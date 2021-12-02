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Въездной туризм в России сократился на 90% к уровню до пандемии
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Число посетивших Россию туристов из других стран, по прогнозу, в 2021 году может сократиться на 90% по сравнению с показателем, предшествовавшим пандемии в 2019 году, заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова, прибывшая в Мадрид для участия в генассамблее Всемирной туристской организации ООН.
Догузова заявила, что «падение в этом году въездного туризма, по предварительным данным, составит 90% по сравнению с 2019 годом», когда Россию посетили более 5 млн иностранных туристов, «до пандемии иностранные туристы тратили в России около 11,5 млрд долларов», передает ТАСС.
Въездной туризм восстанавливается медленнее внутреннего. Примерно такое же сокращение этого въездного турпотока было и в 2020 году.
«Основная причина в том, что ни одно массовое въездное направление полноценно не открылось», – отметила руководитель Ростуризма.
Россия восстановила авиасообщение почти с 80 странами, въехать из этих стран можно при предъявлении ПЦР-теста.
«Конечно, темпы восстановления въездного туризма в том числе зависят от взаимного признания сертификатов о вакцинации», – добавила Догузова.
Она выступила за то, чтобы электронная въездная виза заработала в 2022 году. Она должна была заработать 1 января 2021 года, но из-за пандемии запуск отложили.
Ситуация с новым штаммом «омикрон» может сказаться на международных туристических потоках, но в Ростуризме надеются на более позитивный сценарий.
«У нас пока никаких решений по ограничению въезда и выезда в Турцию и Египет не принималось», – отметила эксперт.
Глава ведомства напомнила, что существует утвержденный оперативным штабом список стран, с которыми у России на взаимной основе возобновлено авиасообщение, «в эти страны граждане могут летать, если страны готовы принимать, с туристическими целями».
«Вместе с тем мы просим туристов трезво оценивать текущую ситуацию, прислушиваться к рекомендациям Роспотребнадзора и МИД и при принятии решений о поездках за рубеж оформлять соответствующие страховки, чтобы в случае болезни у туриста была страховка, которая в том числе покрывает расходы на лечение от COVID-19. Мы также рекомендуем страховаться от возможного закрытия страны: если по непредвиденным причинам тур не может состояться, то возвращается полная стоимость», – уточнила Догузова.
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Ранее сообщалось, что иностранный турпоток в Россию сократился в 24 раза.
Напомним, в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Его назвали «омикрон». Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с новым штаммом коронавируса «омикрон» станет понятнее в ближайшие недели.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Минобороны потребовало освободить военнослужащих от QR-кодов
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Минобороны вышло с инициативой освободить военнослужащих от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус. Сейчас документ находится на согласовании в правительстве, сообщили источники в министерстве.
Согласно проекту постановления, с содержанием которого ознакомились «Известия», в местах, для посещения которых необходимо предъявлять QR-код, военным достаточно будет показать сертификат о вакцинации и документ, подтверждающий личность и принадлежность к Вооруженным силам. Таким документом для офицеров служит удостоверение личности, а для солдат и сержантов – военный билет. Получать код им не нужно. Аналогичные правила планируется распространить и на военных пенсионеров, уточнили источники.
Личной информацией военнослужащих считаются паспортные данные, семейное положение, утвержденные фотографии, СНИЛС, ИНН, дактилоскопические данные, медицинские диагнозы и другое.
В последние годы Минобороны значительно ужесточило правила работы с личными данными военнослужащих. Еще с советских времен личные дела офицеров находятся под грифом «секретно», и чтобы иметь право взять такую папку в руки, надо иметь по меньшей мере третью форму допуска к гостайне. Однако в постсоветские годы это не препятствовало тому, что целые списки военнослужащих той или иной воинской части оказывались в руках торговцев базами данным. К ним таким образом могли получить доступ коллекторы, колл-центры рекламных служб и прочие. Еще проще заинтересованным структурам было получить информацию о солдатах и сержантах, пишет издание.
Более того, немало офицеров работают с закрытыми документами второй и первой категории («совершенно секретно» и «особой важности»). Сама информация об этих людях охраняется как гостайна. Они не должны ни в каким виде светиться в публичной сфере. К примеру, запрещена публикация в открытом доступе фотографий с подписанными фамилиями.
