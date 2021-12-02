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Лавров пошутил по поводу выкрикивающих вопросы журналистов
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Глава МИД России Сергей Лавров шутливо ответил журналистам, которые выкрикивали вопросы на его встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном «на полях» министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме.
Министры выступили со вступительным словом, после этого российские и американские журналисты стали выкрикивать свои вопросы. Один из них был о том, готовы ли США дать России правовые гарантии безопасности, передает РИА «Новости».
«Не кричите на нас!», – сказал Лавров, смеясь.
Между тем Блинкен заявил во время встречи с Лавровым, что считает важной возможность «поговорить прямо и честно особенно в текущий критически важный момент».
По словам Блинкена, президент США Джо Байден во время встречи в Женеве несколько месяцев назад заявлял российскому лидеру Владимиру Путину о том, что для Вашингтона важны стабильные и предсказуемые отношения с Россией.
«Это входит в интересы наших стран, наших народов», – добавил Блинкен.
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Напомним, Лавров и Блинкен встретились на полях заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ, которое проходит в Стокгольме 2-3 декабря.
При этом Блинкен на совете министров иностранных дел ОБСЕ заявил, что перемирие в Донбассе не выполняется Россией.
Ранее в Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины. Владимир Путин отмечал, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. Лавров обвинял Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
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Нуланд озвучила Киеву альтернативу «нормандскому формату»
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Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, они могут сделать это вновь, заявила замгоссекретаря США Виктория Нуланд.
«Если посмотреть на минские договоренности, то, как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется... Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик... Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили «нормандский формат», работая параллельно с Киевом... Я думаю, что мы готовы это делать», – цитирует представителя Вашингтона РИА «Новости».
Также она отметила, что США «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее в стремлении к независимости и территориальной целостности.
«Не только США поддерживают вас с ваших стремлениях... Все члены НАТО высказывают солидарность с Украиной и четко заявляют о решительности своей поддержки», – сказала она.
В случае если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», добавила она.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины.
В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призывал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как мир готовят к зимней войне на Украине.
Столтенберг отказал России в праве влиять на соседние государства
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Североатлантический альянс не приемлет идею того, что у России может быть своя сфера влияния, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
«Сама постановка вопроса отражает тезис, который должен вызывать нашу настороженность, и который неприемлем. Это тезис, что у России есть сфера интересов», – цитирует главу НАТО ТАСС.
Он добавил, что это означает «фактическое признание», что Россия может «контролировать, что делают или не делают ее соседи».
«Это тот мир, в который мы не хотим возвращаться. Мир, в котором большие страны могли накладывать ограничения на то, что суверенные независимые нации могли делать. Я сам из малой страны на границе с Россией (Норвегии - прим. ВЗГЛЯД), и я очень рад, что наши союзники по НАТО никогда не уважали якобы право России устанавливать свою сферу влияния на севере, и что Норвегия как маленькая независимая страна должна или не должна делать», – сказал Столтенберг.
Он отметил, что это касается и Украины, это независимая суверенная страна с международно признанными границами, гарантированными в том числе Россией.
«Эти границы должны соблюдаться, включая Донбасс и Крым как части Украины. Поэтому сама идея, что поддержка НАТО независимой страны – это такая провокация [в отношении России], она просто неверна. НАТО просто соблюдает волю украинского народа», – подвел итог глава НАТО.
Также в среду Столтенберг заявлял, что страны НАТО готовы использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России, если будут применены силы на Украине.
При этом он отмечал, что Киев может рассчитывать только на поддержку стран Североатлантического альянса, но не на гарантии. Ранее генсек НАТО напоминал, что Украина не является членом Североатлантического альянса, потому на нее не распространяется принцип коллективной обороны.
Путин заявил о намерении не допустить распространения НАТО на Восток
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Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на Восток, нужны правовые гарантии, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения послами верительных грамот.
