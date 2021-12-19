Дачников предупредили о штрафах за неубранный снег

В некоторых ситуациях из-за неубранного снега могут оштрафовать как физических, так и юридических собственников садовых некоммерческих товариществ (СНТ), сообщил ведущий юрист Европейской юридической службы Юрий Аванесов.

По его словам, штрафы выписывается в том случае, если сугробы перекрывают свободный доступ к зданиям, пожарным лестницам, гидрантам, водоемам, являющимся источниками наружного противопожарного водоснабжения, передает агентство «Прайм».

«Таким образом, если посредством неубранного снега на территории общего пользования создаются препятствия, например, для проезда, то в этом случае такое бездействие образует состав административного правонарушения и будут квалифицированы по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ», – сказал юрист.

За такое нарушение физическим лицами грозит штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей, для должностных лиц от 6 тыс. до 25 тыс. рублей и для юридических лиц – 150 тыс. до 200 тыс. рублей. При этом не важно, является ли дачник членом товарищества или нет.

Ранее Верховный суд запретил заводить кур на садовых участках.