По мнению экспертов, персональные данные военнослужащих, которые хранятся в базах ведомства, защищены надежнее прочих, и, возможно, Минобороны старается обезопасить личную информацию солдат и офицеров от попадания в руки к третьим лицам.
«Речь идет о сохранности личных данных военнослужащих, – заявил доцент РЭУ им. Плеханова полковник Александр Перенджиев. – Но не только. Дело в том, что у нас не учитывается один момент: QR-код появляется только на современных смартфонах, а они есть далеко не у всех. Хорошо, что военное ведомство стало пионером в решении этих вопросов. Возможно, в дальнейшем и для других категорий граждан сделают так, чтобы люди не упирались в эти QR-коды. Может быть, достаточно будет сертификата о прививках».
Напомним, в ноябре министр обороны Сергей Шойгу в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» сообщил, что смертность от коронавируса в Вооруженных силах России в 45 раз ниже общероссийских показателей из-за вакцинации 95% военнослужащих и персонала.
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Ученые обнаружили антитело для разработки универсальной вакцины от COVID-19
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Китайские ученые открыли моноклональное антитело 35B5, которое способно эффективно нейтрализовать различные штаммы COVID-19. Оно может послужить основой создания универсальной вакцины, говорится в статье на ресурсе bioRxiv.
Исследования проходили с использованием криоэлектронного микроскопа. Ученые выяснили, что 35B5 воздействует на уникальную часть вируса, которая не изменяется в процессе мутации. Антитело удалось получить из крови пациента, переболевшего COVID-19, передает РИА «Новости».
Ученые предполагают, что антитело 35B5 способно нейтрализовать «омикрон».
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России «омикрон» пока не выявлен. Она также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не расслабляться и продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в полном объеме.
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В Германии решили ввести ограничения для непривитых по всей стране
Власти ФРГ собираются ограничить непривитым жителям доступ в магазины розничной торговли, за исключением аптек и супермаркетов, а также закрыть бары и клубы по всей стране.
Существует проект решения, подготовленный к переговорам 2 декабря об ужесточении мер на фоне четвертой волны пандемии. В них будут участвовать власти 16 федеральных земель, уходящая с поста канцлера Ангела Меркель и Олаф Шольц, который в ближайшие дни займет ее место, пишет портал «Фокус-онлайн».
Так, непривитым гражданам разрешат встречаться только в небольшой компании, максимум с двумя другими гражданами из другого домохозяйства, на детей правило не распространяется.
При этом власти не собираются закрывать школы, вместо этого будет ужесточен масочный режим в учебных заведениях. Футбольные стадионы можно будет заполнять на 30%, культурные мероприятия смогут посещать максимум 5 тыс. человек одновременно. Кроме того, предполагается привлечь к кампании по вакцинации работников аптек.
Уточняется, что цель властей - сделать 30 млн прививок до конца декабря. Они предлагают как можно скорее определиться с тем, вводить обязательную вакцинацию против COVID-19, или нет.
Ранее будущий канцлер Германии Олаф Шольц одобрил введение обязательной вакцинации против коронавируса для всех категорий населения. Вакцинация от коронавируса стартовала в Германии в конце декабря 2020 года. Прививку сначала обязывали ставить пожилых граждан, медиков и работников соцсферы. Вакцинируют население препаратами, разработанными американской фирмой Pfizer («Пфайзер») и ее германским партнером BioNTech («Бионтек»), американскими компаниями Moderna («Модерна») и Johnson & Johnson («Джонсон энд Джонсон»), а также британско-шведской фирмой AstraZeneca («Астразенека»).
Религиовед: Антипрививочники в России могут объединиться в секту
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«Это было бы похоже на знаменитую Церковь Летающего макаронного монстра, которая в России официально зарегистрирована и у которой есть даже свои религиозные группы», – сказал газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин.
Теоретически противники вакцинации могли бы объединиться в религиозную коммуну, хотя такой факт сразу вызвал бы кривотолки, разные толкования, предупреждает руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин. «Сейчас новой религиозной организации довольно сложно получить полноценную регистрацию в Минюсте. Для начала их заставят пройти экспертизу, а вряд ли какой-то серьезный эксперт решится сказать, что антиваксерство – полноценное религиозное мировоззрение, на которое может опираться новое движение», – пояснил руководитель центра.
