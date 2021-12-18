Дворкович заявил о желании переизбираться на пост президента FIDE

Доказавший измену жены житель Петербурга решил оспорить приговор за неуплату алиментов

Житель Петербурга пытается оспорить приговор за неуплату алиментов, доказав при помощи генетической экспертизы, что не является отцом ребенка.

Петербуржца приговорили к шести месяцам исправительных работ за неуплату алиментов. Мужчина провел генетическую экспертизу, которая показала, что он не является отцом ребенка, он подозревает, что жена изменила ему на отдыхе в Египте.

По его словам, с супругой они познакомились на сайте знакомств в 2011 году, довольно скоро стали жить вместе.

«Мы очень хотели детей, но всё почему-то не получалось. 9 ноября 2012 года мы должны были вместе полететь отдыхать в Египет, но накануне меня положили в больницу, и я сказал Ольге, чтобы она летела с подружкой», – приводит слова осужденного RT.

Через месяц после отдыха супруга заявила, что ждет ребенка. Они поженились, а мальчик «родился смуглее», чем он ожидал.

В итоге после череды ссор в ноябре 2015 года мужчина ушел из семьи, но от сына, говорит он, не отказался – присылал деньги и навещал.

«Я снимал комнату, работал неофициально, потому что имею проблемы со здоровьем и тогда оформлял инвалидность. Решили, что после развода заключим мировое соглашение о выплате алиментов и условились, что каждый месяц буду переводить по 10 тыс. рублей. Своей карты у меня не было, и я переводил через знакомых и друзей», – заявил он.

По словам мужчины, он исправно платил алименты, но в марте 2018 года у него сгорел автомобиль и начались сложности с работой. Алименты регулярно выплачивать не мог. В итоге накопился долг – и бывшая жена обратилась в суд.

12 октября 2020 года мировой судья судебного участка №192 города Санкт-Петербурга признал его виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей»).

Погасить долг по алиментам он не смог, после чего жена потребовала привлечь его к уголовной ответственности, после чего мужчина решился на генетическую экспертизу.

«Мне мама и сестра посоветовали сделать генетический тест. В итоге втайне от супруги мы пошли в частный центр и сделали экспертизу. Две недели томительного ожидания – и результат: отцовство – 0%», – отметил обманутый муж.

Результат экспертизы прикладывать к материалам дела судья не стал и посоветовал поговорить с бывшей супругой и примириться до вынесения вердикта. Но договориться не получилось, и суд приговорил его к исправительным работам на срок шесть месяцев с удержанием в доход государства ежемесячно 5% из заработной платы.

Сейчас он подал аппеляцию, но, по словам его адвоката Алисы Смирновой, скорее всего, оспорить судимость мужчины не удастся, так как на момент приговора факт отцовства еще не был оспорен в суде.

«Он же признавал свою вину, и дело рассматривали в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия. В таком случае приговор не может быть обжалован в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, оспаривать приговор можно только в части наказания. Кроме того, он вовремя не обратился в суд с иском для оспаривания отцовства. Тогда рассмотрение уголовного дела могло бы быть прекращено, и обвинительный приговор не состоялся бы».

По словам Алисы Смирновой, иск об оспаривании отцовства уже подан – суд начнет его рассматривать 22 декабря. При этом бывшая жена также подала иск на лишение его родительских прав.

«Абсурдная ситуация. Мы будем просить о приостановлении рассмотрения дела, так как если суд признает, что он не является отцом ребенка, то иск о лишении прав уже не будет иметь смысла», – отметила Смирнова.

Несмотря на результаты тестов, Даниил не отказывается общаться с ребенком, так как он очень привязан к нему. Однако после получения иска об оспаривании отцовства мать запретила мальчику общаться с ним.

Между тем, Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором, основном чтении законопроекты о привлечении к административной и уголовной ответственности неплательщиков алиментов, даже если они частично перевели средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Неплательщику, согласно действующей редакции КоАП, могут грозить исправительные работы на срок до 150 часов, арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей, передает ТАСС.

Кроме этого, Госдума приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса РФ, которая сейчас предусматривает в том числе исправительные, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года за неоднократную неуплату алиментов.

Неплательщик будет освобожден от ответственности при полном погашении задолженности в порядке, установленном правительством, гласит законопроект.

Ранее задолжавшего по алиментам более 600 тыс. рублей рязанца объявили в розыск.