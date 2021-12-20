Ветер уронил главную елку Мариуполя Деды Морозы из ВСКС высадились на крыше Российской детской клинической больницы 20 декабря 2021, 01:51

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Текст: Антон Антонов

Добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей проводят новогоднюю акцию для детей, находящихся на лечении в больницах, сообщает ВСКС. Как сообщается на странице ВСКС в соцсети «ВКонтакте», «Деды Морозы высадились на крыше корпусов Российской детской клинической больницы». Они «спускались с помощью альпинистского снаряжения вниз, заглядывая в каждое окно, чтобы подарить праздничное настроение детишкам». В свою очередь, «Снегурочки поднимались к окнам малышей на подъемниках пожарной машины». Кроме того, «студенты-спасатели ВСКС провели мастер-классы по основам безопасности жизнедеятельности». ВСКС пожелал «всем детишкам скорейшего выздоровления». Отмечается, что «новогодние акции добровольцев ВСКС пройдут в ближайшее время в более 30 регионах страны». В рамках акций «студенты-спасатели из разных городов поздравят детей в больницах, детских домах, домах-интернатах», проведут уроки безопасности и подарят подарки.

Доказавший измену жены житель Петербурга решил оспорить приговор за неуплату алиментов 17 декабря 2021, 16:07 Текст: Вера Басилая

Житель Петербурга пытается оспорить приговор за неуплату алиментов, доказав при помощи генетической экспертизы, что не является отцом ребенка. Петербуржца приговорили к шести месяцам исправительных работ за неуплату алиментов. Мужчина провел генетическую экспертизу, которая показала, что он не является отцом ребенка, он подозревает, что жена изменила ему на отдыхе в Египте. По его словам, с супругой они познакомились на сайте знакомств в 2011 году, довольно скоро стали жить вместе. «Мы очень хотели детей, но всё почему-то не получалось. 9 ноября 2012 года мы должны были вместе полететь отдыхать в Египет, но накануне меня положили в больницу, и я сказал Ольге, чтобы она летела с подружкой», – приводит слова осужденного RT. Через месяц после отдыха супруга заявила, что ждет ребенка. Они поженились, а мальчик «родился смуглее», чем он ожидал. В итоге после череды ссор в ноябре 2015 года мужчина ушел из семьи, но от сына, говорит он, не отказался – присылал деньги и навещал. «Я снимал комнату, работал неофициально, потому что имею проблемы со здоровьем и тогда оформлял инвалидность. Решили, что после развода заключим мировое соглашение о выплате алиментов и условились, что каждый месяц буду переводить по 10 тыс. рублей. Своей карты у меня не было, и я переводил через знакомых и друзей», – заявил он. По словам мужчины, он исправно платил алименты, но в марте 2018 года у него сгорел автомобиль и начались сложности с работой. Алименты регулярно выплачивать не мог. В итоге накопился долг – и бывшая жена обратилась в суд. 12 октября 2020 года мировой судья судебного участка №192 города Санкт-Петербурга признал его виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей»). Погасить долг по алиментам он не смог, после чего жена потребовала привлечь его к уголовной ответственности, после чего мужчина решился на генетическую экспертизу. «Мне мама и сестра посоветовали сделать генетический тест. В итоге втайне от супруги мы пошли в частный центр и сделали экспертизу. Две недели томительного ожидания – и результат: отцовство – 0%», – отметил обманутый муж. Результат экспертизы прикладывать к материалам дела судья не стал и посоветовал поговорить с бывшей супругой и примириться до вынесения вердикта. Но договориться не получилось, и суд приговорил его к исправительным работам на срок шесть месяцев с удержанием в доход государства ежемесячно 5% из заработной платы. Сейчас он подал аппеляцию, но, по словам его адвоката Алисы Смирновой, скорее всего, оспорить судимость мужчины не удастся, так как на момент приговора факт отцовства еще не был оспорен в суде. «Он же признавал свою вину, и дело рассматривали в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия. В таком случае приговор не может быть обжалован в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, оспаривать приговор можно только в части наказания. Кроме того, он вовремя не обратился в суд с иском для оспаривания отцовства. Тогда рассмотрение уголовного дела могло бы быть прекращено, и обвинительный приговор не состоялся бы». По словам Алисы Смирновой, иск об оспаривании отцовства уже подан – суд начнет его рассматривать 22 декабря. При этом бывшая жена также подала иск на лишение его родительских прав. «Абсурдная ситуация. Мы будем просить о приостановлении рассмотрения дела, так как если суд признает, что он не является отцом ребенка, то иск о лишении прав уже не будет иметь смысла», – отметила Смирнова. Несмотря на результаты тестов, Даниил не отказывается общаться с ребенком, так как он очень привязан к нему. Однако после получения иска об оспаривании отцовства мать запретила мальчику общаться с ним. Между тем, Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором, основном чтении законопроекты о привлечении к административной и уголовной ответственности неплательщиков алиментов, даже если они частично перевели средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Неплательщику, согласно действующей редакции КоАП, могут грозить исправительные работы на срок до 150 часов, арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей, передает ТАСС. Кроме этого, Госдума приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса РФ, которая сейчас предусматривает в том числе исправительные, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года за неоднократную неуплату алиментов. Неплательщик будет освобожден от ответственности при полном погашении задолженности в порядке, установленном правительством, гласит законопроект. Ранее задолжавшего по алиментам более 600 тыс. рублей рязанца объявили в розыск. Деды Морозы устроили массовую драку в Москве 18 декабря 2021, 20:05 Текст: Вера Басилая

