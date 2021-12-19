Азербайджан сообщил о передаче Армении десяти военнослужащих

Жители Германии пристыдили вице-канцлера за слова о «Северном потоке –2»

Читатели немецкого политического журнала Focus осудили слова вице-канцлера Германии Роберта Хабека, назвавшего «Северный поток – 2» геополитической ошибкой.

«Это напоминает мне детский сад. Если ты заберешь мою машину, я сломаю твой дом из лего. Это, безусловно, произведет впечатление на Путина! Помогите, что мы избрали», – приводит РИА «Новости» один из комментариев на сайте Focus.

«Эти угрозы Хабека смешны, постыдны и не имеют ничего общего с дипломатией», – написал другой пользователей на сайте Focus.

Другие читатели призвали вице-канцлера думать в первую очередь о немецких гражданах, а не о геополитической обстановке.

«Трубопровод закончен. Это экономический проект, в который Германия также вложила миллиарды, и было бы гротескно не одобрить его завершение сейчас», – отметили немцы.

«Хабек должен быть честным и признаться, что нет никакого способа обойтись без покупки газа у России, а Украина просто избалована доходами от транзита топлива», – предложил другой комментатор.

Напомним, министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек (партия «Союз 90/Зеленые») заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что решение о строительстве газопровода «Северный поток – 2» было геополитической ошибкой, нет ответа на вопрос, что делать, если Россия нападет на Украину.

«Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.

Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.

Россия ранее требовала прекратить упоминание «Северного потока – 2» в контексте политики.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД