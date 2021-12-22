В Москве благодаря системе распознавания лиц задержали около семи тысяч человек в розыске Синоптики дали прогноз окончания морозов в Москве 22 декабря 2021, 20:15 Текст: Алексей Дегтярев

В столице в следующие сутки морозы начнут постепенно отступать, заявили в центре погоды «Фобос». Пик полярного вторжения в городе пройден, заявили в центре РИА «Новости». «В ночь на четверг с приближением атмосферного фронта Москву накроет облачностью, которая не позволит воздуху остыть ниже минус 19-21, по области до минус 19-24. А завтра днем, благодаря промежуточному гребню антициклона, из-за облаков неуверенно выглянет солнце, ветры повернут с северных на западные румбы, и дневная температура в городе повысится до минус 11-13, в Подмосковье минус 9-14. В пятницу в течение суток столбики термометров будут колебаться от минус 7 до минус 12», - рассказал Тишковец. По его словам, суббота выдастся довольно снежной и ветреной. Циклон с запада принесет обильные снегопады с общим количеством осадков до 7 мм (около 12% месячной нормы) и атлантическое тепло, что после полудня повысит температуру воздуха до минус 4-9. При этом ветер в порывах усилится до 10-15 м/с, а значит, закружат метели с ухудшением видимости, на дорогах снежные заносы (переметы). «В воскресенье ненастье ослабеет, но под утро похолодает до минус 13-18, в светлое время суток минус 7-12. Таким образом, несмотря на смягчение аномального холода, температурный фон так и не сумеет вернуться в свое климатическое русло. Русская зима твердо обосновалась в Европейской России и, по всей видимости, до конца года сдавать свои позиции не собирается», - заключил метеоролог. Среда 22 декабря стала самым холодным днем в Москве за всю историю наблюдений на ВДНХ, указали в «Фобосе». Ранее в Москве заметили редкое оптическое явление «Гало-22».

Избитая у метро москвичка отказалась от мировой с нападавшим 21 декабря 2021, 22:04 Текст: Алексей Дегтярев

Избитая возле станции московского метро «Крылатское» в ноябре Евгения Журавлева, которая защищала молодого человека от нападения, решила не идти на мировое соглашение с нападавшим. «Пока в больнице была, со мной адвокат этого хулигана связывался. Предлагал встретиться. Но я сразу отказалась, даже слушать не стала. Я не для того тогда вступилась и получила травмы, чтобы потом мне за это платили», – заявила Журавлева RT. Потерпевшая подчеркнула, что ей важно, чтобы виновный понес наказание, в ином случае «стоит выйти в магазин, как любой тебя по лицу ударить может». Журавлева после нападения пробыла в больнице целый месяц, она лечила сломанную руку и сотрясение мозга. После больницы она уже успела вернуться на работу. Девушка вступилась за молодого человека, которого избивал другой мужчина на улице. Журавлевой помогли трое уроженцев Чечни, которые сдали нападавшего правоохранительным органам. Им оказался приезжий из Таджикистана. Подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева доставили в полицию 21 декабря 2021, 19:55 Текст: Вера Басилая

Избившие олимпийского чемпиона по фигурному катанию Дмитрия Соловьева доставлены в отдел полиции в Москве, ими оказались двое молодых людей, они будут привлечены к ответственности согласно закону. «Сотрудниками полиции незамедлительно был организован комплекс необходимых мероприятий, который позволил в кратчайшие сроки по горячим следам недалеко от места происшествия задержать злоумышленников. Ими оказались двое молодых людей, которые были доставлены в территориальный отдел полиции», – передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу. В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего. «Правонарушители будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», – добавили в пресс-службе. Ранее представительница фигуриста Елена Болотова рассказала, что Дмитрий заступился за свою гражданскую жену (керлингистку, чемпионку Европы) Анну Сидорову, возникла перепалка, которая переросла в драку. «Дима был один, мужчин, которые его избили, – трое», – заявила менеджер. До этого Болотова сообщала, что Соловьев получил травму головы, заступаясь за Сидорову. Он был доставлен в Боткинскую больницу в состоянии средней тяжести. Москвич умер в свой день рождения перед собеседованием 21 декабря 2021, 16:12 Текст: Вера Басилая

