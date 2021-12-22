Кремль заявил об отсутствии единой позиции по индексации пенсий работающим

После драки отец девятилетней студентки обвинил психфак МГУ в удержании дочери

Отец девятилетней студентки психфака МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков заявил, что написал заявление в полицию в связи с незаконным удержанием его дочери сотрудниками вуза, а также намерен обратиться в Следственный комитет и прокуратуру.

«Какая потасовка, какая драка? О чем вы вообще? Какое видео? Я написал в полицию заявление о незаконном удержании ребенка. (...) О незаконном удержании, лишении свободы ребенка на протяжении полутора часов. Я стоял внизу и просил вернуть мне моего ребенка. Был вызван наряд полиции», – приводят «Известия» слова Теплякова.

По его словам, процедура экзамена была нарушена, его назначили, не уведомив об этом родителей. Кроме того, отметил Тепялков, не были озвучены критерии оценивания. Алиса также была подготовлена для экзамена в устной форме. При этом, как пояснил Тепляков, преподаватели ей сообщили, что она не может сдать экзамен устно.

Отец Алисы утверждает, что ректорат, Рособрнадзор и учебная часть вуза были уведомлены о том, что родители запрещают проводить письменный экзамен, так как ребенок к нему не готовился. Однако в соответствии с требованиями Алиса должна была ответить на первый письменный вопрос, чтобы ее допустили до устной части.

Как пояснил Тепляков, время ответа не должно превышать 20 минут. Отец забеспокоился из-за того, что девочка долго находилась в кабинете. Он начал интересоваться, где его ребенок, но его игнорировали. Тогда он решил пойти за дочерью сам.

«Полтора часа пытали маленького ребенка, полтора часа удерживали, несмотря на требование родителей вернуть его», – заявил Тепляков, добавив, что намерен обратиться в Следственный комитет, прокуратуру и Рособрнадзор.

Ранее сообщалось, что отец девятилетней студентки МГУ Алисы Тепляковой Евгений Тепляков прорывался через пункт охраны, напал на заведующего кафедрой из-за плохой оценки дочери на экзамене.

На факультете психологии МГУ прокомментировали произошедшее. «Сегодня проходил экзамен у студентки первого курса Алисы Тепляковой. Во время экзамена присутствовать на экзамене может только студент без сопровождающего. Папа ожидал Алису на посту охраны, ему предоставили возможность ожидать там в тепле и комфорте. В какой-то момент папа попытался прорваться на факультет, начал кричать, и силами охраны и наших сотрудников его удалось задержать, потому что он нарушал все правила и не соблюдал санитарные требования. После этого нам пришлось вызвать полицию. Он кричал и угрожал сотрудникам и преподавателям. Мы закрыли его в аудитории, чтобы он не смог никому нанести физического вреда», – рассказали на факультете.

До этого на сайте change.org появлялась петиция с требованием проверить условия жизни, физическое и эмоциональное состояние детей Тепляковых. Отец семейства назвал ситуацию неадекватной.

Москвичка Теплякова сдала ЕГЭ по русскому языку, математике, биологии и информатике в восемь лет и получила аттестат в московской школе № 626. Аттестат об окончании девяти классов девочка получила в семь лет.