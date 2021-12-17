Страны G7 назвали главную мировую угрозу

Володин потребовал от коммунистов не портить мебель в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов от КПРФ убрать в парламенте плакаты против рассмотрения законопроекта о медицинских сертификатах и поручил думской комиссии по регламенту разобраться в инциденте.

«Идите на улицу. Ваша работа – не клеить плакаты. Выразите свою позицию, но не портите мебель тут. Для нас регламент – закон. Если вы считаете, что можете его перечеркнуть, то вам никто это не позволит», – цитирует РИА «Новости» Володина.

Он поручил комиссии по регламенту зафиксировать всех, кто занимается противоправной деятельностью, и разобраться, как это процессуально должно быть отражено.

Плакаты против обсуждения законопроекта о посещении общественных мест по сертификату с QR-кодами о вакцинации от коронавируса развернули депутаты Сергей Обухов, Денис Парфенов и Валерий Рашкин, передает ТАСС.

«Сергей Павлович, коллеги, давайте там не устраивайте цирк. Прекратите. Мы еще вопрос рассматривать не начали, вы уже там начинаете обвешивать», – обратился Володин к Обухову.

Спикер заметил, что депутаты, приравненные по статусу к федеральным министрам, «получая по полмиллиона рублей, начинают концерты устраивать». Председатель палаты призвал коммунистов к порядку, напоминая, что это нарушение регламента.

В четверг Госдума на заседании рассматривает в первом чтении законопроект об использовании сертификатов о прививке от коронавируса, наличии антител или медотвода для посещения общественных мест.