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Грузия пообещала России в будущем году «мирную и прагматичную политику»
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Власти Грузии в 2022 году продолжат проведение по отношению к России «мирной и прагматичной политики», заявил в субботу премьер-министр Ираклий Гарибашвили, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Подводя итоги года, он напомнил, что «Грузинская мечта» отказалась от проведения с Россией «необдуманной и авантюристской политики», которую проводили прежние власти страны при экс-президенте Михаиле Саакашвили.
«Единственный путь для решения главной проблемы между двумя странами – оккупации, вопроса территориальной целостности и деоккупации – мирная и прагматичная политика», – сказал он.
Гарибашвили отметил, что такую политику его страна проводит в «форматах международных диалогов».
Он также заявил, что его страна является «самым надежным региональным партнером» Америки и ЕС и призвал усилить роль НАТО на Черном море, чтобы достойно представить в 2022 году Грузию на саммите Североатлантического альянса в Мадриде.
Между Грузией и Россией дипломатических отношений нет после 2008 года.
ЕС ответил на предложения России по безопасности
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В ответ на предложения России по гарантиям безопасности Евросоюз предложил обсуждать европейскую безопасность в уже существующих форматах, включая Совет Россия – НАТО и ОБСЕ, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
«Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Для этого мы разработали ряд механизмов укрепления доверия. И, помимо Совета Россия – НАТО, ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими в любом взаимодействии с Россией», – передает его слова РИА «Новости».
Стано указал, что позиция ЕС заключается в следующем: «каждое суверенное государство имеет право свободно выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы». «Россия должна это понимать и уважать», – подчеркнул представитель Евросоюза.
МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Более того, блок должен отказаться от военной деятельности и в других странах экс-СССР. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключается суть инициативы Москвы.
Россия вышла из Договора по открытому небу
Российская сторона официально выходит из Договора по открытому небу (ДОН) в субботу, решение было принято после выхода из соглашения США.
Действие российских обязательств по договору заканчивается 18 декабря, отказ от Договора обусловлен выходом из него Соединенных Штатов и отказом их европейских союзников от гарантий передачи собранной в России информации в США, передает РИА «Новости».
В МИДе раннее отмечали, что Россия будет до 18 декабря в полной мере пользоваться правами и выполнять обязательства государства-участника договора. При этом в ведомстве исключили пересмотр принятого решения о выходе из договора.
Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.
На Украине зафиксировали рекордный за 11 лет отток населения
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Число граждан, выехавших с Украины и не вернувшихся, с 2011 по 2020 год составило 2,6 млн. В текущем году страну покинули более 600 тыс. украинцев, сообщает сервис мониторинга «Опендатабот», предоставляющий доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса.
«За десять месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали свыше 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет», – передает ТАСС сообщение.
По данным ресурса, в первой половине 2010-х годов Украину ежегодно покидали около полумиллиона человек, но после 2014 года это число заметно снизилось. «Единственный год с положительным сальдо – коронавирусный 2020-й, когда вернувшихся домой украинцев было на 80 тыс. больше, чем выехавших. В целом с 2011 по 2020 год в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины», – отмечает ресурс.
Согласно прогнозу «Опендатабота», если в декабре 2021 года не случится массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 млн человек.
Напомним, что с 2014 года около 1,7 млн граждан Украины обратились к России за получением статуса беженца, убежища или гражданства.
Ранее стало известно, что число жителей самопровозглашенной ДНР, которые уже получили гражданство России, превышает 350 тыс. человек.
Вучич предрек Европе ад с ценами на электроэнергию
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Европу ожидают большие трудности в связи с подорожанием электроэнергии, которое вызвано безответственными и глупыми заявлениями европейских политиков, заявил президент Сербии Александар Вучич в интервью телеканалу TV-Pink.
«Европу в этом году ожидает ад в вопросе цены на электричество. <...> Наступил ад в Европейском союзе и на мировом рынке благодаря безответственным политикам из Европы, поэтому цены на газ и на электричество такие. Из-за глупых заявлений отдельных политиков в Европе цена сегодня 1,7 тыс. долларов за 1 тыс. куб. м газа. Представьте, если бы я не договорился с [президентом России Владимиром] Путиным о цене, сколько миллионов бы мы платили. Мы сэкономили 8,6 млн евро для Сербии ежедневно», – передает его слова ТАСС.
