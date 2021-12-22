Названо число погибших в результате преступлений с начала года

Тимошенко дала подозреваемому в госизмене Порошенко два совета

Лидер партии «Батькивщина», бывший премьер-министр Украины Юлия Тимошенко поделилась с экс-президентом Петром Порошенко личным опытом, как реагировать на «политические репрессии».

«Я бы хотела дать Петру Алексеевичу несколько советов. Учитывая, что вы знаете мою историю, что я прошла через все эти политические репрессии – причем наихудшего уровня. Первый совет. Если он верит в свою правоту и если в душе, на сердце у него все спокойно по поводу всех этих событий, категорически ему нельзя выезжать из страны. Никуда не нужно бежать, не нужно никуда уезжать. Если внутри чувствуешь, что ты прав, нужно оставаться на своей родной земле, у себя дома, проходить все правосудные/неправосудные суды и доказывать, что ты не нарушал закон и что твоя позиция честная», – цитирует Тимошенко сайт телеканала «Украина 24».

Также она призвала Порошенко не сдаваться.

«Второй совет. Безусловно, суды неправосудны, они зависимы... Но нельзя категорически сдаваться – это очень важно. Если за тобой правда, нужно идти в ЕСПЧ, все инстанции судов, добиваться, чтобы все это было публично, и бороться. Поэтому я советую Петру Алексеевичу набраться мужества, уверенности, смелости. Если он считает, что он прав, пусть идет вперед и доказывает», – добавила она.

Ранее Порошенко объявили о подозрении в государственной измене. Кроме того, на Украине заявили, что бывший президент Украины Петр Порошенко использовал свои полномочия на посту главы государства для разрыва контрактов на поставку угля из ЮАР и способствовал подписанию контрактов на поставку угля с территорий Донбасса.

Порошенко в пятницу вечером отбыл в «дипломатическую», по официальной версии его партии, поездку в Турцию и Польшу. В этот день Государственное бюро расследований (ГБР) попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса. Как говорит ГБР, дело возбуждено по статьям о финансировании терроризма, госизмене и создании террористической организации. Порошенко сумел увернуться от вручения ему повестки, сел в автомобиль и уехал в аэропорт, после чего вылетел самолетом в Турцию.