Мужчина пришел устраиваться на работу в Москве в свой день рождения, но внезапно скончался, не успев пройти собеседование, полиция начала проверку. «В полицию поступило сообщение об обнаружении трупа 27-летнего Николая К.* в одном из зданий на Вятской улице. Установлено, что за несколько часов до смерти мужчина приехал устраиваться на работу охранником. Николай ожидал руководителя в служебной комнате. Мужчина находился там один, никаких посторонних звуков из помещения не доносилось. Когда руководитель зашел в подсобку, то увидел Николая мертвым. Глаза мужчины были закрыты, изо рта выделялась белая пена. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть», – пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает все детали и обстоятельства скоропостижной смерти молодого человека. Точные причины смерти мужчины установит экспертиза. По предварительным данным, на теле погибшего не было обнаружено каких-либо повреждений или следов волочения, порядок в комнате также нарушен не был. Ранее тело мужчины было найдено у Дома на набережной в Москве. Вероятный виновник крупной аварии в Москве устроил драку с сотрудником МЧС 21 декабря 2021, 13:47 Текст: Алексей Дегтярев

Предполагаемый виновник аварии с 13 автомобилями на Кутузовском проспекте в столице устроил драку с сотрудником МЧС, инцидент сняли на видео. Мужчина после аварии атаковал подошедшего к нему сотрудника ведомства, он закричал и обматерил работника МЧС, сообщает Пятый канал. Очевидцы происшествия помогли обезвредить нападавшего. Собеседник РИА «Новости», ставший очевидцем происшествия, сообщил, что предполагаемый виновник мог набрать скорость около 100 км в час на коротком отрезке дороги. «Машина мощная... он даже не пытался там затормозить, он целенаправленно сбивал всех, кто у него, как говорится, встал на пути... Когда он вышел из машины, вел себя неадекватно – кидался на проезжающие автомобили, но мы его вроде успокоили... потом он опять с кем-то дрался, подъехали сотрудники ДПС, он на них даже кинулся», – объяснил он. По словам собеседника, в аварии все же пострадали несколько человек. У одного водителя оказалась сломана челюсть, у другого – ребра. Ранее источник в экстренных службах сообщал, что на Третьем транспортном кольце произошла авария с участием 15 автомобилей. Позже стало известно, что всего в ДТП участвовали 13 машин, в результате аварии никто не пострадал, в столкновении также присутствовала машина из посольства Китая. Один из водителей мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Вильфанд рассказал о погоде после Нового года 20 декабря 2021, 08:56 Текст: Кристина Цыцура

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей европейской части России после Нового года. «Что касается января и февраля, то, по прогнозам Росгидромета, зима в европейской части России будет неоднородной. Количество оттепелей превысит климатические характеристики», – сообщил он «Парламентской газете». Эксперт призвал не забывать и о холодах. Так, помимо оттепелей, ожидаются и очень сильные морозы с температурой до минус 20-25 градусов. При этом точную дату наступления сильных морозов или оттепели спрогнозировать нельзя. Ранее Вильфанд рассказывал о погоде зимой. Морозы до минусов 20 градусов и оттепели прогнозируются грядущей зимой на европейской части России, что связано с глобальным потеплением. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Подмосковье атаковали «снежные блохи» 20 декабря 2021, 14:10 Текст: Вера Басилая

Жители подмосковного Солнечногорска пожаловались на нашествие «снежных блох». «Это бескрылые существа, которые относятся к отдельной группе – ногохвостки. Они абсолютно безобидны для человека, и для домашних животных, и для растений», – заявил биолог Вадим Марьинский каналу 360. По словам эксперта, у этих «блох» есть так называемая прыгательная вилка, позволяющая им скакать. Из-за этого они и получили свое прозвище. Они любят вылезать из укрытий во время оттепели, а благодаря темной окраске их хорошо видно на снегу. Их количество может напугать людей, но при этом стоит всегда помнить о том, что они безвредны, отметил специалист. Ранее жители хутора Красный Десант, расположенного около Таганрога в Ростовской области, опубликовали в соцсетях видео с нашествием зеленых комаров, которых они собирали руками. Прошедшая ночь в Москве стала самой морозной за 54 года 22 декабря 2021, 09:41 Текст: Дмитрий Зубарев

