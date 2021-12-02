Глава Кузбасса пообещал поднять все тела из шахты «Листвяжная»

Работы после трагедии на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области планируется продолжать до того момента, пока не поднимут тела всех шахтеров, заявил губернатор региона Сергей Цивилев.

«Под землей находятся 38 тел. Мы все будем работать здесь, на шахте, пока не поднимем тело последнего шахтера», – сказал Цивилев на совещании с президентом Владимиром Путиным по состоянию угольной отрасли Кузбасса, передает РИА «Новости».

Губернатор сообщил, что большая часть пострадавших при аварии будут выписаны к 3 декабря.

«Из пострадавших на сегодня в больнице находятся 16 человек, один средней тяжести. К завтрашнему дню большая часть пострадавших будет выписана из больницы. Серьезных проблем со здоровьем нет, медицинская помощь дополнительная не требуется», – доложил Цивилев.

Цивилев доложил президенту, что на шахтах в регионе выявили более 600 нарушений после трагедии.

Эти нарушения «устраняются на месте», сейчас нет нарушений, на основании которых можно было бы выписать предписание о приостановке работы из-за риска для безопасности работников, приводит слова Цивилева ТАСС.

Ранее на совещании президент назвал произошедшее в Кузбассе болью и бедой всей России.

Напомним, 25 ноября утром в шахте «Листвяжная» произошло задымление. По предварительным данным, причиной стал взрыв метана. Под землей в момент ЧП находились 285 человек, большую часть которых успели вывести. Из-за опасной концентрации метана поиски 35 человек временно прекратили. Тогда же стало известно, что перестало выходить на связь звено спасателей.

Позже были найдены тела погибших. В результате инцидента погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей. Пострадали 99 человек. Позже в МЧС рассказали, что горноспасатели обнаружили тела десяти шахтеров, погибших при аварии на шахте «Листвяжная», местонахождение еще восьми тел подтверждено. Исследования проб воздуха подтвердили взрыв на «Листвяжной».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала про трагедию.