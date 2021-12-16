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Чувашия введет обязательную вакцинацию от COVID для студентов и пожилых
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Обязательная вакцинация от коронавируса вводится в Чувашии для студентов и граждан в возрасте 60 лет и старше, приказ подписан главным санитарным врачом региона и опубликован на сайте Роспотребнадзора.
«В расширенный список вошли лица в возрасте старше 60 лет, лица с хроническими заболеваниями (в том числе с заболеваниями бронхо-легочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением), а также граждане старше 18 лет, обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Отмечается, что обязательная вакцинация вводится для создания коллективного иммунитета и для стабилизации эпидемиологической обстановки.
Привиться первым компонентом нужно до 17 января 2022 года, а вторым – до 17 февраля 2022 года.
Привить следует не менее 90% от общей численности работников старше 60 лет и не менее 80% студентов региона. За отказ делать прививку жителей Чувашии будут отстранять от работы или переводить в дистанционный режим работы. Студентов же переведут на дистант.
Ранее сообщалось, что обязательная вакцинация для учащихся высших учебных заведений и колледжей, а также для лиц старше 60 лет вводится в Смоленской области.
Володин потребовал от коммунистов не портить мебель в Госдуме
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов от КПРФ убрать в парламенте плакаты против рассмотрения законопроекта о медицинских сертификатах и поручил думской комиссии по регламенту разобраться в инциденте.
«Идите на улицу. Ваша работа – не клеить плакаты. Выразите свою позицию, но не портите мебель тут. Для нас регламент – закон. Если вы считаете, что можете его перечеркнуть, то вам никто это не позволит», – цитирует РИА «Новости» Володина.
Он поручил комиссии по регламенту зафиксировать всех, кто занимается противоправной деятельностью, и разобраться, как это процессуально должно быть отражено.
Плакаты против обсуждения законопроекта о посещении общественных мест по сертификату с QR-кодами о вакцинации от коронавируса развернули депутаты Сергей Обухов, Денис Парфенов и Валерий Рашкин, передает ТАСС.
«Сергей Павлович, коллеги, давайте там не устраивайте цирк. Прекратите. Мы еще вопрос рассматривать не начали, вы уже там начинаете обвешивать», – обратился Володин к Обухову.
Спикер заметил, что депутаты, приравненные по статусу к федеральным министрам, «получая по полмиллиона рублей, начинают концерты устраивать». Председатель палаты призвал коммунистов к порядку, напоминая, что это нарушение регламента.
В четверг Госдума на заседании рассматривает в первом чтении законопроект об использовании сертификатов о прививке от коронавируса, наличии антител или медотвода для посещения общественных мест.
Законопроект о доступе в общественные места по ковид-сертификату принят в первом чтении
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Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.
В пленарном заседании Думы приняли участие вице-премьер России Татьяна Голикова, министр здравоохранения России Михаил Мурашко и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает РИА «Новости».
Законопроект предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации. Эта мера не затронет аптеки, магазины с продуктами и товарами первой необходимости.
Нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Кроме того, законопроект вводит особый порядок допуска в общественные места военнослужащих, а также приравненных к ним лиц для защиты информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Для них будет разработан специальный документ, форму которого определит Минобороны России или представители власти по месту прохождения службы.
Также в проекте закона указывается, что порядок посещения общественных мест иностранными гражданами, получившими зарубежную вакцину, разрабатывается главным санитарном врачом России. Им также по-прежнему следует иметь с собой отрицательный ПЦР-тест.
Ранее Комитет Госдумы по охране здоровья поддержал законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и рекомендовал принять его в первом чтении.
Президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 9 декабря сказал, что законопроекты о QR-кодах являются рамочными, их предстоит проработать в том числе с регионами. «Исхожу из того, что вместе с вами, вместе с профессиональным сообществом найдем решение, гарантирующее права всех граждан. Будем над этим самым внимательным образом работать и никаких опрометчивых решений постараемся не допустить», – отметил глава государства.
«Единая Россия» выступает за глубокую доработку законопроекта ко второму чтению. «Мы как фракция поддерживаем этот законопроект в первом чтении... Но при этом понимаем, что ко второму чтению будет вестись серьезная работа по его глубокой проработке со всеми нюансами», – приводит его слова ТАСС.
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что «законопроект, который я сейчас представляю, не вводит никаких QR-кодов, тем более точно не про QR-коды. Речь идет о совершенно другом – что на территории России используется единый документ, который содержит информацию о вакцинации, перенесенном заболевании и медицинском отводе. А штриховой код внутри него – это технологическое решение, которое позволяет подтвердить действительность и сроки действия той документации».
