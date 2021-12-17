|
|
Алек Болдуин перед инцидентом на площадке просил «пистолет побольше»
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Актер Алек Болдуин, который в ходе съемочного процесса застрелил оператора и ранил режиссера, перед съемками просил оружейницу фильма выдать ему «пистолет побольше», говорится в ордере, опубликованном американскими СМИ.
В нем сообщались детали переписки актера с Ханной Гутьеррес-Рид, с которой он обсуждал варианты оружия для съемок, передает РИА «Новости» со ссылкой на СМИ.
«Он (Болдуин – прим. ВЗГЛЯД) сказал, что был обмен электронными письмами между Ханной и им, в которых она показывала ему разные типа пистолетов. Он сказал, что он попросил пистолет побольше, а она также показала ему разные виды ножей для съемок. Алеку показали Colt с коричневой рукояткой и с вишневой рукояткой, в конце концов он выбрал тот, что с коричневой рукояткой», – говорится в документе.
Напомним, 21 октября Алек Болдуин на съемочной площадке вестерна «Раст» во время репетиции выстрелил из пистолета, который оказался заряжен боевыми патронами. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, а режиссер Джоэл Соуза получил тяжелое ранение.
Позже актер заявил, что не нажимал курок пистолета.
Названа самая вредная колбаса
|
|
Гастроэнтерологи рассказали, что колбаса и сосиски не могут заменить белковую составляющую рациона, несмотря на то, что они содержат мясо.
«В среднем в вареных колбасах 20–23% жира, в копченых колбасах может быть до 50%. Даже в диетической колбасе содержится 13% жира. Отмечу что жир в докторской колбасе (22 грамма в 100 граммах продукта) «замаскирован» сильнейшим измельчением фарша (мяса и жира) до практически желеобразной консистенции», – рассказал врач-гигиенист-эпидемиолог Николай Дубинин «Аргументам и фактам».
Отмечается, что, по мнению многих экспертов, полезной колбасы нет: в колбасе много соли, в ней встречаются желатин, крахмал, усилители вкуса, красители. Кроме того, в ней содержатся нитраты, которые могут спровоцировать онкологию при частом употреблении. При этом они назвали самую вредную и безопасную колбасу.
«Самая безопасная – вареная колбаса, а самая вредная – полукопченая. Это из-за способа приготовления: ее сначала варят, потом жарят, а затем коптят, ни о какой пользе речь не идет, а вот количество канцерогенов увеличивается из-за копчения», – считает кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог-гепатолог больницы им. Виноградова Ольга Аришева.
Ранее диетолог предложила рецепт полезного оливье без привычной колбасы.
Россияне назвали самый популярный алкогольный напиток
|
|
Самым популярным алкогольным напитком в РФ россияне считают водку (59%), на второе месте они поместили пиво (48%), свидетельствует опрос ВЦИОМ.
Согласно данным исследования, 59% респондентов назвали водку самым популярным алкоголем среди россиян, 48% считают, что это пиво. 21% – вино и шампанское, 19% – самогон, 15% – коньяк, 9% – суррогаты алкоголя, 6% – виски, передает РИА «Новости».
Если в популярности водки в нашей стране все возрастные группы уверены примерно одинаково (от 62% среди граждан 18-24 лет до 56% пожилых людей старше 60 лет), то пиво считают популярным чаще молодежь и люди среднего возраста (60-62% среди граждан от 18 до 44 лет против 29-46% среди старшего поколения). Вино несколько более популярно среди молодежи (26%).
Согласно данным исследования, две трети опрошенных (69%) употребляют алкогольные напитки хотя бы иногда, 31% наоборот не употребляют его. О проблеме с нелегальным алкоголем хорошо знают 37%, что-то слышали – 51%, впервые слышат – 12%. Чаще всего, по мнению 79% респондентов, нелегально изготовляют и продают водку, коньяк (36%), виски (18%), вино и шампанское (16%).
При этом определить нелегальный товар могут только 27% респондентов, 63% полагают, что не смогут это сделать. В среднем, по мнению россиян, доля нелегального алкоголя на российском рынке составляет 37%, а 42% затруднились ответить на этот вопрос. Только 15% россиян считают, что качество нелегального алкоголя не хуже, чем качество алкоголя легального, 68% не согласны с этим утверждением. Однако абсолютное большинство граждан (91%) согласны с тем, что нелегальный алкоголь опасен для жизни, лишь 5% так не думают.