Толпа мужчин в костюмах Дедов Морозов подрались в Москве, участниками потасовки стали восемь человек. По информации СМИ, участниками потасовки стали около восьми человек. На данный момент причины конфликта неизвестны. Информация о пострадавших не поступала, передает ФАН. Врукопашную сошлись несколько мужчин в костюмах Дедов Морозов. Один из них опрокинул другого в сугроб, их коллеги в новогодней одежде также активно размахивали руками. Ранее Деды Морозы подрались в центре Одессы. Деду Морозу в Крыму запретили приходить на праздники без QR-кода 17 декабря 2021, 21:35 Текст: Вера Басилая

В Крыму ввели ограничения на проведение новогодних утренников в цирках и театрах: родителям и артистам разрешили вход только при наличии сертификата или QR-кода, запрещены хороводы и фотозоны. «Мероприятия проводить при условии заполняемости зала до 70% от общего количества посадочных мест», – говорится в указе, опубликованном на сайте крымского правительства. Новогодние и рождественские мероприятия разрешено проводить в виде представлений со сцены (арены) со зрительскими местами. Запрещены анимационные программы, конкурсы, хороводы, фотозоны. Размещение в залах только при соблюдении норм социальной дистанции. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ВЗГЛЯД.РУ (@vzglyad.ru) При этом допуск взрослых на утренники, включая родителей и артистов, разрешен только тем, у кого есть сертификат или QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании, а также медотвод и отрицательный ПЦР-тест. Требования действуют при проведении новогодних и рождественских мероприятий для детей в театрах, цирках, концертных залах, кинотеатрах, домах культуры, сельских клубах и прочих закрытых помещениях. Ранее в Великом Устюге рассказали о ковид-требованиях для встречи с Дедом Морозом. В Госдуме предложили ввести новую меру соцподдержки перед Новым годом 18 декабря 2021, 14:50

Фото: Jens Kalaene/ZB/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил раздать социальные наборы для встречи Нового года и Рождества семьям, испытывающим финансовые трудности, обращение направлено министру труда и соцзащиты Антону Котякову. «В данной связи мне представляется целесообразным введение новой меры социальной поддержки для семей, испытывающих трудности во время новогодних праздников», – передает РИА «Новости» со ссылкой на обращение депутата. В документе указывается, что семьи из-за трудного положения вынуждены отказывать себе и детям в празднике. По мнению Милонова, печально, когда из-за финансовых проблем родители не могут подарить детям новогоднее волшебство. Поэтому депутат предложил ввести новую меру соцподдержки, назвав ее «новогодней социальной корзиной». Политик отметил, что набор может состоять из коробки или пакета, куда можно положить небольшую ель, новогодние украшения, сладости для детей, а также сертификат на посещение государственной «елки». В Южной Корее по ошибке привили младенца вакциной от COVID 18 декабря 2021, 09:31 Текст: Елизавета Булкина

