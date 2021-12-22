Эксперт назвал актом цензуры блокировку RT в Германии

«Наши СМИ в ЕС и США постоянно подвергаются ущемлению и страдают от попыток местных регуляторов влиять на их контент», - рассказал газете ВЗГЛЯД член комиссия по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП России Александр Малькевич, комментируя решение немецкого регулятора по прекращению вещания телеканала RT DE.

«Блокировка канала RT DE – это явный акт цензуры. К сожалению, в сложившейся ситуации очевидна заинтересованность немецких властей и конкурирующих европейских (и конечно же американских) СМИ в том, чтобы заглушить альтернативные медиа и неугодные, «неправильные» точки зрения. Наши СМИ в ЕС и США постоянно подвергаются ущемлению и страдают от попыток местных регуляторов влиять на их контент», – считает Малькевич. По его мнению, «с угнетателями в паре работают и крупнейшие американские онлайн-сервисы».

«Постоянные блокировки на YouTube – это откровенное давление на RT, особенно явное с учетом того, что канал RT DE – один из самых популярных и востребованных в Германии. Согласованность действий видеосервиса с немецкими регуляторами бросается в глаза, не оставляя сомнений в политической ангажированности YouTube: хостинг не только готов удалить канал без объяснения причин, но и тратит свои ресурсы на то, чтобы последовательно вычислять и удалять другие, новые аккаунты российского СМИ», – полагает эксперт.

Малькевич добавил, что «предвзятая модерация и акты цензуры в отношении российских СМИ – это для YouTube уже сложившаяся и «отточенная» практика».

Напомним, в сентябре главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT. В ответ она призвала запретить в России Deutsche Welle и другие немецкие СМИ.

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке – RT DE, который будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы. Предполагалось, что вещание будет распространяться на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией – Германию, Австрию и Швейцарию. Прямо в день запуска, YouTube заблокировал новый аккаунт этого канала, где осуществлялось онлайн-вещание RT DE.

В среду немецкий медиарегулятор MABB вынудил европейского оператора спутниковой связи Eutelsat 9В снять со своей платформы RT DE, российский телеканал считает эти действия незаконными. Официальный представитель МИД Мария Захарова призвала ОБСЕ осудить действия Германии против RT.