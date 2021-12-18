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Американский суд отказал топ-менеджеру «Новатэка» Джитвэю в закрытии дела
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Суд в США отклонил ходатайство топ-менеджера российской компании «Новатэк» Марка Джитвэя о прекращении дела, следует из публикации в базе судебных материалов.
В решении сказано, что «в ходатайстве об отклонении обвинений, поданном подзащитным Марком А. Джитвэем, отказать без поражения в любых правах, которыми может обладать подзащитный для оспаривания дополненного обвинительного заключения», передает РИА «Новости».
Ранее генпрокуратура США выступила против смягчения условий освобождения Джитвэя. Напомним, он отказывается признавать себя виновным в налоговых преступлениях, связанным с сокрытием 93 млн долларов на офшорных счетах.
Джитвэю грозит максимальное наказание в виде 20 лет тюрьмы по каждому эпизоду мошенничества, пять лет – по каждому эпизоду уклонения от налогов, непредоставления данных в финансовый отдел международного банка и ложного заявления, три года – по каждому эпизоду помощи в подготовке заявления на возврат налогов и один год – по каждому эпизоду умышленного непредоставления налоговой декларации.
В конце сентября суд в США освободил Джитвэя под залог в размере 80 млн долларов. Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявлял, что Москва не может вмешиваться в данное дело.
Джитвэй был арестован во Флориде по обвинению в неуплате налогов на сумму 93 млн долларов. В 2019 году ему было предоставлено российское гражданство. Джитвэй трудился в «Новатэке» свыше 15 лет, переехал в Москву в 1995 году. Является экспертом в нефтяной и газовой отрасли, выступает на отраслевых и инвестиционных конференциях по этой тематике, опубликовал многочисленные статьи по нефти и газу. Был признан журналом Investor Relations Magazine одним из лучших главных финансовых директоров в России и СНГ, журналом Institutional Investor – одним из пяти лучших главных финансовых директоров в нефтегазовой отрасли в Европе.
В России удивились списку «успехов» США и ЕС по итогам 2021 года
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«Когда политики и пресс-секретари начинают говорить о рутинных и процедурных вещах – это указывает на отсутствие реальных успехов», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Малек Дудаков. Ранее Белый дом назвал соглашение AUKUS успехом года, а в ЕС главным успехом сочли остановку потока мигрантов из Белоруссии.
«США и ЕС называют своими успехами нечто очень процедурное, что невозможно посчитать и оценить объективно. Что такое «налаживание отношений» с другими лидерами и странами, о чем сказала Джейн Псаки? Это нечто эфемерное. Целью внешней политики государства являются взаимоотношения с другими странами в интересах собственных граждан, а также победы в горячих и холодных конфликтах. То есть цели и успехи осязаемы», – пояснил политолог-американист Малек Дудаков.
«А когда политики, пресс-секретари, чиновники и аппаратчики удивительным образом начинают говорить о таких процедурных вещах – это указывает на отсутствие реальных успехов. Внешняя политика США в первые месяцы президентства Байдена ассоциируется лишь с катастрофой в Афганистане, где Вашингтон получил унизительное и очень болезненное поражение», – добавил собеседник.
«На этом фоне о каких-то успехах говорить не приходится. Ну вот что такое «взаимоотношения в Индо-Тихоокеанском регионе»? Да, там были некие договоренности по усилению обороны Тайваня, но это также процедурный момент. И пока военного конфликта с Китаем из-за Тайваня нет, мы не можем знать точно, способна ли Америка защитить своего союзника», – продолжил эксперт.
«То же самое касается и ЕС. Искусственный кризис на границе Польши и Белоруссии должен был быстро разрешиться и стать обычной рутинной работой для чиновников. В остальном же им похвастаться действительно нечем. Мы видим растущую глубину противоречий между странами ЕС, между странами НАТО – в том числе из-за создания альянса AUKUS, споры по отношениям с США, «Северному потоку – 2» и по тому же Афганистану, где страны ЕС были шокированы поведением Вашингтона. Поэтому такого рода заявления вызывают лишь улыбку», – сказал Дудаков.
