Экс-посол США назвал распад СССР неожиданностью для Вашингтона

Распад Советского Союза стал неожиданностью для Вашингтона, такого развития событий, вероятно, можно было избежать при своевременном принятии решений в сфере экономики, заявил Томас Пикеринг, который в 1993–1996 годах был послом США в России, а в 1989–1992 годах являлся постпредом США при ООН.

«Думаю, насколько я могу судить, это стало неожиданностью», – сказал Пикеринг, отвечая на вопрос о том, прогнозировали ли американские должностные лица распад СССР. В прошлом он также был американским послом в Индии, Израиле, Иордании и ряде других государств, а в 1997–2000 годах занимал должность заместителя госсекретаря США по политическим делам.

«Хотя они следили за переменами, происходившими в Советском Союзе, в особенности в период Горбачева, хотя казалось, что все катится по наклонной плоскости, они не могли особенно точно оценить, не имели ясного представления о том, как быстро это будет происходить или когда именно наступят перемены», – рассказал ТАСС Пикеринг.

«Появление Бориса Ельцина было по большей части новым явлением для основного числа американских комментаторов. Через некоторое время они приспособились. Но <...> прекращение существования Советского Союза стало неожиданностью для всех», – подчеркнул отставной дипломат.

«Я думаю, можно сказать, что в разное время периода правления Горбачева Вашингтон считал, что Советский Союз более стабилен, чем, возможно, он на самом деле был. Внимание обращали на такие вещи, как военная мощь Советского Союза, как на главную, в какой-то степени незыблемую основу единства, в противовес слабеющей и все менее эффективной экономике, которая, на мой взгляд, была основным источником проблем Советского Союза и его целостности», – добавил экс-посол.

В указанный период Пикеринг был постоянным представителем США при всемирной организации. «Я был тогда в ООН и следил за происходящим», – констатировал он. На вопрос о том, можно ли было, по его мнению, избежать прекращения существования Советского Союза, Пикеринг ответил: «Я предполагаю, что это могло бы быть возможно, если некоторые основополагающие решения в сфере экономики были бы приняты раньше. Но здесь мы касаемся глубинных идеологических разногласий».

По мнению Пикеринга, в СССР «государственные задачи были значительно важнее экономической эффективности». Как полагает экс-посол, «в результате затраты при достижении целей или при неудачах в значительной степени были за счет экономической эффективности, и из-за этого все катилось по наклонной плоскости». Он заострил внимание на «неэффективности, которая наблюдалась в крупномасштабном сельском хозяйстве». Пикеринг также констатировал, что участие в гонке вооружений усугубляло ситуацию для СССР.

Распад Советского Союза не означал, что в мире сложилась однополярная система, поскольку Соединенные Штаты не получили возможность единолично решать многие проблемы без привлечения коалиции, считает Пикеринг.

«Я не считаю, что на каком-либо этапе был момент однополярности», – сказал Пикеринг. Как уточнил отставной американский дипломат, он исходит в данном случае из того, что под однополярностью понимается возможность какой-либо страны «делать все что угодно, когда угодно и где угодно». «То обстоятельство, что нам нужно было создавать коалицию друзей и союзников, учитывать их мнения, привлекать их к тому, что мы делаем, означало, что для решения ряда проблем нам требовалось сформировать объединение, даже если мы не могли привлечь всех», – пояснил Пикеринг.

«Вы могли бы сказать, что мы обладали мощью, но в те дни <...>, несмотря на уход Советского Союза и появление Российской Федерации, в том, что касается ядерного потенциала, мы в Соединенных Штатах никогда не считали, что баланс в ядерных вооружениях изменился так сильно, что мы могли бы делать все что угодно, когда угодно и где угодно», – подчеркнул отставной дипломат.

Говоря о текущем миропорядке, Пикеринг отметил: «Думаю, он во многих отношениях многополярный». «А Соединенные Штаты, конечно, пытаются решить вопрос, как действовать в отношении Китая и России. Обе страны являются крупными игроками и в той или иной степени значимы. И ни одно из этих государств, как и Соединенные Штаты, вероятно, не будет так или иначе в полной мере верховенствовать», – сказал экс-посол.

«Это сейчас является важным вызовом для мировой дипломатии. Будем ли мы искать возможности договориться и сотрудничать или обречены на бесконечное соперничество в том или ином виде», – подчеркнул Пикеринг. «Мы ничего не выиграем, если будем толкать себя на путь, который может не дай бог привести к ядерному конфликту. Мы должны избежать любой ценой этого ужасного исхода <...> и пытаться сотрудничать, чтобы в мире был баланс, чтобы он не был под контролем какой-либо одной страны и чтобы в нем взаимодействие было более выгодным и менее рисковым, чем просто продолжение конфликтов», - добавил он.

По его словам, недоверие и напряженность, которые существовали между Москвой и западными странами во время холодной войны, не исчезли окончательно, несмотря на распад СССР. «Полагаю, это очень интересный, важный и, думаю, очень сложный вопрос», – отметил он, рассуждая о том, почему надежды на тесное взаимодействие между Западом и Москвой после прекращения существования Советского Союза не вполне оправдались.

«Я думаю, что существовало и, вероятно, все еще продолжает существовать некоторое наследие <...>, некоторая неопределенность, напряженность и недоверие, которыми была пронизана холодная война, были пронизаны системные и обусловленные идеологией разногласия между Советским Союзом и Западом, в особенности Соединенными Штатами. Это так никогда полностью и не исчезло вследствие произошедших перемен», – рассказал Пикеринг.

Отставной дипломат заострил внимание на том, что переход к капиталистической системе в России происходил очень трудно. Как он отметил, остро стоял вопрос о том, «каким путем пойти, сколько социализма оставить, сколько капитализма внедрить». «И как преодолеть периоды очень высокой инфляции, как это, безусловно, было, когда я приехал (в Россию) в мае 1993 года», – добавил Пикеринг.

Вместе с тем экс-посол напомнил, что между Вашингтоном и Москвой «до прекращения существования Советского Союза был период необыкновенного сотрудничества в рамках напряженной совместной работы в Совете Безопасности ООН по решению вопроса о вторжении Ирака в Кувейт».

Напомним, 12 декабря президент России Владимир Путин заявил в интервью в фильме «Россия. Новейшая история» на канале «Россия 1», что распад СССР для него стал трагедией, как и для большинства граждан страны. Ранее Путин рассказал, что в европейских странах были убеждены в распаде России в 1990-е годы.