Всероссийский опрос ВЦИОМ проведен 11 декабря по заказу международной ассоциации «Антиконтрафакт». В опросе приняли участие 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров. Выборка извлечена из полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
Ранее Роскачество признало водку самым безопасным продуктом.
Германия отложила сертификацию «Северного потока – 2»
|
|
Федеральное сетевое агентство Германии заявило, что решение для продолжения процесса сертификации «Северного потока – 2» не будет принято в первой половине 2022 года, поскольку ведомство еще не получало необходимых документов, сообщает Bloomberg.
По информации агентства, в немецком регуляторе сообщили, что в первой половине 2022 года решения по Nord Stream 2 «не будет», передает РИА «Новости».
В свою очередь Reuters сообщает, что процесс сертификации продолжится, когда ведомству будут представлены соответствующие документы, пока их не получали. Отмечается, что после решения немецкого регулятора вопрос будет рассмотрен уже Еврокомиссией.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий призвал Берлин не допустить запуска газопровода «Северный поток – 2», назвав проект «инструментом ценового диктата», «шантажа» и способом «затягивания энергетической петли на шее Украины». В свою очередь глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что «Северный поток – 2» пока «не соответствует предписаниям» ЕС и на данный момент не может быть одобрен. Позже в правительстве Германии заявили о необходимости дождаться правовой проверки газопровода «Северный поток – 2» на соответствие европейским энергетическим критериям.
Боррель заявил о подготовке ЕС полного пакета санкций против России
Евросоюз готовит полный набор санкций против России, который будет обсуждаться в четверг в ходе саммита ЕС, заявил глава дипломатии сообщества Жозеп Боррель.
«Я не могу этого сказать (какие именно санкции – прим. ВЗГЛЯД), мы собираемся обсудить это до того, как придем к соглашению, но мы готовим полный набор санкций», – цитирует Борреля ТАСС.
Ранее глава Украины Владимир Зеленский предложил ввести против России мощные санкции не до, а после эскалации. Зеленский заявил, что газопровод «Северный поток – 2» – «серьезнейший инструмент для разговора» с Россией, причем «очень справедливый».
В России озаботились решением Украины создать новый род войск
|
|
Украина может с помощью нескольких дивизионов ракет «Нептун» нанести серьезный урон российским кораблям в Черном море, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Константин Сивков. Ранее Киев сообщил о планах создать новый род войск – береговые ракетные войска Украины. В их состав войдут три дивизиона ракетного комплекса «Нептун».
«Нептун» – это модификация ракеты «Уран», которая была создана в СССР. Модернизированный «Уран» и сейчас стоит на вооружении российского флота. В воздушном исполнении ракета называется Х-35, это аналог американской ракеты «Гарпун», – пояснил военный эксперт Константин Сивков.
Впрочем, по его словам, учитывая состояние украинского ВПК, модернизация ими была проведена по минимуму – только, чтобы отойти от некоторых советских стандартов. «К примеру, глубокая модернизация головки самонаведения для ракеты у них вряд ли получилась. То есть обеспечить помехоустойчивость и радикально изменить режим ее работы, скорее всего, не вышло», – детализировал собеседник.
При этом даже в нынешнем состоянии ракета способна нанести весомый ущерб интересам России в Черном или Азовском море. «Нептун» – ракета дозвуковая, идущая на предельно малых высотах. Поэтому массированный удар ими в количестве 25-30 ракет может представить серьезную опасность для нашего флота и портовых сооружений», – пояснил эксперт.
Для материковой части России эти ракеты угрозу не представляют, поскольку не обладают мощной боевой частью. «Но и того, что есть, для противодействия российскому военному флоту в Черном море будет достаточно – они, кстати, могут даже попытаться каким-то образом перекрыть Севастополь, используя в том числе новые береговые ракетные войска», – сказал эксперт.
Также Украина может применить эти ракеты в ходе специально созданной провокационной ситуации, отправив свои корабли в Керченский пролив, уверен Сивков.