Медики в Южной Корее ошиблись и ввели 7-месячному ребенку взрослую дозу вакцины от коронавируса вместо прививки от гриппа, сообщило агентство Ренхап со ссылкой на местные власти города Соннам. Инцидент произошел 29 сентября. Ребенку ввели дозу вакцины Moderna от коронавируса для взрослого человека. Препарат предназначался для матери ребенка, передает РИА «Новости». Ребенка поместили в больницу на пять дней, однако никаких побочных эффектов у него не выявлено. Родители подали в суд на врача и требуют компенсацию за ошибочную инъекцию. Ранее сообщалось, что в Турции медики ошибочно делали прививки от коронавируса детям в возрасте до года. После гибели ребенка в частной клинике в Чите начали проверку 18 декабря 2021, 15:40 Текст: Вера Басилая

Доследственную проверку начали в Чите из-за гибели двухлетнего ребенка в частной клинике после операции, сообщает пресс-служба СУСК России по Забайкальскому краю. «Следственный отдел по Центральному району города Читы проводит доследственную проверку по факту гибели двухлетнего ребенка после операции в одном из частных медицинских центров в Чите. В ходе доследственной проверки следователи выяснят все обстоятельства произошедшего, назначат необходимые судебные экспертизы», – говорится в сообщении ведомства. Опрошены родители пострадавшего ребенка, руководство и персонал медцентра, изъяты и изучаются медицинские документы. По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством. Ранее после операции в Пермском крае умер маленький ребенок. Стало известно о состоянии попавших в ДТП с лесовозом под Ярославлем детей 18 декабря 2021, 18:00 Текст: Вера Басилая

Одна девочка из автобуса, попавшего в ДТП с лесовозом в Ярославской области, остается в больнице, сообщает правительство региона. «К счастью, обошлось без жертв... Травмы получили три ребенка. Они были доставлены в детскую областную больницу. Сейчас одну из девочек и мальчика врачи уже отпустили домой. Вторая девочка останется под наблюдением медиков», – цитирует пресс-служба областного правительства губернатора региона Михаила Евраева. По данным властей региона, автобус вез на соревнования команду ростовского спортивного клуба «Самбо 21век». Городской центр молодежи и спорта Ростова предоставил ребятам медицинский допуск на участие в соревнованиях. «Спортсмены ехали на открытый новогодний турнир по дзюдо «Зимушка-зима» в Солнечногорск. Всего в автобусе было 20 человек, в том числе 13 детей 2005-2013 года рождения, пять родителей и два тренера. Родители самостоятельно арендовали автобус для перевозки детей», – заявил директор центра Александра Казакова. Ранее в ДТП попал автобус, перевозивший детей 10-12 лет на соревнования из Ростова в Солнечногорск. В Ростовском районе у лесовоза оторвался прицеп, и рассыпались на дороге бревна, автобус наехал на бревна и завалился на правый бок. Двух детей доставили в больницу, у водителя сломана рука, также медицинская помощь понадобилась 11 школьникам. Следователи передали уголовное дело по факту ДТП с автобусом, в котором ехали дети, в центральный аппарат СК России. У представительницы России на «Детском Евровидении» воспалились голосовые связки 18 декабря 2021, 17:25

