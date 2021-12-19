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Объявлены первые лауреаты премии Russian Creative Awards
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В Москве наградили первых лауреатов национальной премии в области креативных индустрий Russian Creative Awards, сообщают информационные агентства.
Торжественная церемония прошла в московском зале «Зарядье». Директор Российской креативной недели Марина Абрамова сообщила, что «было более 3 тыс. заявок». На церемонии «присутствовали топ-5 в каждой номинации», передает ТАСС.
В номинации «Продюсер года в сфере креативных индустрий» победил сооснователь и креативный директор Sila Sveta Александр Ус. «Управленцем года» признали гендиректора «Яндекса» в России Елену Бунину. «Меценатом года» стал Ростех. В категории «Прорыв года» победила команда проекта «Вызов. Первые в космосе» (первые съемки художественного фильма в космосе).
«Коллаборацией года в сфере креативных индустрий» признан Национальный открытый чемпионат творческих компетенций ArtMasters. Среди образовательных проектов победу одержало Российское общество «Знание». Как «Новый культурный код» отмечен фестиваль креативных лидеров изменений «Таврида.АРТ». «Лучшим креативным проектом индустриального сектора» стал Open Innovations Startup Tour (НЛМК/Сколково). «Креативным регионом года» стала Москва. Звание «Креативное пространство года» получил проект «ГЭС-2» в столице.
Напомним, руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин заявил, что Russian Creative Awards стала инструментом поддержки креативного сектора. По мнению Фурсина, премия не только имеет популяризационный эффект, она также позволяет выявить новые таланты.
В Молдавии предложили объявить посла России персоной нон грата
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Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить посла России в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья.
Церемония состоялась 17 декабря, в выборы главы непризнанной республики прошли 12 декабря. Победу одержал Вадим Красносельский, который был избран на второй срок.
«Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии – персона нон грата. Нужно формальное решение», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию политика в Facebook.
Власти Молдавии объявили, что не признают выборы в Приднестровье.
Напомним, Приднестровье, где 60% жителей составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, так как были опасения по поводу того, что страна присоединится к Румынии.
Ранее сообщалось, что около семи тысяч жителей Молдавии были привиты просроченными вакцинами от коронавируса, а 70 тыс. сертификатов оказались фальшивыми.
Вучич предрек Европе ад с ценами на электроэнергию
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Европу ожидают большие трудности в связи с подорожанием электроэнергии, которое вызвано безответственными и глупыми заявлениями европейских политиков, заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу TV-Pink.
«Европу в этом году ожидает ад в вопросе цены на электричество. <...> Наступил ад в Европейском союзе и на мировом рынке благодаря безответственным политикам из Европы, поэтому цены на газ и на электричество такие. Из-за глупых заявлений отдельных политиков в Европе цена сегодня 1,7 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м газа. Представьте, если бы я не договорился с [президентом России Владимиром] Путиным о цене, сколько миллионов бы мы платили. Мы сэкономили 8,6 млн евро для Сербии ежедневно», – передает его слова ТАСС.
Вучич особо подчеркнул, что энергетический кризис начался «из-за глупых политических историй в Европе из-за «Северного потока – 2», которого еще шесть месяцев не будет».
«Ситуация тяжелая, а будет еще в 100 раз хуже», – указал сербский президент. Он заявил, что Сербию спасло то, что она построила по своей территории «Балканский поток» и получила скидку на газ от России.
Ранее стоимость газа на европейских спотовых площадках вновь существенно подросла. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему газ так резко вырос и к чему готовиться европейцам этой зимой?
Россия вышла из Договора по открытому небу
Российская сторона официально выходит из Договора по открытому небу (ДОН) в субботу, решение было принято после выхода из соглашения США.
Действие российских обязательств по договору заканчивается 18 декабря, отказ от Договора обусловлен выходом из него Соединенных Штатов и отказом их европейских союзников от гарантий передачи собранной в России информации в США, передает РИА «Новости».
В МИДе раннее отмечали, что Россия будет до 18 декабря в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства-участника договора. При этом в ведомстве исключили пересмотр принятого решения о выходе из договора.