Голикова не исключила изменения срока действия COVID-сертификатов
Сроки действия сертификатов о подтверждении перенесенной коронавирусной инфекции могут изменить из-за ухудшения эпидемиологический ситуации в России и распространения новых штаммов, заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на пленарном заседании в Госдуме.
«Что касается сертификата, выданного по антителам, в связи с тем, что мы не можем зафиксировать дату, мы его выдаем на полгода и дальше есть две развилки. Если наши наблюдения будут показывать, что не стоит прививаться после полугода, значит мы продлим это действие. Если эпидемиологическая ситуация будет негативно развиваться, и новые штаммы будут заразнее и «злее», чем те, которые мы видим, то тогда, конечно, мы будем принимать другие решения», – передает ТАСС ее слова.
Голикова отметила, что ко второму чтению законопроекта о QR-кодах необходимо установить перечень организаций и мероприятий, которые граждане, имеющие медотвод, смогут посещать при наличии ПЦР-теста.
«Устанавливается обязательное наличие ПЦР-теста для граждан, которые имеют медотвод от вакцинации. В процессе подготовки ко второму чтению мы с вами должны установить отдельные организации и мероприятия, которые можно посещать при наличии ПЦР-теста, а также посещение МФЦ при наличии ПЦР-теста», – объяснила она.«Единая Россия» выступила в защиту прав граждан при рассмотрении законопроекта о медицинских сертификатах. По итогам общественных обсуждений «Единой Россией» были выработаны предложения, которые не только защищают права людей, но и обеспечат их безопасность и здоровье. В частности, партия выступила в защиту прав тех, кто переболел ковидом бессимптомно, предложила конкретизировать перечень оснований для медотвода при вакцинации, заявила о необходимости введения дополнительных мер защиты людей при проведении массовых мероприятий.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин выступил против ограничения на транспорте под новогодние праздники, отметив, что вводить их довольно сложно.
Законопроект о ковид-сертификатах в общественных местах направили в регионы на месяц
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Законопроект, предусматривающий введение ковидных сертификатов с QR-кодами для посещения общественных мест, повторно на месяц направлен в регионы, сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Законопроект повторно направили на месяц для обсуждения в регионы, Совет Федерации, правительство России. Нам важно сделать все для спасения людей, их защиты от распространения новой коронавирусной инфекции. При обязательном соблюдении прав наших граждан», – написал Володин в своем телеграм-канале.
Правительственный законопроект, предусматривающий введение QR-кодов в общественных местах, предполагает, что граждане смогут посещать места проведения массовых мероприятий, культурные учреждения, объекты общественного питания и розничной торговли с предъявлением либо QR-кода о прививке, либо документа, подтверждающего, что человек переболел коронавирусом, либо медицинского отвода от вакцинации.
Согласно законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. До 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест, после этого такая возможность будет только у граждан с медотводом.
Напомним, Госдума на заседании в четверг приняла в первом чтении правительственный законопроект об использовании для посещения общественных мест сертификатов c QR-кодами о прививке от COVID, перенесенной болезни или медотводе.
В России зафиксировали 25 случаев заражения штаммом «омикрон»
В России выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон», заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
«На сегодня он выявлен у 25 человек в Москве, Московской области, городах Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону», – сказала Голикова в ходе выступления в Госдуме, передает РИА «Новости».
По ее словам, все инфицированные находятся под медицинским наблюдением. Голикова отметила, что избежать распространения невозможно с учетом больших трансграничных перемещений и новогодних праздников.
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Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.
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«Омикрон» перекинулся на переносчиков чумы
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Новый штамм коронавируса «омикрон» в результате «серьезного мутационного сдвига» способен проникать в организм грызунов, являющихся переносчиками чумы, говорится в препринте исследования, опубликованного на сайте bioRxiv.
Коронавирус использует характерные белки-шипы для связи с рецепторами ACE2 на клеточной мембране, обеспечивая доступ в клетку. «В отличие от других органических соединений, «Омикрон», похоже, получил возможность связываться с ACE2 грызунов», – передает РИА «Новости» сообщение ученых.
Традиционно считается, что главными переносчиками чумы выступали не популяции людей, а грызуны, живущие как в дикой природе, так и в окрестностях первых городов и других мест скопления людей. По мнению многих ученых, чумная палочка впервые попала в Европу и на Ближний Восток во времена античности в результате климатических изменений, заставивших грызунов, живших в степях Монголии и Китая, мигрировать в западном направлении.