«Что касается России, то у нас есть тактические успехи. Москве дважды удалось снизить накал страстей вокруг Украины путем переговоров между Владимиром Путиным и Джо Байденом. Сам по себе женевский саммит – это также успех. И в целом Байден в таком режиме общался с Россией чаще, чем со своими союзниками по НАТО. В США понимают, что без России обеспечить международную безопасность невозможно. Это, казалось бы, тоже процедурная история, но учитывая геополитический контекст – ее можно назвать успехом», – резюмировал Дудаков.
Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки перечислила три главных внешнеполитических успеха администрации за год. Главным успехом она назвала восстановление лидирующей роли США в международных организациях и объединение мировых лидеров для достижения прогресса в решении серьезных проблем времени.
Вторым успехом она назвала разрешение торговых споров. И еще одним успехом стало сотрудничество США с союзниками в Индо-Тихоокеанском регионе по вопросам обороны. «В Индо-Тихоокеанском регионе мы разработали новые платформы, как AUKUS», – написала пресс-секретарь Белого дома.
В то же время глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал остановку потока мигрантов из Белоруссии в ЕС «главным успехом европейской дипломатии» в 2021 году.
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В СБУ заявили о критической ситуации в энергетике Украины
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Украина находится на грани энергетического кризиса из-за критически низких запасов угля, это может стать причиной остановки теплогенерирующих предприятий, сообщают местные СМИ со ссылкой на отчет СБУ.
Одним из негативных явлений при прохождении отопительного сезона стало «непринятие надлежащих мер по накоплению угля» на складах ТЭС и ТЭЦ. По состоянию на 1 декабря на складах имелось 486 тыс. тонн угля при плане в 2,6 млн, передает РИА «Новости» со ссылкой на издание «Зеркало недели».
В отчете СБУ указано, что под угрозой остановки оказались несколько регионов, которые обеспечиваются расположенными там ТЭС и ТЭЦ. Так, Славянская ТЭС имеет запасов угля в 50 раз ниже необходимого, Луганская ТЭС – в четыре раза ниже, Черниговская ТЭЦ – в пять раз ниже нормы. У Дарницкой ТЭЦ запасов вообще нет.
В СБУ предупредили, что подобная ситуация создает угрозу энергетической безопасности государства и надежному прохождению отопительного сезона. Отмечается, что ситуация может стать причиной роста социальной напряженности среди населения и дискредитировать органы власти.
Ранее сообщалось, что кабмин страны готовится перевести ТЭС и ТЭЦ на газ из-за дефицита угля на складах и проблем с импортом электроэнергии из Белоруссии. Украина уже использовала из подземных хранилищ почти все запасы газа.
Белорусские пограничники сообщили о просьбе польским военным политического убежища
Военнослужащий из Польши, охранявший границу с Белоруссией, попросил политического убежища в республике, заявил белорусский Государственный пограничный комитет.
«В связи с несогласием с проводимой политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политического убежища в Республике Беларусь», – передает ТАСС со ссылкой на сообщение погранведомства.
Ранее сообщалось, что примерно 120 беженцев из центра временного пребывания, размещенного в транспортно-логистическом центре у белорусско-польской границы, отправились домой по программе помощи Международной организации по миграции (МОМ).
В НАТО озвучили условие для начала диалога с Россией
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Страны НАТО готовы начать работу над мерами по укреплению доверия с Россией, но если Москва будет предпринимать конкретные шаги по снижению напряженности, говорится в заявлении альянса. Также в НАТО подчеркнули, что Россия не должна вмешиваться в отношения организации с Украиной.
«Если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия», – передает РИА «Новости» заявление организации.
