Попова назвала регионы с ростом заболеваемости COVID-19

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21 декабря, вторник | Последнее обновление — 17:38 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Представитель ЛНР: Готовящаяся Украиной химатака может быть направлена и против России
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В этот грозный час всё, о чем хватает смелости сказать нашей культурной элите в лицо власти – то, что Сокуров сказал Путину? Это, во-первых, просто смешно. Во-вторых, грустно. А в-третьих, очень тревожно.
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Дети в семью приходят, как дар Бога, через близость между супругами, которые намерены быть родителями этого ребенка, растить его и о нем заботиться. Он слишком драгоценен, чтобы его можно было купить за деньги.
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В израильском городе Эйлат завершился финальный этап международного конкурса красоты «Мисс Вселенная – 2021». Победительницей стала 21-летняя Харнааз Сандху из Индии. В юбилейном 70-м конкурсе приняли участие девушки из 80 стран. Россию представляла Ралина Арабова – обладательница титулов «Мисс Татарстан – 2019» и «Вторая вице-мисс Россия – 2019»
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Попова назвала регионы с ростом заболеваемости COVID-19
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Рост заболеваемости коронавирусной инфекции фиксируется в шести российских регионах, заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
«Продолжается рост заболеваемости в шести субъектах – это Курская область, Смоленская, Мурманская, Ставропольский край, Республика Дагестан, Нижегородская область», – цитирует Попову РИА «Новости».
Она пояснила, что прирост составляет не более 9%. Снижение же наблюдается в 65 регионах.
Напомним, за последние сутки в России выявили 25 тыс. 907 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,2 млн случаев заболевания. Также за сутки зафиксировано 1027 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 299 249 человек.
Онколог: Коронавирус может отнять у переболевшего 20 лет жизни
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COVID-19 вызывает непредсказуемые осложнения: у одного он вызовет сердечно-сосудистое заболевание, у другого – онкологию, а у кого-то отнимет 20 лет жизни, заявил газете ВЗГЛЯД заслуженный врач РФ Владимир Круглый.
«Коронавирус – это коварное и непредсказуемое заболевание, которое вызывает различные осложнения. Насколько именно оно сокращает жизнь, сказать трудно. У разных людей по-разному: у одного сердечно-сосудистое заболевание, у другого онкология, у кого-то коронавирус отнимет 20 лет жизни, а кто-то сразу умрет. Необходимы проспективные многоцентровые исследования (когда за людьми, получаемыми препарарт, наблюдают), чтобы делать заключения на этот счет», - заявил газете ВЗГЛЯД на встрече со студентами медицинского факультета «Синергии» член Совета Федерации, заслуженный врач РФ, детский хирург и онколог Владимир Круглый.
COVID-19 «сжирает» 10 лет жизни человека, если он перенес его в тяжелой форме, заявила ранее в эфире «Вести» доктор биологических наук, профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона в США Анча Баранова.
«Наверное, мне бы дали как минимум Нобелевскую премию, если бы я знал, когда и с помощью чего мы победим коронавирус. Но на сегодняшний день только вакцинация дает человечеству надежду на то, что пандемия закончится. При этом очень важно разрабатывать новые лекарства для профилактики и для лечения коронавируса», - заключил Круглый.
Конспирологи сказали, чего ждать после ковид-паспортов
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Лагеря для невакцинированных, переход на новые деньги и более суровые ограничения – эти и другие предположения сделали сторонники теорий заговора и конспирологии в сети Reddit, обсуждая, чего стоит ждать вслед за введением ковид-паспортов в различных странах мира.
«Что говорят теоретики-конспирологи о том, что будет после вакцинных паспортов? Я бы хотел подготовиться, так как они пока все говорили правильно», – написал один из пользователей и получил в ответ целый набор предсказаний.
«Будут более высокие налоги для невакцинированнных», – ответил jesusjuice44. «Аналитики сказали бы, что скоро появятся лагеря [для невакцинированных]», – отметил пользователь Reddit SuperSmashBeers.
С ним согласился sheashou, при этом он предположил, что такие лагеря «будут называться как-то более приемлемо, например, «медицинские карантинные учреждения», чтобы изолировать людей, угрожающих здоровью общества». «Скоро они сделают это законным в Нью-Йорке. Там вас смогут задержать на три дня, если сочтут такой угрозой», – пишет он.
Пользователь, под ником thisistheperfectname, считает, что прогнозы уже начали сбываться. «Австралия уже в лагерях», – ответил он.
SurburbanCowboy полагает, что после паспортов вакцинации появятся «социальные рейтинги», которые будут определять, «где вы можете путешествовать и делать покупки».