Фото: youtube.com

Текст: Вера Басилая

Голосовые связки воспалились у представительницы России на «Детском Евровидении» Тани Меженцевой из-за простуды, врачи запретили юной певице напрягать голос перед финалом конкурса. «Таня Меженцева простыла в самолете, когда летела на финал конкурса в Париж. У нее воспалились голосовые связки. Сейчас девочка наблюдается у лучших зарубежных и российских специалистов: отоларингологов и фониатров», – говорится в сообщении оргкомитета, передает РИА «Новости». Организаторы «Детского Евровидения» и российская делегация обеспокоены состоянием Тани, в связи с этим участница из России на первой репетиции выступала под фонограмму. «Врачи настоятельно рекомендовали больше не напрягать связки в течение 24 часов и запретили ей разговаривать без особой на то необходимости», –добавили в оргкомитете. Отмечается, что Меженцевой становится лучше, она и все члены российской команды ежедневно сдают ПЦР-тесты, у всех отрицательные результаты. Финал музыкального конкурса «Детское Евровидение» состоится в воскресенье в концертном зале La Seine Musicale в Париже. Всего в финале конкурса примут участие молодые артисты из 19 стран. Юная певица Таня Меженцева представит Россию под седьмым номером. Напомним, в прошлом году исполнительница из Франции Валентина Тронель выиграла международный песенный конкурс «Детское Евровидение – 2020». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Первый чемпионат по игре Roblox прошел в России 18 декабря 2021, 16:30 Российское движение школьников провело на сайте «Вселенной Друзей» праздничную онлайн-трансляцию, где дети боролись за призы в ROBLOX-играх,общались с топовыми блогерами и тиктокерами, и попали на виртуально-реальный концерт Клавы Коки. «Вселенная Друзей» – это первый всероссийский чемпионат по играм, созданным специально для РДШ. Он проводился среди школьников 8–17 лет, разделенных на два игровых мира. Для возрастной категории 8-12 лет – «Снежное приключение», для ребят от 13 до 17 лет – «Путешествие к звездам». Изюминкой проекта стал сайт в виде интерактивной карты «Вселенной Друзей», где дети могли поиграть в мини-игры, головоломки, викторины, а также познакомиться с активностями Российского движения школьников. Исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева напомнила, как в этом году активисты РДШ запускали челленджи, проводили флешмобы, встречались с классными людьми, на различных акциях делали страну чище и добрее, поднимали в небо дроны, ставили спектакли, играли в компьютерные игры, в футбол и хоккей, учились готовить, поддерживали наших спортсменов, поздравляли героев и чтили память воинов. «Мы понимали невозможность проведения в этом году масштабного традиционного «Зимнего фестиваля РДШ», но нам хотелось поздравить ребят и подарить им праздник. Благодаря современным цифровым технологиям и нашей беспрерывной коммуникации с самими ребятами, родилась идея «Вселенной друзей РДШ». Ведь по большому счёту наше движение – это еще и big data мнения детей. Более 60000 просмотров анонса игры за неделю – это мнение, – приводятся слова Ирины Плещевой в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. В программе эфира состоялись интервью с яркими личностями, например, с Героем России, председателем РДШ Сергеем Рязанским; с суперпопулярным тиктокером-танцором Айдаром Тагировом и с блогером Анжеликой — хозяйкой симпатичного корги Бентли. Кульминацией трехчасовой трансляции стало выступление Клавы Коки в прямом эфире и подведение итогов чемпионата. Победители обоих миров получат призы: новейший iPhone 13, призеры – AppleWatch и планшет Samsung, также предусмотрены поощрительные награды для участников, вошедших в топ-20. В старшей возрастной категории места распределились следующим образом: первым оказался Егор Панов из города Кашин Тверской области, вторым – Виктор Попов из Волгограда, третье место досталось Владиславу Павленко из Брянска. Среди ребят 8-12 лет лидером оказался Даниил Лысенко из рабочего поселка Нахабино Московской области, второе место занял Руслан Хамитов из Уфы, а третье место получил Александр Романов из города Энгельс Саратовской области. Свои призы дети получат как раз к новогодним праздникам. Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников» создана указом Президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. В России резко снизился спрос на живые ели 17 декабря 2021, 14:49 Текст: Вера Басилая