Вучич особо подчеркнул, что энергетический кризис начался «из-за глупых политических историй в Европе из-за «Северного потока – 2», которого еще шесть месяцев не будет».
«Ситуация тяжелая, а будет еще в 100 раз хуже», – указал сербский президент. Он заявил, что Сербию спасло то, что она построила по своей территории «Балканский поток» и получила скидку на газ от России.
Ранее стоимость газа на европейских спотовых площадках вновь существенно подросла. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему газ так резко вырос и к чему готовиться европейцам этой зимой?
Малышева рассказала о состоянии модельера Зайцева
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Ведущая телешоу «Жить здорово!» Елена Малышева поделилась видео с показа Модного дома Вячеслава Зайцева и заявила, что не знает, сможет ли модельер дожить до своего следующего показа.
«Я не знаю, хватит ли сил и времени у дизайнера сделать еще один показ. Он болеет и борется», – заявила телеведущая в Instagram, пожелав Зайцеву крепкого здоровья и сил.
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По словам Малышевой, показ прошел прекрасно. Она отметила, что в нарядах моделей была видна рука мастера. Телеведущая подчеркнула, что все линии на платьях были точны, а их крой – идеальным.
Ранее сын модельера Егор опроверг информацию о его госпитализации.
Напомним, что кутюрье несколько лет страдает от болезни Паркинсона. Заболевание сильно влияет на физическое и ментальное состояние дизайнера. После прохождения очередных курсов реабилитации у Зайцева восстановилась речь.
Врачи смогли частично восстановить здоровье Зайцева, но передвигаться самостоятельно он все еще не может. По его словам, самое главное, что он вернул себе дар речи и стал нормально выговаривать слова. Он отметил, что болезнь тяжелая, и она прогрессирует.
Зайцев – российский модельер, академик Российской академии художеств, народный художник России (2006), основатель Московского дома моды Вячеслава Зайцева (1982), лауреат Государственной премии РФ (1996). Модельеру 83 года.
В Молдавии предложили объявить посла России персоной нон грата
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Председатель комиссии по вопросам помилования в администрации президента Молдавии Ион Гузун предложил объявить посла России в Кишиневе Олега Васнецова персоной нон грата из-за его участия в инаугурации лидера Приднестровья.
Церемония состоялась 17 декабря, в выборы главы непризнанной республики прошли 12 декабря. Победу одержал Вадим Красносельский, который был избран на второй срок.
«Олег Васнецов, чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Молдавии – персона нон грата. Нужно формальное решение», – передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию политика в Facebook.
Власти Молдавии объявили, что не признают выборы в Приднестровье.
Напомним, Приднестровье, где 60% жителей составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, так как были опасения по поводу того, что страна присоединится к Румынии.
Ранее сообщалось, что около семи тысяч жителей Молдавии были привиты просроченными вакцинами от коронавируса, а 70 тыс. сертификатов оказались фальшивыми.
Политолог: НАТО откажется от предложений Москвы, но торговаться дальше смысла нет
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«Видимо, это последняя попытка в письменной форме обозначить некие возможные параметры сожительства России и НАТО в Европе», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, комментируя предложения Москвы о гарантиях безопасности для США и НАТО.
«На мой взгляд, Москва сформулировала самый минимум из того, что она могла бы требовать от Вашингтона. Это означает, что дальше торговаться нет смысла. США и НАТО ожидаемо вежливо откажутся от российского проекта, – предрекает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. – Ведь требования России идут вразрез с планами альянса. Скорее всего, там ответят: страна, которая не входит в НАТО, не может указывать, кого принимать в альянс, а кого не принимать».
Тем не менее, дипломатическая победа Москвы состоит в том, что предложения уже приняты к рассмотрению в США, то есть стали фактом международной жизни, отмечает американист.
«Раньше на Западе говорили, что у России в принципе не может быть никакой сферы влияния или каких-то озабоченностей в сфере безопасности вне государственных границ. А сейчас наша страна – участница разговора о границах НАТО. Но послушают или не послушают там наши предложения – это уже другой разговор», – пояснил Дробницкий.