В НАТО добавили, что знают о предложении России по европейской безопасности, но необходимо учитывать и заботы альянса. В документе отмечено, что любой диалог с Россией должен базироваться на основе взаимности.
В альянсе считают, что «такой диалог должен также основываться на фундаментальных принципах и документах, которые составляют архитектуру европейской безопасности». Дискуссию нужно вести при консультациях с европейскими партнерами альянса.
Также в НАТО подчеркнули, что Россия не должна вмешиваться в отношения организации с Украиной. «Мы привержены праву всех стран определять свое будущее, свою внешнюю политику без внешнего вмешательства. Отношения НАТО и Украины касаются исключительно самой Украины и тридцати государств альянса», – прописано в документе.
В альянсе отметили, что любое нападение на Украину будет иметь масштабные последствия. В МИД России ранее заявили, что Москва настаивает на выработке гарантий безопасности. Этот вопрос обсуждался на встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена.
Президент России, в частности, отметил, что «красные линии» – это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.
В МИДе назвали причины для выхода России из моратория по РСМД
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Появление американских ударных систем средней и меньшей дальности на азиатском направлении изменит позицию Москвы в контексте моратория на размещение таких ракет, заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков на брифинге в пятницу.
«Появление соответствующих американских средств с восточного направления, под какими бы лозунгами это ни осуществлялось, по каким причинам это бы ни происходило, приведет к изменению нашей позиции в контексте упомянутого действующего моратория неизбежно, потому что такие системы будут представлять и для нас угрозу», – цитирует замминистра ТАСС.
Указано, что действующий мораторий на «размещение ударных средств средней и меньшей дальности» останется в силе, пока не появятся аналогичные системы американского производства.
Ранее сообщалось, что Россия попросила США серьезно отнестись к российским предложениям по безопасности, так как международная обстановка накалена.
Предложения России по безопасности должны рассматриваться в комплексе, выбрать лишь какой-то один пункт нельзя, необходим всеобъемлющий подход, заявил замглавы МИД Сергей Рябков.
Власти Перу назначили Украине штраф за срыв поставок Ан-178
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Начался процесс наложения штрафных санкций за срыв сроков поставки Украиной транспортного самолета Ан-178.
Процесс власти Перу начали 24 октября. За каждый из первых двух месяцев просрочки штраф составит 5 тыс. долларов, за третий, четвертый и пятый – 35 тыс. долларов, между пятым и двенадцатым месяцами – по 70 тыс. долларов. По истечении года заказчик расторгнет контракт, который был подписан в ноябре 2019 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на испанское издание Infodefensa.
Ранее сообщалось, что якобы украинская сторона дезинформировала перуанцев, обещая отсутствие проблем с поставками российских элементов для Ан-178. Самолет на деле готов лишь на 40%, так как для него нет российских комплектующих.
«Укроборонпром» в лице компании «Спецтехноэкспорт» ранее выиграл тендер МВД Перу и заключил с Лимой контракт стоимостью около 65 млн долларов.
Ан-178 – это украинский самолет на базе Ан-158 грузоподъемностью 18 тонн.
Ранее Россия предложила Перу замену украинским Ан-178.
Шольц указал на особенности сертификации «Северного потока – 2» в Германии
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Решения немецкого регулятора по «Северному потоку – 2» принимаются исходя из понимания, что это коммерческий проект, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Что касается «Северного потока – 2», речь идет о проекте, в который были вложены частные инвестиции, и реализация которого настолько продвинулась вперед, что сейчас [уже] лежит трубопровод», – цитирует Шольца ТАСС.
Он напомнил, что сейчас рассматривается вопрос о соответствии проекта законам Европы в области энергетики.
«Это решает, совершенно не руководствуясь политикой, ведомство в Германии», – подчеркнул канцлер.
Он добавил, что процедура предусматривает «много консультаций», и этот процесс продвигается.
