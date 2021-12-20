Проект о наказании за пытки для представителей власти начнут рассматривать в декабре

Проект, направленный на ужесточение положений Уголовного кодекса, устанавливающих ответственность за пытки, организованные представителями власти, и лишающий их свободы на срок до 12 лет, планируют рассмотреть в первом чтении в этом году, сообщил источник в Госдуме.

«В первом чтении этот законопроект планируют рассмотреть в этом году. Второе и третье (чтение) состоится уже в 2022 году», – сообщил источник РИА «Новости».

Как сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас, внесенный в ГД законопроект переводит в категорию особо тяжких преступлений пытки со стороны представителей власти.

«Для устранения диссонанса санкций за пытки, совершенные представителями власти и лицами, не являющимися таковыми, законопроект устанавливает повышенную ответственность за пытки, совершенные представителями власти – до двенадцати лет лишения свободы – переводя это преступление в разряд особо тяжких», – заявил Клишас. Законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс.

По его словам, перевод пыток в категорию особо тяжких преступлений также увеличит срок давности по таким преступлениям, что позволит эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания. Авторами законопроекта, помимо Клишаса, являются сенатор Владимир Полетаев и депутат Павел Крашенинников.

Ранее в понедельник проект об ужесточении наказания для представителей власти за пытки был внесен в Госдуму.