«Сюда же относятся наши предложения об отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, – отметил собеседник. – Этот вопрос США еще могут обсудить, но переговоры длиться будут очень долго. Разумеется, говорить лучше, чем не говорить вовсе. Но подозреваю, что и здесь никаких договоренностей достигнуто не будет».
Как ожидает эксперт, нынешняя напряженность в отношениях России и НАТО продержится еще какое-то время, но затем сама собой схлынет. «Все понимают, что давление на Россию не приводит к желанному эффекту. У меня есть ощущение, что напряжение закончится под предлогом какого-то события, связанного с Украиной», – полагает Дробницкий.
«Рано или поздно США откажутся от проекта «Украина»: без Крыма он совсем не интересен. Перед Украиной стояло три главных задачи: стать форпостом НАТО, обеспечить контроль за газовыми потоками в Европе и создать образцово-показательное славянское государство. Ничего из этого не получилось. В таком случае какой смысл за нее держаться?» – риторически заключил собеседник.
В пятницу МИД России обнародовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В проекте «Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов Североатлантического альянса» предлагается исключить дальнейшее расширение альянса, в частности за счет Украины и других государств.
Кроме того, Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Также Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения.
Москва также предложила Вашингтону закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны, сообщает РИА «Новости». Кроме того, Россия предлагает НАТО закрепить договоренность о мирном решении всех споров.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что предложения должны рассматриваться в комплексе, выбрать лишь какой-то один пункт нельзя, необходим всеобъемлющий подход. В среду на встрече с помощницей госсекретаря США Карен Донфрид Рябков официально передал США два документа – проекты договора и соглашения, включающие в себя российские идеи о гарантиях безопасности. Вопрос продвижения НАТО стоял в повестке разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Ранее Путин призвал начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, чтобы избежать продвижения НАТО на восток.
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В США испугались удара России по авианосцам
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Россия в случае военного конфликта может разгромить авианосную ударную группу ВМФ США, называемую по-другому «ковчегом демократии», заявил журналист Марк Эпископос в статье для National Interest.
Он уточнил, что Россия всегда была сухопутной державой, где военно-морской флот используется в основном для защиты границ страны. США в свою очередь нуждаются у сильных ВМС, чтобы противостоять угрозам в глобальном масштабе, передает «Рамблер».
Эпикопоса пишет, что у России нет собственной авианосной ударной группы, однако Москва осознает, какой урон может нанести американская АУГ.
Обозреватель указал, что у России есть главное оружие против ударной группы – крылатая противокорабельная гиперзвуковая ракета 3М22 «Циркон» и готовящийся к выпуску подводный беспилотный аппарат с ядерным двигателем «Посейдон».
Ранее иранская газета Kayhan сообщила, что запуск в массовое производство ракетного комплекса «Циркон» поставит США в безвыходное положение на фоне роста напряженности в отношениях России и стран Запада.
В Минтруде ответили на предложение о введении новогодней выплаты пенсионерам
Планов по введению ежегодной новогодней выплаты для пенсионеров пока нет, заявил глава Минтруда России Антон Котяков.
«На сегодняшний день таких обсуждений нет, у меня такой информации не было», – сказал Котяков, передает РИА «Новости».
Замглавы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Александр Шершуков пояснил, что в федерации вопрос не обсуждали, но выплаты для пенсионеров к Новому году, если их потянет бюджет, вещь хорошая. Он также обратил внимание, что выплаты – это вещь эпизодическая, а основа благосостояния пенсионеров – нормальная пенсия.
Ранее комитет Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов подготовил законопроект, согласно которому предновогодние выплаты для пенсионеров рекомендуется осуществлять на постоянной основе.
В ноябре Министерство труда и соцзащиты утвердило новые правила выплаты пенсий для некоторых категорий граждан, которые вступят в силу в России 1 января 2022 года. В конце ноября в Пенсионном фонде России сообщили об автоматической индексации выплат трем категориям пенсионеров с 1 декабря 2021 года.
В Раде предположили побег Порошенко в Москву
Бывший президент Украины может попытаться сбежать из страны и правосудия в Москву, считает депутат Рады от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ренат Кузьмин.