Россияне покупают на четверть меньше живых елей, чем годом ранее из-за сложности в утилизации, заявил глава Рослесинфорга Павел Чащин. «Ежегодный объем заготовок новогодних елей, сосен и пихт снижается примерно на четверть. Российские предприниматели ежегодно снижают объемы заготовок живых елей примерно на четверть. В прошлом году, например, показатель упал на 20%, а за четыре года – в два раза. Так, в 2019 году заготовлено порядка 80 тыс. новогодних деревьев, в 2020 году – уже 60 тысяч», – приводит РИА «Новости» слова Чащина. По его словам, одной из причин снижения популярности живых елей может быть сложность в утилизации. Можно сдать праздничное дерево в специальные пункты приема, которые отправляют елки на переработку в щепу, которая потом используется в сельском хозяйстве или при украшении городских улиц. Рослесинфорг – всероссийская организация, специализирующаяся на комплексном решении лесоучетных задач в интересах государства. Организация оказывает полный цикл услуг предприятиям лесного комплекса, чтобы помочь максимально эффективно и сбалансированно использовать лесные ресурсы России. Ранее россиянам дали советы при покупке искусственной ели. Мурашко призвал пройти вакцинацию перед новогодними праздниками 17 декабря 2021, 18:14 Текст: Вера Басилая

Нужно обязательно пройти вакцинацию и ревакцинацию перед новогодними праздниками, чтобы избежать рисков оказаться на больничной койке, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия-1». «Готовиться нужно к максимальным рискам, а для того, чтобы их низвести до минимума, каждый в стране должен понимать собственную ответственность, в том числе в период новогодних и предновогодних праздников для того, чтобы не провести новогодние праздники на больничной койке. Поэтому сегодня об этом уже нужно задуматься, пройти ревакцинацию [от коронавирусной инфекции], вакцинацию тем, кто еще каким-то образом ее не прошел. Это нужно сделать обязательно, не рисковать», – приводит ТАСС слова Мурашко. Ранее президент России Владимир Путин призвал россиян не забывать о мерах предосторожности в новогодние праздники. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 273 млн человек, более 5,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 10 159 389 случаев заражения, выздоровели 8 914 225 человек, умерли 295 104. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В Госдуму внесли проект о полном запрете услуг суррогатных матерей для иностранцев 17 декабря 2021, 18:56 Текст: Вера Басилая

Госдума рассмотрит законопроект о полном запрете услуг суррогатных матерей для иностранных граждан в России, тем самым исключая продажу детей за рубеж, заявил глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. «Этим законопроектом мы фактически поддерживаем тех россиян – потенциальных родителей, которые хотели бы, но не могут иметь детей по медицинским показаниям, и защищаем права детей, рожденных суррогатными матерями. Но при этом исключаем условия для продажи детей за рубеж. Иностранцам пользоваться услугой суррогатного материнства в России будет запрещено», – приводит РИА «Новости» комментарий Пискарева. Подчеркивается, в новой редакции законопроекта указано, что суррогатной матерью может стать только гражданка России. Согласно закону, рожденный суррогатной матерью в РФ ребенок получает российское гражданство, если ни один из потенциальных родителей не является гражданином России. «Это обеспечивает возможность дальнейшего контроля за судьбой указанного ребенка со стороны профильных органов Российской Федерации в целях предотвращения правонарушений либо восстановления нарушенных прав ребенка», – уточняет Пискарев. При этом запрет не распространяется на случаи, когда гражданин России находится в зарегистрированном браке с иностранным гражданином или лицом без гражданства – в целях не допустить дискриминацию прав гражданина России, исходя из гражданства супруга. В апреле депутаты Госдумы разработали законопроект, предполагающий, что правом на суррогатное материнство смогут пользоваться только граждане России не старше 55 лет, состоящие в зарегистрированном браке. Также законопроект предлагает запретить рекламу услуг в сфере суррогатного материнства. Между тем, возможность суррогатного материнства допускают почти две трети россиян при условии, что у людей нет возможности родить самим. Напомним, СК объединил уголовные дела о торговле детьми от суррогатных матерей, найденных в Москве и Московской области. Первое уголовное дело возбудили в январе после обнаружения в одной из квартир в поселке ВНИИССОК тела новорожденного мальчика. В июне в квартире дома на Аргуновской улице в Москве были найдены пять младенцев в возрасте от шести дней до шести месяцев. Младенцы оказались детьми от суррогатных матерей, выношенными в том числе для граждан КНР. В квартире обнаружены документы на русском и китайском языках о проведенных процедурах ЭКО и договоры о суррогатном материнстве. В Петербурге предложили бесплатно отправить новогодние открытки 18 декабря 2021, 16:25 Текст: Вера Басилая