«Когда наши пограничники пресекут их движение, ВСУ в ответ могут нанести удары не только по российским военным кораблям, но и по гражданским, например – торговым судам. Ни гражданские суда, ни катера Погранслужбы ФСБ не имеют защиты от «Нептуна», поэтому даже одиночные залпы станут для наших кораблей фатальными. В таком случае нам придется отвечать ракетно-авиационными ударами по позициям их войск на берегу», – добавил аналитик.
Накануне пресс-служба министерства обороны Украины сообщила, что новый род войск Украины – береговые ракетные войска – находится в стадии развития и будет сформирован к 2026 году. «В их состав войдут три дивизиона берегового ракетного комплекса «Нептун». Ко второму кварталу следующего года полностью будет сформирован первый дивизион этого современного комплекса, который вскоре встанет на боевое дежурство», – передает РИА «Новости» заявление оборонного ведомства Украины.
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что к 2035 году страна построит большой военно-морской флот. Он будет способен дать отпор любому, считает глава страны.
Отмечалось, что строительство первой военно-морской базы начнется в Бердянске. В этом вопросе страна рассчитывает на помощь ЕС и США и уже получила поддержку Великобритании, сказал украинский лидер.
ВЗГЛЯД писал, что «Нептун» – это «творческая переработка» ПКР Х-35. «У Украины была документация, были возможности произвести электронику, был доступ к западным комплектующим, был «Мотор-Сич», который до сих пор остается одним из мировых лидеров в производстве короткоживущих турбореактивных двигателей для крылатых ракет. Таким образом, создание своей версии такой ракеты для Киева было чисто организационным вопросом», – говорилось в публикации.
По словам экспертов, она должна быть хуже, чем Х-35, это явным образом следует из того, что Украина и опыта производства этих ракет не имеет, и сама находится в упадке. Украинцы повторили российскую ошибку с Х-35У – «ужав» массу боевой части до 150 кг (в РФ – 145 кг), они «добрали» освободившуюся массу топливом и, если им верить, получили дальность полета 280 километров (у нас Х-35У имеет 260 км). «Нептун» развивает скорость около 900 км в час, высоту полета над гребнем волн – от трех до десяти метров. Комплекс обеспечивает одновременный пуск до 24 ракет.
«Но 145-150 килограммов – это очень мало. У самой Х-35, при всех ее достоинствах, именно масса БЧ была и остается главным проблемным местом. Для корабля-цели намного опаснее одна мощная ракета, чем несколько слабых, об этом говорят и результаты стрельб по мишеням, и реальный боевой опыт тех же американцев», – подытоживает автор материала.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Цена газа в Европе превысила 1700 долларов за тыс. кубометров
|
|
Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг выросла почти на 10% и поднялась выше 1700 долларов за 1 тыс. кубометров впервые с начала октября, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 19.05 мск выросла до 1705 долларов за 1 тыс. кубометров, или 145,985 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), сообщает ТАСС.
К 19.15 мск цена газа немного скорректировалась и опустилась до отметки 1653 доллара за 1 тыс. кубометров, или 141,5 евро за МВт·ч. Отмечается, что цена на газ поднялась после того, как Газпром на аукционе не забронировал мощности газопровода «Ямал – Европа» на пятницу.
Напомним, в ходе аукциона на 17 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованным.
Ранее цена газа в Европе на открытии биржевых торгов превысила 1550 долларов за тысячу кубометров.
Москва увидела риски для Калининграда в запрете транзита белорусских грузов через Литву
|
|
Россия обеспокоена появившейся информацией о возможном запрете транзита через Литву грузов из Белоруссии, так как это может затронуть обеспечение Калининградской области, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Убеждены, что такой путь является тупиковым, поскольку может затронуть обеспечение Калининградской области, негативно сказаться на экономике, социальном положении и качестве жизни населения этого региона Российской Федерации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на комментарий.
Отмечается, что в случае принятия указанных мер без внимания они не останутся. По словам Захаровой, Россия призывает партнеров не идти по пути подрыва экономических связей, а просит нормализовать обстановку и выполнить в полном объеме международные обязательства по грузовому транзиту в/из Калининградской области.
«В частности, российско-литовского межправительственного соглашения о международном автомобильном сообщении 1993 года и других договоренностей», – заявила Захарова.
Ранее сообщалось, что литовские экспортеры не могут оформить свои товары через китайскую таможню, потому что власти КНР исключили Литву из таможенного реестра.