«Другой вопрос – это то, что мы можем сделать для того, чтобы не нарушалась целостность Украины. Германия ощущает большую ответственность за то, чтобы Украина продолжала оставаться страной – транзитером газа», – сказал Шольц.
Ранее СМИ со ссылкой на Федеральное сетевое агентство Германии сообщили, что решение для продолжения процесса сертификации «Северного потока – 2» не будет принято в первой половине 2022 года, поскольку ведомство еще не получало необходимых документов.
До этого глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен. Позже в правительстве Германии заявили о необходимости дождаться правовой проверки газопровода «Северный поток – 2» на соответствие европейским энергетическим критериям.
Россиянам дали возможность штрафовать друг друга за нарушение правил ПДД
В России создадут специальное приложение, которое позволит штрафовать нарушителей ПДД на основе данных фотографий и видео, сообщает портал Autonews со ссылкой на поручение президента Владимира Путина.
Федеральное приложение под неофициальным названием «Народный инспектор» планируют создать на базе «Помощника Москвы». Оно позволит гражданам отправлять жалобы на нарушения правил стоянки в зоне действия знаков «Остановка запрещена», «Стоянка запрещена», на газонах и за неоплату парковки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Autonews.
Напомним, 15 ноября президент Владимир Путин поручил правительству до 1 июня 2022 года внедрить возможность штрафовать нарушителей ПДД на основе фото и видео, получаемых через специальное приложение.
ЕС ответил на предложения России по безопасности
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В ответ на предложения России по гарантиям безопасности Евросоюз предложил обсуждать европейскую безопасность в уже существующих форматах, включая Совет Россия – НАТО и ОБСЕ, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.
«Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия предложили нам ключевые принципы, вокруг которых строится европейская безопасность. Для этого мы разработали ряд механизмов укрепления доверия. И, помимо Совета Россия – НАТО, ОБСЕ предлагает механизмы, которые остаются основополагающими в любом взаимодействии с Россией», – передает его слова РИА «Новости».
Стано указал, что позиция ЕС заключается в следующем: «каждое суверенное государство имеет право свободно выбирать свою внешнюю политику, политику безопасности и союзы». «Россия должна это понимать и уважать», – подчеркнул представитель Евросоюза.
МИД в пятницу опубликовал проекты договоров России с США и НАТО о гарантиях безопасности. В соглашении прописывается прекращение дальнейшего расширения НАТО и присоединения к альянсу Украины. Более того, блок должен отказаться от военной деятельности и в других странах экс-СССР. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем заключается суть инициативы Москвы.
На Украине зафиксировали рекордный за 11 лет отток населения
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Число граждан, выехавших с Украины и не вернувшихся, с 2011 по 2020 год составило 2,6 млн. В текущем году страну покинули более 600 тыс. украинцев, сообщает сервис мониторинга «Опендатабот», предоставляющий доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса.
«За десять месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали свыше 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет», – передает ТАСС сообщение.
По данным ресурса, в первой половине 2010-х годов Украину ежегодно покидали около полумиллиона человек, но после 2014 года это число заметно снизилось. «Единственный год с положительным сальдо – коронавирусный 2020-й, когда вернувшихся домой украинцев было на 80 тыс. больше, чем выехавших. В целом с 2011 по 2020 год в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины», – отмечает ресурс.
Согласно прогнозу «Опендатабота», если в декабре 2021 года не случится массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 млн человек.
Напомним, что с 2014 года около 1,7 млн граждан Украины обратились к России за получением статуса беженца, убежища или гражданства.
Ранее стало известно, что число жителей самопровозглашенной ДНР, которые уже получили гражданство России, превышает 350 тыс. человек.
Политолог: НАТО откажется от предложений Москвы, но торговаться дальше смысла нет
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«Видимо, это последняя попытка в письменной форме обозначить некие возможные параметры сожительства России и НАТО в Европе», – сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий, комментируя предложения Москвы о гарантиях безопасности для США и НАТО.
