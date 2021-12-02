IT-специалистов призвали участвовать в обсуждении государственных решений в цифровой сфере

Обеспечение конкурентоспособности нашей страны невозможно без участия специалистов IT– сферы в обсуждении любых принимаемых государством решений, заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на встрече с участниками Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв».

«Крайне важно, чтобы само сообщество специалистов в этой сфере было полноправным участником обсуждения любых принимаемых государством нормативных правовых актов, законов, программ. В этом состоит залог их качественной экспертизы и возможность реального соавторства и совместных действий. Уверен, что только в этом случае мы можем быть уверены, что принимаемые решения будут реально работать, учитывать интересы всех игроков рынка. Это важнейшее условие обеспечения конкурентоспособности нашей страны», – приводятся слова Сергея Кириенко в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Сергей Кириенко рассказал о ключевых результатах проведения «Цифрового прорыва» и поблагодарил партнеров конкурса за поддержку проекта. По его словам, за три сезона «Цифрового прорыва» уже больше четверти миллиона человек приняло участие в этом конкурсе. Каждый год количество конкурсантов увеличивается, в этом году это уже больше 100 тыс. участников.

«В 2020 году на встрече с бизнесом наш Президент Владимир Владимирович Путин говорил, что «Цифровой прорыв» президентской платформы «Россия – страна возможностей» специально создан для того, чтобы поддерживать развитие лучших специалистов в стране, а самое главное – обеспечить такую площадку взаимодействия и коммуникации и органов власти, и крупнейших российских компаний, и специалистов в этой сфере. Президент специально просил и органы власти, и представителей крупнейших компаний максимально взаимодействовать с этим проектом для того, чтобы, во-первых, иметь возможность подбирать себе с помощью проекта квалифицированных специалистов, а таких в «Цифровом прорыве» много, а во-вторых, за три года общения с участниками конкурса, мы тоже хорошо понимаем, что для многих высококлассных специалистов, которые не первый раз принимают участие в «Цифровом прорыве», самой главной мотивацией является даже не денежный приз, а вызов, реальная возможность принять участие в решении сложных, и самое главное, реальных задач, тех, которые действительно будут реализованы и воплощены. И поэтому я хотел бы сказать слова благодарности всем компаниям партнерам, органам государственной власти, которые предоставили свои реальные проекты, задачи, кейсы – важно, что конкурс развивается», – отметил Сергей Кириенко.

«Здорово, что «Цифровой прорыв» позволяет собрать на одной площадке представителей бизнеса, государственных органов, вузов, ассоциаций, специалистов. Это отличная возможность неформально поговорить о том, куда мы идем, какие есть болевые точки. Приглашаю всех к диалогу и желаю участникам успешной работы, обмена знаниями, новых открытий!» – отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

Конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Всероссийский конкур для IT-специалистов «Цифровой прорыв» – один из флагманских проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». Мероприятие состоялось в рамках финала конкурса, который проходит со 2 по 4 декабря по всей России. Площадка центрального IT-хаба финала расположилась в Республике Татарстан, в самом технологичном городе страны – Иннополисе.