Также против регистрации такого «религиозного» объединения работает время, отмечает эксперт. «По мере развития пандемии, по мере появления все новых штаммов, правительства разных стран ужесточают санитарную политику. Антипрививочная деятельность перестает быть личным делом – она постепенно становится нелегальной. За нее уже начинают карать, что хорошо видно по странам Евросоюза. В Германии и Австрии власти уже ввели огромные штрафы за отказ от прививки без законных оснований», – сказал Лункин.
«Причем чем больше власти там оказывают давление, не сопровождая его дополнительными мерами просвещения и разрядки ситуации, тем больше это движение радикализуется и концентрируется. Антиваксеры собирают там мощные демонстрации. То есть жесткие меры властей, например, в Германии и Франции, приводят к формированию полноценных антиваксерных движений. В России такого пока нет. Антипрививочное движение в принципе у нас уже существует, но оно разрозненное», – отмечает эксперт.
Отсутствие шансов на законную регистрацию в качестве религиозной общины не мешает противникам вакцинации создать не церковь, а секту – то есть объединиться без всякой регистрации, полагает Лункин. «Уже сейчас в социальных сетях можно заметить определенные тренды в эту сторону. Однако лайки в соцсетях и подписки на подобные Telegram-каналы совсем не означает, что эти люди сольются в итоге в общероссийскую секту антиваксеров», – оговаривается эксперт.
«Пока у нас есть лишь несколько активных точек сборки антиваксеровского движения. Одна из них – это православное общественное движение «Сорок сороков» во главе с Андреем Кормухиным. Он недавно устроил скандал у стен Общественной палаты, когда его не пустили на слушания по введению системы QR-кодов», – напомнил Лункин.
«Теперь это движение собирает подписи за отставку правительства и обещает передать их председателю Госдумы. Но и внутри православной среды такого рода призывы не находят большой поддержки», – отметил Лункин. «Еще одной такой точкой стали последователи «мятежного схиигумена» Сергия Романова, который был отлучен от церкви. Третье сообщество, которое теоретически может стать основой для подобной секты, – это светские, далекие от религии конспирологи», – подытожил эксперт.
Как писала газета ВЗГЛЯД, антиваксеры – люди, которые по тем или иным причинам оспаривают эффективность, безопасность и правомерность прививок против COVID-19. К этому движению принадлежат как обычные граждане, так и некоторые медики. Согласно заключению экспертов Всемирной организации здравоохранения, большинство доводов антиваксеров не подтверждаются научными данными и характеризуются как «тревожное и опасное заблуждение». Тем не менее ряд сторонников подобных взглядов есть среди российских медиаперсон и они достаточно заметны в соцсетях.
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Матвиенко заявила о невозможности планировать поездки из-за нового штамма COVID
Из-за нового штамма коронавируса «омикрон» невозможно прогнозировать ситуацию и планировать поездки даже на месяц вперед, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко сказала, что «появился новый штамм вируса, говорят, что он опасный, очень быстро распространяется, но пока еще не изучен, для этого требуется время», и из-за этого «прогнозировать даже на месяц сегодня сложно, мы видим, что уже ряд стран закрыли к себе въезд», передает РИА «Новости».
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Ранее стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Его назвали «омикрон». Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с новым штаммом коронавируса «омикрон» станет понятнее в ближайшие недели.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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В Общественной палате усомнились в возможности утечки данных через скан QR-кода
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Данные, которые представлены в QR-коде, не представляют особой ценности, поэтому ими вряд ли захотят воспользоваться злоумышленники, сказал газете ВЗГЛЯД заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты РФ Никита Данюк, отвечая на вопрос, нет ли опасности передачи личных данных третьим лицам во время сканирования QR кода.
В Министерстве обороны призвали освободить военнослужащих от QR-кодов, подтверждающих вакцинацию или отрицательный тест на коронавирус. Данная инициатива обусловлена тем, что в последние годы ведомство ужесточило правила работы с личными данными, поэтому так возможно будет обеспечить их сохранность.
