Лавров: Продвижение НАТО на восток затронет интересы России

Столтенберг отказал России в праве влиять на соседние государства

Североатлантический альянс не приемлет идею того, что у России может быть своя сфера влияния, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность, и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов», – цитирует главу НАТО ТАСС.

Он добавил, что это означает «фактическое признание», что Россия может «контролировать, что делают или не делают ее соседи».

«Это тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Мир, в котором большие страны могли накладывать ограничения на то, что суверенные независимые нации могли делать. Я сам из малой страны на границе с Россией (Норвегии - прим. ВЗГЛЯД), и я очень рад, что наши союзники по НАТО никогда не уважали якобы право России устанавливать свою сферу влияния на севере, и что Норвегия как маленькая независимая страна должна или не должна делать», – сказал Столтенберг.

Он отметил, что это касается и Украины, это независимая суверенная страна с международно признанными границами, гарантированными в том числе Россией.

«Эти границы должны соблюдаться, включая Донбасс и Крым как части Украины. Поэтому сама идея, что поддержка НАТО независимой страны – это такая провокация [в отношении России], она просто неверна. НАТО просто соблюдает волю украинского народа», – подвел итог глава НАТО.

Также в среду Столтенберг заявлял, что страны НАТО готовы использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России, если будут применены силы на Украине.

При этом он отмечал, что Киев может рассчитывать только на поддержку стран Североатлантического альянса, но не на гарантии. Ранее генсек НАТО напоминал, что Украина не является членом Североатлантического альянса, потому на нее не распространяется принцип коллективной обороны.