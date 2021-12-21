Разоблачена группа обманывавших пенсионеров лже-электриков

Задержана группа мошенников, выдававших себя за электриков, их подозревают в обмане 200 пенсионеров в разных российских регионах, сообщили в пермском ГУ МВД по Пермскому краю.

Подозреваемые, по версии следствия, действовали в Перми, Ижевске, Екатеринбурге и Калининграде, схему создал житель города Березники Пермского края, передает РИА «Новости» со ссылкой на ГУ МВД.

Мошенники звонили в квартиру с уведомлением о необходимости плановой проверки электрооборудования, после этого они приезжали к пожилым людям домой, представлялись квалифицированными электриками.

С помощью прибора они меряли напряжение в сети, указывали на «плохое состояние» электросистем и настаивали на замене оборудования из-за якобы высокого риска пожара.

Далее они «созванивались» с «руководством» и просили представить клиентам скидку на работы и прислать лучших специалистов. Они советовали купить новое оборудование якобы по минимальным ценам.

Подозреваемые продавали автоматический выключатель, цена на который не превышает 500 рублей, за 15 тыс. рублей и дороже. Стоимость проданного оборудования и работ в конце могла доходить до 50 тыс. рублей.

В разных регионах задержаны предполагаемый организатор и 13 участников группы, возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Число потерпевших может превышать 200 человек.

Следователи выяснили, что мошенники занимались ежедневными тренингами нанятых сотрудников, их учили обманывать клиентов, манерам общения и стилю, показывали учебные фильмы и инсценировали ситуации при взаимодействии с людьми.

В октябре в Москве задержали подозреваемых в мошенничестве, которые обманывали пенсионеров с 2019 года. Злоумышленники звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками различных государственных организаций и сообщали, что им якобы полагается денежная компенсация за приобретенные ранее некачественные БАДы, лекарства и медицинские приборы. Для получения выплат они предлагали оплатить комиссии.