«Выступая в МИДе, я уже подчеркивал, что перед нашей дипломатией сейчас стоит первоочередная задача добиваться предоставления России надежных и долгосрочных гарантий безопасности. В диалоге с США и их союзниками будем настаивать на выработке конкретных договоренностей, исключающих любые дальнейшие продвижения НАТО на Восток и размещения угрожающих нам систем оружия в непосредственной близости от территории Российской Федерации», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее глава государства предложил начать переговоры о нерасширении НАТО на Восток. Путин подчеркнул, что Россия заинтересована в успешной работе дипломатов и готова содействовать.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призвал США и их партнеров по НАТО «прекратить концентрировать военный кулак у границ России и накачивать Украину современными вооружениями». Он предостерег Киев от сотворения новой беды в Европе.
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин на инвестиционном форуме «Россия зовет!» заявил, что о вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось, Украине надо наладить отношения, и если это удастся, то угроз никто испытывать не будет.
Лукашенко: Военные Украины сами предложили россиянам в 2014 году спасти Крым от НАТО
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Крым воссоединился с Россией в 2014 году без боя, так как служившие там украинские военные опасались размещения войск НАТО в регионе и просили россиян о помощи, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Они (украинские военные – прим. ВЗГЛЯД) вышли на россиян, это было не на самом высоком уровне... Военные. Был разговор (как обычно... и завязался разговор, молодцы, конечно, украинцы), они предупредили россиян, что Крым не будет российским, если мы не предпримем определенные действия. Он не будет и украинским. А чьим? – Натовским. Тогда НАТО было заточено на Крым. И после очередной встречи с россиянами... Они предложили, вы там своему скажите президенту, что вопрос Крыма надо решать. По моим данным, президенту России было доложено», – заявил Лукашенко в интервью РИА «Новости».
Белорусский лидер добавил, что американские военные уже проектировали казармы в Севастополе.
«Поэтому те, кто там служил в Крыму, они это видели, украинские, бывшие советские генералы и офицеры. И они предложили россиянам... И, по моим данным, президент настаивал на юридическом решении проблемы. Он абсолютно был за. Я знаю позицию [президента России Владимира] Путина – ни в коем случае в Крыму не должно быть войск НАТО», – сказал собеседник.
Он подчеркнул, что именно по этой причине в Крыму не прозвучало «ни одного выстрела».
«Потому что заранее было договорено, что Крым нужно спасти, а потом, как я знаю и понимаю, Путин настоял на референдуме», – отметил Лукашенко.
В ноябре Лукашенко начал Высший совет Союзного государства, который проводился в режиме видеоконференции, с привета и поздравлений жителям Крыма.
Заявление белорусского лидера о Крыме на заседании Высшего государственного совета является признанием его территорией России, подчеркнул председатель постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных.
Во вторник Лукашенко заявил, что планирует отправиться в Крым, есть договоренность с президентом России Владимиром Путиным. Поездка на полуостров станет признанием полуострова российским, отметил он.
Канада пригрозила России международной изоляцией и крахом экономики
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Бывший посол Канады в Афганистане Крис Александер в статье для Globe and Mail выразил мнение, что Россию якобы ожидает международная изоляция и крах экономики в случае «военной агрессии» на Украине.
По мнению канадского дипломата, гипотетическое столкновение Москвы и Киева может приобрести международный характер, а «более масштабное и неприкрытое вторжение на Украину» якобы сделает Россию «международным изгоем, что спровоцирует еще большее кровотечение российской экономики», передает РИА «Новости».
При этом, как отметил дипломат, страны Центральной Европы поддержат Киев «в этой драке». «США и НАТО тоже придется отреагировать со всей решимостью», – считает политик.
По его мнению, Канада, в свою очередь, обязана посодействовать вхождению Украины в НАТО, усилить боеспособность страны, снизить энергетическую зависимость ЕС от России, а также ввести превентивные санкции против Москвы.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Вашингтон в контексте ситуации вокруг Украины готов в тесном взаимодействии с партнерами и союзниками принять меры экономического и иного характера в отношении Москвы «в ответ на враждебные шаги России».
В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России из-за ситуации на Украине.
