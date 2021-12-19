Москвичам пообещали 30-сантиметровые сугробы

За предстоящую неделю в Москве выпадет 7-12 мм осадков, высота сугробов к следующему воскресенью достигнет 30 сантиметров, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«За предстоящую неделю в Москве в общей сложности выпадет от 7 до 12 мм осадков, а высота сугробов достигнет к воскресенью 30 сантиметров, а в понедельник – до 32-37 сантиметров, что вдвое больше положенной нормы и опережает на месяц климатический календарь», – сообщил Тишковец, передает РИА «Новости».

Синоптик добавил, что норма высоты снежного покрова для 27 декабря составляет 17 сантиметров. А рекорд для этого дня – 52 сантиметра – был установлен в 1919 году.

Он отметил, что за минувшую ночь в Москве, на базовой метеостанции ВДНХ, выпало 5 мм осадков (8% месячной нормы), благодаря чему сугробы выросли с 17 до 23 сантиметров при норме для этого времени года 15 см. При этом на другой столичной метеостанции – Тушино – высота снежного покрова составляет 27 сантиметров. Самые большие сугробы в Подмосковье зафиксированы в Павловском Посаде и Черустях – соответственно 29 и 33 сантиметра.

Напомним, что облачная погода, временами снег, гололедица ожидаются в Московском регионе в воскресенье.