Ранее российские ученые допустили возможность одновременного заболевания «дельтой» и «омикроном».
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В России за сутки выявили 28,4 тыс. случаев коронавируса
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За минувшие сутки в России выявили 28 486 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 10,1 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 28 486 случаев COVID-19 в 85 регионах, из них 2089 (7,3%) – активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни».
Всего в стране выявлено 10 131 646 человек в 85 регионах.
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 3322, Санкт-Петербурге – 1992, Московской области – 1262.
Также за сутки зафиксировано 1133 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 294 024 человека.
Накануне в России выявили 28 363 новых случая коронавируса. Таким образом, за сутки число новых случаев увеличилось на 123.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ВОЗ обеспокоилась крайне быстрым распространением штамма «омикрон»
Новый штамм коронавируса «омикрон» распространяется с чрезвычайно быстрой скоростью, заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по COVID-19 Дэвид Набарро.
Специалист отметил, что число случаев заражения удваивается каждые два-три дня. По его прогнозу, положение дел в некоторых странах, в частности в Великобритании, может стремительно ухудшиться даже раньше, чем через две недели.
«Это означает, что ситуация будет в восемь раз серьезнее через неделю и в 40 раз серьезнее через две», – передает РИА «Новости» слова специалиста в эфире телеканала Sky News.
Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что штамм коронавируса «омикрон» обнаружен в 77 государствах, но присутствует, вероятно, уже в большинстве стран мира.
Минздрав Белоруссии выдал разрешение на ввоз вакцины «КовиВак»
Минздрав Белоруссии сообщил, что выдал разрешение на ввоз и применение в стране российской вакцины против коронавируса «КовиВак», более 300 тыс. доз уже отправлены во все области республики.
«Министерством здравоохранения Республики Беларусь... выдано разрешение на ввоз и применение вакцины «КовиВак» против COVID-19», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы министерства. Отмечается, что «эта вакцина инактивированная, цельновирионная, концентрированная, очищенная, предназначена для предупреждения и устранения последствий эпидемических заболеваний». Производитель – Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. Чумакова РАН (Российская Федерация).
«Документы, представленные производителем, прошли соответствующую экспертизу. Они соответствуют всем требованиям законодательства Республики Беларусь и были оценены положительно», – подчеркивается в сообщении.
Согласно ему, вакцина «КовиВак» поступила 6 декабря на аптечный склад и 13-15 декабря более 300 тыс. доз уже отправлены во все области Белоруссии.
Ранее «Спутник V» в Белоруссии показал эффективность более 96%.
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Жителей Молдавии привили просроченными вакцинами от COVID-19
Около семи тысяч жителей Молдавии были привиты просроченными вакцинами от коронавируса, кроме того, около 70 тыс. сертификатов о вакцинации оказались фальшивыми.
Нарушения были выявлены во время аудита, который провела Счетная палата республики.
«Аудит показал, что срок годности около семи тысяч доз вакцины истек, что вызывает подозрения в отношении их использования. Нехватка контроля в процессе иммунизации привели к появлению ошибок, которые могут повлиять на здоровье граждан», – приводит РИА «Новости» данные Счетной палаты.
Кроме того, была проведена проверка информации в реестре вакцинации от COVID-19, анализ показал, что существуют сомнения в достоверности сертификатов, выданных более чем 70 тыс. граждан.
Выяснилось, что медучреждения не отказывались от вакцинации, если не хватало людей, чтобы полностью использовать препараты. К примеру, флакон, в котором было 10 доз вакцины, вскрывали даже для иммунизации всего одного пациента. Оставшиеся во флаконе дозы приходили в негодность, в результате было утеряно более 11 тыс. доз вакцин от коронавируса.
Депутаты оппозиционного блока «Коммунисты и социалисты» потребовали объяснений от минздрава в связи с результатами аудита.
Ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что польская сторона поставит на Украину вакцину от коронавируса, у которой заканчивается срок годности.
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Попова заявила о возможном распространении «омикрона» в России
Последовательного распространения штамма коронавируса «омикрон» в России пока нет из-за изоляции заразившихся, но это возможно и вполне реально, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
«Возможно, конечно, распространение, это вполне реально, потому что распространение в мире очень широкое, все, что мы делаем, это чтобы остановить этот процесс, но исключить его сегодня ни одна страна в мире не может», – цитирует РИА «Новости» Попову.
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Она уточнила, что при этом первый случай «омикрона» в Ростове-на-Дону выявлен у человека, который приехал не из ЮАР, но его все равно выявили и в настоящее время обследуют контактных.