«Порошенко, похоже, прочел мой пост на ФБ [Facebook] и быстро рванул в аэропорт. Рейс Киев-Стамбул. Оттуда на Москву?» – написал депутат в своем Facebook.
Он прикрепил к посту фото из киевского аэропорта Борисполь, на котором Порошенко стоит в очереди в терминале.
Накануне Порошенко покинул страну и отбыл с турне в Турцию и Польшу после того, как Государственное бюро расследований попыталось вручить ему повестку для предъявления обвинения по делу о поставке угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, это подтвердила партия Порошенко «Европейская солидарность».
В заявлении партии, опубликованном в Facebook, говорится, что Порошенко «отбыл в заранее запланированное дипломатическое турне в Турцию и Польшу».
Напомним, следователи Государственного бюро расследований Украины пытались на улице вручить Порошенко повестку о вызове на допрос по делу о содействии терроризму за организацию поставок угля из неподконтрольной Киеву части Донбасса, по которому проходит глава политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.
Повестку вручить не удалось, так как бывший глава государства проигнорировал следователей.
Песков рассказал, о чем можно и нельзя шутить в России
В России не стоит шутить про войну, религию и героические, но болезненные страницы в истории, в таких темах нет места для юмора, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Нельзя шутить над тем, что является святым для российского народа, нельзя шутить над войной, про религию, нельзя шутить про какие-то очень-очень болезненные… героические, но болезненные страницы нашей истории», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на RTVI.
Песков подчеркнул, что в России очень трепетно относятся к таким вещам, и «это совсем другое измерение – там нет места юмору». «А над всем другим можно и нужно шутить, но элегантно и красиво», – добавил он.
Ранее Песков рассказал, что глава государства Владимир Путин знает про теорию о своих двойниках и это вызывает у президента улыбку.
Вирусолог: COVID сократит на 10 лет среднюю продолжительность жизни
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«Мы пока не знаем, каким будет постковидный синдром у переболевших штаммом «омикроном». Именно постковидное состояние сокращает жизнь», – сказала газете ВЗГЛЯД вирусолог Анча Баранова. Ранее экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что коронавирус ускоряет старение организма.
«Уже есть данные о том, что в развитых странах средняя продолжительность жизни сократилась на 1,5-2 года. И это при том, что далеко не все люди переболели коронавирусом – многие вакцинировались, кто-то не заражался вовсе. По прогнозам, по итогам пандемии средняя продолжительность жизни в развитых странах – в США и Европе – сократится примерно на 10 лет», – говорит профессор Школы системной биологии университета Джорджа Мейсона, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова.
В России ожидаются такие же процессы, полагает она. «Насколько «омикрон» подрывает здоровье человека по сравнению с «дельтой» или предыдущими вариантами – это большой вопрос, ответа на который сейчас нет», – подчеркнула вирусолог.
Нельзя говорить, что все, кто переболел ковидом в тяжелой форме, проживут на 10 лет меньше. Среди погибших от ковида есть даже дети, что сильно влияет на данные статистики. «С точки зрения статистики, дети теряют наибольшую проектируемую продолжительность жизни. А человек, умерший от ковида в 92 года, вносит в такую статистику маленький вклад. То есть в среднем по популяции человека продолжительность жизни упадет на десять лет. Но что будет с каждым человеком отдельно, никто не знает. Организм может быть индивидуально устойчивым», – пояснила собеседник.
Как пояснила Баранова, расписать общую, универсальную предположительную схему влияния постковидного синдрома на скорость старения невозможно.
«У разных людей симптомы проявляются по-разному. Но понятно, что нужно увеличивать доступ кислорода к тканям, улучшать метаболизм и проводить комплексную реабилитацию. При современном ритме жизни это не самый доступный вариант. Далеко не у всех есть возможность пожить год в санатории, проходить при этом терапевтические процедуры и не работать», – напомнила Баранова.
«Вот в царской России уездный врач назначал барышне лечение в течение трех месяцев – и она уезжала на целый сезон в Кисловодск «на воды». Тогда можно говорить о серьезном восстановлении в течение продолжительного времени, а не за 10 дней. В идеале жителю крупного города, который тяжело перенес ковид, нужно уезжать в деревню к тетке, «в глушь» и вести там полностью здоровый образ жизни без стрессов», – говорит Баранова.