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
В США испугались удара России по авианосцам
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Россия в случае военного конфликта может разгромить авианосную ударную группу ВМФ США, называемую по-другому «ковчегом демократии», заявил журналист Марк Эпископос в статье для National Interest.
Он уточнил, что Россия всегда была сухопутной державой, где военно-морской флот используется в основном для защиты границ страны. США в свою очередь нуждаются у сильных ВМС, чтобы противостоять угрозам в глобальном масштабе, передает «Рамблер».
Эпикопоса пишет, что у России нет собственной авианосной ударной группы, однако Москва осознает, какой урон может нанести американская АУГ.
Обозреватель указал, что у России есть главное оружие против ударной группы – крылатая противокорабельная гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон» и готовящийся к выпуску подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем «Посейдон».
Ранее иранская газета Kayhan сообщила, что запуск в массовое производство ракетного комплекса «Циркон» поставит США в безвыходное положение на фоне роста напряженности в отношениях России и стран Запада.
В Германии назвали «Северный поток – 2» геополитической ошибкой
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Решение о строительстве газопровода «Северный поток – 2» было геополитической ошибкой, нет ответа на вопрос, что делать, если Россия нападет на Украину, заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек (партия «Союз 90/Зеленые»).
«Геополитически «Северный поток – 2» был ошибкой. Все европейские страны, кроме Германии и Австрии, всегда были против. Теперь трубопровод построен. Вопрос о том, может ли он быть запущен, открыт. Этот вопрос должен быть решен на основании европейского и национального права», – цитирует РИА «Новости» Хабека.
Он добавил, что немецкий регулятор примет решение на основании закона, но есть опасения, что делать, если «Россия вновь нарушит территориальную целостность Украины и произойдт эскалация». Вице-канцлер не уточнил, на основании каких данных он делает выводы о ситуации вокруг Украины.
Ранее в минфине Германии заявили об отсутствии политики в ситуации с «Северным потоком – 2».
Напомним, «Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Россия ранее требовала прекратить упоминание «Северного потока – 2» в контексте политики.
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Жители Германии пристыдили вице-канцлера за слова о «Северном потоке –2»
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Читатели немецкого политического журнала Focus осудили слова вице-канцлера Германии Роберта Хабека, назвавшего «Северный поток – 2» геополитической ошибкой.
«Это напоминает мне детский сад. Если ты заберешь мою машину, я сломаю твой дом из лего. Это, безусловно, произведет впечатление на Путина! Помогите, что мы избрали», – приводит РИА «Новости» один из комментариев на сайте Focus.
«Эти угрозы Хабека смешны, постыдны и не имеют ничего общего с дипломатией», – написал другой пользователей на сайте Focus.
Другие читатели призвали вице-канцлера думать в первую очередь о немецких гражданах, а не о геополитической обстановке.
«Трубопровод закончен. Это экономический проект, в который Германия также вложила миллиарды, и было бы гротескно не одобрить его завершение сейчас», – отметили немцы.
«Хабек должен быть честным и признаться, что нет никакого способа обойтись без покупки газа у России, а Украина просто избалована доходами от транзита топлива», – предложил другой комментатор.
Напомним, министр экономики ФРГ, вице-канцлер Роберт Хабек (партия «Союз 90/Зеленые») заявил в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, что решение о строительстве газопровода «Северный поток – 2» было геополитической ошибкой, нет ответа на вопрос, что делать, если Россия нападет на Украину.
«Северный поток – 2» тянется от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. В сентябре завершилось строительство магистрали.
Запущен процесс сертификации, но в ноябре он был приостановлен, так как немецкий регулятор потребовал создать «дочку» в ФРГ, которая должна повторно подать заявку, тогда процесс сертификации продолжится. Отмечается, что процесс завершится ко второй половине 2022 года.
Россия ранее требовала прекратить упоминание «Северного потока – 2» в контексте политики.
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СМИ: Тимура Батрутдинова госпитализировали с поражением легких
Комик Тимур Батрутдинов госпитализирован с поражением легких на 25-50% из-за коронавируса.