В Роскачестве назвали марки красной икры с кишечной палочкой и микроорганизмами
|
|
Эксперты Роскачества исследовали 20 популярных торговых марок красной икры и составили рейтинг лучших товаров.
Проверялись следующие торговые марки: «Тунайча», Metro Chef, «ВкусВилл», «Красное золото», «Меридиан», «Очень полезная», «Путина», «Форвард-С», «Русское море», «Тунгутун», «Золото Сахалина», «Юкра», «Камчатское море», «Сахалин Рыба», «Сонико-Чумикан», «Сделано в море», «Московский рыбокомбинат», «Корсаков», «Киржачский консервный завод», «Асто», сообщает «Dоктор Питер».
Согласно результатам исследования, в 15 банках оказалась кишечная палочка. Успешно прошли проверку лишь следующие производители: «ВкусВилл», Metro Chef, «Асто», «Тунайча» и «Киржачский консервный завод».
Еще ряд микроорганизмов нашли в икре следующих марок: «Путина», «Красное золото», «Меридиан», «Тунгутун», «Сахалин рыба», «Сонико-Чумикан».
В икре «Золото Сахалина» к тому же нашли плесень. А в банках с икрой под названием «Сонико-Чумикан» и «Корсаков» нашли уротропин. Этот консервант запретили использовать при приготовлении красной икры несколько лет назад, так как препарат получается путем синтеза аммиака и формальдегида. Он оказывает токсическое воздействие на организм.
Антибиотики нашли в икре марки «Астро». Речь идет об энрофлоксацине. Эксперты отмечают, что добавлять антибиотики можно лишь в икру аквариумных рыб. Тогда это не будет считаться нарушением ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», но не соответствует повышенным требованиям стандарта Роскачества.
Лучше отдать предпочтение икре с маркировкой «ГОСТ» на упаковке, а также изготовленную в местах традиционной ловли рыбы – на Камчатке и Сахалине. Перед покупкой необходимо проверить, при какой температуре держали продукт в холодильнике. Идеал – от минус 4 до минус 6.
Выбитые на заводской банке цифры должны быть выпуклыми, а не вдавленными. Банку следует внимательно осмотреть, она не должна быть повреждена.
Вечеринка в честь 18-летия принцессы Нидерландов вызвала скандал
Королевская семья Нидерландов выразила сожаление в связи с вечеринкой в честь 18-летия принцессы Амалии, будущей королевы, после общественной критики из-за нарушения директив по охране здоровья от коронавируса.
«Король проинформировал меня, что после зрелых размышлений считает организацию (празднования) не лучшей идеей», – отметил премьер-министр страны Марк Рютте в письме парламенту, передает Deutsche Welle.
Отмечается, что семья старалась ответственно отнестись к коронавирусным ограничениям, собравшись на свежем воздухе и приняв меры предосторожности. Гости были привиты и сдали тесты, а также старались соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
По информации нидерландских СМИ, на мероприятие был приглашен 21 человек.
Ранее сообщалось, что принцесса Нидерландов Амалия может стать королевой даже в однополом браке, вопреки утверждению, что это противоречит конституции страны.
В Киеве подсчитали, сколько солдат необходимо России для вторжения на Украину
|
|
Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что пока нет признаков того, что наступление России на Украину неизбежно, но он озвучил примерное количество солдат, которое необходимо для нападения.
«России понадобится не менее 500–600 тысяч солдат, «чтобы держать ситуацию под контролем в случае наступления», – цитирует Данилова агентство «Униан». Интервью было дано Reuters.
Украина считает, что сейчас у ее границ присутствует 92 тыс. военных России. При этом Киев все же обеспокоен действиями Кремля, заявил Данилов. Секретарь СНБО подтвердил, что со времени переговоров Байдена и Путина, которые состоялись 7 декабря, ситуация не изменилась.
«Было некоторое увеличение, но не настолько критическое, чтобы мы могли сказать: вот оно, это (вторжение – прим. ВЗГЛЯД) произойдет сейчас», – ответил Данилов.
По словам Данилова, Россия может быстро увеличить количество военных в любой момент, но на это уйдет более 24 часов.