«В нашей стране, безусловно, за последнее время происходили утечки персональных данных в Сеть. Это были данные как из банковского сектора, так и из ГИБДД и так далее. Поэтому, как мне кажется, государство должно ужесточить персональную ответственность тех чиновников, в чьих ведомствах происходят подобного рода утечки, потому что этими данными действительно могут пользоваться злоумышленники», – говорит Данюк.
Для того, чтобы понять, нет ли опасности передачи каких-то личных данных во время сканирования QR-кода, собеседник предлагает посмотреть, какие данные содержатся на странице, показывающей содержание QR-кода. Это номер сертификата о вакцинации, срок его действия, дата рождения, а также первые буквы ФИО и первые и последние цифры серии и номера паспорта.
«Конечно, если злоумышленник нацелен на конкретную жертву, то он может найти данную информацию и использовать ее в конкретных целях. С другой стороны, мы можем представить ситуацию, когда QR-код нужен для того, чтобы войти в какой-нибудь ресторан, общественный транспорт, где вряд ли сотрудник проверяющей службы, который сканирует этот код, будет пытаться куда-то сбросить данную информацию», – считает эксперт.
Член ОП убежден, что QR-код безопасен, а также те данные, которые в нем представлены, не имеют особой ценности. Другое дело, что на входе в какое-либо заведение нужно предъявить не только электронный код, но и паспорт гражданина, чтобы подтвердить, что код именно того человека, который его предъявляет. В этом случае попросту нужно быть бдительным и понимать, кто с точки зрения полномочий может попросить предъявить паспорт, а кто не может.
«Поэтому, на мой взгляд, учитывая эти серые зоны, нужно быть достаточно бдительным. Но раз Минобороны выдвинуло инициативу освободить от QR-кодов военнослужащих, то это говорит о том, что определенные основания для опасения существуют. Действительно есть практика, когда информация, которую мы оставляем в мессенджерах, передается во всевозможные зарубежные структуры в режиме реального времени. Однако QR-код не является панацеей как таковой. Да, он важен, но только с точки зрения побуждения людей идти на вакцинацию. Если принимать этот инструмент в таком ключе, то вреда от него будет меньше, чем пользы», – рассуждает Данюк.
Специалист подчеркнул, что, по его мнению, прежде чем вводить QR-коды повсеместно, для начала необходимо отладить систему и устранить всевозможные лакуны для злоумышленников, которые, безусловно, существуют.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что поскольку в России вакцинировано 95 % военнослужащих и персонала, смертность от коронавируса в Вооруженных силах в 45 раз ниже общероссийских показателей.
Число новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР за сутки удвоилось
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Количество новых случаев заражения коронавирусом в ЮАР вторые сутки почти удваивается, сообщается в отчете Национального института инфекционных заболеваний (НИИЗ).
За минувшие сутки число новых инфицированных COVID-19 в ЮАР составило 8561 по сравнению с 4373 накануне. В понедельник эта цифра составляла 2273. Наибольший прирост числа пациентов продолжает отмечаться в столичной провинции Гаутенг – 6168 по сравнению с 3143 днем раньше. Присутствие омикрон-штамма выявлено в пяти из девяти провинций ЮАР. Специалисты НИИЗ сообщили в среду, что омикрон-штамм выявлен в 74% генетических тестов, которые были проведены в декабре, передает ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
В больницы с диагнозом COVID-19 были помещены 135 человек по сравнению с 119 днем ранее. Общее число пациентов, госпитализированных с коронавирусом, в ЮАР составляет 2550. Число летальных исходов за сутки составило 28, что на семь больше, чем сутки назад. Количество больных, у которых COVID-19 находится в активной фазе, составляет 36600.
За прошедшие сутки были сделаны 51977 ПЦР-теста, доля их положительных результатов достигла 16,5% по сравнению с 10,2% накануне. НИИЗ также сообщил в среду, что первый случай омикрон-штамма был выявлен в ЮАР 8 ноября. Он был обнаружен у пациента, находившегося на территории провинции Гаутенг.
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Накануне в ЮАР произошел резкий рост числа выявленных случаев COVID-19.
В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах. В свою очередь гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «омикрон» мог распространиться по всему миру.
Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России «омикрон» пока не выявлен. Она также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не расслабляться и продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в полном объеме.