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Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». В тот же день в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент России Владимир Путин отметил, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказание «мощного финансового давления» на Москву в связи с напряженностью на российско-украинской границе. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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США пригрозили России экономическими мерами за «враждебные шаги»
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Вашингтон в контексте ситуации вокруг Украины готов в тесном взаимодействии с партнерами и союзниками принять меры экономического и иного характера в отношении Москвы «в ответ на враждебные шаги России», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Комментируя заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о готовности ввести против Москвы новые санкции в случае якобы возможного вторжения России на Украину, Псаки отметила: «Что касается того, какими могут быть данные инструменты. С самого начала работы нашей администрации мы демонстрировали, что готовы использовать ряд инструментов, экономических и иных, в ответ на враждебные шаги России», передает ТАСС.
«Госсекретарь сегодня ясно дал понять, что мы без колебаний используем эти инструменты», – заявила Псаки. «Мы сделаем это в тесном взаимодействии с нашими партнерами и союзниками. Сейчас мне больше нечего анонсировать», – добавила она.
Пресс-секретарь Белого дома констатировала, что американская сторона «поддерживает прямые контакты и с украинцами, и с россиянами». «Мы ясно выражали наши опасения относительно враждебной риторики и сообщений о наращивании сил в районе границы», – сказала Псаки.
В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России из-за ситуации на Украине.
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». В тот же день в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
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Президент России Владимир Путин отметил, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказание «мощного финансового давления» на Москву в связи с напряженностью на российско-украинской границе. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Перед этим пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В прошлую субботу глава СВР Сергей Нарышкин подчеркнул, что «российского вторжения» на Украину не будет, утверждения об этом – злонамеренная пропагандистская акция США, которые пытаются силой разжечь конфликт в Донбассе. Ранее в СВР назвали абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину. В Кремле отвергли обвинения в подготовке нападения на Украину.
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Суд в США закрыл дело экс-акционеров ЮКОСа против России
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Апелляционный суд округа Колумбия прекратил дело, в рамках которого бывшие акционеры компании ЮКОС пытались отменить постановление нижестоящей инстанции от ноября 2020 года о приостановке по ходатайству Москвы разбирательства о взыскании с России 50 млрд долларов, говорится в постановлении суда.
«После рассмотрения ходатайства апеллянтов о прекращении дела по их согласию суд принял решение удовлетворить ходатайство, данное дело прекращено», – приводит выдержку из документа ТАСС.
В ноябре Россия попросила США не возобновлять процесс по иску бывших акционеров компании ЮКОС до завершения процедур в Нидерландах, где Москве удалось добиться отмены взыскания более 50 млрд долларов.
Напомним, Верховный суд (ВС) Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Гааги о выплате Россией более 50 млрд долларов трем бывшим крупным акционерам ЮКОСа – Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum – и вернул дело на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама, заявив, что Апелляционный суд Гааги ошибочно отклонил довод России о том, что акционеры совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве. Таким образом, судьи Верховного суда Нидерландов частично удовлетворили кассацию России, поданную в 2020 году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему акционерам ЮКОСа не удалось заработать на России.
Погребинский предложил Москве отказаться от переговоров с Нуланд
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Москве нужно обсуждать урегулирование в Донбассе не с Викторией Нуланд, а с Джейком Салливаном и Джо Байденом – так будет больше шансов на то, что Киев и ЛДНР достигнут компромисса, сказал газете ВЗГЛЯД киевский политолог Михаил Погребинский. Накануне Нуланд заявила о готовности США заменить «нормандский формат» параллельной работой с Украиной, как это якобы было в 2014-2016 годах.
«В своем заявлении о том, что США в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», Виктория Нуланд имеет в виду две встречи с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым. Несмотря на то, что те контакты ни к чему не привели, Нуланд снова настаивает на том, что может «замкнуть» весь дискурс по Донбассу на себя и на замглавы администрации президента России Дмитрия Козака», – сказал директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Впрочем, по его словам, главное в заявлении Нуланд – то, что она признает Минские соглашения неотъемлемой базой урегулирования ситуации на юго-востоке Украины, но при этом настаивает на проведении выборов в Донбассе и возвращении границы с Россией под контроль Киева без предоставления региону особого статуса автономии. Такое прочтение минских договоренностей не соответствует позиции ЛДНР и Москвы, напомнил аналитик.