Ранее сообщалось, что Киев, США и европейские страны считают, что Россия готовит нападение на Украину. Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, ранее написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Позже в США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
В российском посольстве в Вашингтоне заявили, что Россия не представляет угрозы для какой-либо страны, а войска передвигаются по своей территории законно.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Газпром отказался бронировать на пятницу мощности газопровода «Ямал – Европа»
Газпром не стал бронировать на пятницу мощности газопровода «Ямал – Европа» для транзита газа через Польшу, свидетельствуют данные аукциона на площадке GSA Platform.
В ходе аукциона на 17 декабря предлагалось забронировать мощность в объеме 89,1 млн кубометров на точке входа в польский участок магистрали. Однако это предложение осталось невостребованными, сообщает РИА «Новости».
Ранее Газпром не забронировал дополнительные мощности по транзиту природного газа через Украину и Польшу на декабрь.
Американский аналитик объяснил, почему Украину нельзя брать в НАТО
|
|
Американский аналитик, представитель ведущего мозгового центра США Майкл О'Хэнлон призвал власти США переосмыслить идею расширения НАТО на восток. Он считает, что США необходимо «найти другие способы защитить Украину, Грузию и другие нейтральные страны Восточной Европы», кроме как вступление этих стран в НАТО.
«Мы должны переосмыслить идею расширения НАТО... Более того, как показывают крупные военные учения (президента России Владимира) Путина, он может добраться до Украины гораздо быстрее, чем мы, и с большими силами», – пишет USA Today.
Автор статьи – американский военный эксперт и политолог Майкл О'Хэнлон, старший научный сотрудник Брукинского института, одного из ведущих американских аналитических центров, расположенного в Вашингтоне. Президентом института является Строуб Тэлботт, бывший заместитель государственного секретаря США.
Как считает эксперт, кризис в американско-российских отношениях из-за Украины возник в том числе потому, что президент Украины Владимир Зеленский не просит, а уже требует принять Украину в НАТО – и не понимает, почему в Брюсселе этого до сих пор не сделали. По словам О'Хэнлона, сейчас для НАТО принимать Украину в свой состав – значит обрекать ее на роль жертвенного агнца для России. В 2008 году, пригласив Украину и Грузию в НАТО, администрация Джорджа Буша, по словам Майкла О'Хэнлона, уже нарисовала Киеву и Тбилиси «мишени на спине», в которые будет целиться Россия, если Украина и Грузия вдруг будут приняты в НАТО.
«Разве присоединение Украины и Грузии к НАТО остановит Россию от агрессии? Россия слишком много заботится об этих странах, так тесно переплетенных с ее историей, ее людьми, ее географией – и, следовательно, ее безопасностью», – пишет военный эксперт. Он напоминает: если ставшая вдруг членом НАТО Украина запросит у штаб-квартиры НАТО военной помощи против России, то Устав НАТО потребует посылать на Украину и американский военный контингент.
В таком случае, говорит военный эксперт, неминуема война США с Россией, которая однозначно будет мировой и, возможно, ядерной. «Украина, Грузия и другие постсоветские государства – гордые, прекрасные, суверенные государства. Но это не те места, куда мы должны быть готовы послать войска США, чтобы американцы там сражались и умирали, с риском эскалации ядерного конфликта», – пишет О'Хэнлон.
Он отмечает, что США необходимо «найти другие способы защитить Украину, Грузию и другие нейтральные страны Восточной Европы». Также, по его словам, новое соглашение о безопасности должно предъявлять требования к Москве «прекратить разжигать сепаратизм на востоке Украины (и в северной Грузии), признать полный суверенитет и права этих стран на вступление в другие международные организации, такие как Европейский союз».
В заключение журналист призвал президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина обсудить вместе с другими лидерами НАТО на саммите, который они сейчас планируют, тему новой системы безопасности для Восточной Европы.
Ранее сообщалось, что Киев, США и европейские страны считают, что Россия готовит нападение на Украину. Издание Washington Post, ссылаясь на заявления своих анонимных источников, ранее написало, что Россия возобновила наращивание военной силы на границе с Украиной. Позже в США выразили обеспокоенность маневрами российских войск, которые происходят у украинских границ. После этого в американской администрации пригрозили России санкциями за «вторжение» на Украину.
В Татарстане спилили православный крест на сельском кладбище
|
|
Крест на могиле православного жителя Набережных Челнов, похороненного осенью в райцентре Актаныш, спилили. Родственники усопшего заявили, что в местной администрации их призвали не восстанавливать крест, сообщают СМИ.