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге 20 декабря начнет работать «Новогодняя почта», откуда можно будет бесплатно отправить авторскую открытку в любую точку страны, сообщает пресс-служба администрации губернатора города. «На Дворцовой площади 20 декабря начнет работать «Новогодняя почта». Каждый желающий сможет бесплатно отправить авторскую открытку своим родным и близким в любую точку страны. Коллекция открыток создана на основе рисунков юных петербуржцев», – говорится в сообщении администрации города. В новогодней коллекции – четыре вида открыток, созданных на основе работ победителей конкурса «Главная открытка города», в котором участвовали более 100 детей. Открытки и марки предоставляются бесплатно. «Замечательная идея. ... напоминает нам о старой доброй традиции, когда в канун Нового года мы получали не электронные письма, а поздравительные открытки. Особенно приятно, что эти открытки созданы на основе рисунков наших талантливых детей», – отметил губернатор Петербурга Александр Беглов. Ранее организаторы «Елки желаний» назвали самые вожделенные подарки на Новый год у детей. В Париже отменили новогодние мероприятия на Елисейских Полях 18 декабря 2021, 14:58 Текст: Кристина Цыцура

Власти Парижа приняли решение отменить проведение ежегодных новогодних мероприятий 31 декабря на Елисейских Полях. «Празднества, запланированные на вечер 31 декабря на Елисейских Полях, отменены вслед за объявлениями правительства и по предложению префекта полиции и органов здравоохранения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление властей, опубликованное в субботу в городском Twitter-аккаунте. Будет отменен концерт и традиционное пиротехническое шоу, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на мэрию столицы. Ранее премьер-министр Франции Жан Кастекс призвал французов отказаться от участия в массовых мероприятиях на праздники из-за новой волны коронавируса в стране. Отмечается, что в ночь с 31 декабря на 1 января префекты запретят употребление алкоголя в публичных местах, призвав власти отказаться от фейерверков и концертов. Из сирийского лагеря беженцев в Россию вернулись девять детей 17 декабря 2021, 13:02 Текст: Кристина Цыцура

Еще девять детей вернулись из Сирии в Россию, заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. «Через несколько дней, после осмотра врачей, их заберут родные. Верится, что начнется новая страница в их непростой судьбе, наполненная теплом и светом», – цитирует Львову-Белову пресс-служба РАПСИ. Она добавила, что работа начата детским омбудсменом Анной Кузнецовой. Детей доставили накануне рейсом в Москву. Восемь детей прибыли из лагеря, а одни ребенок находился в приюте в Дамаске. Возраст детей от шести до 17 лет, все они родом из Дагестана. С аэродрома детей отвезли в машинах скорой помощи в одну из столичных клиник, где они пройдут полное медобследование, в том числе на коронавирус, а после карантина будут переданы родственникам. В аппарате детского омбудсмена сообщили, что руководитель встречалась с главой Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом, стороны обсудили продолжение работы по розыску и возвращению российских детей домой. Также стороны намерены вести совместную работу по реабилитации этих детей. В ходе беседы с представителями администрации лагерей беженцев в Камышлы Львова-Белова представила документы родственников некоторых детей, подтверждающие из российское гражданство. Работа ведется с лета 2017 года. С декабря 2018 года из зон вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке в РФ возвращен 341 российский ребёнок