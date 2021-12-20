Екатеринбуржец нашел избивших его подростков и заставил отжиматься

Избитый подростками мужчина в Екатеринбурге нашел обидчиков вместе с приятелями и заставил их заниматься спортом, сообщают СМИ.

«Я их заставил спортом чуть-чуть позаниматься. Они все признали, спорить не стали. На первый раз мы простили, вместе со спортсменами провели с ними воспитательную беседу», – рассказал собеседник E1.ru.

Он пояснил, что нападавшие «поприседали, поотжимались» до тех пор, пока «у них руки не отсохли». Сами подростки объяснили свое нападение тем, что «перепили суррогата», а потому ничего не помнят.

Собеседник отметил, что пострадавший после избиения будет на больничном две-три недели.

Напомним, возвращавшегося с работы домой молодого мужчину избили двое подростков. Мужчине разбили лицо ногами, на место приехала скорая, его увезли в больницу.