«Какой-то имплантированный чип или метка. Никто не сможет покупать, продавать, путешествовать или работать, не зарегистрировавшись в этой системе идентификации «вакцины». И это может даже стать законом в соответствии с глобальным договором для всех наций», – поддержал его TheOrganDonor.
Такой же теории придерживается Dopp3lGang3r, который написал, что «это будет связано с вашим счетом в цифровой валюте в банке – CBDC (Central Bank Digital Currency – цифровая валюта Центрального банка, прим. ВЗГЛЯД), так как наши текущие валюты потеряют всякую ценность и обнулятся».
«У вас будет социальный кредитный рейтинг. Они покончат с наличными деньгами (потому что через них передается COVID) и заменят их цифровой валютой. Это будет общество блок-постов, ограничения будут жестче, чем при COVID, все во имя сохранения климата. При этом элита продолжит летать на самолетах для обсуждения этого. А вам, чтобы остановить изменение климата, будет запрещено путешествовать, покупать то, что вы хотите, и есть красное мясо», – написал пользователь Reddit под ником the_shit_I_say.
Swish18 тоже считает, что «история с COVID выдыхается, а на смену ей придут климатические ограничения». «В этом и заключается суть «Великой перезагрузки», – пишет WrathOfPaul84. – Вопрос в том, удастся ли им сделать это повсеместно. Я видел, как это сделано в Нью-Йорке, но не могу представить, что это сделает Оклахома». По его мнению, необходимо ходить на выборы и голосовать против плохих политиков от обеих партий.
Но пользователь beyondthebarricade полагает, что «традиционного голосования не будет из-за ковида, теперь только по почте».
В Институте психологии РАН считают, что в ситуации пандемии и ограничений люди теряют ощущение контроля над происходящим, поэтому компенсируют это поиском конспирологических объяснений.
Врач назвал «внезапный» симптом омикрон-штамма коронавируса
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Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок назвал характерные симптомы омикрон-штамма коронавируса, одним из признаков является сильная головная боль.
«У «омикрона» самый характерный симптом – это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил», – пояснил Болибок в беседе с порталом URA.RU.
Медик подчеркнул, что для всех вариантов COVID-19 описано более 70 симптомов, что становится проблемой для точного определении штамма у больных.
«Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других. У первого, уханьского штамма «визитная карточка» была – потеря обоняния, на «Дельте» тоже встречается, но гораздо реже», – объяснил врач.
Болибок также привел слова коллег из стран с большим количеством случаев заражения омикрон-штаммом, которые утверждают, что при этой вариации коронавируса потеря обоняния «встречается очень редко».
Ранее британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса. Указывается, что из необычных симптомов встречается потеря аппетита.
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Минздрав включил вакцинацию от коронавируса в национальный календарь прививок
Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, там значится и прививка против коронавирусной инфекции.
«Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению №1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению №2», – говорится в документе, подписанном главой Минздрава Михаилом Мурашко, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно подписанному документу, к приоритету 1-го уровня для обязательной вакцинации против коронавирусной инфекции относятся лица в возрасте 60 лет и старше, взрослые, работающие по отдельным профессиям, в том числе работники в сфере медицины, социального обслуживания и образования, лица с хроническими заболеваниями, а также граждане, проживающие в городах с численностью 1 млн человек и более.
В документе отмечается, что вакцинация детей от 12 до 17 лет (включительно) против коронавирусной инфекции проводится добровольно, по письменному заявлению одного из родителей.
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В мае правительство России внесло в Госдуму законопроект о включении прививки от коронавируса национальный календарь профилактических прививок.
Напомним, что зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, выступая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума, заметил, что вакцинация, хоть и является добровольной, но в ряде случаев она может стать обязательной, если того требуют интересы государства. Позднее Медведев пояснил свои слова.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Медведева, уточнил: вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса в России обязательной, не рассматривается.
Минздрав назвал число заболевших «омикроном» россиян
В России около 30 заболевших COVID-19 со штаммом «омикрон», сообщил замглавы Минздрава Виктор Фисенко.
«Около 30 человек, тяжелых нет», – сказал он РИА «Новости».
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что пациенты со штаммом коронавируса «омикрон», которые прибыли в Россию из ЮАР, были вакцинированы, болезнь проходит в легкой форме.
6 декабря в России были выявлены два первых случая заражения штаммом «омикрон». «Омикрон» подтвердили у двух пациентов с положительным ПЦР-тестом, прибывших из ЮАР. Тогда в ведомстве также сообщили, что еще у 10 россиян, прибывших из ЮАР, выявлен коронавирус, штаммы устанавливаются. 10 декабря сообщалось, что в России выделены четыре независимых полногеномных штамма «омикрон» от разных туристов, вернувшихся из других стран.