Крест убрали с могилы умершего в сентябре Виктора Смирнова. Семья мужчины считает, что это дело рук местных радикально настроенных вандалов, родственники усопшего обратились в администрацию района, однако, по их словам, там попытались уговорить не ставить крест заново, а местный участковый якобы предложил перезахоронить Смирнова в другом месте, передает «Вечерняя Казань».
«В прошлом году Виктор тяжело перенес ковид, видимо, он дал осложнение на сердце. Во время болезни зять сказал (жене) Римме, что хочет быть похоронен в Актаныше (...) Когда Вити не стало, моя сестра позвонила смотрителю кладбищ в Актаныше Илдусу Хусаинову, сказала, что нужно место для православного захоронения. В Актаныше два кладбища, с разных сторон села. Мы сначала хотели похоронить Витю на том кладбище, где наш отец похоронен, но нам сразу сказали, что оно только для мусульман. Тогда взяли разрешение на захоронение на другом кладбище, где уже есть могилы православных усопших. Похороны прошли 27 сентября. И когда гроб уже закопали, смотритель кладбища нам заявил, что не рекомендует ставить на могилу крест, так как местные мусульмане могут его снести (...) Мы удивились таким требованиям, но все-таки поставили деревянный крест, зная, что действуем законно», – рассказала родственница Смирнова Ирина Грегоржевская.
В октябре родственники приехали на могилу и обнаружили, что крест спилен. Жена Смирнова обратилась в полицию, а Грегоржевская пошла в администрацию района в надежде, что местные власти помогут разобраться в ситуации.
Женщина также написала о происшествии в актанышские паблики в соцсетях, пообещав вознаграждение за информацию о вандалах, однако в ответ получила море негатива.
«Многие комментарии были оскорбительными и разжигающими межнациональную рознь. Были, конечно, и слова поддержки, но мало. Я зафиксировала все радикальные высказывания и написала заявление в полицию. Вскоре нас с сестрой пригласили на встречу в администрацию района. Там были замглавы Актанышского района Райхан Галимянова, руководитель исполкома Актанышского сельского поселения Ильнур Хузин и имам-мухтасиб Актанышского района Руслан-хазрат Муртазин. Местные чиновники признали, что кладбище, на котором похоронен Виктор, не конфессиональное мусульманское, а общественное, но всячески уговаривали нас не возвращать крест на могилу. Говорили, что Актаныш – это чисто татарский район, что здесь всеми силами стараются сохранить татарский язык и существующую «национальную чистоту». Более того, Галимянова сказала, что и глава Актанышского района Энгель Фаттахов против того, чтобы на кладбище устанавливали кресты. Мы, в свою очередь, высказали свои предложения по урегулированию ситуации, в частности, предложили местным властям объявить населению, что кладбище общественное, что люди других конфессий тоже имеют право быть здесь захороненными и их нельзя дискриминировать. Предложили также создать отдельные зоны на кладбище для мусульман и православных, чтобы не возникало конфликтных ситуаций, установить видеонаблюдение. Нам пообещали принять меры и попросили не поднимать шум в СМИ и соцсетях. Мы ждали-ждали, но никаких действий со стороны актанышских властей не последовало. В ноябре мы поставили на могиле Виктора новый крест, поменьше размером», – рассказала Грегоржевская.
По ее словам, виновных в осквернении могилы так и не нашли, уголовное дело приостановили. Кроме того, участковый «просто предложил перезахоронить Виктора где-нибудь в другом месте».
«В нашей семье тоже есть представители разных конфессий, я, к слову, сама мусульманка, но мы все друг друга уважаем. Власти района просто обязаны что-то предпринять в этой ситуации и разграничить участки на кладбище, чтобы не допускать дискриминации и обеспечить мусульманам возможность быть захороненными отдельно от представителей других конфессий», – подчеркнула женщина.
В администрации Актанышского района подтвердили, что советовали родственникам покойного Виктора Смирнова не устанавливать православный крест на могиле: «Смотритель кладбища в устном порядке объяснил о нежелательности установки креста, аргументировав тем, что на территории района проживают преимущественно мусульмане, также и на кладбище погребены в основном мусульмане. Была достигнута договоренность, что будет установлена мемориальная плита, на которой будет изображен крест».