«Да, Нуланд готова вернуться к участию в урегулировании в Донбассе – но только на этих позициях, которые, кстати, поддерживает и Зеленский. Поэтому Москве нужно вести диалог не с ними, а с советником Байдена по национальной безопасности Джейком Салливаном и главой Белого дома Джо Байденом, которые придерживаются менее категоричных взглядов на пути деэскалации в Донбассе», – подчеркнул эксперт.
Накануне замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила
, что Соединенные Штаты в 2014-2016 годах якобы заменяли «нормандский формат», параллельно работая с Украиной, и Вашингтон может сделать это вновь.
«Если посмотреть на минские договоренности, то, как говорится, дьявол в деталях, и там много чего не выполняется... Вы правы в том, что переговоры зашли в тупик... Мы верим в то, что США могу сыграть вспомогательную роль, как мы делали это в 2014-2016 годах, когда мы заменили «нормандский формат», работая параллельно с Киевом... Я думаю, что мы готовы это делать», – цитирует дипломата РИА «Новости».
Также она отметила, что США «всегда рядом» с Украиной и поддерживают ее в стремлении к независимости и территориальной целостности. «Не только США поддерживают вас с ваших стремлениях... Все члены НАТО высказывают солидарность с Украиной и четко заявляют о решительности своей поддержки», – сказала она.
В случае если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом», добавила она.
Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что войска Украины стягивают свои силы в зону конфликта в Донбассе, там находятся уже 125 тыс. человек, это половина всего состава.
В США выразили обеспокоенность маневрами российских войск на границе с Украиной. В Кремле отвергали обвинения в подготовке нападения на Украину. До этого в Госдепартаменте США заявляли о контактах с Россией по ситуации вокруг Украины, а также сообщали о планах проведения новых консультаций по Украине с партнерами по НАТО. В администрации США также говорили о «тесных контактах» с властями Украины. В Службе внешней разведки называли абсолютной ложью заявления Госдепа США о концентрации на территории России сил для военного вторжения на Украину.
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В НАТО решили учитывать культурные особенности стран при проведении операций
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НАТО отмечает необходимость в будущем учитывать политические и культурные особенности стран, где проводятся операции альянса, следует из заявления по итогам обсуждения на встрече глав МИД НАТО в Риге результатов операции в Афганистане.
В документе указывается, что «по итогам оценки были приняты некоторые рекомендации, в том числе по поддержанию оперативной совместимости с партнерами, необходимости учитывать политические и культурные нормы принимающих сторон, их способности воспринимать усиление потенциала и подготовку», передает РИА «Новости».
В НАТО также отметили большой успех в борьбе с терроризмом в Афганистане в годы присутствия сил альянса, но при этом признали, что «задача по построению стабильного Афганистана» оказалась сложнореализуемой.
В блоке считают, что в будущем союзникам при планировании операций необходимо «ставить реалистичные и достижимые цели».
Ранее секретарь Совбеза России Николай Патрушев предупредил о катастрофическом развитии событий в Афганистане.
Напомним, Россия решила направить в Афганистан партию гуманитарной помощи. Вместе с тем в США заявили о невозможности финансово помочь властям Афганистана.
Сообщалось также, что Фронт национального сопротивления, который противостоит захватившему власть в Афганистане радикальному движению «Талибан*» (организация, запрещенная ООН – прим. ВЗГЛЯД), надеется на поддержку со стороны России.
Эксперт: Экс-акционеры ЮКОСа получат от России только уши дохлого осла
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«Решение американского суда говорит о том, что наши юристы умеют отстаивать интересы государства в национальных западных судах», – сказал газете ВЗГЛЯД финансовый аналитик Александр Разуваев. Ранее суд в США закрыл дело экс-акционеров ЮКОСа против России.
