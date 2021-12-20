Отец погибшей женщины-оператора заявил о частичной виновности Болдуина

Американский актер Алек Болдуин, который на съемочной площадке случайно застрелил оператора Галину Хатчинс, частично виновен в ее убийстве, заявил отец погибшей Анатолий Андросович.

Ранее Болдуин в ходе интервью заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, из которого была убита оператор на съемках фильма «Раст». Выстрел, по его словам, произошел самопроизвольно.

«Понять поведение Алека я не могу. Почему он стер свои твиты, когда стало ясно, что на репетиции произошла стрельба? И зачем он стрелял во время подготовки? Револьвер – это пистолет, который не стреляет до нажатия на спусковой крючок, и Алек частично виновен в совершении этого выстрела», – передает РИА «Новости» со ссылкой на издание Sun слова отца оператора Хатчинс.

Он подчеркнул, что Болдуин явно произвел выстрел. Поэтому неясно, почему актер «не может понести частичную ответственность за смерть» оператора.

Напомним, во время съемок фильма Алек Болдуин выстрелил из пистолета, в котором должен был быть холостой патрон. Осколки ранили режиссера Джоэла Соуза, а оператор Галина Хатчинс, родившаяся в СССР и являющая гражданкой Украины, скончалась в больнице. В отношении актера пока обвинений не выдвигали, он явился на допрос, после чего был отпущен. Болдуин заявил, что полностью сотрудничает с полицией в расследовании инцидента. Он также сообщил, что поддерживает контакт с семьей погибшей и предлагает ей свою поддержку.

Ранее нью-йоркский адвокат по уголовным делам Аркадий Бух заявил, что инцидент с участием голливудского актера Алека Болдуина не будет иметь юридических последствий для кинозвезды.