Ранее в России зафиксировали 25 случаев заражения штаммом «омикрон».
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.
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Франция решила ужесточить правила въезда из Британии
Власти Франции планируют усилить контроль для въезжающих в страну жителей Британии, где быстро распространяется новый штамм коронавируса «омикрон», заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь в эфире телеканала BFM.
«Мы собираемся установить еще более жесткий контроль, чем сейчас», – цитирует Deutsche Welle Атталя.
В частности, срок действия тестов на антиген и ПЦР-тестов для прибывающих из Британии сократится с 48 часов до 24 часов. Также будет сокращен перечень оснований для их въезда во Францию.
«Туристические и деловые поездки для лиц, не имеющих гражданства Франции либо другой страны Евросоюза, будут ограничены», – пояснил он.
По его словам, все прибывающие должны будут регистрироваться через специальное приложение и уходить на семидневную самоизоляцию.
«Наша цель – ограничить, насколько это возможно, распространение омикрона на нашей территории», – сказал Атталь, добавив, что на данный момент во Франции подтверждены 240 случаев заражения «омикроном».
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Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в России выявлено 25 случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.
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В Германии назвали сроки разработки адаптированной под «омикрон» вакцины
Германия рассчитывает получить адаптированную под «омикрон» вакцину от компании BioNTech уже в первом квартале 2022 года, сообщил глава минздрава ФРГ Карл Лаутербах.
«Мы забронировали в Еврокомиссии и купим значительное количество вакцины BioNTech. По большей части это будет уже адаптированная под «омикрон» вакцина. Мы надеемся, что из 80 млн доз часть получим уже в первом квартале», – приводит ТАСС слова Лаутербаха.
Министр также подчеркнул, что в целом выступает за введение обязательной вакцинации в Германии. «Как депутат Бундестага я убежден в целесообразности введения обязательной вакцинации, но в моей роли министра я должен позаботиться и о том, чтобы в таком случае было достаточно вакцины», – отметил он.
Ранее директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург допустил возможность защиты от «омикрона» «Спутником V».
Напомним, в конце ноября в ЮАР выявили новый штамм коронавируса, который содержит 32 мутации. Новый штамм коронавируса B.1.1.529 назвали «омикрон». Ученые из ЮАР выяснили, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» гораздо выше, чем при распространении штаммов «дельта».
ВОЗ классифицировала новый штамм коронавируса как «вызывающий беспокойство», оценив общий глобальный риск, связанный с распространением «омикрона», как «очень высокий». В ВОЗ предсказали рост числа зараженных коронавирусом в Европе.
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Британские медики посоветовали беременным прививаться от коронавируса
Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации Великобритании призвал беременных привиться от коронавируса.
Отмечается, что становится много свидетельств о том, что беременные подвергаются большому риску при заражении коронавирусом, поэтому их нужно отнести к группе клинического риска в рамках программы вакцинации против COVID-19, передает РИА «Новости» со ссылкой на Агентство по здравоохранению (UKHSA).
Сообщается о беременных, которые поступили в больницу с тяжелой формой коронавируса и отсутствием прививок. Также приводятся данные UKHSA, которые дополняют существующие международные исследования, говорящие о том, что вакцинация при беременности безопасна.
«Беременным женщинам, прошедшим первичный курс вакцинации, следует заказать бустер COVID-19, если они получили вторую дозу вакцины по крайней мере за три месяца до этого», – говорится в сообщении.
По словам заведующего кафедрой иммунизации JCVI Вэя Шен Лима, доказательств того, что вакцинация повышает вероятность выкидыша во время беременности или осложнений при родах нет.
«Беременным женщинам настоятельно рекомендуется пройти первую, вторую или повторную вакцинацию в зависимости от обстоятельств, чтобы лучше защитить себя и своего ребенка от любых серьезных последствий COVID-19», – сказал он.
Общепиту в Самарской области продлили время работы до часа ночи
Организациям общественного питания в Самарской области разрешили работать до 01.00, ранее заведения работали из-за коронавирусных ограничений до 23.00, сообщает пресс-служба правительства региона.
«Заведениям общепита запрещается принимать посетителей с 1:00 до 6:00 по местному времени. Ранее они могли принимать гостей до 23.00», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Работать в режиме доставки после 01.00 разрешено. По данным властей, соответствующее постановление в четверг подписал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.
Посещать организации общепита в Самарской области можно лишь при наличии сертификата о вакцинации (QR-кода), либо сведения о перенесенном заболевании, либо отрицательного ПРЦ-теста.