«На мой взгляд, Москва сформулировала самый минимум из того, что она могла бы требовать от Вашингтона. Это означает, что дальше торговаться нет смысла. США и НАТО ожидаемо вежливо откажутся от российского проекта, – предрекает политолог-американист Дмитрий Дробницкий. – Ведь требования России идут вразрез с планами альянса. Скорее всего, там ответят: страна, которая не входит в НАТО, не может указывать, кого принимать в альянс, а кого не принимать».
Тем не менее, дипломатическая победа Москвы состоит в том, что предложения уже приняты к рассмотрению в США, то есть стали фактом международной жизни, отмечает американист.
«Раньше на Западе говорили, что у России в принципе не может быть никакой сферы влияния или каких-то озабоченностей в сфере безопасности вне государственных границ. А сейчас наша страна – участница разговора о границах НАТО. Но послушают или не послушают там наши предложения – это уже другой разговор», – пояснил Дробницкий.
«Сюда же относятся наши предложения об отказе от размещения ракет средней и меньшей дальности в Европе, – отметил собеседник. – Этот вопрос США еще могут обсудить, но переговоры длиться будут очень долго. Разумеется, говорить лучше, чем не говорить вовсе. Но подозреваю, что и здесь никаких договоренностей достигнуто не будет».
Как ожидает эксперт, нынешняя напряженность в отношениях России и НАТО продержится еще какое-то время, но затем сама собой схлынет. «Все понимают, что давление на Россию не приводит к желанному эффекту. У меня есть ощущение, что напряжение закончится под предлогом какого-то события, связанного с Украиной», – полагает Дробницкий.
«Рано или поздно США откажутся от проекта «Украина»: без Крыма он совсем не интересен. Перед Украиной стояло три главных задачи: стать форпостом НАТО, обеспечить контроль за газовыми потоками в Европе и создать образцово-показательное славянское государство. Ничего из этого не получилось. В таком случае какой смысл за нее держаться?» – риторически заключил собеседник.
В пятницу МИД России обнародовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. В проекте «Соглашения о мерах обеспечения безопасности России и государств – членов Североатлантического альянса» предлагается исключить дальнейшее расширение альянса, в частности за счет Украины и других государств.
Кроме того, Россия предлагает США не использовать территорию других стран для подготовки или осуществления нападения друг на друга. Россия предлагает США взять на себя обязательство не создавать военные базы на территории стран, ранее входивших в СССР, и не использовать их военную инфраструктуру.
Также Россия предлагает НАТО отказаться от ведения любой военной деятельности на Украине, в Восточной Европе, Закавказье, Центральной Азии, говорится в проекте соглашения.
Москва также предложила Вашингтону закрепить принцип невозможности развязывания ядерной войны, сообщает РИА «Новости». Кроме того, Россия предлагает НАТО закрепить договоренность о мирном решении всех споров.
Замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что предложения должны рассматриваться в комплексе, выбрать лишь какой-то один пункт нельзя, необходим всеобъемлющий подход. В среду на встрече с помощницей госсекретаря США Карен Донфрид Рябков официально передал США два документа – проекты договора и соглашения, включающие в себя российские идеи о гарантиях безопасности. Вопрос продвижения НАТО стоял в повестке разговора президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Ранее Путин призвал начать переговоры с целью выработки четких международно-правовых договоренностей, чтобы избежать продвижения НАТО на восток.
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Депутат бундестага назвал правильным признание Крыма российским
Признание Крыма частью России отвечает интересам Германии, заявил член комитета Бундестага по международным делам от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт.
«В интересах Германии было бы правильным признать Крым частью территории России и выстраивать добрососедские отношения в интересах обеих стран без идеологической подоплеки», – сказал он РИА «Новости».
Немецкий чиновник подчеркнул, что нормализация отношений между Россией и Германией не служит интересам США или НАТО.
«Поэтому ими нагнетается атмосфера вокруг России, а Крым стал лишь формальным поводом для введения санкций и оказания давления», – отметил Шмидт.