«Если американский суд рассматривал это дело с точки зрения справедливости, то возможности что-то там словить у экс-акционеров ЮКОСа просто не было», – рассказал член набсовета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
Он напомнил, что ЮКОС обанкротился в 2007 году и долгое время его бывшие акционеры сидели тихо. «Все прекрасно понимали, что банкротство компании было осуществлено в рамках закона, а активы были проданы по справедливым ценам с учетом их долговых обязательств, – отметил эксперт. – Всё дальнейшее разбирательство, включая иск против России на 50 млрд долларов – это скрытая санкция со стороны Запада». Разуваев также добавил, что ЮКОС никогда не стоил 50 млрд долларов.
По мнению эксперта, есть два объяснения того, почему суд США прислушался к России. «Либо западная финансовая система не такая политизированная, как мы считаем, и там еще осталась справедливость. Эта версия вызывает у меня больше доверия. Либо Запад все-таки идет с нами на какой-то компромисс», – предположил Разуваев.
Он также отметил профессиональное мастерство российских юристов, которые занимались этим вопросом. «Позитивное решение в отношении России говорит о том, что наши юристы умеют отстаивать интересы государства в национальных западных судах. А бывшие акционеры компании наверняка будут продолжать судиться и всячески ставить нам палки в колеса. Но в лучшем случае они получат только уши дохлого осла», – подытожил Разуваев.
В четверг апелляционный суд округа Колумбия прекратил дело, в рамках которого бывшие акционеры компании ЮКОС пытались отменить постановление нижестоящей инстанции от ноября 2020 года, удовлетворившей ходатайство Москвы о приостановке судебного разбирательства по взысканию с России 50 млрд долларов.
В ноябре Россия попросила США не возобновлять процесс по иску бывших акционеров компании ЮКОС до завершения процедур в Нидерландах, где Москве удалось добиться отмены взыскания более 50 млрд долларов.
Напомним, Верховный суд (ВС) Нидерландов отменил решение Апелляционного суда Гааги о выплате Россией более 50 млрд долларов трем бывшим крупным акционерам ЮКОСа – Yukos Universal, Hulley Enterprises и Veteran Petroleum – и вернул дело на повторное рассмотрение в Апелляционный суд Амстердама, заявив, что Апелляционный суд Гааги ошибочно отклонил довод России о том, что акционеры совершили мошенничество в арбитражном разбирательстве. Таким образом, судьи Верховного суда Нидерландов частично удовлетворили кассацию России, поданную в 2020 году. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему акционерам ЮКОСа не удалось заработать на России.
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В США заявили о готовности действовать, если Россия вторгнется на Украину
США готовы к действиям, если Россия вторгнется на Украину и не будет идти по пути дипломатии, заявил 1 декабря госсекретарь США Энтони Блинкен.
«Если Россия отвергнет путь дипломатии и предпримет вторжение (на Украину – прим. ВЗГЛЯД), мы будем готовы действовать», – цитирует госсекретаря США РИА «Новости». Заявление прозвучало на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран НАТО в Риге.
Блинкен не стал рассказывать, какие действия предпримет США, но отметил – страна тесно общается по этому вопросу с союзниками и партнерами.
Киев и страны Запада выразили обеспокоенность в связи с усилением «агрессивных действий» со стороны России на границе Украины.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что войска перемещаются в пределах территории России и на усмотрение властей страны. Перемещение никому не угрожает и никого не должно волновать.
В Пентагоне призвали Россию «снизить температуру» вокруг Украины
США призывают Россию быть более открытой и «снизить температуру в регионе» в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщил министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции со своим южнокорейским коллегой Со Уком в Сеуле.
«Мы надеемся, что (российский президент Владимир) Путин будет более открытым и они (российские власти) будут работать над решением вопросов и проблем и снизят температуру в регионе», – прокомментировал он ситуацию на российско-украинской границе, сообщает ТАСС.
