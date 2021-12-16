Володин потребовал от коммунистов не портить мебель в Госдуме

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал депутатов от КПРФ убрать в парламенте плакаты против рассмотрения законопроекта о медицинских сертификатах и поручил думской комиссии по регламенту разобраться в инциденте.

«Идите на улицу. Ваша работа – не клеить плакаты. Выразите свою позицию, но не портите мебель тут. Для нас регламент – закон. Если вы считаете, что можете его перечеркнуть, то вам никто это не позволит», – цитирует РИА «Новости» Володина.

Он поручил комиссии по регламенту зафиксировать всех, кто занимается противоправной деятельностью, и разобраться, как это процессуально должно быть отражено.

Плакаты против обсуждения законопроекта о посещении общественных мест по сертификату с QR-кодами о вакцинации от коронавируса развернули депутаты Сергей Обухов, Денис Парфенов и Валерий Рашкин, передает ТАСС.

«Сергей Павлович, коллеги, давайте там не устраивайте цирк. Прекратите. Мы еще вопрос рассматривать не начали, вы уже там начинаете обвешивать», – обратился Володин к Обухову.

Спикер заметил, что депутаты, приравненные по статусу к федеральным министрам, «получая по полмиллиона рублей, начинают концерты устраивать». Председатель палаты призвал коммунистов к порядку, напоминая, что это нарушение регламента.

В четверг Госдума на заседании рассматривает в первом чтении законопроект об использовании сертификатов о прививке от коронавируса, наличии антител или медотвода для посещения общественных мест.

Ранее сообщалось, что президент Владимир Путин выступил против ограничения на транспорте под новогодние праздники, отметив, что вводить их довольно сложно.

Напомним, в России привитые иностранными вакцинами смогут получить сертификаты на полгода в случае их взаимного признания странами. Также переболевшим COVID россиянам решили выдавать сертификаты по уровню антител. Получить их смогут переболевшие без обращения к врачу и привившиеся иностранными вакцинами.

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