом действий. Мы будем жестко обеспечивать свою безопасность теми средствами, которые сочтем нужными. И мы предостерегаем горячие головы, а такие есть – и на Украине их полно, и есть на Западе», – цитирует его ТАСС.
Лавров добавил, что выбор в этом вопросе стоит за западными партнерами.
«То, что руководство Соединенных Штатов достаточно оперативно согласовало с нами организационную рамку дальнейшей работы, я, несмотря на очень серьезную предстоящую работу по существу проблемы, все-таки рассматриваю как позитивный шаг накануне Нового года», – заключил министр.
Также он отметил, что некоторые западные политические деятели пытаются подпитывать агрессивные настроения на Украине с надеждой создать больше раздражителей на границах России и вывести ее из равновесия, чтобы она не мешала западным силам геополитически осваивать территории. На фоне этого Лавров заявил, что Россия предостерегает Киев от военной конфронтации.
«Мы предостерегаем горячие головы, такие есть, и на Украине их полно, есть и на Западе некоторые политические деятели, которые пытаются подобного рода агрессивные настроения подпитывать на Украине. Расчет очень простой – чем больше будет раздражителя на наших границах, тем больше будет у них надежд вывести Россию из равновесия, чтобы Россия не мешала им осваивать соответствующие территории», – приводит его слова РИА «Новости».
Лавров добавил, что «Путин сказал очень четко на коллегии министерства обороны: у нас есть все необходимые возможности, чтобы обеспечить должный, в том числе военно-технический ответ на любые провокации, которые могут вокруг нас разворачиваться».
Напомним, президент Владимир Путин заявил во время расширенного заседания коллегии Министерства обороны России, что Москва будет предпринимать адекватные военно-технические меры на недружественные шаги США.
Ранее МИД России распространил два российских проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.
В ДНР заявили о поставках на Украину из США вызывающего паралич вещества
Замначальника управления народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин в эфире канала «Россия-1» заявил, что по данным народной милиции ДНР, на Украину из США поставляются вещества ботулотоксин, вызывающего ботулизм, и антидота для него.
«Все знают, что США завозили различные виды оружия на Украину», – цитирует его ТАСС. Он добавил, что «в октябре с одной из поставок» был ввезен «антидот для ботулотоксина».
Басурин назвал ботулотоксин «типом химического оружия». Он пояснил, что это вещество «вызывает ботулизм, если проще – паралич». По его словам, «в ноябре был доставлен уже сам препарат».
Также Басурин рассказал, что в Мариуполь привезли контейнер весом 300 кг, в котором «находилось боевое отравляющее вещество», которое «применяется в виде аэрозоля».
Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием верховного главнокомандующего Владимира Путина, что американские ЧВК планируют в Донбассе провокации с химикатами. По данным Шойгу, сотрудники американских ЧВК находятся в той части Донецкой области, которую контролируют украинские силовики. «Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», – сказал министр.
Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко заявил, что в подконтрольной Киеву части Донбасса нет американских частных военных инструкторов и химических компонентов, о которых ранее заявлял глава Минобороны России Сергей Шойгу.