Он напомнил, что несколько лет назад посещал полуостров в составе делегации и имел возможность получить независимое мнение о ситуации в Крыму.
«Мы увидели на месте, что это было обоюдное и демократическое изъявление граждан Крыма. Поэтому Запад, который декларирует себя как оплот демократии, должен признать это демократическое волеизъявление и легитимность данного шага», – заключил парламентарий.
Шольц в рамках своего выступления в Бундестаге объявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией. Вместе с этим он подчеркнул, что не следует воспринимать это как одностороннюю новую «восточную политику» Берлина.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, когда большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
Ранее председатель крымской немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель пригласил новоизбранного канцлера ФРГ Олафа Шольца посетить Крым, чтобы развеять представление о том, что полуостров якобы аннексирован.
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Доказавший измену жены житель Петербурга решил оспорить приговор за неуплату алиментов
Житель Петербурга пытается оспорить приговор за неуплату алиментов, доказав при помощи генетической экспертизы, что не является отцом ребенка.
Петербуржца приговорили к шести месяцам исправительных работ за неуплату алиментов. Мужчина провел генетическую экспертизу, которая показала, что он не является отцом ребенка, он подозревает, что жена изменила ему на отдыхе в Египте.
По его словам, с супругой они познакомились на сайте знакомств в 2011 году, довольно скоро стали жить вместе.
«Мы очень хотели детей, но всё почему-то не получалось. 9 ноября 2012 года мы должны были вместе полететь отдыхать в Египет, но накануне меня положили в больницу, и я сказал Ольге, чтобы она летела с подружкой», – приводит слова осужденного RT.
Через месяц после отдыха супруга заявила, что ждет ребенка. Они поженились, а мальчик «родился смуглее», чем он ожидал.
В итоге после череды ссор в ноябре 2015 года мужчина ушел из семьи, но от сына, говорит он, не отказался – присылал деньги и навещал.
«Я снимал комнату, работал неофициально, потому что имею проблемы со здоровьем и тогда оформлял инвалидность. Решили, что после развода заключим мировое соглашение о выплате алиментов и условились, что каждый месяц буду переводить по 10 тыс. рублей. Своей карты у меня не было, и я переводил через знакомых и друзей», – заявил он.
По словам мужчины, он исправно платил алименты, но в марте 2018 года у него сгорел автомобиль и начались сложности с работой. Алименты регулярно выплачивать не мог. В итоге накопился долг – и бывшая жена обратилась в суд.
12 октября 2020 года мировой судья судебного участка №192 города Санкт-Петербурга признал его виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ («Неуплата средств на содержание детей»).
Погасить долг по алиментам он не смог, после чего жена потребовала привлечь его к уголовной ответственности, после чего мужчина решился на генетическую экспертизу.
«Мне мама и сестра посоветовали сделать генетический тест. В итоге втайне от супруги мы пошли в частный центр и сделали экспертизу. Две недели томительного ожидания – и результат: отцовство – 0%», – отметил обманутый муж.
Результат экспертизы прикладывать к материалам дела судья не стал и посоветовал поговорить с бывшей супругой и примириться до вынесения вердикта. Но договориться не получилось, и суд приговорил его к исправительным работам на срок шесть месяцев с удержанием в доход государства ежемесячно 5% из заработной платы.
Сейчас он подал аппеляцию, но, по словам его адвоката Алисы Смирновой, скорее всего, оспорить судимость мужчины не удастся, так как на момент приговора факт отцовства еще не был оспорен в суде.
«Он же признавал свою вину, и дело рассматривали в особом порядке, то есть без проведения судебного следствия. В таком случае приговор не может быть обжалован в связи с несоответствием выводов суда фактическим обстоятельствам дела, оспаривать приговор можно только в части наказания. Кроме того, он вовремя не обратился в суд с иском для оспаривания отцовства. Тогда рассмотрение уголовного дела могло бы быть прекращено, и обвинительный приговор не состоялся бы».
