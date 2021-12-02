Российские ученые осудили санкции США против МФТИ

Члены клуба «1 июля», в который входят академики, члены-корреспонденты, профессора Российской академии наук (РАН), назвали неприемлемым введение США ограничений против Московского физико-технического института (МФТИ), следует из их заявления.

Заявление клуба опубликовано на его сайте: «Мы заявляем о категорической неприемлемости репрессий в отношении науки вообще и МФТИ в частности. Обращаемся к международным научным организациям, к неравнодушным ученым всего мира с просьбой обдумать складывающуюся в мире нездоровую ситуацию, когда политики диктуют ученым правила общения с коллегами из других стран и своими решениями определяют, в каких странах наука должна развиваться, а в каких нет, и высказать открыто свое мнение».

Ученые подчеркивают, что МФТИ (ранее – физико-технический факультет в МГУ) был создан в 1940-х годах тремя нобелевскими лауреатами Петром Капицей, Львом Ландау и Николаем Семеновым для укрепления уровня и авторитета советской физики.

Значительную часть его студентов составляли выпускники школ из малых городов и сел, что позволяло в сжатые сроки вывести их на высший мировой уровень. Теперь МФТИ поставляет кадры для самых разных отраслей науки и техники.

«Под предлогом того, что среди этих отраслей, естественно, встречаются и военные, американское правительство теперь демонстративно вводит санкции против выдающегося универсального учебного заведения с безупречной репутацией, заведомо не являющегося специализированным институтом оборонного значения. Очевидной целью является расширение области бюрократического произвола и возможность вмешательства в любую значимую деятельность организаций, имеющих не только национальную, но и международную значимость», – пишут члены клуба.

Подчеркивается, что под подобные запреты попадет огромное количество людей, не имеющих к военной тематике никакого отношения, и если эта инициатива не получит немедленного отпора со стороны научного сообщества, включая американское, то она будет тиражирована противниками свобод и просвещения во всех уголках земного шара.

Напомним, Минторг США внес МФТИ в свой список юридических лиц, являющихся, по мнению Вашингтона, «конечными военными пользователями» продукции.

Это следует из уведомления, опубликованного 24 ноября в электронной базе Федерального реестра – сборника документов американского правительства. В отношении организаций, находящихся в списке, действует режим ужесточенного экспортного контроля.

В МФТИ выражали надежду на продолжение сотрудничества с американскими вузами и научными институтами после введения санкций.

Профессор РАН, первый зампредседателя Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга заявил в комментарии газете ВЗГЛЯД, что политика не должна затрагивать науку и образование.