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Гинцбург усомнился в рукотворном происхождении «омикрона»
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Новый штамм коронавируса «омикрон» не мог быть искусственно выведен человеком, так как в Южной Африке, где он был обнаружен, такая мутация могла произойти в силу естественных причин, заявил глава центра имени Гамалеи Минздрава России, академик РАН Александр Гинцбург.
Он напомнил, что на юге Африки, где впервые был обнаружен штамм «омикрон», проживает большое число людей с иммунодефицитом. Из-за этой особенности COVID-19 мутирует в их организме.
«С другой стороны, у них там есть проиммунизированная прослойка различными возбудителями инфекционных заболеваний, в том числе, я не исключаю, коронавирусами различных генотипов они болели очень часто. На этом фоне, когда вирус в одном организме долго-долго существует, то он накапливает бесконечное количество мутаций», – цитирует «Интерфакс» Гинцбурга.
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Кроме того, вирусолог предположил, что коронавирус мог от человека передаться диким животным, и, мутировав, вновь «перепрыгнуть» на .
«И сколько раз этот коронавирус передавался от одного дикого животного другому в популяции, неизвестно. Причем там, возможно, никакого иммунодефицита не требуется, а просто-таки существует природная устойчивость в силу того, что у животных рецепторы другие для прикрепления вируса и прочее», – отметил Гинцбург.
По его словам, «когда присутствуют тесные контакты между животным миром и человеком, что свойственно для Африки, то перескок мутировавшего вируса на человека может приводить вот к таким интересным и печальным для человеческой популяции последствиям».
«Поэтому никаких лекарств и человеческого воздействия типа конструирования, рукотворного, человеческого, антропогенного вмешательства, мне кажется, не требуется для объяснения этих всех явлений», – подчеркнул эксперт.
Ранее заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта РАН Петр Чумаков не исключил рукотворного происхождения нового штамма коронавируса «омикрон».
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Глава ВОЗ заявил о доказательствах инфицирования «омикроном» привитых
Существуют подтверждения версии о том, что «омикрон» распространяется быстрее других штаммов и инфицирует привитых, а также выздоровевших, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
«В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что «омикрон» распространяется значительно быстрее, чем «дельта», и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться», – цитирует Гебрейесуса РИА «Новости».
Он добавил, что число смертей от коронавируса в 2021 году превысило 3,3 млн человек. Это больше, чем число умерших от ВИЧ, малярии и туберкулеза в 2020 году.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
У тесно контактировавшего с Байденом сотрудника Белого дома обнаружили COVID
Сотрудник администрации президента США, который тесно контактировал с главой государства Джо Байденом на борту президентского самолета в прошлую пятницу, 17 декабря, заболел коронавирусом, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
«В понедельник утром сотрудник среднего ранга <…> получил положительный результат теста на COVID-19. За три дня до этого, в пятницу, этот сотрудник провел примерно 30 минут вблизи от президента на борту номер один», – передает ее слова ТАСС.
Псаки заявила, что Байден в последние дни дважды сдавал тест на COVID-19 – в воскресенье и в понедельник утром, когда стало известно о болезни сотрудника. Оба теста были отрицательными.
Пресс-секретарь пояснила, поскольку президент США полностью вакцинирован, он не станет уходить на карантин и «будет придерживаться своего обычного графика».
Ранее Байден объяснил журналистам свой охрипший голос простудой, которой его заразил полуторагодовалый внук, заявив, что со здоровьем у него все в порядке.
В США сообщили о первой смерти от омикрон-штамма коронавируса
Первая смерть от нового штамма коронавируса «омикрон» зафиксирована в США, сообщил телеканал ABC.
По данным СМИ, скончался мужчина в возрасте около 50 лет из округа Харрис в штате Техас. Сообщается, что он не вакцинировался и испытывал проблемы со здоровьем, передает ТАСС.
Напомним, почти три четверти случаев заражения коронавирусом в США приходятся на штамм «омикрон», следует из данных федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
Президент США Джо Байден выступит во вторник с обращением к нации, чтобы рассказать о борьбе с «омикрон»-штаммом коронавируса.
Напомним, Белый дом сообщил, что в условиях распространения «омикрона» США намерены продлить по 18 марта предписание носить маски на транспорте, с начала следующей недели вводится обязательное тестирование на COVID всех прибывающих в страну в течение суток до отъезда.
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В ЕС одобрили еще одну американскую вакцину от коронавируса
Европейский лекарственный регулятор (ЕМА) одобрил американскую противокоронавирусную вакцину Nuvaxovid компании Novavax, она может стать пятой принятой в ЕС.
Решение регулятора должна утвердить Еврокомиссия, после этого вакцину смогут применять в странах ЕС, передает РИА «Новости».
До этого в ЕС одобрили четыре вакцины от COVID-19 – Pfizer/BioNtech, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.