По словам Алисы Смирновой, иск об оспаривании отцовства уже подан – суд начнет его рассматривать 22 декабря. При этом бывшая жена также подала иск на лишение его родительских прав.
«Абсурдная ситуация. Мы будем просить о приостановлении рассмотрения дела, так как если суд признает, что он не является отцом ребенка, то иск о лишении прав уже не будет иметь смысла», – отметила Смирнова.
Несмотря на результаты тестов, Даниил не отказывается общаться с ребенком, так как он очень привязан к нему. Однако после получения иска об оспаривании отцовства мать запретила мальчику общаться с ним.
Между тем, Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором, основном чтении законопроекты о привлечении к административной и уголовной ответственности неплательщиков алиментов, даже если они частично перевели средства на содержание детей и нетрудоспособных родителей. Неплательщику, согласно действующей редакции КоАП, могут грозить исправительные работы на срок до 150 часов, арест на срок от 10 до 15 суток или штраф в размере 20 тыс. рублей, передает ТАСС.
Кроме этого, Госдума приняла во втором чтении законопроект о внесении изменений в статью 157 Уголовного кодекса РФ, которая сейчас предусматривает в том числе исправительные, принудительные работы или лишение свободы на срок до одного года за неоднократную неуплату алиментов.
Неплательщик будет освобожден от ответственности при полном погашении задолженности в порядке, установленном правительством, гласит законопроект.
Ранее задолжавшего по алиментам более 600 тыс. рублей рязанца объявили в розыск.
В Махачкале убили популярную гадалку
В Махачкале неизвестный зарезал 56-летнюю Шовкат Джалаеву, известную в городе гадалку.
Отмечается, что убитая была популярной в городе, ее услугами пользовались около 100 человек, передает Baza.
Убили Джалаеву 11 декабря. Утром она ушла в магазин, камеры в этот момент зафиксировали, как в дом зашел мужчина среднего роста в черной куртке с капюшоном на голове. Спустя три минуты после возвращения женщины незнакомец покинул дом. Позже супруг погибшей нашел ее тело. Женщина получила 12 ударов ножом и скончалась от полученных ранений.
При обыске полиция нашла множество фотографий, по которым гадалка проводила обряды. Одной из версий убийства стало недовольство клиента, либо причастны те, кто отправлял гадалке угрозы.
Сообщается, что в 2013 году у дома гадалки была обнаружена записка с гранатой. Религиозные соседи женщины требовали от нее бросить гадание.
Создатели МС-21-300 лично убедились в надежности самолета
Разработчики российского авиалайнера МС-21-300 лично убедились в надежности самолета: они находились на борту во время перелета из московского аэропорта Жуковский в Иркутск, сообщили в пресс-службе ПАО «Корпорация «Иркут».
«Во время полета, выполненного в рамках программы сертификационных контрольных испытаний, на борту лайнера совершили перелет разработчики самолета – сотрудники Инженерного центра имени А.С. Яковлева, основного конструкторского подразделения корпорации «Иркут», – приводит РИА «Новости» сообщение пресс-службы.
Накануне сообщалось, что МС-21 впервые приземлился в гражданском аэропорту в рамках контрольных испытаний. Экипаж МС-21-300 испытал надежность работы двигателей, функциональных систем и оборудования авиалайнера. Авиалайнер преодолел более 4 тыс. километров. Перелет прошел без замечаний.
Ранее самолет МС-21-300 прилетел в пермский аэропорт Большое Савино из Краснодара для проведения летных испытаний.
Самолет МС-21-300 – среднемагистральный лайнер нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров, разработку которого ведет ПАО «Корпорация «Иркут» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК). Первым эксплуатантом нового воздушного судна, как ожидается, станет авиакомпания «Россия», входящая в группу «Аэрофлот».