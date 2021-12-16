Чувашия введет обязательную вакцинацию от COVID для студентов и пожилых

Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Чувашии для студентов и граждан в возрасте 60 лет и старше, приказ подписан главным санитарным врачом региона и опубликован на сайте Роспотребнадзора.

«В расширенный список вошли лица в возрасте старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением), а также граждане старше 18 лет, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Отмечается, что обязательная вакцинация вводится для создания коллективного иммунитета и для стабилизации эпидемиологической обстановки.

Привиться первым компонентом нужно до 17 января 2022 года, а вторым – до 17 февраля 2022 года.

Привить следует не менее 90% от общей численности работников старше 60 лет и не менее 80% студентов региона. За отказ делать прививку жителей Чувашии будут отстранять от работы или переводить в дистанционный режим работы. Студентов же переведут на дистант.

Ранее сообщалось, что обязательная вакцинация для учащихся высших учебных заведений и колледжей, а также для лиц старше 60 лет вводится в Смоленской области.