Ранее в EMA указывали на возможность новых проверок «Спутник V» при регистрации в Европе.
Сейчас еще четыре вакцины проходят процедуру экспертизы для получения доступа к европейскому рынку: российская «Спутник V», китайская Sinovac, французская Sanofi Pasteur и французская Valneva.
Немецкий производитель CureVac отозвал заявку из ЕМА на экспертизу своей вакцины против коронавирусной инфекции.
ВОЗ уточнила сроки инспекции производства «Спутника V» в России
ВОЗ сможет провести инспекцию на месте производства «Спутника V» в феврале 2022 года, заявил директор по регулированию и преквалификации ВОЗ Роджерио Гаспар.
«По нашему плану на сегодня, с учетом того, что мы получим всю информацию и к концу декабря будет представлена необходимая информация, мы сможем провести локальную инспекцию на производстве «Спутник V» в феврале», – цитирует Гаспара РИА «Новости».
Он отметил, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) обещал направить данные по качеству и производству вакцины к концу декабря. Второй пакет должен быть отправлен к концу января 2022 года.
До этого в ВОЗ сообщали, что инспекция экспертов в Россию для оценки «Спутник V» пройдет не ранее января 2022 года.
Ранее в европейском регуляторе указывали на возможность новых проверок «Спутник V» при регистрации в Европе.
«Омикрон» стал самым распространенным штаммом в США
Почти три четверти случаев заражения коронавирусом в США приходятся на штамм «омикрон», следует из данных федерального Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.
По информации регулятора, у 73,2% новых заразившихся за прошедшую неделю был выявлен штамм «омикрон», хотя неделей ранее его выявили только у 12% инфицированных. Доля доминировавшего до этого дельта-варианта коронавируса снизилась до 26,6%, передает ТАСС.
Отмечается, что на юго-востоке и на северо-западе страны, доля заразившихся омикрон-штаммом превышает 90%.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден выступит во вторник с обращением к нации, чтобы рассказать о борьбе с «омикрон»-штаммом коронавируса.
Напомним, Белый дом сообщил, что в условиях распространения «омикрона» США намерены продлить по 18 марта предписание носить маски на транспорте, с начала следующей недели вводится обязательное тестирование на COVID всех прибывающих в страну в течение суток до отъезда.
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В ВОЗ увидели признаки выхода России на плато по COVID
В России наблюдаются признаки выхода на плато по заболеваемости коронавирусом, но Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призывает не терять бдительность, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
«Видны хорошие знаки, но не надо абсолютно успокаиваться», – сказала Вуйнович в эфире телеканала «Россия 24», сообщает РИА «Новости».
По ее словам, «есть плато, но дальше (уровень заболеваемости) очень высокий, близкий к 30 тыс. случаев в день».
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились свыше 274,7 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 241 812 случаев заражения, выздоровели 9 014 980 человек, умерли 298 222.
Ранее Минздрав России утвердил национальный календарь профилактических прививок и календарь прививок по эпидпоказаниям, там значится и прививка против коронавирусной инфекции.
НХЛ остановила чемпионат из-за COVID
Регулярный чемпионат НХЛ уйдет на рождественскую паузу раньше запланированного, сообщает пресс-служба лиги.
Профсоюз игроков лиги (NHLPA) согласился отложить пять игр, запланированных на 23 декабря, чтобы начать праздничный перерыв, поскольку на 22 декабря не запланировано никаких игр из-за переносов. Выходными будут 22 – 25 декабря, передает РИА «Новости». 26 декабря игроки вернутся в свои клубы для прохождения тестов на коронавирус, тренировок и переездов. Регулярный чемпионат возобновится 27 декабря.
Из-за вспышек COVID-19 несколько десятков матчей НХЛ перенесены. Ожидается, что игроки НХЛ не поедут в Пекин для выступления на олимпийском хоккейном турнире, несмотря на ранее достигнутые договоренности об участии в Олимпиаде-2022.
Ранее телеканал ABC сообщил, что первая смерть от нового штамма коронавируса «омикрон» зафиксирована в США
Напомним, Белый дом сообщил, что в условиях распространения «омикрона» США намерены продлить по 18 марта предписание носить маски на транспорте, с начала следующей недели вводится обязательное тестирование на COVID всех прибывающих в страну в течение суток до отъезда.
В России за сутки выявили 25,9 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 25 907 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,2 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 25 907 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 7,2% не имели клинических проявлений болезни».
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Санкт-Петербурге – 2075, Москве – 1906, Московской области – 1811.
Всего в стране выявлено 10 267 719 вирус-положительных пациентов в 85 регионах.
Также за сутки зафиксировано 1027 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 299 249 человек.
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Накануне в России выявили 27 022 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1115.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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