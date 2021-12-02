В МИД назвали тему переговоров Путина и Байдена

Между Россией и США нет взаимопонимания относительно деэскалации ситуации в Европе, ситуация в Европе будет одной из главных в ходе готовящегося контакта лидеров двух стран Владимира Путина и Джо Байдена, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Контакт очень нужен, у нас множатся проблемы. Нет движения по двусторонним делам, которые все больше и больше переходят в фазу острого кризиса. Нет взаимопонимания о том, каким образом нам деэскалировать ситуацию в Европе и далее по списку», – цитирует его заявление в эфире программы «Большая игра» на Первом канале РИА «Новости».

По его словам, есть лишь единичные направления, по которым РФ и США ведут нормальную работу, в частности, это касается действия продленного ДСНВ, диалог по кибербезопасности, а также переговоры по стратегической стабильности.

Рябков сообщил, что Москва надеется, что контакт Путина и Байдена состоится в ближайшие дни.

«Хотелось бы надеяться, что контакт двух президентов состоится в ближайшие дни. Сразу же скажу, что дата пока не согласована. Есть трудности в состыковке календарей двух лидеров, но контакт очень нужен, у нас множатся проблемы», – отметил он.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока нет точной даты переговоров президента России Владимира Путина с главой США Джо Байденом, однако эта беседа может быть согласована в любой момент.