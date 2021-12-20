В начальной школе в США поставили «спектакль про холокост» с расстрелами

Американская учительница одной из школ Вашингтона организовала сценку по событиям холокоста в третьем классе, роль Гитлера досталась мальчику еврейского происхождения, другой школьник изображал умирающего узника газовой камеры, пишет The Washington Post.

По словам одного из родителей ученика, ему было велено притвориться, что он покончил с собой, как это сделал Гитлер, пишет ФАН.

Другому мальчику досталась роль нацистского палача, который «расстреливал» своих жертв, и узника концлагеря, «умирающего» в газовой камере.

О постановке узнали родители, которые пожаловались в администрацию школы. Один из родителей рассказал, что, на вопрос детей: почему немцы это сделали, учительница ответила, что это «потому, что евреи испортили Рождество». При этом она попросила детей не рассказывать о том, чем они занимались, что вызвало возмущение взрослых.

Директор учебного заведения Скотт Берковиц извинилась перед родителями учеников, которые участвовали в представлении.

«Я хочу признать серьезность этого плохого учебного решения, поскольку ученикам никогда не следует поручать разыгрывать или изображать какие-либо злодеяния, особенно геноцид, войну или убийство. Этот урок никоим образом не поддерживается руководством школы или учебной программой округа Колумбия», – отметил директор.

Сообщается, что сотрудник, ответственный за постановку был отправлен в административный отпуск на время расследования этого дела. Этот эпизод также был передан в Центральную группу реагирования округа по вопросам справедливости, которая обычно реагирует на инциденты, связанные с ненавистью и предвзятостью.

Пресс-секретарь Энрике Гутьеррес заявил, что официальные лица школьного округа начали расследование реконструкции холокоста.

«Это не было утвержденным планом урока, и мы искренне приносим извинения нашим ученикам и семьям, которые подверглись этому инциденту», – отметил он.

После произошедшего весь класс был направлен на прием к школьному психологу, чтобы дети смогли обсудить произошедшее с ним.

Ранее лектор из Санкт-Петербурга Владимир Матвеев не смог оспорить в суде увольнение из РАНХиГС после заявления о том, что «Холокост – это миф», его иск отклонил Калининский районный суд.

Напомним, прокуратура Ленобласти провела проверку скандальных заявлений профессора Владимира Матвеева из Санкт-Петербурга, отрицавшего факт холокоста, установив в его словах реабилитацию нацизма.