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Первый случай заражения штаммом «омикрон» зафиксирован в США
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В Соединенных Штатах зафиксирован первый случай заражения омикрон-штаммом коронавируса, сообщил телеканал CNN. Штамм «Омикрон» выявлен у вернувшегося из ЮАР в США полностью вакцинированного человека, сообщил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи.
Как уточнил телеканал со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США, первый случай заражения омикрон-штаммом в Соединенных Штатах выявлен в штате Калифорния, передает ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
«Этот человек <…> вернулся из ЮАР 22 ноября, 29 ноября результат его теста на коронавирус оказался положительным», – сообщил Фаучи в ходе своего выступления в Белом доме. По его словам, заразившийся был полностью вакцинирован, в настоящий момент он испытывает «умеренные симптомы» COVID-19, его состояние улучшается.
Как сообщил главный инфекционист США, заболевший находится на самоизоляции, результаты тестов на коронавирус тех, кто близко контактировал с заразившимся в последние дни, «до настоящего момента» остаются отрицательными. «Это первый в США подтвержденный случай COVID-19, вызванного омикрон-штаммом», – подчеркнул Фаучи.
В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах. В среду ночью директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи сообщал, что штамм «омикрон» выявлен в 20 странах. В свою очередь гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «омикрон» мог распространиться по всему миру.
Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России «омикрон» пока не выявлен. Она также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не расслабляться и продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в полном объеме.
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В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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Байден не смог произнести название нового штамма COVID-19
Президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции несколько раз неправильно произнес название нового штамма коронавируса «омикрон», пишут американские СМИ.
«Он называется «омникрон», – сказал глава Белого дома, прежде чем дать оценку опасности вируса, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The New York Post.
Рассказывая о мерах против нового штамма, Байден вновь оговорился: по его словам, ограничения на передвижения помогут снизить скорость распространения «омникрона».
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Ранее опрос показал сомнения американцев в психическом здоровье Байдена.
Американский лидер несколько раз запинался в речи о России, ошибался в названии американского ведомства, а в марте трижды споткнулся и едва не скатился с трапа президентского самолета.
Напомним, в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам.
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Глава Еврокомиссии предложила ЕС обсудить вопрос введения обязательной вакцинации
Евросоюзу необходимо обсудить вопрос введения обязательной вакцинации, заявила 1 декабря на пресс-конференции в Брюсселе глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
«Да, есть очень маленькие дети или люди с особенными условиями здоровья, которые не могут вакцинироваться, но преобладающее большинство может», – цитирует главу ТАСС.
Она отметила, что такая дискуссия необходима, обсуждение вопроса обязательной вакцинации глава Еврокомиссии посчитала нормальным.
Ранее сообщалось, что Австрия подготовила законопроект, согласно которому жители страны, отказавшиеся от обязательной вакцинации от коронавируса, должны будут платить штраф в размере до 7,2 тыс. евро.
А будущий канцлер Германии Олаф Шольц одобрил идею введения обязательной вакцинации против коронавируса для всех категорий населения.
ВОЗ: Штамм «омикрон» выявили уже в 23 странах
Новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах, их количество продолжит расти, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.
«Как минимум 23 страны в пяти регионах ВОЗ сообщили о выявлении нового штамма. И мы полагаем, что их количество будет расти», – сказал глава ВОЗ на брифинге, передает РИА «Новости».
Ранее в Кремле рассказали об ожидании появления в России штамма «омикрон». По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, главный вопрос не в том, придет ли «омикрон» в Россию, а важнее узнать, когда он придет.
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Напомним, новый штамм коронавируса выявили в Южной Африке. По этой причине прибывающих из африканских стран отправляют на карантин, а авиасообщения с некоторыми государствами приостановлены.
В Центре Гамалеи задумались о дополнительной вакцинации людей с пониженным иммунитетом
Людям со сниженным иммунитетом может понадобиться третья, дополнительная, доза вакцины от коронавируса, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов Центра имени Гамалеи Владимир Гущин.
Гущин заявил на форуме «Здравоохранение в России – 2021», что «есть люди, которым действительно может быть рекомендован стандартный режим (вакцинации), – две дозы «Спутника V» с интервалом в три недели, а есть люди, у которых снижена функция иммунной системы, кому необходима дополнительная бустерная доза», передает ТАСС.
