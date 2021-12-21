Госдума приняла законы о наказании за неполную уплату алиментов

Госдума на пленарном заседании приняла законы, по которым неплательщики алиментов не смогут уходить от ответственности в случае перечисления ими незначительных сумм на содержание детей и нетрудоспособных родителей.

Согласно первому принятому закону, поправки вносятся в статью 5.35.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»), передает РИА «Новости».

Часть 1 указанной статьи предлагается дополнить – после слова «средств» – словами «в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением».

Аналогичные изменения, конкретизирующие объем выплат, предусмотрены и для части 2 данной статьи, которая касается наказания совершеннолетних трудоспособных детей за неуплату денежных средств на содержание их нетрудоспособных родителей.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в большинстве случаев решения судей о прекращении дел об административных правонарушениях связаны «с частичной (незначительной) уплатой должником алиментов, несоизмеримой с ежемесячным размером выплат, установленных решением суда или нотариально удостоверенным соглашением об уплате алиментов».

В связи с этим, говорится в пояснении, «предлагается внести изменения в статью 5.351 КоАП, которые позволят обеспечить возможность привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, при частичной уплате алиментов на содержание детей и нетрудоспособных родителей».

Принятие законопроекта «будет способствовать совершенствованию механизма привлечения к административной ответственности лиц, обязанных уплачивать алименты, а также повышению оперативности и качества принудительного исполнения судебных актов, актов других органов и должностных лиц, и позволит исключить злоупотребления со стороны недобросовестных должников».

Также Госдума приняла закон о внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса РФ («Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей»).

Уточняется, что неуплата средств без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств в размере, установленном в соответствии с решением суда или нотариально удостоверенным соглашением на содержание детей или нетрудоспособных родителей, повлечет предусмотренное наказание. При этом нарушитель освобождается от ответственности при погашении задолженности в полном объеме в порядке, установленном кабмином.