Реабилитация после перенесенного коронавируса похожа на постинсультное состояние, добавляет врач. «В обоих случаях восстановление должно проходить по одинаковому сценарию. У каждого организма свой ресурс. У молодых больше возможностей «откатить назад» повреждения от ковида. Уверена, что многих молодых людей, перенесших коронавирус, ждет прекрасное будущее. Но чем старше пациент, тем вероятность перенесения ковида «без хвоста» снижается, тем более с учетом накопленных заболеваний. На самом деле все заболевания – это признаки ускоренного старения», – пояснила Баранова.
Ковид в первую очередь «ударяет» по больным органам. «Степень изнашиваемости внутренних органов разная. Если у кого-то слабое место печень, то ковидное истощение ударит по печени, а если почки слабые, подорвет их. К сожалению, у многих из нас слабым местом стали мозг и нервная система. Многие эффекты постковида – это эффекты периферической нервной системы. Мы наблюдаем это в постоянном повышении температуры, тахикардии. И все это влияет на снижение продолжительности жизни», – посетовала специалист.
Главный специалист-гериатр (гериатрия – медпомощь пожилым и старым людям) Минздрава России Ольга Ткачева добавляет, что после перенесенной коронавируса «развивается так называемый постковидный синдром, в основе которого лежит длительный воспалительный процесс. Такой синдром – один из механизмов старения человека. Именно на основе этого появились предложения о том, что ковид вносит свою «лепту» в процесс старения».
«Чем тяжелее протекало заболевание, тем более выражено воспаление, которое продолжает тлеть в организме даже после выздоровления. Именно это «тление» приводит к преждевременному старению», – добавила эксперт.
Однако даже в случае легко перенесенного заболевания постковидный синдром может ускорять старение. Для противодействия Минздравом уже разработаны клинические рекомендации по реабилитации. «Это целый комплекс физических и диетических мероприятий и контроля за факторами риска развития хронических заболеваний. Самый главный фактор продления жизни – это отказ от вредных привычек. Нужно обязательно пользоваться возможностью пройти бесплатно диспансеризацию. Необходимо высыпаться, гулять, вести активный образ жизни, употреблять здоровую пищу», – подытожила Ткачева.
О том, что коронавирус ускоряет старение организма, заявила на этой неделе и бывший министр здравоохранения, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Только на «первых этапах» эти изменения обратимы и «могут быть скорректированы» за счет новых подходов «к формированию восстановительного лечения» переболевших COVID-19, считает она.
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Россия запретила въезд семи британцам в ответ на санкции Лондона
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Москва в ответ на санкции Лондона против семи российских граждан из-за дела Навального запретила въезд в Россию аналогичному числу граждан Великобритании, вовлеченных в антироссийскую деятельность, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова пояснила, что под надуманными и абсурдными предлогами правительство Великобритании в августе 2021 года объявило о введении в рамках национального санкционного режима персональных рестрикций в отношении семи граждан России из-за якобы их «прямой ответственности за отравление Навального».
«Считаем этот очередной ничем не обоснованный антироссийский выпад Лондона практическим подтверждением намерения правительства Великобритании продолжать следовать деструктивному курсу в двусторонних делах», – говорится в сообщении Захаровой на сайте ведомства.
В ведомстве пояснили, что в ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности принято решение о введении персональных санкций в отношении соразмерного числа представителей Великобритании, которые плотно вовлечены в антироссийскую деятельность. «Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации», – добавили в пресс-службе.
По словам Захаровой, в России вынуждены констатировать, что последовательное раскручивание британскими властями санкционного маховика сводит на нет предпринимаемые российской стороной на различных уровнях попытки вернуть межгосударственные отношения в конструктивное русло.
«Вновь призываем руководство Великобритании отказаться от конфронтационной линии в отношении нашей страны. Любые недружественные шаги не останутся без адекватного пропорционального ответа», – подчеркнула Захарова.