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В среду замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что если Москва будет делать «шаги по дестабилизации Украины» и применит свои силы «для агрессии против Украины», то «будут серьезные экономические шаги и санкции, которых еще не было в прошлом». В тот же день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о готовности альянса использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России из-за ситуации на Украине.
Во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты «обеспокоены маневрами, которые происходят у украинской границы». В тот же день в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
Президент Владимир Путин отметил, что о возможном вводе войск России на Украину говорили еще в начале года, но этого не случилось. В тот же день министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что считает «уместным» оказание «мощного финансового давления» на Москву в связи с напряженностью на российско-украинской границе. В свою очередь глава МИД Сергей Лавров обвинил Штаты в провоцировании военной истерии у границ России.
Перед этим пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выступил с утверждением, что Россия якобы продолжает наращивать численность войск рядом с российско-украинской границей. В МИД указали, что действия России носят сугубо оборонительный характер, отметив существенное усиление натовского военного присутствия в Черноморском регионе.
В минувшее воскресенье посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов сравнил крики о «российской угрозе» Украине с пресловутой пробиркой бывшего госсекретаря США Колина Пауэлла, пытавшегося выдать в ООН белый порошок за «споры сибирской язвы».
В НАТО заявили о санкциях и запретах против России в случае агрессии на Украине
Страны НАТО готовы использовать «финансовые и экономические санкции и политические запреты» против России, если будут применены силы на Украине, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран альянса.
«Страны НАТО имеет широкий спектр возможностей, включая экономические и финансовые санкции и политические запреты», – передает ТАСС со ссылкой на слова Столтенберга.
Также он напомнил, что принцип коллективной безопасности распространяется только на страны-члены НАТО, а партнеры, например Киев, могут рассчитывать только на поддержку.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин заявил о принимаемых страной адекватных мерах на провокации со стороны НАТО. Речь шла о военно-технических мерах.
Российский лидер подчеркнул – Россия никому не угрожает, а все обвинения на этой почве – как минимум безответственны, сказал Путин.
Путин охарактеризовал принимаемые Россией в ответ на провокации НАТО меры
Россия принимает адекватные меры в ответ на провокации со стороны НАТО, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот вновь прибывшими послами иностранных государств.
«Кстати, угроза на наших западных рубежах действительно нарастает, и об этом мы неоднократно говорили. Достаточно посмотреть, насколько близко к российским границам выдвинулась военная инфраструктура Североатлантического альянса. Для нас это более чем серьезно. (…) В данной ситуации мы предпринимаем адекватные военно-технические меры», – передает его слова ТАСС.
Путин подчеркнул, что Россия никому не угрожает. «Обвинять нас в этом – с учетом реального положения дел, то есть сваливать вину, как у нас говорят, с больной головы на здоровую, – как минимум безответственно», – сказал глава государства.
Ранее Путин заявил, что Россия с партнерами будет настаивать на недопустимости распространения НАТО на Восток, нужны правовые гарантии.
Матвиенко назвала «запредельной историей» попытки США противостоять «Северному потоку – 2»
Попытки США противостоять «Северному потоку – 2» стали со временем «запредельной историей без логики», заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя планы американских конгрессменов рассмотреть новый пакет санкций против проекта.
«Северный поток» уже построен, во-вторых, это сугубо коммерческий проект с участием не только российских, но и европейских компаний», – цитирует ее РИА «Новости».
Также Матвиенко назвала «запредельной историей без логики» очередные санкции США против газопровода «Северный поток-2». Она выразила надежду, что все это окажется лишь шумихой, которая не завершится принятием решения.
«Иначе это полная дискредитация союзнических отношений и вообще логики, здравого смысла и международного права», – отметила Матвиенко.
По словам спикера Совфеда, в случае, если Германия и другие европейские страны, участвовавшие в строительстве газопровода, никак не отреагируют на санкции, то говорить о суверенитете Евросоюза будет уже нельзя.
Помимо газопровода Матвиенко высказалась и об отношениях Украины и России. Политик отметила, что российская стороны не собиралась и не собирается нападать на Украину, а слухи об этом она назвала ложью и «грязной политикой».