«Однако в сентябре родственниками был установлен деревянный крест (без плиты) над могилой. Через несколько дней неустановленные лица спилили крест. Родственники обратились в полицию. 07.11.2021 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 244 УК РФ, 06.12.2021 уголовное дело приостановлено. Родственники В.А. Смирнова обратились в администрацию Актанышского района, было принято решение о восстановлении надгробия. Родственники покойного установили новый деревянный крест, и администрация района взяла на себя обязательство по его сохранности. Весной договорились установить новый надгробный камень с православной символикой», – сообщили в пресс-службе района.
Замглавы Актанышского района Райхан Галимянова заявила, что на кладбище, где похоронен Смирнов, «действительно есть захоронения христиан, но их родные там кресты не устанавливали, по прошествии необходимого времени они ставили сразу памятники».
«Когда я просила близких покойного не устанавливать крест заново, это был лишь совет, чтобы избежать повторного вандализма и не усугублять ситуацию еще больше. На сегодняшний день крест стоит нетронутый, мы наблюдаем за этим. Безусловно, то, что произошло, очень жестоко и недопустимо. Проводить разъяснительную работу среди населения планируем на сходах граждан по итогам года. Это будет в конце января – начале февраля», – заключила она.
Глава Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда прокомментировал ситуацию в Telegram: «Полагаю, что является необходимым тщательное расследование обстоятельств происшедшего со стороны правоохранительных органов и надлежащее обеспечение права на захоронение, в том числе установку могильного креста».
«На большинстве кладбищ, расположенных в России, рядом производятся захоронения представителей всех традиционных религий нашей страны согласно принятым обычаям, в том числе с установкой религиозных символов. Убежден, что это является гарантией межрелигиозного мира и взаимного уважения. Не сомневаюсь также в том, что подобного мнения придерживаются главы всех традиционных религий России», – подчеркнул он.
В США поддержали «воссоединение русской Украины с Россией»
Конгрессмен-республиканец Мэтт Гетц в интервью Real America’s Voice признался, что он был бы не против, если русскоязычная часть Украины войдет в состав России.
«Вы хотите мне сказать, что это прямо-таки катаклизм, который перевернет жизни американцев? Ничего подобного», – цитирует РИА «Новости» конгрессмена.
Гетц заявил, что в случае такого сценария американские санкции будут выглядеть абсолютно смехотворно, поскольку Москва имеет экономическую независимость и подобные ограничительные меры не принесут предполагаемого и нужного эффекта, и объяснил, что Москва уже значительно сократила свои активы в долларах.
Напомним, Россия неоднократно отвергала ложные оценки США о подготовке вторжения на Украину. При этом сам Киев сделал ряд демонстративных шагов на линии соприкосновения сторон в Донбассе и ведет дело к полному отказу от выполнения Минских соглашений.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Володин потребовал от коммунистов не портить мебель в Госдуме
|
|
Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов от КПРФ убрать в парламенте плакаты против рассмотрения законопроекта о медицинских сертификатах и поручил думской комиссии по регламенту разобраться в инциденте.
«Идите на улицу. Ваша работа – не клеить плакаты. Выразите свою позицию, но не портите мебель тут. Для нас регламент – закон. Если вы считаете, что можете его перечеркнуть, то вам никто это не позволит», – цитирует РИА «Новости» Володина.
Он поручил комиссии по регламенту зафиксировать всех, кто занимается противоправной деятельностью, и разобраться, как это процессуально должно быть отражено.
Плакаты против обсуждения законопроекта о посещении общественных мест по сертификату с QR-кодами о вакцинации от коронавируса развернули депутаты Сергей Обухов, Денис Парфенов и Валерий Рашкин, передает ТАСС.
«Сергей Павлович, коллеги, давайте там не устраивайте цирк. Прекратите. Мы еще вопрос рассматривать не начали, вы уже там начинаете обвешивать», – обратился Володин к Обухову.
Спикер заметил, что депутаты, приравненные по статусу к федеральным министрам, «получая по полмиллиона рублей, начинают концерты устраивать». Председатель палаты призвал коммунистов к порядку, напоминая, что это нарушение регламента.
В четверг Госдума на заседании рассматривает в первом чтении законопроект об использовании сертификатов о прививке от коронавируса, наличии антител или медотвода для посещения общественных мест.