В августе власти Великобритании ввели санкции в отношении семи сотрудников ФСБ, которых считают причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что немецкой стороне следует опубликовать видеозапись отбора биопроб у Навального специалистами ОЗХО. Она напомнила о нашумевшей истории с якобы «технической ошибкой» в докладе ОЗХО относительно даты направления в Берлин спецмиссии организации для забора биоматериала Навального в берлинской клинике «Шаритэ». В свою очередь европейские эксперты, комментируя скандал с нестыковками в докладе ОЗХО по делу Навального, заявили, что главной целью операции, связанной с прошлогодним якобы имевшим место отравлением блогера, была дискредитация России и прекращение строительства «Северного потока – 2». По их мнению, после того как газопровод будет завершен, таких эпизодов станет меньше.
В августе 2020 года Навальный был направлен на лечение в берлинскую клинику. На Западе утверждают, что блогер был якобы отравлен в России. ОЗХО заявила, что в анализах Навального было обнаружено вещество, аналогичное яду из группы «Новичок», но не значившееся в списках запрещенных. При этом информацию скрывают как власти Германии, даже в ответ на официальные запросы Москвы, так и сами участники этой истории. В то же время европейские политики указывали, что Россия сделала все для спасения Навального. Немецкие СМИ подчеркнули, что блогер выжил благодаря действиям пилотов самолета Томск – Москва, которые совершили экстренную посадку, и врачей омской клиники.
После появления Киркорова с иконами на куртке священник предложил запретить это делать
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Певец Филипп Киркоров посетил премьеру фильма «Елки 8» в куртке с несколькими изображениями Богоматери. Иерей Святослав Шевченко сравнил артиста с «передвижным иконостасом» и предложил запретить надевать одежду с образами святых.
«Честно говоря, меня не особо удивила новость, что наш король эстрады, склонный эпатировать публику, надел такую вещицу. В этой куртке он похож на праздничный передвижной иконостас. Может, кто перекрестится», – написал священнослужитель в Facebook.
Шевченко отметил, что изображения на куртке Киркорова представляют собой стилизацию под католические иконы Девы Марии.
«Лично мои религиозные чувства это не оскорбляет, скорее оскорбляет эстетические, поскольку это нелепо смотрится, хоть на Киркорове, хоть на свечнице, напялившей платок с изображением блаженной Матроны», – пояснил иерей.
«На мой субъективный взгляд, это не столько проблема короля эстрады, сколько общества, где происходит обесценивание священных изображений, которые создаются исключительно для молитвы. А сегодня индустрия ляпает иконы на коврах, наволочках, сумках, этикетках. Эту проблему можно решить только на законодательном уровне, защитив иконы от использования в несвойственных им сферах», – заключил Шевченко.
В феврале Киркоров представил свой новый клип на песню «Романы», который сравнил с сериалом «Молодой папа» режиссера Паоло Соррентино с Джудом Лоу в главной роли. В клипе Киркоров исполнил роль католического священника. В роли прихожанки, соблазняющей священника, снялась участница Comedy Womаn Екатерина Варнава. Танцевальные номера в клипе исполняют «монахини» в откровенных нарядах.
Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион заявил, что клип Киркорова «Романы» является «омерзительной поделкой».
Песков: Минску повезло, что Россия рядом
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Белоруссия становится жертвой агрессивного поведения, Минску повезло, что Россия рядом, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире телеканала RTVI.
По его словам, если бы не было поддержки Белоруссии со стороны России, у них было бы хуже, чем на Украине, передает РИА «Новости».
«Да, в Белоруссии есть люди, которые считают: «да, Господи, оставили бы вы нас, мы пошли бы туда». Но вас бы превратили бы неизвестно во что, ну даже не в Украину, было бы хуже», – отметил Песков.
«Вы не забывайте, что он (Александр Лукашенко, президент Белоруссии - прим.ВЗГЛЯД) сейчас находится пол гигантским международным давлением. И Белоруссия, действительно, становится жертвой очень-очень агрессивного поведения… И белорусам повезло, что есть мы. Я убежден, что белорусам повезло, что есть мы рядом, и то, что мы рядом, все-таки им помогает устоять от этого агрессивного отношения к ним», – подчеркнул пресс-секретарь Путина.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусско-российский союз будет более мощным, продуманным и продвинутым интеграционным объединением, чем Евросоюз.
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