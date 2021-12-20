Минобороны показало видео применения «Охотником» 500-килограммовой бомбы

Российские хакеры выложили конфиденциальные данные британской полиции

Российские хакеры опубликовали в теневом сегменте интернета конфиденциальные данные полиции Великобритании после того, как их требование о выкупе было отклонено.

Конфиденциальная информация, которой располагает британская полиция, была украдена российскими хакерами из-за досадного нарушения безопасности, пишет Daily Mail.

Банда киберпреступников Clop опубликовала часть материалов, похищенных у IT-фирмы, которая обрабатывает доступ к компьютерной системе полиции (PNC), в так называемой «теневой сети» с угрозой дальнейшего распространения.

Отмечается, что Clop потребовал выкуп у компании Dacoll. По сообщению издания, данные у киберпреступников появились благодаря фишинговой атаке в октябре, когда они получили доступ к материалам, в том числе из PNC, содержащим личную информацию и записи о 13 млн человек. Когда Dacoll отказалась платить, хакеры загрузили сотни файлов в даркнет. Компания отказалась сообщить размер требуемого выкупа. Dacoll является поставщиком ИТ-решений по всей Великобритании, одна из ее дочерних компаний, NDI Technologies, оказывает услуги удаленного доступа к PNC для 90% полицейских. Другая фирма Dacoll, NDI Recognition Systems, обеспечивает IT-поддержку систем, используемых на автомагистралях Англии.

Указывается, что похищенные файлы содержат изображения автомобилистов, которые хакеры Clop, по-видимому, взяли из национальной системы автоматического распознавания номерных знаков (ANPR). Отснятый материал содержит изображения крупным планом лиц водителей, которых засняли в момент превышения скорости.

«Мы знаем об этом инциденте и работаем с партнерами по правоохранительным органам, чтобы полностью понять и смягчить любые потенциальные последствия», – заявил представитель Национального центра кибербезопасности.

По словам представителя Национального агентства по борьбе с преступностью, ведомству известно об инциденте, оно содействует расследованию.

Представитель Dacoll подтвердил, что компания стала жертвой инцидента в сфере кибербезопасности 5 октября. «Мы смогли быстро вернуться к нашему нормальному рабочему уровню. Инцидент был ограничен внутренней сетью, не связанной ни с одной из сетей или служб наших клиентов», – добавил он.

Эксперт по национальной безопасности и бывший полковник британской военной разведки Филип Ингрэм считает, что утечка «ставит под сомнение механизмы кибербезопасности, существующие между многочисленными государственными и частными организациями, для управления конфиденциальными данными правоохранительных органов».

Ранее сообщалось, что хакеры впервые за три года успешно атаковали корсчет банка в Центробанке.