Он отметил, что в данный момент эта схема продвигается, в частности, для ВИЧ-инфицированных пациентов, чтобы защитить их и «минимизировать вероятность, что именно ВИЧ-инфицированные станут резервуаром для дальнейшей эволюции (вируса)».
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Ранее вирусолог допустил связь нового штамма коронавируса «омикрон» с ВИЧ.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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В России выявили 32,6 тыс. случаев коронавируса за сутки
За минувшие сутки в России выявили 32837 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано 9,6 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 32 837 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2 350 (7,2%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 2757, Санкт-Петербурге – 2419, Московской области – 2008.
Всего в стране выявлено 9 669 718 человек в 85 регионах. Также за сутки зафиксировано 1 226 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончалось 276 419 человек.
30 ноября в России выявили 3 648 новых случаев коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев снизилось на 1023.
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Москва и Ханой заключили соглашение по локализации розлива «Спутника V» и «Спутника Лайт»
Во Вьетнаме подписали соглашение о сотрудничестве по локализации розлива и упаковки российской антиковидной вакцины «Спутник V» и «Спутник Лайт». Документ дописали перед началом переговоров в Москве премьер-министра России Михаила Мишустина и президента Вьетнама Нгуен Суан Фука.
Подписи под документом поставили первый заместитель генерального директора управляющей компании РФПИ Анатолий Браверман, генеральный директор Vabiotech До Туан Дат и президент группы Sovico Нгуен Тхань Хунг, передает ТАСС.
Церемония подписания прошла в присутствии вице-премьера России Дмитрия Чернышенко и заместителя премьер-министра правительства Вьетнама Ле Ван Тханя.
Ранее сообщалось, что Вьетнам намерен начать коммерческий розлив российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ожидаемая мощность составит 5 млн доз в месяц. Россия передала VABIOTECH биопрепараты для розлива.
Президент Вьетнама Нгуен Суан Фук в разговоре с президентом России Владимиром Путиным высказал интерес в наращивании поставок российских вакцин, налаживании производства «Спутника V».
Гинцбург предположил вытеснение штамма «дельта» «омикроном»
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург выразил мнение, что новый штамм коронавируса «омикрон», если он окажется более заразным, сможет вытеснить вариант «дельта».
«Возможно, у него [«омикрона»] будет длительный период перехода от стадии заражения к стадии возможных сильных осложнений, то есть инкубационный период у него будет порядка 12-14 дней. Если будет таким образом, он высококонтагиозный при этом еще будет, тогда он может вытеснить дельта-штамм и проиммунизировать население», – сказал Гинцбург ТАСС.
Как изменились ваши опасения заразиться коронавирусом в последнее время?
Отвечая на вопрос о том, может ли омикрон-штамм поспособствовать окончанию пандемии, Гинцбург сообщил, что пока об этом рано говорить: «Необходимы экспериментальные данные». «Если при этом против этого штамма будут действовать те вакцины, которые сейчас широко используются, то, возможно, это можно приравнять к спасению. Все будет направлено на ограничение распространения. Природа нам не только вредит, но и отчасти помогает», – заключил ученый.
В среду глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что новый штамм коронавируса «омикрон» выявили в 23 странах. В свою очередь гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев допустил, что «омикрон» мог распространиться по всему миру.
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Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что в России «омикрон» пока не выявлен. Она также заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России в целом. Вместе с этим премьер-министр Михаил Мишустин призвал россиян не расслабляться и продолжить соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований в полном объеме.
В прошлый четверг стало известно, что в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) по итогам чрезвычайного заседания Технической консультативной группы по эволюции вирусов сообщила, что новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выразила мнение, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение штамма «омикрон».
Как заявил премьер Бельгии Александер Де Кроо, новая африканская мутация COVID-19 под названием «омикрон» (Nu) настолько «потенциально разрушительна», что ее можно назвать COVID-21. Глава Всемирной медицинской ассоциации (WMA) сравнил новый штамм «омикрон» с вирусом Эбола. Европейский центр по предотвращению и контролю заболеваний (ECDC) заявил, что новый штамм коронавируса «омикрон» представляет «высокий или очень высокий риск». Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему «омикрон» заставил паниковать весь мир.
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