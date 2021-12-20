В Баку назвали предварительные причины крушения Ми-17

Стали известны предварительные причины крушения военного вертолета Ми-17 на авиационном полигоне в Азербайджане, сообщил первый заместитель генпрокурора, государственный советник юстиции III степени Эльчин Мамедов.

В конце ноября на авиационном полигоне «Гарагейбат» в Хызинском районе потерпел крушение военный вертолет государственной пограничной службы Азербайджана, в результате чего 14 военнослужащих погибли, двое получили ранения. По факту крушения вертолета было возбуждено уголовное дело, следствие взял под контроль генпрокурор республики.

«Военный вертолет ГПС разбился из-за того, что пилоты неправильно определили направление ветра при посадке. Вертолет в апреле 2020 года был отправлен в Россию на ремонт. До ремонта вертолет пролетел 725 часов, после ремонта – 116 часов. При тестовых полетах после ремонта не было выявлено ни единой технической неисправности. Причиной крушения не могла быть техническая неполадка», – передает РИА «Новости» слова Мамедова на брифинге, посвященном предварительным итогам расследования по делу о крушении вертолета.

Мамедов также рассказал, в результате каких травм скончались военные, которые находились в вертолете. «Согласно проведенной предварительной судебно-медицинской экспертизе, причиной смерти после аварии стал травматический шок, вызванный получением телесных повреждений различной степени тяжести. В результате удара о землю левая дверь и лобовое стекло разбившегося вертолета оторвались, четверых человек выбросило наружу, двое из них от полученных травм скончались на месте, еще двое получили различные травмы», – сказал он.

Венный вертолет «Ми-8» потерпел крушение в Азербайджане.