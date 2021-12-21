Автоэксперты дали водителям советы по уходу за машиной в мороз

Зимой следует следить за состоянием аккумулятора, подбирать правильную незамерзающую жидкость, по возможности переставить машину в теплый бокс, не пренебрегать прогревом перед поездкой и брать с собой теплые вещи, посоветовали эксперты.

Подготовкой машины к холодам следует заняться заранее: проверить состояние аккумулятора, уровни жидкостей в системе, передает РИА «Новости».

«Главное – это держать аккумулятор заряженным и в хорошем состоянии. Если ему больше трех-четырех лет – можно призадуматься по поводу нового аккумулятора», – сказал координатор общественного проекта «Движение» Андрей Орел.

Он посоветовал приобрести какие-то зарядные бустеры, которые могут помочь аккумулятору, если он сел.

Если автомобиль открывается ключом, то перед наступлением холодов необходимо смазать все замки, подчеркнул председатель координационного совета Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

Также он призвал обратить внимание на незамерзающую жидкость: «Нужно быть готовым к тому, что незамерзающая жидкость может замерзнуть, и будут проблемы с работой омывателя стекол. Это значит, что нужно купить другую незамерзающую жидкость, до минус 30 хотя бы, и предварительно залить ее в бачок для омывателя».

Главное, что может сделать водитель непосредственно перед наступлением холодов – поставить машину в теплый гараж или бокс, полагает Орел.

«Прогревать автомобиль нужно дольше. Коробка переключения передач замерзшая – и потребуется более длительное время, чтобы прогреть коробку, иначе она может заклинить. Когда в морозы трогаются, лучше в течение 5-10 минут не превышать обороты свыше 2,5 тыс., то есть не нужно сразу сильно газовать и разгоняться», – резюмировал Канаев.

Кроме того, не стоит забывать и о себе: отправляясь в поездку в мороз, лучше взять с собой теплую обувь и варежки.

Автоэксперт Московского Политеха Андрей Твердохлебов заявил, что если замерз лючок бензобака, можно использовать теплую воду, размораживатель или другие жидкости, содержащие спирт.

Он указывает, что в современных авто лючки сконструированы по-разному. У лючка со штырем, выдвигающимся сбоку, проходящим через ушко на лючке, риск примерзания очень высок, что не скажешь о лючке с запорным механизмом.

«Главной мерой профилактики примерзания лючка после мойки является обработка элементов лючка (тросик, петли, замок) смазкой на основе силикона или универсальной смазкой WD-40, также не будет лишним не закрывать лючок до его полного высыхания», – рекомендует эксперт.

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