По данным Starhit, коронавирусной инфекцией звезда Comedy Сlub заразился в начале декабря, однако позже его состояние ухудшилось. На КТ у комика обнаружили поражение легких 25-50%.
Между тем представитель Батрутдинова отказалась комментировать ФАН новость о его госпитализации. На вопрос журналистов о состоянии комика она бросила трубку.
Ранее певца Серова выписали из больницы после коронавируса.
Уничтожение «Орионом» другого беспилотника впервые показали на видео
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Минобороны провело «воздушный бой дронов» на полигоне в Крыму, в ходе которого впервые была продемонстрирована возможность беспилотника «Орион» уничтожать другие БЛА в воздухе.
Видео, на котором «Орион» в воздухе поражает противотанковой управляемой ракетой беспилотник вертолетного типа, опубликовал на своем YouTube-канале журналист телеканала «Россия 1» Александр Рогаткин.
«Впервые военное ведомство заявляет о том, что российские беспилотники могут уничтожать неприятельские дроны. В общем, к встрече с «Байрактарми» в небе «Орионы» готовы», – отметил журналист в своем Telegram.
«Орион» относится к классу средневысотных ударных беспилотных аппаратов большой продолжительности полета. Его максимальная взлетная масса составляет 1150 килограммов, крейсерская скорость полета – 200 километров в час, максимальная высота полета – семь километров, в воздухе аппарат может находится до суток.
Напомним, в настоящее время Россия предлагает на экспорт беспилотный комплекс с аппаратом «Орион-Э» как в разведывательном, так и в ударном вариантах. Также на экспорт предлагаются разведывательные дроны «Элерон» и «Орлан». Летом инозаказчики после МАКС попросили скорейшей поставки «Орионов-Э».
В Раде предположили побег Порошенко в Москву
Бывший президент Украины может попытаться сбежать из страны и правосудия в Москву, считает депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин.
«Порошенко, похоже, прочел мой пост на ФБ [Facebook] и быстро рванул в аэропорт. Рейс Киев-Стамбул. Оттуда на Москву?» – написал депутат в своем Facebook.
Он прикрепил к посту фото из киевского аэропорта Борисполь, на котором Порошенко стоит в очереди в терминале.
Накануне Порошенко покинул страну и отбыл с турне в Турцию и Польшу после того, как Государственное бюро расследований попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, это подтвердила партия Порошенко «Европейская солидарность».
В заявлении партии, опубликованном в Facebook, говорится, что Порошенко «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».
Напомним, следователи Государственного бюро расследований Украины пытались на улице вручить Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, по которому проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.
Повестку вручить не удалось, так как бывший глава государства проигнорировал следователей.
Стало известно о планах сената США ввести санкции против «Северного потока – 2»
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Американские сенаторы достигли договоренности по вопросу о рассмотрении предложенного республиканцем Тедом Крузом законопроекта о санкциях против газопровода «Северный поток – 2», голосование по данной инициативе должно состояться в верхней палате Конгресса не позднее 14 января следующего года.
Круз и лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) пришли к соответствующему соглашению после нескольких дней переговоров, пишет газета The Hill.
В рамках сделки Круз согласился перестать блокировать утверждение десятков кандидатур на различные посты в администрации, пытаясь тем самым добиться от исполнительной ветви власти введения новых ограничительных мер против «Северного потока – 2».
В результате сенат в ночь на субботу смог одобрить назначение целого ряда претендентов на различные посты. В частности, как уточняет газета, верхняя палата Конгресса утвердила несколько десятков кандидатур на должности послов США в разных странах.
По словам сенатора Теда Круза, ввод в строй «Северного потока – 2» позволит России «ввести танки в пригороды Киева». Ведь, как он утверждает, именно опасение срыва транзита газа через украинскую ГТС не допустило еще в 2014 году реализацию попытки захвата всей Украины.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что старт «Северного потока – 2» затянули на три года, и почему в Америке растет злоба против России.
В Подмосковье ребенка укусил скорпион
В Московской области на девочку напал скорпион, который был в мешке с игрушками, сообщили в региональном Минздраве.
«В результате укуса скорпиона в Химкинскую областную больницу была доставлена пострадавшая. Врачи провели необходимые диагностические исследования», – сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на ведомство.
