Эксперт: Вердикт по делу «Царьграда» против Google станет для России прецедентом

«Вердикт имеет важнейшее значение для владельцев российских аккаунтов и каналов, которых больше не смогут отключать в произвольном порядке», – сказал газете ВЗГЛЯД медиа-эксперт Александр Малькевич. Так он прокомментировал решение российского арбитража, наказавшего компанию Google за отключение аккаунта телеканала «Царьград».

«Слушания по этому делу стали первыми, когда наши арбитражные суды признали свою исключительную компетенцию по спорам с участием лица, попавшего под санкции США. Вердикту не помешали даже оговорки о рассмотрении дел в американских и английских судах, которые есть в пользовательских соглашениях Google и договорах присоединения по монетизации. Решения наших судов по делу «Царьграда» - пример для других российских СМИ и организаций, пострадавших от политически мотивированных действий иностранных IT-компаний», – полагает руководитель рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности Интернета, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

Закрытие аккаунта российских СМИ эксперт считает грубым нарушением конституционного права на получение информации и свободу слова. «Мы видим, что это отнюдь не единичный случай: иностранные IT-гиганты систематически нарушают права россиян, подвергают наши СМИ настоящей цензуре. YouTube постоянно и беспричинно блокирует каналы наших медиа. Буквально сегодня видеохостинг заблокировал новый канал Russia Today (RT DE - RT auf Sendung) – прямо в день запуска вещания на немецком языке», – возмущается Малькевич.

«Россия может и должна защищать своих граждан и организации от произвола иностранных IT-компаний, как это делают и другие страны мира. Для этого необходимо совершенствовать законодательство в этой сфере, тщательно контролировать его неукоснительное соблюдение бигтехом и привлекать его к ответственности в случае нарушений», – предлагает эксперт.

«Иностранные технологические компании, работающие на нашей территории, должны уважать именно российский закон. Ситуация, в которой компания при работе на территории РФ отдает приоритет законодательству другой страны – недопустима. Злоупотребление доминирующим положением также недопустимо», – заявил он.

«Важно отметить, что не только в России борются с незаконной и предвзятой модерацией крупных онлайн платформ. При этом суммы штрафов за рубежом зачастую намного выше российских. Так, в июле этого года суд в Дрездене наложил на YouTube штраф в 100 тысяч евро (порядка 8 млн. рублей). Причина? Администраторы IT-гиганта не слишком спешили вернуть несправедливо удаленное ранее видео. Мы видим, что Германия готова наложить миллионный штраф за удаление лишь одного видео, а мы имеем дело с блокировкой целого канала», – подытожил Малькевич.

Как сообщил в четверг ТАСС, Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил выводы арбитражного суда города Москвы о неправомерности действий компании группы Google по отключению аккаунта и YouTube-канала НАО «Царьград».

Арбитраж взыскал беспрецедентный для российской практики астрент (судебную неустойку) – 100 тыс. рублей в день. Кроме того, он «будет увеличиваться в прогрессивном порядке еженедельно – при условии, что в течение девяти месяцев ее предельный размер не превысит одного миллиарда рублей, а за пределами девяти месяцев – без ограничений», сообщил пресс-секретарь учредителя телеканала Валерий Рукобратский.

По его данным, арифметический расчет показывает, что астрент достигнет 1 млрд рублей уже к середине марта, если Google не исполнит судебного решения, не подключит аккаунт канала и не возобновит монетизацию контента. В самой компании Google не стали комментировать заявление истца.

Дело рассматривалось около 15 месяцев. 28 июля 2020 года компания Google, которой принадлежит видеохостинг YouTube, без предупреждения заблокировала канал «Царьград-ТВ», нарушив тем самым свои собственные пользовательские правила. Позднее в Google объяснили произошедшее тем, что учредитель телеканала – известный предприниматель и политический деятель Константин Малофеев – находится под санкциями США.

«Царьград» подал иск против Google. Благодаря поправкам, внесенным в Конституцию России, в одной из которых говорится о примате нашего законодательства над иностранным, судом было принято решение в пользу телеканала.