Ночь на среду стала самой холодной за 54 года для этой даты. В 1967 году 22 декабря температура опустилась до 22,8 градусов, в минувшую ночь - до 22,2 градусов, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Минувшей ночью полярное вторжение в Центральной России вышло на пик. В Москве на базовой городской метеостанции ВДНХ минимальная температура воздуха понизилась до минус 22,2 градусов, в центре города, на Балчуге – минус 19,6, в Строгино – минус 22, в Тушино и Бутово – минус 22,9 градуса. Такой морозной ночи 22 декабря в столице не было 54 года (в 1967 г. минимальная температура составила минус 22,8 градуса)», – передает ТАСС слова Тишковца. По данным синоптика, в Новой Москве воздух остыл до 25,1 градусов мороза. В Подмосковье самая морозная погода наблюдалась в Черустях (минус 28,8 градуса). Тишковец напомнил, что «согласно действующим нормам, дошкольники и учащиеся начальных классов могут не посещать образовательную организацию при понижении температуры наружного воздуха до минус 25 градусов». Данные ограничения коснутся жителей Новой Москвы, Солнечногорска, Сергиева Посада, Талдома, Электростали, Электроуглей. «Черусти тоже входят в этот список, но в этом населенном пункте могут остаться дома также ученики средних классов, для которых ограничение по температуре воздуха наступает при 26-28 градусах мороза», – добавил синоптик. Ранее в зоопарке Москвы рассказали, какие животные радуются морозу. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В зоопарке Москвы рассказали, какие животные радуются морозу 21 декабря 2021, 20:59 Текст: Александра Юдина

Теплолюбивые животные сейчас находятся в закрытых помещениях зоопарка Москвы, но остальные обитатели радуются морозной и снежной погоде, рассказали в пресс-службе зоопарка. «Теплолюбивые животные сейчас находятся в закрытых помещениях. Остальные резвятся на улице. При этом у них тоже всегда есть возможность укрыться во внутренних вольерах. Наши пушистики обустраивают свою территорию так, как делали бы это в природе: прокладывают тропы, роют норы, закапывают еду. Снег для всех – прекрасное обогащение среды обитания», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы. При этом в зоопарке уточнили, что в морозную и снежную погоду наиболее комфортно себя чувствуют те виды, естественный ареал которых простирается в широтах с суровым климатом. Это, прежде всего, овцебыки, домашние яки, белые медведи и полярные волки. Так, по утверждению специалистов пресс-службы, «с удовольствием гуляет леопард Мизер», а львы с приходом холодов «стали реже выходить на улицу». «Но все равно они каждое утро появляются в вольере, чтобы добыть корм, старательно запрятанный там киперами. Наши панды – большие и малые – протаптывают тропинки по заснеженным вольерам. Бегают волки, лисы, кустарниковые собаки, все обитатели павильона «Фауна России», страусы и, конечно, пингвины», – добавили в пресс-службе. Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что рекордный с 1993 года снегопад прошел в Москве: на метеостанции ВДНХ в осадкомер попало 9 мм осадков. Он отметил, что самые сильные этой зимой аномальные снегопады зафиксированы в столице в результате влияния активного волнового атмосферного фронта. Больше всего снега – 12 мм – выпало в Новой Москве в Михайловском и в подмосковном Долгопрудном. Крупный пожар произошел в воинской части в Москве 21 декабря 2021, 15:34 Текст: Алексей Дегтярев

В столице пожарные выехали по информации о возгорании в казарме в Новой Москве, сообщил источник в экстренных службах. «Поступило сообщение о возгорании в казарме войсковой части в поселке Мосрентген. По пути следования виден черный дым», – сказал собеседник ТАСС. Источник сообщил, что огнем охвачены два этажа казармы. «Площадь возгорания – 30 квадратных метров, очаг пожара находится в лифтовой шахте. На место следуют 20 пожарных расчетов МЧС», – указал он. Отмечается, что пожар произошел в казарме №2 войсковой части, на седьмом и восьмом этажах. На место отправилось руководство ГУ МЧС по Москве. Позже площадь пожара возросла до 120 квадратных метров, добавил источник. «Горят помещения около лифтовой части с первого по шестой этажи», – пояснил он. Ранее во вторник в гипермаркете «Лента» в Томске произошел крупный пожар, площадь возгорания возросла до 5 тыс. квадратных метров, обрушилась кровля. Синоптики рассказали о погоде в Москве 21 декабря 2021, 06:39 Текст: Елизавета Булкина

Во вторник в Москве ожидается до 18 градусов мороза, по области – до минус 21, сообщили на сайте Гидрометцентра. Днем в столице синоптики прогнозируют от 16 до 18 градусов мороза, в ночь на среду температура опустится до 22 градусов ниже нуля, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра. В Московской области температура будет колебаться от 16 до 21 градуса ниже нуля, ночью составит до минус 27 градусов. Скорость северного ветра во вторник не превысит 11 м/с, ожидается небольшой снег и гололедица. Желтый уровень опасности из-за гололедицы будет действовать в регионе до 22.00 мск вторника. Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ждет жителей европейской части России после Нового года. Синоптики рассказали о погоде в столице 22 декабря 2021, 06:16 Текст: Елизавета Булкина

В Москве в среду ожидается облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до минус 20 градусов, сообщили в Гидрометцентре России. Днем в городе прогнозируется 18-20 градусов мороза. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до минус 21 градуса, говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра. Ветер северо-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление – около 746 мм ртутного столба. В Московской области в среду температура составит от минус 18 до минус 23 градусов. В ночь на четверг ожидается минус 24 градуса. Ранее автоэксперты дали водителям советы по уходу за машиной в мороз. Названа причина массового ДТП в Москве 21 декабря 2021, 13:07 Текст: Алексей Дегтярев

Массовая авария в столице могла произойти из-за превышения допустимой скорости, заявил источник в правоохранительных органах. «По предварительным ДТП, причиной столкновения автомобилей на западе столицы могло стать превышение допустимой скорости одной из машин. Точные причины будут установлены в ходе проверки», – сказал собеседник ТАСС. Ранее источник в экстренных службах сообщал, что на Третьем транспортном кольце произошла авария с участием 15 автомобилей. Позже стало известно, что всего в ДТП участвовали 13 машин, в результате аварии никто не пострадал, в столкновении также присутствовала машина из посольства Китая. Один из водителей мог находиться в состоянии алкогольного опьянения. Москва потратила на борьбу с пандемией 800 млрд рублей 20 декабря 2021, 15:07 Текст: Кристина Цыцура

Столица потратила на меры по борьбе с пандемией коронавируса около 800 млрд рублей, среди них создание резервных госпиталей и выплаты врачам, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. «Это сложно подсчитать вообще. Потому что очень много разных направлений этих трат, это и компенсации жителям, и бизнесу, дополнительные льготы, это прямые расходы на создание таких вот резервных госпиталей, как мы вот находимся, это дополнительные выплаты врачам, и, конечно, немалую проблему создало, особенно в 2020 году, падение доходов бюджета», – перечислил глава города в интервью Наиле Аскер-заде на канале «Россия 24», передает РИА «Новости». По его словам, на все это было потрачено около 800 млрд рублей, включая траты Фонда обязательного медицинского страхования. 200 млрд рублей составляют недополученные доходы города. Собянин подчеркнул, что это недешевая история для всей экономики города. Теперь главная задача системы здравоохранения Москвы – не доводить заболевшего коронавирусом до госпитализации, а лечить амбулаторно. Также градоначальник добавил, что 80% тех, кто попадает в Москве в больницы с коронавирусом – это занимавшиеся самолечением. Рассказал Собянин и проблемах, которые есть сейчас с поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса. По его словам, за все время было возбуждено около 80 таких уголовные дел. В Москве заметили редкое природное явление 22 декабря 2021, 13:59 Текст: Алексей Дегтярев

В столице заметили редкое оптическое явление «Гало-22», сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. «Редкое оптическое явление «Гало-22» наблюдалось в Москве. Гало – группа атмосферных оптических явлений, характеризуемая возникновением вторичного свечения вокруг источника света, как правило, имеющее форму круга, кольца, дуги, светового столба или «алмазной пыли», – цитирует сотрудника центра РИА «Новости». По его словам, гало обычно наблюдается вокруг солнца или луны, иногда вокруг других сильных световых источников, есть много типов такого явления, но все они обычно вызваны ледяными кристаллами в облаках. «Гало-22» наиболее часто видимое гало. В малом 22-градусном гало различима только часть цветов спектра (от красного до желтого), остальная часть выглядит белой из-за многократного смешения преломленных лучей. Паргелический круг и ряд других дуг гало почти всегда белые. Следует отличать гало от венцов. Последние имеют меньший угловой размер (до 5 градусов) и объясняются дифракционным рассеянием лучей источника света на водяных каплях, образующих облако или туман», – пояснил эксперт. Автобус с пассажирами перевернулся в Новой Москве 22 декабря 2021, 16:12 Текст: Алексей Дегтярев

Рейсовый автобус попал в аварию на Калужском шоссе в столице и перевернулся после столкновения с легковым автомобилем, сообщил представитель экстренных служб города. «Возле дома № 14 на Калужском шоссе лежит на боку автобус рейса № 1033 после ДТП, проводится эвакуация людей», – сообщил источник РИА «Новости». На место уже выехали машины скорой помощи. Между тем собеседник ТАСС заявил, что авария с автобусом произошла на Варшавском шоссе, там столкнулись легковая машина и рейсовый автобус № 1033. «После столкновения автобус съехал в кювет и перевернулся, эвакуированы 10 человек, включая водителя и двоих детей», – уточнил он. О количестве пострадавших пока не сообщается.