Ребенок после инцидент находится в удовлетворительном состоянии, угрозы жизни нет.
Отмечается, что ужалил скорпион девочку в ее доме, напав на нее из мешка, но как паукообразное оказалось среди игрушек, не сообщается. Семья не покидала территорию России.
Названа категория людей, которые тяжело перенесут омикрон-штамм
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Самую большую опасность омикрон-штамм представляет для тех людей, которые никогда не болели коронавирусом и не вакцинировались, рассказал вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.
Перенесенный ранее COVID-19 или прививка будут способствовать легкому течению болезни при заражении штаммом «омикрон».
«Это способ нашей иммунной системы получить апдейт к «омикрону» тоже. А вот те пациенты, которые не переболели, у них могут быть серьезные последствия», - цитирует специалиста «URA.RU».
Отмечается, что новому штамму коронавируса сложнее проникать в организмы тех, кто еще ни разу не столкнулся с инфекцией, так как таким людям удалось в течение двух лет продержаться в иммунологическом буфере за счет переболевших и вакцинированных COVID-19.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
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Названы необычные симптомы штамма «омикрон»
Британские исследователи из ZOE COVID Study опубликовали список симптомов, указывающих на омикрон-штамм коронавируса.
Ученые нашли отличительные особенности нового штамма. Речь идет о частом чихании, насморке, головной боли, повышенной утомляемости, а также першении в горле. Из необычных симптомов встречается потеря аппетита, передает РИА «Новости».
По данным ведущего научного сотрудника ZOE Тима Спектора, уже к Рождеству «омикрон» будет доминировать в Великобритании. Специалисты также предположили, что заражением этим штаммом будет выше всех чисел, которые ранее фиксировали.
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Отмечалась его высокая трансмиссивность и устойчивость к вакцинам. Новый штамм коронавируса B.1.1.529, обнаруженный в ЮАР и Ботсване, назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта» или «бета».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий».
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Грузия пообещала России в будущем году «мирную и прагматичную политику»
Власти Грузии в 2022 году продолжат проведение по отношению к России «мирной и прагматичной политики», заявил в субботу премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Подводя итоги года, он напомнил, что «Грузинская мечта» отказалась от проведения с Россией «необдуманной и авантюристской политики», которую проводили прежние власти страны при экс-президенте Михаиле Саакашвили.
«Единственный путь для решения главной проблемы между двумя странами – оккупации, вопроса территориальной целостности и деоккупации – мирная и прагматичная политика», – сказал он.
Гарибашвили отметил, что такую политику его страна проводит в «форматах международных диалогов».
Он также заявил, что его страна является «самым надежным региональным партнером» Америки и ЕС и призвал усилить роль НАТО на Черном море, чтобы достойно представить в 2022 году Грузию на саммите Североатлантического альянса в Мадриде.
Между Грузией и Россией дипломатических отношений нет после 2008 года.
Пекари на Украине предупредили о проблемах с поставками хлеба из-за стоимости газа
Украинские пекари из ассоциации «Укрхлебпром» заявили президенту Владимиру Зеленскому о необходимости поставок газа по льготным ценам из-за дорожающего производства, в ином случае деятельность предприятий станет убыточной.
Рост цен на газ, сырье и другие расходы делают хлебопекарный бизнес убыточным, за год цены на газ для предприятий выросли почти в 10 раз, передает «Экономическая правда» со ссылкой на заявление ассоциации.
В январском контракте стоимость 1 тыс. кубометров газа прописана в размере 1,9 тыс. долларов (52 тыс. гривен).
Совладелец HD-group Сергей Чекальский отметил, что при таких контрактах часть рынка уже работает без прибыли или даже в убыток. В январе же при прогнозируемых ценах на газ некоторые предприятия не смогут выплачивать зарплату.
Цену на хлеб поднять не могут, они фиксированы контрактами с ритейлерами на определенное время.
«Такое положение вещей в ближайшее время неотвратимо спровоцирует перебои в производстве хлеба и его поставках в торговые заведения, неизбежно возникновение социального напряжения в обществе и других негативных последствий экономического и социального характера», – говорится в письме.